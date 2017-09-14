Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28050.htm" style="color: #000000;">«Новый замок»: у 35% москвичей ключ застревал в замке</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28050/1505388097.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>«Новый замок» работает в Москве и Московской области. Специалисты компании оказывают услуги по аварийному вскрытию и замене замков. По их словам, не менее 35% москвичей сталкивались с проблемой ключа, застрявшего в замке. Это самая распространенная причина обращения к услугам компании. <br> <br>В <a href="http://newzamok.ru/">аварийной службе «Новый замок»</a> называют четыре основных причины, по которым ключ может застрять в замке: <br>• Некачественные дубликаты. Копии ключей могут быть выполнены с несоответствием размеров. Современные замки комплектуются большим количеством запасных ключей, поэтому специалисты рекомендуют не использовать дубликаты. <br>• Мусор в замке. Замок могут засорить не только злоумышленники. Чаще всего грязь попадает в механизм из полостей и отверстий самого ключа. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28050.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> «Новый замок»: у 35% москвичей ключ застревал в замке Тема: ПРО ТО И ПРО ЭТО

Автор: Иван Палий

«Новый замок» работает в Москве и Московской области. Специалисты компании оказывают услуги по аварийному вскрытию и замене замков. По их словам, не менее 35% москвичей сталкивались с проблемой ключа, застрявшего в замке. Это самая распространенная причина обращения к услугам компании.



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• Некачественные дубликаты. Копии ключей могут быть выполнены с несоответствием размеров. Современные замки комплектуются большим количеством запасных ключей, поэтому специалисты рекомендуют не использовать дубликаты.

• Мусор в замке. Замок могут засорить не только злоумышленники. Чаще всего грязь попадает в механизм из полостей и отверстий самого ключа. Обычно это песок и мелкий мусор, которые накапливаются и ухудшают работу замка.

• Неправильная установка. В замках, установленных неспециалистами, могут не совпадать ответные части.

• Попытка взлома. Неудавшаяся попытка взлома может привести к поломке замка. В спешке злоумышленники не беспокоятся о сохранности механизма.



Что делать, если ключ застрял в замке



Специалисты рекомендуют сразу менять замок, в котором застряет ключ. Даже если после некоторых усилий ключ удается вытащить, в какой-то момент замок заклинит окончательно и дверь придется вскрывать с помощью аварийной бригады. Это обойдется дороже замены замка.



Если ключ застрял, его не нужно пытаться провернуть с силой: он может обломаться в замке, а это усложнит ситуацию.



требует вызова квалифицированных мастеров, которые смогут грамотно установить механизм, настроить его и дадут гарантию на качество работы.



В Москве и Подмосковье со всеми типами бытовых, автомобильных и других замков работает компания «Новый замок». В городах МО открыта сеть филиалов компании.



Контакты:



115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11 (ст. м. «Ленинский проспект»)

+7 (495) 797-19-11

+7 (903) 174-11-18

info@newzamok.ru

www.newzamok.ru «Новый замок» работает в Москве и Московской области. Специалисты компании оказывают услуги по аварийному вскрытию и замене замков. По их словам, не менее 35% москвичей сталкивались с проблемой ключа, застрявшего в замке. Это самая распространенная причина обращения к услугам компании. аварийной службе «Новый замок» называют четыре основных причины, по которым ключ может застрять в замке:• Некачественные дубликаты. Копии ключей могут быть выполнены с несоответствием размеров. Современные замки комплектуются большим количеством запасных ключей, поэтому специалисты рекомендуют не использовать дубликаты.• Мусор в замке. Замок могут засорить не только злоумышленники. Чаще всего грязь попадает в механизм из полостей и отверстий самого ключа. Обычно это песок и мелкий мусор, которые накапливаются и ухудшают работу замка.• Неправильная установка. В замках, установленных неспециалистами, могут не совпадать ответные части.• Попытка взлома. Неудавшаяся попытка взлома может привести к поломке замка. В спешке злоумышленники не беспокоятся о сохранности механизма.Специалисты рекомендуют сразу менять замок, в котором застряет ключ. Даже если после некоторых усилий ключ удается вытащить, в какой-то момент замок заклинит окончательно и дверь придется вскрывать с помощью аварийной бригады. Это обойдется дороже замены замка.Если ключ застрял, его не нужно пытаться провернуть с силой: он может обломаться в замке, а это усложнит ситуацию. Срочная замена дверных замков требует вызова квалифицированных мастеров, которые смогут грамотно установить механизм, настроить его и дадут гарантию на качество работы.В Москве и Подмосковье со всеми типами бытовых, автомобильных и других замков работает компания «Новый замок». В городах МО открыта сеть филиалов компании.115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11 (ст. м. «Ленинский проспект»)+7 (495) 797-19-11+7 (903) 174-11-18info@newzamok.ruwww.newzamok.ru