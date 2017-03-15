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Дата 15.03.2017 13:49 Вставить в блог Версия для печати

Лоджия или балкон "под ключ": этапы выполнения работ

Тема: СТРОИТЕЛЬСТВО
Автор: Иван Палий

Все мы знаем, как выглядит идеальный балкон, но далеко не каждый в курсе, как его правильно делать. Балконы «под ключ» – популярная сегодня услуга, поскольку она позволяет каждому владельцу просторной и не очень городской квартиры обустроить свое жилье в соответствие с современными стандартами без хлопот для себя (достаточно выбрать компанию, подписать договор и внести оплату). Об этапах обустройства балконов и лоджий «под ключ» Вы узнаете далее.

Остекление

Остекление – первый этап обустройства балкона или лоджии «под ключ». Оно защищает пространство от внешних воздействий, позволяет превращать нежилое помещение в жилое или вообще объединять его с комнатой (подробнее тут – https://projekt-msk.ru/uteplenie-lodzhii-balkona/obedinenie-s-komnatoj). Основные виды остекления:

  • холодное;
  • теплое ПВХ;
  • Slidors;
  • безрамное;
  • с выносом.

Самыми популярными являются первые два. Выбор типа остекления осуществляется с учетом доступного бюджета и финансовых возможностей заказчика.

Утепление

Утепление – это второй этап. Учтите, что он возможен только при условии выбора теплых профилей для остекления – если заказчик решил остеклить балкон или лоджию холодным способом, то утеплять его смысла нет. Варианты, используемые компанией «ПРОЕКТ-МСК»:

  • двухслойное утепление;
  • трехслойное утепление;
  • однослойное утепление;
  • теплый пол;
  • объединение с жилой комнатой.

Однослойное утепление – это минимально возможный минимум. Что касается объединения балкона и комнаты, то данный вариант является самым сложным и возможен не всегда – уточняйте.

балкон под ключ этапы работ

Отделка

Теплый балкон – это хорошо, но каждый владелец квартиры хочет, чтобы он был еще и красивым. Для этого после остекления и утепления выполняются отделочные работы. Она может быть внутренней и внешней, виниловой, пластиковой, деревянной, гипсокартоновой. Цена работ, соответственно, будет различаться.

Мебель

Она проектируется индивидуально, делает помещение функциональным, не перегружая его. Основные варианты мебели для лоджий и балконов:

  • тумба;
  • угловой шкаф;
  • шкаф-купе;
  • диван;
  • откидной столик.

Качественная мебель на заказ – лучшее решение для Вашего балкона или лоджии, поскольку геометрия данных помещений не всегда позволяет использовать обычные шкафчики и тумбы. А без мебели любое помещение быстро превращается в малоэстетичную свалку.

балконы лоджии под ключ

Где заказать?

Услуги обустройства лоджий и балконов «под ключ» в Москве предлагает компания «ПРОЕКТ-МСК». Она делает все, что нужно, использует разные материалы и владеет всеми современными технологиями. В штате компании трудятся профессионалы своего дела с должным опытом – они понимают, что делают, а не только учатся ремонтировать. Другое немаловажное преимущества сотрудничества с «ПРОЕКТ-МСК» – это честные цены на услуги. Она сразу говорит, сколько будут стоить те или иные работы, не прибегая к нечестным уловкам вроде искусственного занижения цен (для формирования рекламного предложения) с последующим перерасчетом.


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