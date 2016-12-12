Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28040.htm" style="color: #000000;">С чем связано появление в российской действительности СРО</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28040/1481536774.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Идея использования саморегулирования как института была заимствована у Соединенных Штатов Америки, которые уже имели большой опыт и развитую обширную систему, пронизывающую большое число сфер деятельности. <br> <br>Однозначно, саморегулирование имеет большие плюсы, и при правильной разработке законодательства является превосходным инструментом повышения качества услуг. <br> <br>Появление саморегулирования в любой отрасли свидетельствует об объединении участников рынка по внутриотраслевой иерархии. Целями подобной конструкции, а следовательно прогнозируемыми плюсами, является повышение качества работ/услуг, прозрачность регулирования отрасли и требований к участникам рынка, снижение уровня коррупции в отрасли и повышение квалификации сотрудников, эффективная система возмещения вреда. <br> <br>Но все перечисленные плюсы – не данность саморегулирования, а его цель, для достижения которой необходима кропотливая и качественная работа. Постоянное совершенствование, адаптация механизмов под российское законодательство. <br> <br>Саморегулирование в России уже прошло не один этап реформирования и совершенствования, однако работы еще предстоит много. Метод проб и ошибок в данном случае – наверное, единственный эффективный способ достичь желаемого.Применение новых концепций регулирования, расширение перечня отраслей, несомненно, приведет систему в стабильное и гармоничное состояние. <br> <br>1. С чем связана инициатива по реформированию принципов работы СРО в строительстве? <br>Инициатива по <a href="http://www.intercessia.ru/services/soprovozhdenie_stroitelnoy_deyatelnosti_developmenta/">реформированию принципов работы СРО</a> связана, в частности, с попытками оптимизации работы саморегулируемых организаций, минимизации количества недобросовестных строительных компаний, а также недобросовестных СРО, путем создания национального реестра специалистов; увеличения ответственности СРО за неисполнение его членами договорных отношений, путем создания компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств. <br> <br>2. Какие плюсы и минусы есть у законопроекта, который разработан Минстроем? <br>Несомненно, законодательство в сфере саморегулирования нуждается в доработках и совершенствовании, однако новые поправки не в полной мере соответствуют принципам саморегулирования. <br> <br>Создание фонда обеспечения договорных обязательств приведет к дополнительным расходам членов СРО, в особенности это усилит финансовую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. Нагрузка на <a href="http://www.intercessia.ru/services/soprovozhdenie_stroitelnoy_deyatelnosti_developmenta/">СРО</a> также увеличится, при этом механизмы регулирования и контроля за этими изменениями не проработаны в достаточной мере. <br> <br>Стремление к противодействию выдачи свидетельств в рассрочку является правильным выбором направления развития законодательства о СРО. Однако степень эффективности принимаемых мер сложно прогнозировать. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28040.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> С чем связано появление в российской действительности СРО Тема: СТРОИТЕЛЬСТВО

Автор: Кирилл Гращенко

Идея использования саморегулирования как института была заимствована у Соединенных Штатов Америки, которые уже имели большой опыт и развитую обширную систему, пронизывающую большое число сфер деятельности.



Однозначно, саморегулирование имеет большие плюсы, и при правильной разработке законодательства является превосходным инструментом повышения качества услуг.



Появление саморегулирования в любой отрасли свидетельствует об объединении участников рынка по внутриотраслевой иерархии. Целями подобной конструкции, а следовательно прогнозируемыми плюсами, является повышение качества работ/услуг, прозрачность регулирования отрасли и требований к участникам рынка, снижение уровня коррупции в отрасли и повышение квалификации сотрудников, эффективная система возмещения вреда.



Но все перечисленные плюсы – не данность саморегулирования, а его цель, для достижения которой необходима кропотливая и качественная работа. Постоянное совершенствование, адаптация механизмов под российское законодательство.



Саморегулирование в России уже прошло не один этап реформирования и совершенствования, однако работы еще предстоит много. Метод проб и ошибок в данном случае – наверное, единственный эффективный способ достичь желаемого.Применение новых концепций регулирования, расширение перечня отраслей, несомненно, приведет систему в стабильное и гармоничное состояние.



1. С чем связана инициатива по реформированию принципов работы СРО в строительстве?

Инициатива по



2. Какие плюсы и минусы есть у законопроекта, который разработан Минстроем?

Несомненно, законодательство в сфере саморегулирования нуждается в доработках и совершенствовании, однако новые поправки не в полной мере соответствуют принципам саморегулирования.



Создание фонда обеспечения договорных обязательств приведет к дополнительным расходам членов СРО, в особенности это усилит финансовую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. Нагрузка на



Стремление к противодействию выдачи свидетельств в рассрочку является правильным выбором направления развития законодательства о СРО. Однако степень эффективности принимаемых мер сложно прогнозировать. Предыдущие неоднократные попытки создать прозрачную и эффективную систему выдачи свидетельств не привели к требуемому результату.



Автор: Кирилл Гращенко

Юридическая компания «Интерцессия» Идея использования саморегулирования как института была заимствована у Соединенных Штатов Америки, которые уже имели большой опыт и развитую обширную систему, пронизывающую большое число сфер деятельности.Однозначно, саморегулирование имеет большие плюсы, и при правильной разработке законодательства является превосходным инструментом повышения качества услуг.Появление саморегулирования в любой отрасли свидетельствует об объединении участников рынка по внутриотраслевой иерархии. Целями подобной конструкции, а следовательно прогнозируемыми плюсами, является повышение качества работ/услуг, прозрачность регулирования отрасли и требований к участникам рынка, снижение уровня коррупции в отрасли и повышение квалификации сотрудников, эффективная система возмещения вреда.Но все перечисленные плюсы – не данность саморегулирования, а его цель, для достижения которой необходима кропотливая и качественная работа. Постоянное совершенствование, адаптация механизмов под российское законодательство.Саморегулирование в России уже прошло не один этап реформирования и совершенствования, однако работы еще предстоит много. Метод проб и ошибок в данном случае – наверное, единственный эффективный способ достичь желаемого.Применение новых концепций регулирования, расширение перечня отраслей, несомненно, приведет систему в стабильное и гармоничное состояние.1. С чем связана инициатива по реформированию принципов работы СРО в строительстве?Инициатива по реформированию принципов работы СРО связана, в частности, с попытками оптимизации работы саморегулируемых организаций, минимизации количества недобросовестных строительных компаний, а также недобросовестных СРО, путем создания национального реестра специалистов; увеличения ответственности СРО за неисполнение его членами договорных отношений, путем создания компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств.2. Какие плюсы и минусы есть у законопроекта, который разработан Минстроем?Несомненно, законодательство в сфере саморегулирования нуждается в доработках и совершенствовании, однако новые поправки не в полной мере соответствуют принципам саморегулирования.Создание фонда обеспечения договорных обязательств приведет к дополнительным расходам членов СРО, в особенности это усилит финансовую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. Нагрузка на СРО также увеличится, при этом механизмы регулирования и контроля за этими изменениями не проработаны в достаточной мере.Стремление к противодействию выдачи свидетельств в рассрочку является правильным выбором направления развития законодательства о СРО. Однако степень эффективности принимаемых мер сложно прогнозировать. Предыдущие неоднократные попытки создать прозрачную и эффективную систему выдачи свидетельств не привели к требуемому результату.Автор: Кирилл Гращенко