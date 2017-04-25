25.04.2017 12:22 Вставить в блог Версия для печати
Как получить консультацию юриста по телефону бесплатно?Тема: ПРО ТО И ПРО ЭТОАвтор: Иван Палий
Посетителям нашего сайта предлагаем бесплатно получить правовую консультацию онлайн или по телефону. Если вы задумались, как получить консультацию юриста бесплатно по телефону, предлагаем выбрать удобный для вас вариант:
- заполнить заявку на сайте http://33urista.ru/, оставить свой номер. Юрист свяжется с вами и ответит на вопрос;
- позвонить по бесплатному телефону.
Консультацию можно получить онлайн. Для этого посетителя заполняют форму на сайте.
5 преимуществ бесплатной консультации юриста по телефону:
1. Скорость ответа.
Вам не придется долго ждать ответа на вопрос. Консультации предоставляются в режиме реального времени.
2. Качество ответа.
За каждым юристам закреплена своя специализация. Ответ дается со ссылками на правовые нормы и практику судов.
3. Возможность получить правовую поддержку в любом городе.
Не имеет значения, в каком городе вы находитесь. Консультации предоставляются для всех клиентов.
4. Ответ готовят несколько специалистов.
Анализ вопроса несколькими юристами позволяет рассмотреть вопрос, и дать несколько вариантов ответа. Полноценно анализировать нормы законов и практику судов.
5. Работа по договору.
Подписываем с клиентов договор на оказание платных услуг. Юристы соблюдают обязанности по договору. Представляют клиента в суде и государственных организациях, дают качественные консультации.
Как бесплатную получить консультацию юриста по телефону?
Мы живем в правовом государстве. Но свои права приходится защищать. Позвоните юристу или оставьте заявку на сайте. Консультант разъяснит, что делать, если ваши права нарушены.
Адвокат поможет решить спор с продавцом некачественного товара:
- обменять некачественный товар;
- вернуть деньги за товар.
Разъясним клиенту, как составить претензию, жалобу в Роспотребназор, исковое заявление в суд.
Юрист поможет потребителям защитить свои права в случае, если продавец оказал услуги ненадлежащего качества. Если вам некачественно сделали ремонт или установили пластиковые окна, не опускайте руки. Юрист расскажет, как защитить свои права, взыскать с недобросовестного подрядчика моральный вред и штраф.
Налоговый консультант поможет юридическим и физическим лицам. Разъяснит, как сэкономить и избежать уплаты штрафных санкций.
Консультант по налогам поможет оптимизировать налогообложение юридических лиц. Представит интересы компании в государственных органах.
Юрист по жилищным вопросам поможет решить коммунальные проблемы.
4 вопроса в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- как добиться капитального ремонта в доме;
- как снизить размер коммунальных платежей;
- что делать, если обслуживающая компания оказывает некачественные услуги или не предоставляет услуги;
- как сменить управляющую компанию.
Обращайтесь на сайт. Правовая консультация поможет решить проблему.
Юристы внимательно относятся к каждому клиенту, дают честную оценку ситуации. Оценивают шансы на выигрыш дела в суде. Честно рассказывают клиенту о перспективах дела. Затем подписывается договор. Юристы оказывают услуги по договору, предоставляют чеки и квитанции об оплате.