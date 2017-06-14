14.06.2017 03:28 Вставить в блог Версия для печати
Облигации федерального займа – стоит ли покупать?Тема: ЭКОНОМИКААвтор: Иван Палий
Облигации федерального займа — отличная альтернатива инвестированию в акции предприятий или банковские депозиты, которая к тому же позволяет поддержать родное государство.
Что представляет собой ОФЗ
Покупая данные ценные бумаги, которые выпускает Минфин, инвестор одалживает свои средства государству. По ОФЗ инвестор получает купонный доход в течение всего срока действия выпущенной облигации (обычно это происходит раз в полгода). Когда срок действия ценной бумаги истекают, владельцу возвращают всю её стоимость. К примеру, стоимость акции составляет 1000 рублей с годовой ставкой 14,27% и со сроком погашения её в 2017 году. Это значит, что владелец будет получать каждые полгода выплату 7,13%, а по истечении 10 лет вернёт все вложенные деньги.
Таким образом, владелец облигации пользуется тремя преимуществами:
- купонный доход;
- имеет возможность перепродать ценные бумаги;
- возвращает номинальную стоимость акции в день погашения долга.
Безопасность ОФЗ выше, чем банковских вкладов, поскольку гарантом выступает государство. Надежность государственных облигаций приравнивают к кредитному рейтингу самого государства.
Где купить государственные облигации
Процедура приобретения их не вызовет сложностей у покупателя: совершить сделку не сложней, чем открыть счет в банке.
Для её заключения необходимо выполнить следующие шаги:
- выбрать брокера, имеющего доступ к фондовому рынку;
- заключить с ним договор;
- купить ОФЗ онлайн.
Различают акции с фиксированным и плавающим купонным доходом, с разным номиналом, разными периодами выплаты, обычные и с амортизацией долга. Как правило, брокерские компании помогают начинающему инвестору определиться с выбором выгодных ему условий.
Приобрести облигации можно во многих крупных банках страны — в первую очередь это ВТБ и Сбербанк. Облигации могут быть в разных валютах — на региональные рынки обычно предоставляют ценные бумаги, номинированные в отечественной валюте. Также есть определенный сектор, имеющий название «евробондов». Здесь представлены облигации, которые номинируются в разных валютах — чаще всего это евро или доллар.
Таким образом, можно утверждать, что государственные ценные бумаги — наиболее безопасный способ инвестирования, доходность которого превышает банковские депозиты, а надежность гарантируются государством. Это удачное решение для начинающих инвесторов, которое принесет гарантированный доход.