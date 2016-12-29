Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28042.htm" style="color: #000000;">Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пункты</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28042/1482966641.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На протяжении 14 лет их единственным участником оставалась компания «Вимм-Билль-Данн». Главным конкурентом компании являлось российское представительство Danone, с 2010 года предпринимавшее попытки получить госзаказ. <br> <br>«Вимм-Билль-Данн» владеет брендом «Агуша». Danone представлена брендами «Тема», «Растишка» и «Смешарики». Как сообщает <a href="https://www.utro.ru/articles/2016/12/27/1310691.shtml">Утро.ru</a> в 2007 году в Danone вошла Nutricia, в активе которой — молочные смеси и каши Nutrilon и «Малютка», а также молочные смеси «Малыш». <br> <br>Nutricia стала первой компанией, составившей конкуренцию «Вимм-Билль-Данн». В 2010 году она не смогла принять участие в конкурсе. Компания попыталась оспорить данное решение в суде, указав на спорную формулировку требований. Суд отклонил требования об аннуляции контрактов с «Вимм-Билль-Данн». </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28042.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Утро.ru: Danone намерена бороться за поставки молочной продукции в московские раздаточные пункты Тема: ОБЩЕСТВО

Автор: Иван Палий

29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На протяжении 14 лет их единственным участником оставалась компания «Вимм-Билль-Данн». Главным конкурентом компании являлось российское представительство Danone, с 2010 года предпринимавшее попытки получить госзаказ.



«Вимм-Билль-Данн» владеет брендом «Агуша». Danone представлена брендами «Тема», «Растишка» и «Смешарики». Как сообщает



Nutricia стала первой компанией, составившей конкуренцию «Вимм-Билль-Данн». В 2010 году она не смогла принять участие в конкурсе. Компания попыталась оспорить данное решение в суде, указав на спорную формулировку требований. Суд отклонил требования об аннуляции контрактов с «Вимм-Билль-Данн». Обращения в ФАС остались безрезультатными. Новое разбирательство началось в 2013 году.



ООО «ЮниМилк» (Danone) обратилось с претензией в ФАС. Суть ее в следующем: в торгах может участвовать лишь один субъект, из-за чего компании, производящие отдельные продукты, не могут претендовать на получение госконтракта, цена которого превышает два млрд рублей. В разбирательстве участвовали Нестле Россия, Зеленодольский молочный комбинат, Эбботт Лэбораториз, АЛЕВ и Брянский гормолзавод.



В 2013 году проведение тендера поручили ГУП «Столичные аптеки», которое было реализовано в соответствии с законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).

В 2016 году на питание детей до трех лет потратили более 1,7 млрд рублей. Продукты поставляла только «Вимм-Билль-Данн». Соответствующие контракты действуют с декабря 2015 года до 31 марта 2017 года. Конкурс этого года относится к правам на поставку продукции с 2017 по 2019 год. предположительная сумма договора — 16,5 млрд рублей. 29 декабря будут подведены итоги конкурса на поставку детского питания для раздаточных пунктов Москвы. На протяжении 14 лет их единственным участником оставалась компания «Вимм-Билль-Данн». Главным конкурентом компании являлось российское представительство Danone, с 2010 года предпринимавшее попытки получить госзаказ.«Вимм-Билль-Данн» владеет брендом «Агуша». Danone представлена брендами «Тема», «Растишка» и «Смешарики». Как сообщает Утро.ru в 2007 году в Danone вошла Nutricia, в активе которой — молочные смеси и каши Nutrilon и «Малютка», а также молочные смеси «Малыш».Nutricia стала первой компанией, составившей конкуренцию «Вимм-Билль-Данн». В 2010 году она не смогла принять участие в конкурсе. Компания попыталась оспорить данное решение в суде, указав на спорную формулировку требований. Суд отклонил требования об аннуляции контрактов с «Вимм-Билль-Данн». Обращения в ФАС остались безрезультатными. Новое разбирательство началось в 2013 году.ООО «ЮниМилк» (Danone) обратилось с претензией в ФАС. Суть ее в следующем: в торгах может участвовать лишь один субъект, из-за чего компании, производящие отдельные продукты, не могут претендовать на получение госконтракта, цена которого превышает два млрд рублей. В разбирательстве участвовали Нестле Россия, Зеленодольский молочный комбинат, Эбботт Лэбораториз, АЛЕВ и Брянский гормолзавод.В 2013 году проведение тендера поручили ГУП «Столичные аптеки», которое было реализовано в соответствии с законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). В 2016 году на питание детей до трех лет потратили более 1,7 млрд рублей. Продукты поставляла только «Вимм-Билль-Данн». Соответствующие контракты действуют с декабря 2015 года до 31 марта 2017 года. Конкурс этого года относится к правам на поставку продукции с 2017 по 2019 год. предположительная сумма договора — 16,5 млрд рублей.