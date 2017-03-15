<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28044.htm" style="color: #000000;">Лоджия или балкон "под ключ": этапы выполнения работ</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28044/1489575041.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p><p>Все мы знаем, как выглядит идеальный балкон, но далеко не каждый в курсе, как его правильно делать. <a href="https://projekt-msk.ru/">Балконы «под ключ»</a> – популярная сегодня услуга, поскольку она позволяет каждому владельцу просторной и не очень городской квартиры обустроить свое жилье в соответствие с современными стандартами без хлопот для себя (достаточно выбрать компанию, подписать договор и внести оплату). Об этапах обустройства балконов и лоджий «под ключ» Вы узнаете далее.</p> <h2>Остекление</h2> <p>Остекление – первый этап обустройства балкона или лоджии «под ключ». Оно защищает пространство от внешних воздействий, позволяет превращать нежилое помещение в жилое или вообще объединять его с комнатой (подробнее тут – <a href="https://projekt-msk.ru/uteplenie-lodzhii-balkona/obedinenie-s-komnatoj">https://projekt-msk.ru/uteplenie-lodzhii-balkona/obedinenie-s-komnatoj</a>). Основные виды остекления:</p> <ul> <li>холодное;</li> <li>теплое ПВХ;</li> <li>Slidors;</li> <li>безрамное;</li> <li>с выносом.</li> </ul> <p>Самыми популярными являются первые два. Выбор типа остекления осуществляется с учетом доступного бюджета и финансовых возможностей заказчика.</p> <h2>Утепление</h2> <p>Утепление – это второй этап. Учтите, что он возможен только при условии выбора теплых профилей для остекления – если заказчик решил остеклить балкон или лоджию холодным способом, то утеплять его смысла нет. Варианты, используемые компанией «ПРОЕКТ-МСК»:</p> <ul> <li>двухслойное утепление;</li> <li>трехслойное утепление;</li> <li>однослойное утепление;</li> <li>теплый пол;</li> <li>объединение с жилой комнатой.</li> </ul> <p>Однослойное утепление – это минимально возможный минимум. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28044.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Лоджия или балкон "под ключ": этапы выполнения работ

Автор: Иван Палий

Все мы знаем, как выглядит идеальный балкон, но далеко не каждый в курсе, как его правильно делать. Балконы «под ключ» – популярная сегодня услуга, поскольку она позволяет каждому владельцу просторной и не очень городской квартиры обустроить свое жилье в соответствие с современными стандартами без хлопот для себя (достаточно выбрать компанию, подписать договор и внести оплату). Об этапах обустройства балконов и лоджий «под ключ» Вы узнаете далее.

Остекление

Остекление – первый этап обустройства балкона или лоджии «под ключ». Оно защищает пространство от внешних воздействий, позволяет превращать нежилое помещение в жилое или вообще объединять его с комнатой (подробнее тут – https://projekt-msk.ru/uteplenie-lodzhii-balkona/obedinenie-s-komnatoj). Основные виды остекления:

холодное;

теплое ПВХ;

Slidors;

безрамное;

с выносом.

Самыми популярными являются первые два. Выбор типа остекления осуществляется с учетом доступного бюджета и финансовых возможностей заказчика.

Утепление

Утепление – это второй этап. Учтите, что он возможен только при условии выбора теплых профилей для остекления – если заказчик решил остеклить балкон или лоджию холодным способом, то утеплять его смысла нет. Варианты, используемые компанией «ПРОЕКТ-МСК»:

двухслойное утепление;

трехслойное утепление;

однослойное утепление;

теплый пол;

объединение с жилой комнатой.

Однослойное утепление – это минимально возможный минимум. Что касается объединения балкона и комнаты, то данный вариант является самым сложным и возможен не всегда – уточняйте.

Отделка

Теплый балкон – это хорошо, но каждый владелец квартиры хочет, чтобы он был еще и красивым. Для этого после остекления и утепления выполняются отделочные работы. Она может быть внутренней и внешней, виниловой, пластиковой, деревянной, гипсокартоновой. Цена работ, соответственно, будет различаться.

Мебель

Она проектируется индивидуально, делает помещение функциональным, не перегружая его. Основные варианты мебели для лоджий и балконов:

тумба;

угловой шкаф;

шкаф-купе;

диван;

откидной столик.

Качественная мебель на заказ – лучшее решение для Вашего балкона или лоджии, поскольку геометрия данных помещений не всегда позволяет использовать обычные шкафчики и тумбы. А без мебели любое помещение быстро превращается в малоэстетичную свалку.

Где заказать?

Услуги обустройства лоджий и балконов «под ключ» в Москве предлагает компания «ПРОЕКТ-МСК». Она делает все, что нужно, использует разные материалы и владеет всеми современными технологиями. В штате компании трудятся профессионалы своего дела с должным опытом – они понимают, что делают, а не только учатся ремонтировать. Другое немаловажное преимущества сотрудничества с «ПРОЕКТ-МСК» – это честные цены на услуги. Она сразу говорит, сколько будут стоить те или иные работы, не прибегая к нечестным уловкам вроде искусственного занижения цен (для формирования рекламного предложения) с последующим перерасчетом.