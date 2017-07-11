<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28048.htm" style="color: #000000;">Какую квартиру лучше покупать – с отделкой или без?</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28048/1499767035.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p><p><strong>Покупка жилья в новом доме обычно сопровождается вопросом – а как обустраивать новую среду обитания? В сознании крепко укоренилось мнение, что отделка от строителей – не самый лучший вариант, всё равно придется многое переделывать под себя. Поэтому рачительные покупатели стремятся сэкономить и запрашивают вариант с голыми стенами, чтобы впоследствии заказать у профессионалов свой ремонт. Но так ли это выгодно?</strong></p> <p>Приведенный вариант действительно имеет смысл, если вы покупаете жилье премиального класса, то есть очень дорогое. Но большинство покупателей как раз из другой серии. Если вы используете кредитные средства и у вас нет «запасной» площади для обитания на то время, пока будет идти дорогой ремонт, то лучше <a href="http://www.spbren.ru/kvartiry-s-otdelkoi/" target="_blank">купить квартиру в новостройке с отделкой</a>. Дело в том, что базовая отделка в большинстве случаев вполне качественная, а это самый главный фактор. Разумеется, вкусы у всех разные, на каждого покупателя не угодишь, поэтому декораторские приемы используются нейтральные – спокойные пастельные тона, классика.</p> <h2>Как жить в типовом ремонте?</h2> <p>Итак, представьте себе, что ваша новостройка сдана и пришел долгожданный момент, когда можно заезжать в дом. При наличии базовой отделки сделать это проще простого, а вот если у вас нет хорошего покрытия для пола, везде голые стены, серый потолок, то… прибавьте как минимум полгода и пару сотен тысяч рублей, чтобы сделать ремонт. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28048.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Какую квартиру лучше покупать – с отделкой или без?

Автор: Иван Палий

Покупка жилья в новом доме обычно сопровождается вопросом – а как обустраивать новую среду обитания? В сознании крепко укоренилось мнение, что отделка от строителей – не самый лучший вариант, всё равно придется многое переделывать под себя. Поэтому рачительные покупатели стремятся сэкономить и запрашивают вариант с голыми стенами, чтобы впоследствии заказать у профессионалов свой ремонт. Но так ли это выгодно?

Приведенный вариант действительно имеет смысл, если вы покупаете жилье премиального класса, то есть очень дорогое. Но большинство покупателей как раз из другой серии. Если вы используете кредитные средства и у вас нет «запасной» площади для обитания на то время, пока будет идти дорогой ремонт, то лучше купить квартиру в новостройке с отделкой. Дело в том, что базовая отделка в большинстве случаев вполне качественная, а это самый главный фактор. Разумеется, вкусы у всех разные, на каждого покупателя не угодишь, поэтому декораторские приемы используются нейтральные – спокойные пастельные тона, классика.

Как жить в типовом ремонте?

Итак, представьте себе, что ваша новостройка сдана и пришел долгожданный момент, когда можно заезжать в дом. При наличии базовой отделки сделать это проще простого, а вот если у вас нет хорошего покрытия для пола, везде голые стены, серый потолок, то… прибавьте как минимум полгода и пару сотен тысяч рублей, чтобы сделать ремонт. Да и любой отделочник скажет вам, что особенного смысла в этом нет. Многоквартирному дому требуется еще пара лет, чтобы он подсел на местности – только тогда можно гарантировать, что по дорогому ремонту не пойдут дефекты – мелкие трещины, перекосы, зажимы и т.д.

Базовая отделка, как уже было упомянуто, вполне нейтральна по своим дизайнерским свойствам. Жить с тем, что есть – вполне можно, тем более что еще на стадии заключения договора многие застройщики предлагают 2-3 варианта отделки – вы можете выбрать сочетание цветов и материалов, которые вам по душе. А далее пространство заполнится мебелью, домашним текстилем, техникой, стены украсят картины и декоративные панно – всё это и создает интерьер. Большой ремонт оставьте на менее суетливую пору. Поверьте, это будет более выгодно и удобно, плюс вам не придется принимать скоропалительных решений.

Что входит в отделку новой квартиры?

Под отделкой подразумевается весь набор декоративных и утилитарных материалов, использованных для обустройства жилья. Покупая квартиру с отделкой, вы получите:

всю необходимую сантехнику – унитаз, мойку на кухне, умывальник и ванну;

пол сегодня обычно отделывается ламинатом, желательно чтобы строительная компания обозначила, какого класса он будет;

стены оштукатуривают и оклеивают обоями, в настоящее время обои не выбираются из серии самых дешевых – вы получите вполне приличные стены;

в квартире должны работать все розетки и выключатели;

требование современности – наличие водопроводных выводов под стиральную машину;

межкомнатные и входные двери должны иметь запирающие замки;

балконы и лоджии остеклены – это требование снижает энергозатраты дома.

Кстати, при покупке квартиры обратите внимание на пункт договора, в котором описан способ решения спорных вопросов по отделке. Обычно явные строительные дефекты устраняются за счет застройщика в порядке договоренности, для этого в компаниях работают специальные отделы, занимающиеся решением подобных вопросов.