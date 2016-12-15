Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28041.htm" style="color: #000000;">Гослото и телеканал НТВ подготовили для зрителей роскошное шоу 31 декабря</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28041/1481794341.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>«Гослото» совместно с телеканалом НТВ проводит предновогодний розыгрыш 1 миллиарда рублей в рамках лотереи «4 из 20». Его сможет наблюдать в эфире праздничного шоу каждый россиянин, включивший телевизор 31 декабря в 8 часов вечера. Таким образом, еще не поздно приобрести лотерейный билет, чтобы попытать судьбу и, возможно, стать обладателем этой фантастической суммы. <br> <br>Лотереи давно и прочно вошли в нашу жизнь. Певица Натали, например, <a href="http://www.kp.ru/daily/26618/3636372/">рассказала</a> корреспонденту «Комсомольской правды», как однажды и в их дом вошла настоящая новогодняя сказка – ее папа купил билет и зачеркнул в нем несколько цифр, которые вдруг «р-раз – и принесли выигрыш», целых сто рублей. <br> <br>Натали не помнит, как распорядился этими деньгами папа, однако отчетливо представляет, что бы сделала она с выигранным миллиардом. Половину без раздумий отдала бы на благотворительность, а насчет второй – посоветовалась с мужем, конечно. Лучше всего, мечтает девушка, вложить эти деньги в бизнес, приносящий «пусть не огромный, но, главное, стабильный доход». </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28041.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Гослото и телеканал НТВ подготовили для зрителей роскошное шоу 31 декабря Тема: ОБЩЕСТВО

Автор: Иван Палий

«Гослото» совместно с телеканалом НТВ проводит предновогодний розыгрыш 1 миллиарда рублей в рамках лотереи «4 из 20». Его сможет наблюдать в эфире праздничного шоу каждый россиянин, включивший телевизор 31 декабря в 8 часов вечера. Таким образом, еще не поздно приобрести лотерейный билет, чтобы попытать судьбу и, возможно, стать обладателем этой фантастической суммы.



Лотереи давно и прочно вошли в нашу жизнь. Певица Натали, например,



Натали не помнит, как распорядился этими деньгами папа, однако отчетливо представляет, что бы сделала она с выигранным миллиардом. Половину без раздумий отдала бы на благотворительность, а насчет второй – посоветовалась с мужем, конечно. Лучше всего, мечтает девушка, вложить эти деньги в бизнес, приносящий «пусть не огромный, но, главное, стабильный доход». Тогда можно будет петь на сцене «в свое удовольствие», не задумываясь о хлебе насущном. «Гослото» совместно с телеканалом НТВ проводит предновогодний розыгрыш 1 миллиарда рублей в рамках лотереи «4 из 20». Его сможет наблюдать в эфире праздничного шоу каждый россиянин, включивший телевизор 31 декабря в 8 часов вечера. Таким образом, еще не поздно приобрести лотерейный билет, чтобы попытать судьбу и, возможно, стать обладателем этой фантастической суммы.Лотереи давно и прочно вошли в нашу жизнь. Певица Натали, например, рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», как однажды и в их дом вошла настоящая новогодняя сказка – ее папа купил билет и зачеркнул в нем несколько цифр, которые вдруг «р-раз – и принесли выигрыш», целых сто рублей.Натали не помнит, как распорядился этими деньгами папа, однако отчетливо представляет, что бы сделала она с выигранным миллиардом. Половину без раздумий отдала бы на благотворительность, а насчет второй – посоветовалась с мужем, конечно. Лучше всего, мечтает девушка, вложить эти деньги в бизнес, приносящий «пусть не огромный, но, главное, стабильный доход». Тогда можно будет петь на сцене «в свое удовольствие», не задумываясь о хлебе насущном.