<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28043.htm" style="color: #000000;">Пришло время реализовать мечту, квартиры-студии в Москве</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28043/1487199225.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p><p>Квартиры-студии относятся к сегменту бизнес-класс. Мечта о квартире, где объединены гостиная и кухня, сейчас, как никогда, может стать реальностью. Этому способствует благоприятная ситуация на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья.</p> <p>Кухня, совмещенная с гостиной, это «сердце» квартиры. Именно здесь собираются за столом, проходят семейные торжества, просматриваются и обсуждаются значимые темы и медиа-события.</p> <p>Далеко не все воспринимают такую планировку, поэтому в квартирах бизнес-класса в Москве и пригороде они занимают всего 3 процента. И хотя спрос составляет только 2 процента от всего сегмента, в кейсе предложений девелоперов всегда есть варианты квартир-студий.</p> <p> </p> <h2>Какие тенденции на рынке недвижимости характерны для квартир студий в Москве</h2> <p>Каждый сегмент рынка недвижимости имеет свои особенности и тенденции. Присуще это и студиям:</p> <ul> <li>новый подход застройщиков к организации пространства внутри квартир, свободная планировка, немного размыл грань между студией и квартирой с обычной планировкой. Чаще всего это характерно для домов, построенных монолитно-каркасным способом. Основные несущие конструкции дома, это каркас (скелет), на котором держится вся конструкция. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28043.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Пришло время реализовать мечту, квартиры-студии в Москве

Автор: Иван Палий

Квартиры-студии относятся к сегменту бизнес-класс. Мечта о квартире, где объединены гостиная и кухня, сейчас, как никогда, может стать реальностью. Этому способствует благоприятная ситуация на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья.

Кухня, совмещенная с гостиной, это «сердце» квартиры. Именно здесь собираются за столом, проходят семейные торжества, просматриваются и обсуждаются значимые темы и медиа-события.

Далеко не все воспринимают такую планировку, поэтому в квартирах бизнес-класса в Москве и пригороде они занимают всего 3 процента. И хотя спрос составляет только 2 процента от всего сегмента, в кейсе предложений девелоперов всегда есть варианты квартир-студий.

Какие тенденции на рынке недвижимости характерны для квартир студий в Москве

Каждый сегмент рынка недвижимости имеет свои особенности и тенденции. Присуще это и студиям:

новый подход застройщиков к организации пространства внутри квартир, свободная планировка, немного размыл грань между студией и квартирой с обычной планировкой. Чаще всего это характерно для домов, построенных монолитно-каркасным способом. Основные несущие конструкции дома, это каркас (скелет), на котором держится вся конструкция. Планировка межкомнатных перегородок, это полет фантазии дизайнера и владельцев. Наличие несущих конструкций, колонн, внутри пространства дает возможность создавать интересные и нестандартные решения;

если ранее покупатели планировали для студий достаточно большой метраж, сейчас наблюдается тенденция к сокращению метража. В среднем по квартирам бизнес-класса от 70 до 82 квадратов;

повышенным спросом пользуются совсем маленькие квартиры до 25 квадратов. Их можно назвать студиями весьма условно, скорее речь идет о зонированной однокомнатной квартире. Стоимость таких «малюток» в Москве колеблется от 3 до 3,5 миллиона рублей. Ранее были востребованы квартиры с метражом до 40 метров;

активная застройка промышленных зон в Москве в 2015-16 годах создала ситуацию, когда предложение превысило спрос. Только в 2016 году было введено в эксплуатацию более 20 новых объектов. Компании застройщики вынуждены снижать цены;

квартиры в Москве сравнялись с ценами в Подмосковье, поэтому спрос сместился в столицу.

Именно сейчас представилась возможность приобрести квартиру-студию в пределах Садового кольца по доступной цене. Девятиэтажный дом на Шереметьевской. Высокие потолки (3 метра), панорамные окна, свободная планировка, развитая инфраструктура и подземный паркинг, несомненные преимущества объекта. И это негде-то на окраине. Подробности можно узнать на сайте http://otrageniedom.ru/.

Вы планировали приобрести недорогую квартиру-студию, сейчас лучшее время для реализации мечты. Конъюнктура рынка быстро меняется, поэтому нужно пользоваться моментом.