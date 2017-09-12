<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28049.htm" style="color: #000000;">Все о варикоцеле</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28049/1505226359.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p><p dir="ltr">Среди заболеваний мужской мочеполовой системы, приводящих в дальнейшем к бесплодию, лидирующим является варикоцеле. В данной статье вы узнаете <a href="http://varicocele-clinic.ru/varikocele-yaichka-u_muzhchin">всё о варикоцеле</a>, и о современном способе лечения этого недуга.</p> <p dir="ltr">Варикоцеле - это увеличение вен гроздьевидного сплетения находящихся внутри семенного канатика яичка. Такой патологией страдает лишь определенная группа пациентов. Причиной чаще является:</p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr">Врожденная недостаточность венозных стенок;</p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr">Значительные физические нагрузки;</p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr">Малоподвижность и неправильное питание.</p> </li> </ul> <p dir="ltr">Диагностировать на ранних стадиях данное заболевание самостоятельно невозможно, поскольку чаще всего оно развивается без выраженной симптоматики. Лишь в редких случаях мужчина может испытывать чувство тяжести в пораженной области, особенно при значительных физических нагрузках. На поздних стадиях развития варикоцеле, пораженные вены гроздевидного сплетения проступают через кожу и хорошо определяются при пальпаторном обследовании. Однако совершенно точно диагностировать заболевание позволяют современные ультразвуковые исследования, например допплерометрия.</p> <h2 dir="ltr">Влияние варикоцеле на мужскую фертильность</h2> <p dir="ltr">У здорового мужчины отток венозной крови из яичников в почечную вену проходит беспрепятственно. При варикоцеле происходит дисфункция клапанов пораженных в лозовидном сплетении вен, что приводит к ретроградному (обратному) оттоку крови в паренхиму яичка, и её скапливанию в этом участке. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28049.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Все о варикоцеле

Автор: Иван Палий

Среди заболеваний мужской мочеполовой системы, приводящих в дальнейшем к бесплодию, лидирующим является варикоцеле. В данной статье вы узнаете всё о варикоцеле, и о современном способе лечения этого недуга.

Варикоцеле - это увеличение вен гроздьевидного сплетения находящихся внутри семенного канатика яичка. Такой патологией страдает лишь определенная группа пациентов. Причиной чаще является:

Врожденная недостаточность венозных стенок;

Значительные физические нагрузки;

Малоподвижность и неправильное питание.

Диагностировать на ранних стадиях данное заболевание самостоятельно невозможно, поскольку чаще всего оно развивается без выраженной симптоматики. Лишь в редких случаях мужчина может испытывать чувство тяжести в пораженной области, особенно при значительных физических нагрузках. На поздних стадиях развития варикоцеле, пораженные вены гроздевидного сплетения проступают через кожу и хорошо определяются при пальпаторном обследовании. Однако совершенно точно диагностировать заболевание позволяют современные ультразвуковые исследования, например допплерометрия.

Влияние варикоцеле на мужскую фертильность

У здорового мужчины отток венозной крови из яичников в почечную вену проходит беспрепятственно. При варикоцеле происходит дисфункция клапанов пораженных в лозовидном сплетении вен, что приводит к ретроградному (обратному) оттоку крови в паренхиму яичка, и её скапливанию в этом участке. Такое нарушение сосудистого кровообращения неизбежно приводит к повышению температуры в мошонке и развитию азооспермии, т.е. гибели сперматозоидов.

Методы лечения варикоцеле

Выбор лечебной тактики базируется на результатах тщательного обследования пациента. При обнаружении варикоцеле на первой стадии, существует возможность остановить развитие этого заболевания безоперационным путём. Для этого врач даёт необходимые рекомендации, которые следует неуклонно соблюдать, дабы не допустить рецидива.

Если же варикоцеле диагностируется на второй или даже на третьей стадии, то по результатам спермограммы и термографии врач принимает решение о ликвидации патологии с помощью варикоцелэктомии, т.е. микрохирургическим путем. Данная операция позволяет устранить варикоцеле путем клипирования венозных стволов и пересечения пораженных участков вен. Самой щадящей методикой лечения варикоцеле считается микрохирургическая операция по методу Мармара. Она является малотравматичной, практически не имеет осложнений, а также рецидивов. Специалисты Клиники лечения варикоцеле № 1 разработали собственную методику лечения, которая позволяет полностью исключить возможные осложнения в послеоперационный период, а также убрать косметический дефект в виде шрама. Данная методика успешно опробована и в полном объеме устраняет патологию.