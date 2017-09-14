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Дата 14.09.2017 14:18 Вставить в блог Версия для печати

«Новый замок»: у 35% москвичей ключ застревал в замке

Тема: ПРО ТО И ПРО ЭТО
Автор: Иван Палий
«Новый замок» работает в Москве и Московской области. Специалисты компании оказывают услуги по аварийному вскрытию и замене замков. По их словам, не менее 35% москвичей сталкивались с проблемой ключа, застрявшего в замке. Это самая распространенная причина обращения к услугам компании.

В аварийной службе «Новый замок» называют четыре основных причины, по которым ключ может застрять в замке:
• Некачественные дубликаты. Копии ключей могут быть выполнены с несоответствием размеров. Современные замки комплектуются большим количеством запасных ключей, поэтому специалисты рекомендуют не использовать дубликаты.
• Мусор в замке. Замок могут засорить не только злоумышленники. Чаще всего грязь попадает в механизм из полостей и отверстий самого ключа. Обычно это песок и мелкий мусор, которые накапливаются и ухудшают работу замка.
• Неправильная установка. В замках, установленных неспециалистами, могут не совпадать ответные части.
• Попытка взлома. Неудавшаяся попытка взлома может привести к поломке замка. В спешке злоумышленники не беспокоятся о сохранности механизма.

Что делать, если ключ застрял в замке

Специалисты рекомендуют сразу менять замок, в котором застряет ключ. Даже если после некоторых усилий ключ удается вытащить, в какой-то момент замок заклинит окончательно и дверь придется вскрывать с помощью аварийной бригады. Это обойдется дороже замены замка.

Если ключ застрял, его не нужно пытаться провернуть с силой: он может обломаться в замке, а это усложнит ситуацию.

Срочная замена дверных замков требует вызова квалифицированных мастеров, которые смогут грамотно установить механизм, настроить его и дадут гарантию на качество работы.

В Москве и Подмосковье со всеми типами бытовых, автомобильных и других замков работает компания «Новый замок». В городах МО открыта сеть филиалов компании.

Контакты:

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11 (ст. м. «Ленинский проспект»)
+7 (495) 797-19-11
+7 (903) 174-11-18
info@newzamok.ru
www.newzamok.ru


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