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Дата 25.04.2017 12:22 Вставить в блог Версия для печати

Как получить консультацию юриста по телефону бесплатно?

Тема: ПРО ТО И ПРО ЭТО
Автор: Иван Палий

Посетителям нашего сайта предлагаем бесплатно получить правовую консультацию онлайн или по телефону. Если вы задумались, как получить консультацию юриста бесплатно по телефону, предлагаем выбрать удобный для вас вариант:

  • заполнить заявку на сайте http://33urista.ru/, оставить свой номер. Юрист свяжется с вами и ответит на вопрос;
  • позвонить по бесплатному телефону.

Консультацию можно получить онлайн. Для этого посетителя заполняют форму на сайте.

5 преимуществ бесплатной консультации юриста по телефону:

1. Скорость ответа.

Вам не придется долго ждать ответа на вопрос. Консультации предоставляются в режиме реального времени.

2. Качество ответа.

За каждым юристам закреплена своя специализация. Ответ дается со ссылками на правовые нормы и практику судов.

3. Возможность получить правовую поддержку в любом городе.

Не имеет значения, в каком городе вы находитесь. Консультации предоставляются для всех клиентов.

4. Ответ готовят несколько специалистов.

Анализ вопроса несколькими юристами позволяет рассмотреть вопрос, и дать несколько вариантов ответа. Полноценно анализировать нормы законов и практику судов.

5. Работа по договору.

Подписываем с клиентов договор на оказание платных услуг. Юристы соблюдают обязанности по договору. Представляют клиента в суде и государственных организациях, дают качественные консультации.

Как бесплатную получить консультацию юриста по телефону?

Мы живем в правовом государстве. Но свои права приходится защищать. Позвоните юристу или оставьте заявку на сайте. Консультант разъяснит, что делать, если ваши права нарушены.

Адвокат поможет решить спор с продавцом некачественного товара:

  • обменять некачественный товар;
  • вернуть деньги за товар.

Разъясним клиенту, как составить претензию, жалобу в Роспотребназор, исковое заявление в суд.

Юрист поможет потребителям защитить свои права в случае, если продавец оказал услуги ненадлежащего качества. Если вам некачественно сделали ремонт или установили пластиковые окна, не опускайте руки. Юрист расскажет, как защитить свои права, взыскать с недобросовестного подрядчика моральный вред и штраф.

Налоговый консультант поможет юридическим и физическим лицам. Разъяснит, как сэкономить и избежать уплаты штрафных санкций.

Консультант по налогам поможет оптимизировать налогообложение юридических лиц. Представит интересы компании в государственных органах.

Юрист по жилищным вопросам поможет решить коммунальные проблемы.

4 вопроса в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

  • как добиться капитального ремонта в доме;
  • как снизить размер коммунальных платежей;
  • что делать, если обслуживающая компания оказывает некачественные услуги или не предоставляет услуги;
  • как сменить управляющую компанию.

Обращайтесь на сайт. Правовая консультация поможет решить проблему.

Юристы внимательно относятся к каждому клиенту, дают честную оценку ситуации. Оценивают шансы на выигрыш дела в суде. Честно рассказывают клиенту о перспективах дела. Затем подписывается договор. Юристы оказывают услуги по договору, предоставляют чеки и квитанции об оплате.


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