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Дата 14.06.2017 03:28 Вставить в блог Версия для печати

Облигации федерального займа – стоит ли покупать?

Тема: ЭКОНОМИКА
Автор: Иван Палий

Облигации федерального займа — отличная альтернатива инвестированию в акции предприятий или банковские депозиты, которая к тому же позволяет поддержать родное государство.

Что представляет собой ОФЗ

Покупая данные ценные бумаги, которые выпускает Минфин, инвестор одалживает свои средства государству. По ОФЗ инвестор получает купонный доход в течение всего срока действия выпущенной облигации (обычно это происходит раз в полгода). Когда срок действия ценной бумаги истекают, владельцу возвращают всю её стоимость. К примеру, стоимость акции составляет 1000 рублей с годовой ставкой 14,27% и со сроком погашения её в 2017 году. Это значит, что владелец будет получать каждые полгода выплату 7,13%, а по истечении 10 лет вернёт все вложенные деньги.

Таким образом, владелец облигации пользуется тремя преимуществами:

  • купонный доход;
  • имеет возможность перепродать ценные бумаги;
  • возвращает номинальную стоимость акции в день погашения долга.

Безопасность ОФЗ выше, чем банковских вкладов, поскольку гарантом выступает государство. Надежность государственных облигаций приравнивают к кредитному рейтингу самого государства.

Где купить государственные облигации

Процедура приобретения их не вызовет сложностей у покупателя: совершить сделку не сложней, чем открыть счет в банке.

Для её заключения необходимо выполнить следующие шаги:

  • выбрать брокера, имеющего доступ к фондовому рынку;
  • заключить с ним договор;
  • купить ОФЗ онлайн.

Различают акции с фиксированным и плавающим купонным доходом, с разным номиналом, разными периодами выплаты, обычные и с амортизацией долга. Как правило, брокерские компании помогают начинающему инвестору определиться с выбором выгодных ему условий.

Приобрести облигации можно во многих крупных банках страны — в первую очередь это ВТБ и Сбербанк. Облигации могут быть в разных валютах — на региональные рынки обычно предоставляют ценные бумаги, номинированные в отечественной валюте. Также есть определенный сектор, имеющий название «евробондов». Здесь представлены облигации, которые номинируются в разных валютах — чаще всего это евро или доллар.

Таким образом, можно утверждать, что государственные ценные бумаги — наиболее безопасный способ инвестирования, доходность которого превышает банковские депозиты, а надежность гарантируются государством. Это удачное решение для начинающих инвесторов, которое принесет гарантированный доход.


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