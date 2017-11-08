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Дата 08.11.2017 15:30 Вставить в блог Версия для печати

Испанская недвижимость как выгодная инвестиция в будущее

Тема: Недвижимость
Автор: Иван Палий

Юго-восток Испании - это та часть страны, на которую чаще всего обращают внимание инвесторы благодаря высокому уровню недвижимости и ее приемлемой стоимости. Если вложить финансовые средства в приобретение жилья в этом регионе, то уже через год можно будет увидеть вполне ощутимые результаты такой инвестиции. Но только в том случае, когда подбором объекта занимаются профессионалы. Например, агентство Damlex Realty не зря является лидером в сегменте продаж эксклюзивных вилл - оно располагает обширной базой предложений элитных домов и квартир. Желающие приобрести недвижимость в Испании клиенты могут подобрать любой из предлагаемых вариантов и быть уверенными в том, что сделка будет чистой и выгодной.

Особенно привлекательным в плане вложений являются виллы на таком фешенебельном андалузском курорте, как Марбелья. Они отличаются выгодным расположением - в пляжной зоне или недалеко от гор, и при этом имеют вполне адекватную стоимость. Цена устанавливается как собственниками, так и агентствами, но стоит иметь в виду, что испанцы не прочь поторговаться, так что можно получить скидку, пусть даже и небольшую.

Таким образом, недвижимость на Коста дель Соль - это один из самых привлекательных вариантов для людей, желающих приобрести роскошную европейскую виллу, не переплатив за нее. Мудрые инвесторы также знают, что в последние годы наметилась тенденция удорожания здешнего жилья, так что через некоторое время дом можно будет продать и получить существенную прибыль.

Ну а тех, кто рассматривает такое приобретение не как инвестицию, а просто как возможность для роскошного отдыха, андалузская часть Испании привлекает по другим причинам - это мягкий климат и роскошные пляжи, а также прекрасная инфраструктура. Если подобрать хороший вариант, то все необходимое для счастья будет расположено буквально в пяти минутах пешей прогулки.

Обычно клиенты, желающие приобрести недвижимость класса люкс, выдвигают к ней два требования: хорошее оснащение самого дома, в обязательно порядке включающее бассейн, и прилегающей территории, а также архитектура сооружения, одновременно модная и хорошо вписывающаяся в окружающий пейзаж.

Россиян покупка виллы в Марбелье привлекает не только престижностью, но и тем, что это дает возможность получить ВНЖ и беспрепятственно передвигаться по территории не только Испании, но и всего Евросоюза.


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