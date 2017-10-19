Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28051.htm" style="color: #000000;">Как использовать индикатор «Аллигатор» для торгов на бирже?</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28051/1508412987.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Успешная торговля на Форекс основывается на грамотном и оперативном применении многочисленных инструментов финансового анализа и прогнозирования. Знание теоретических основ и умение применять их в постоянно меняющейся ситуации — залог получения стабильной прибыли. <br> <br>Один из фьючерсных трейдеров, Билл Вильямс начал поиски эффективного индикатора для успешных торгов. Они привели его к сочетанию трех средних значений показателя цены. Это сочетание получило название «индикатор Аллигатор». <br>Индикатор Аллигатор состоит из трех параметров: <br> <br>1. «Челюсти Аллигатора» представляют собой уровень цен, который установится на рынке в будущем, если внешние условия не изменятся. Для получения этого показателя высчитывается сглаженное скользящее среднее значение уровня цены. В расчет принимаются 13 последних уровней цены. Затем значение переносится на 8 отметок правее текущего момента. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28051.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Как использовать индикатор «Аллигатор» для торгов на бирже? Тема: ЭКОНОМИКА

Автор: Иван Палий

Успешная торговля на Форекс основывается на грамотном и оперативном применении многочисленных инструментов финансового анализа и прогнозирования. Знание теоретических основ и умение применять их в постоянно меняющейся ситуации — залог получения стабильной прибыли.



Один из фьючерсных трейдеров, Билл Вильямс начал поиски эффективного индикатора для успешных торгов. Они привели его к сочетанию трех средних значений показателя цены. Это сочетание получило название «индикатор Аллигатор».

Индикатор Аллигатор состоит из трех параметров:



1. «Челюсти Аллигатора» представляют собой уровень цен, который установится на рынке в будущем, если внешние условия не изменятся. Для получения этого показателя высчитывается сглаженное скользящее среднее значение уровня цены. В расчет принимаются 13 последних уровней цены. Затем значение переносится на 8 отметок правее текущего момента. Этот показатель встроен в торговые платформы и рассчитывается программой автоматически.

2. «Зубы Аллигатора» показывают средний уровень 8 последних цен на актив, передвинутый на 5 отметок правее настоящего момента.

3. «Губы Аллигатора» отражают скользящее среднее значение последних 5 уровней цен, которые сдвинуты на 3 временных отметки правее текущего периода времени.



Таким образом,



Динамика индикатора на бирже



Промежуток времени, в котором пересекаются все три скользящие средние, называют «сном Аллигатора». В этот период ситуация на рынке стабильна, все цены на активы консолидированы и прогнозы не предвещают резкого изменения ситуации.



Под воздействием внешних факторов «Аллигатор просыпается», и линии графика начинают расходиться.



Сначала Аллигатор «открывает пасть», изменяя долгосрочный прогноз динамики цены актива. После этого необходимо оперативно продавать или покупать активы.



Если трейдер «играет на понижение», используя спад уровня цены для выгодной покупки, — то в этот момент ему нужно приобретать новые активы.

Если же торговля строится на росте уровня цен, то «зевающий Аллигатор» сигнализирует об удачном моменте для продажи своих активов по выгодной цене.



Билл Вильямс предлагал начинать торги при возрастании амплитуды колебаний трех скользящих средних. Изменение динамики сразу нескольких графиков говорит о прекращении действия тренда и резкой смене ситуации на рынке. Успешная торговля на Форекс основывается на грамотном и оперативном применении многочисленных инструментов финансового анализа и прогнозирования. Знание теоретических основ и умение применять их в постоянно меняющейся ситуации — залог получения стабильной прибыли.Один из фьючерсных трейдеров, Билл Вильямс начал поиски эффективного индикатора для успешных торгов. Они привели его к сочетанию трех средних значений показателя цены. Это сочетание получило название «индикатор Аллигатор».Индикатор Аллигатор состоит из трех параметров:1. «Челюсти Аллигатора» представляют собой уровень цен, который установится на рынке в будущем, если внешние условия не изменятся. Для получения этого показателя высчитывается сглаженное скользящее среднее значение уровня цены. В расчет принимаются 13 последних уровней цены. Затем значение переносится на 8 отметок правее текущего момента. Этот показатель встроен в торговые платформы и рассчитывается программой автоматически.2. «Зубы Аллигатора» показывают средний уровень 8 последних цен на актив, передвинутый на 5 отметок правее настоящего момента.3. «Губы Аллигатора» отражают скользящее среднее значение последних 5 уровней цен, которые сдвинуты на 3 временных отметки правее текущего периода времени.Таким образом, alligator indicator является комбинацией из трех прогнозов уровня цены на актив. Каждый следующий уменьшает период предсказания и увеличивает точность расчетов.Промежуток времени, в котором пересекаются все три скользящие средние, называют «сном Аллигатора». В этот период ситуация на рынке стабильна, все цены на активы консолидированы и прогнозы не предвещают резкого изменения ситуации.Под воздействием внешних факторов «Аллигатор просыпается», и линии графика начинают расходиться.Сначала Аллигатор «открывает пасть», изменяя долгосрочный прогноз динамики цены актива. После этого необходимо оперативно продавать или покупать активы.Если трейдер «играет на понижение», используя спад уровня цены для выгодной покупки, — то в этот момент ему нужно приобретать новые активы.Если же торговля строится на росте уровня цен, то «зевающий Аллигатор» сигнализирует об удачном моменте для продажи своих активов по выгодной цене.Билл Вильямс предлагал начинать торги при возрастании амплитуды колебаний трех скользящих средних. Изменение динамики сразу нескольких графиков говорит о прекращении действия тренда и резкой смене ситуации на рынке.