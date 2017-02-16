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Дата 16.02.2017 01:51 Вставить в блог Версия для печати

Пришло время реализовать мечту, квартиры-студии в Москве

Тема: Недвижимость
Автор: Иван Палий

Квартиры-студии относятся к сегменту бизнес-класс. Мечта о квартире, где объединены гостиная и кухня, сейчас, как никогда, может стать реальностью. Этому способствует благоприятная ситуация на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья.

Кухня, совмещенная с гостиной, это «сердце» квартиры. Именно здесь собираются за столом, проходят семейные торжества, просматриваются и обсуждаются значимые темы и медиа-события.

Далеко не все воспринимают такую планировку, поэтому в квартирах бизнес-класса в Москве и пригороде они занимают всего 3 процента. И хотя спрос составляет только 2 процента от всего сегмента, в кейсе предложений девелоперов всегда есть варианты квартир-студий.

 

Какие тенденции на рынке недвижимости характерны для квартир студий в Москве

Каждый сегмент рынка недвижимости имеет свои особенности и тенденции. Присуще это и студиям:

  • новый подход застройщиков к организации пространства внутри квартир, свободная планировка, немного размыл грань между студией и квартирой с обычной планировкой. Чаще всего это характерно для домов, построенных монолитно-каркасным способом. Основные несущие конструкции дома, это каркас (скелет), на котором держится вся конструкция. Планировка межкомнатных перегородок, это полет фантазии дизайнера и владельцев. Наличие несущих конструкций, колонн, внутри пространства дает возможность создавать интересные и нестандартные решения;
  • если ранее покупатели планировали для студий достаточно большой метраж, сейчас наблюдается тенденция к сокращению метража. В среднем по квартирам бизнес-класса от 70 до 82 квадратов;
  • повышенным спросом пользуются совсем маленькие квартиры до 25 квадратов. Их можно назвать студиями весьма условно, скорее речь идет о зонированной однокомнатной квартире. Стоимость таких «малюток» в Москве колеблется от 3 до 3,5 миллиона рублей. Ранее были востребованы квартиры с метражом до 40 метров;
  • активная застройка промышленных зон в Москве в 2015-16 годах создала ситуацию, когда предложение превысило спрос. Только в 2016 году было введено в эксплуатацию более 20 новых объектов. Компании застройщики вынуждены снижать цены;
  • квартиры в Москве сравнялись с ценами в Подмосковье, поэтому спрос сместился в столицу.

Именно сейчас представилась возможность приобрести квартиру-студию в пределах Садового кольца по доступной цене. Девятиэтажный дом на Шереметьевской. Высокие потолки (3 метра), панорамные окна, свободная планировка, развитая инфраструктура и подземный паркинг, несомненные преимущества объекта. И это негде-то на окраине. Подробности можно узнать на сайте http://otrageniedom.ru/.

Вы планировали приобрести недорогую квартиру-студию, сейчас лучшее время для реализации мечты. Конъюнктура рынка быстро меняется, поэтому нужно пользоваться моментом.


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