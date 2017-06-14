<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28047.htm" style="color: #000000;">Облигации федерального займа – стоит ли покупать?</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28047/1497400221.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p><p>Облигации федерального займа — отличная альтернатива инвестированию в акции предприятий или банковские депозиты, которая к тому же позволяет поддержать родное государство.</p> <h2>Что представляет собой ОФЗ</h2> <p>Покупая данные ценные бумаги, которые выпускает Минфин, инвестор одалживает свои средства государству. По ОФЗ инвестор получает купонный доход в течение всего срока действия выпущенной облигации (обычно это происходит раз в полгода). Когда срок действия ценной бумаги истекают, владельцу возвращают всю её стоимость. К примеру, стоимость акции составляет 1000 рублей с годовой ставкой 14,27% и со сроком погашения её в 2017 году. Это значит, что владелец будет получать каждые полгода выплату 7,13%, а по истечении 10 лет вернёт все вложенные деньги.</p> <p>Таким образом, владелец облигации пользуется тремя преимуществами:</p> <ul> <li>купонный доход;</li> <li>имеет возможность перепродать ценные бумаги;</li> <li>возвращает номинальную стоимость акции в день погашения долга.</li> </ul> <p>Безопасность ОФЗ выше, чем банковских вкладов, поскольку гарантом выступает государство. Надежность государственных облигаций приравнивают к кредитному рейтингу самого государства.</p> <h2>Где купить государственные облигации</h2> <p>Процедура приобретения их не вызовет сложностей у покупателя: совершить сделку не сложней, чем открыть счет в банке.</p> <p>Для её заключения необходимо выполнить следующие шаги:</p> <ul> <li>выбрать брокера, имеющего доступ к фондовому рынку;</li> <li>заключить с ним договор;</li> <li><a href="https://freedom24.ru/showcase/?esh=5">купить ОФЗ онлайн</a>.</li> </ul> <p>Различают акции с фиксированным и плавающим купонным доходом, с разным номиналом, разными периодами выплаты, обычные и с амортизацией долга. Как правило, брокерские компании помогают начинающему инвестору определиться с выбором выгодных ему условий.</p> <p>Приобрести облигации можно во многих крупных банках страны — в первую очередь это ВТБ и Сбербанк. Облигации могут быть в разных валютах — на региональные рынки обычно предоставляют ценные бумаги, номинированные в отечественной валюте. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28047.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Облигации федерального займа – стоит ли покупать?

Автор: Иван Палий

Облигации федерального займа — отличная альтернатива инвестированию в акции предприятий или банковские депозиты, которая к тому же позволяет поддержать родное государство.

Что представляет собой ОФЗ

Покупая данные ценные бумаги, которые выпускает Минфин, инвестор одалживает свои средства государству. По ОФЗ инвестор получает купонный доход в течение всего срока действия выпущенной облигации (обычно это происходит раз в полгода). Когда срок действия ценной бумаги истекают, владельцу возвращают всю её стоимость. К примеру, стоимость акции составляет 1000 рублей с годовой ставкой 14,27% и со сроком погашения её в 2017 году. Это значит, что владелец будет получать каждые полгода выплату 7,13%, а по истечении 10 лет вернёт все вложенные деньги.

Таким образом, владелец облигации пользуется тремя преимуществами:

купонный доход;

имеет возможность перепродать ценные бумаги;

возвращает номинальную стоимость акции в день погашения долга.

Безопасность ОФЗ выше, чем банковских вкладов, поскольку гарантом выступает государство. Надежность государственных облигаций приравнивают к кредитному рейтингу самого государства.

Где купить государственные облигации

Процедура приобретения их не вызовет сложностей у покупателя: совершить сделку не сложней, чем открыть счет в банке.

Для её заключения необходимо выполнить следующие шаги:

выбрать брокера, имеющего доступ к фондовому рынку;

заключить с ним договор;

купить ОФЗ онлайн.

Различают акции с фиксированным и плавающим купонным доходом, с разным номиналом, разными периодами выплаты, обычные и с амортизацией долга. Как правило, брокерские компании помогают начинающему инвестору определиться с выбором выгодных ему условий.

Приобрести облигации можно во многих крупных банках страны — в первую очередь это ВТБ и Сбербанк. Облигации могут быть в разных валютах — на региональные рынки обычно предоставляют ценные бумаги, номинированные в отечественной валюте. Также есть определенный сектор, имеющий название «евробондов». Здесь представлены облигации, которые номинируются в разных валютах — чаще всего это евро или доллар.

Таким образом, можно утверждать, что государственные ценные бумаги — наиболее безопасный способ инвестирования, доходность которого превышает банковские депозиты, а надежность гарантируются государством. Это удачное решение для начинающих инвесторов, которое принесет гарантированный доход.