Гослото и телеканал НТВ подготовили для зрителей роскошное шоу 31 декабря

15.12.2016 12:21 Вставить в блог Версия для печати
Гослото и телеканал НТВ подготовили для зрителей роскошное шоу 31 декабряТема: ОБЩЕСТВОАвтор: Иван Палий
«Гослото» совместно с телеканалом НТВ проводит предновогодний розыгрыш 1 миллиарда рублей в рамках лотереи «4 из 20». Его сможет наблюдать в эфире праздничного шоу каждый россиянин, включивший телевизор 31 декабря в 8 часов вечера. Таким образом, еще не поздно приобрести лотерейный билет, чтобы попытать судьбу и, возможно, стать обладателем этой фантастической суммы.
Лотереи давно и прочно вошли в нашу жизнь. Певица Натали, например, рассказала
корреспонденту «Комсомольской правды», как однажды и в их дом вошла настоящая новогодняя сказка – ее папа купил билет и зачеркнул в нем несколько цифр, которые вдруг «р-раз – и принесли выигрыш», целых сто рублей.
Натали не помнит, как распорядился этими деньгами папа, однако отчетливо представляет, что бы сделала она с выигранным миллиардом. Половину без раздумий отдала бы на благотворительность, а насчет второй – посоветовалась с мужем, конечно. Лучше всего, мечтает девушка, вложить эти деньги в бизнес, приносящий «пусть не огромный, но, главное, стабильный доход». Тогда можно будет петь на сцене «в свое удовольствие», не задумываясь о хлебе насущном.