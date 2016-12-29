Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пункты

29.12.2016 02:08 Вставить в блог Версия для печати
Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пунктыТема: ОБЩЕСТВОАвтор: Иван Палий
29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На протяжении 14 лет их единственным участником оставалась компания «Вимм-Билль-Данн». Главным конкурентом компании являлось российское представительство Danone, с 2010 года предпринимавшее попытки получить госзаказ.
«Вимм-Билль-Данн» владеет брендом «Агуша». Danone представлена брендами «Тема», «Растишка» и «Смешарики». Как сообщает Утро.ru
в 2007 году в Danone вошла Nutricia, в активе которой — молочные смеси и каши Nutrilon и «Малютка», а также молочные смеси «Малыш».
Nutricia стала первой компанией, составившей конкуренцию «Вимм-Билль-Данн». В 2010 году она не смогла принять участие в конкурсе. Компания попыталась оспорить данное решение в суде, указав на спорную формулировку требований. Суд отклонил требования об аннуляции контрактов с «Вимм-Билль-Данн». Обращения в ФАС остались безрезультатными. Новое разбирательство началось в 2013 году.
ООО «ЮниМилк» (Danone) обратилось с претензией в ФАС. Суть ее в следующем: в торгах может участвовать лишь один субъект, из-за чего компании, производящие отдельные продукты, не могут претендовать на получение госконтракта, цена которого превышает два млрд рублей. В разбирательстве участвовали Нестле Россия, Зеленодольский молочный комбинат, Эбботт Лэбораториз, АЛЕВ и Брянский гормолзавод.
В 2013 году проведение тендера поручили ГУП «Столичные аптеки», которое было реализовано в соответствии с законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).
 В 2016 году на питание детей до трех лет потратили более 1,7 млрд рублей. Продукты поставляла только «Вимм-Билль-Данн». Соответствующие контракты действуют с декабря 2015 года до 31 марта 2017 года. Конкурс этого года относится к правам на поставку продукции с 2017 по 2019 год. предположительная сумма договора — 16,5 млрд рублей.