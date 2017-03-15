Лоджия или балкон "под ключ": этапы выполнения работ

15.03.2017 13:49 Вставить в блог Версия для печати
Лоджия или балкон "под ключ": этапы выполнения работТема: СТРОИТЕЛЬСТВОАвтор: Иван Палий
Все мы знаем, как выглядит идеальный балкон, но далеко не каждый в курсе, как его правильно делать. Балконы «под ключ» – популярная сегодня услуга, поскольку она позволяет каждому владельцу просторной и не очень городской квартиры обустроить свое жилье в соответствие с современными стандартами без хлопот для себя (достаточно выбрать компанию, подписать договор и внести оплату). Об этапах обустройства балконов и лоджий «под ключ» Вы узнаете далее.
Остекление
Остекление – первый этап обустройства балкона или лоджии «под ключ». Оно защищает пространство от внешних воздействий, позволяет превращать нежилое помещение в жилое или вообще объединять его с комнатой (подробнее тут – https://projekt-msk.ru/uteplenie-lodzhii-balkona/obedinenie-s-komnatoj). Основные виды остекления:
- холодное;
- теплое ПВХ;
- Slidors;
- безрамное;
- с выносом.
Самыми популярными являются первые два. Выбор типа остекления осуществляется с учетом доступного бюджета и финансовых возможностей заказчика.
Утепление
Утепление – это второй этап. Учтите, что он возможен только при условии выбора теплых профилей для остекления – если заказчик решил остеклить балкон или лоджию холодным способом, то утеплять его смысла нет. Варианты, используемые компанией «ПРОЕКТ-МСК»:
- двухслойное утепление;
- трехслойное утепление;
- однослойное утепление;
- теплый пол;
- объединение с жилой комнатой.
Однослойное утепление – это минимально возможный минимум. Что касается объединения балкона и комнаты, то данный вариант является самым сложным и возможен не всегда – уточняйте.
Отделка
Теплый балкон – это хорошо, но каждый владелец квартиры хочет, чтобы он был еще и красивым. Для этого после остекления и утепления выполняются отделочные работы. Она может быть внутренней и внешней, виниловой, пластиковой, деревянной, гипсокартоновой. Цена работ, соответственно, будет различаться.
Мебель
Она проектируется индивидуально, делает помещение функциональным, не перегружая его. Основные варианты мебели для лоджий и балконов:
- тумба;
- угловой шкаф;
- шкаф-купе;
- диван;
- откидной столик.
Качественная мебель на заказ – лучшее решение для Вашего балкона или лоджии, поскольку геометрия данных помещений не всегда позволяет использовать обычные шкафчики и тумбы. А без мебели любое помещение быстро превращается в малоэстетичную свалку.
Где заказать?
Услуги обустройства лоджий и балконов «под ключ» в Москве предлагает компания «ПРОЕКТ-МСК». Она делает все, что нужно, использует разные материалы и владеет всеми современными технологиями. В штате компании трудятся профессионалы своего дела с должным опытом – они понимают, что делают, а не только учатся ремонтировать. Другое немаловажное преимущества сотрудничества с «ПРОЕКТ-МСК» – это честные цены на услуги. Она сразу говорит, сколько будут стоить те или иные работы, не прибегая к нечестным уловкам вроде искусственного занижения цен (для формирования рекламного предложения) с последующим перерасчетом.