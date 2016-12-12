С чем связано появление в российской действительности СРО

12.12.2016 12:53 Вставить в блог Версия для печати
С чем связано появление в российской действительности СРОТема: СТРОИТЕЛЬСТВОАвтор: Кирилл Гращенко
Идея использования саморегулирования как института была заимствована у Соединенных Штатов Америки, которые уже имели большой опыт и развитую обширную систему, пронизывающую большое число сфер деятельности.
Однозначно, саморегулирование имеет большие плюсы, и при правильной разработке законодательства является превосходным инструментом повышения качества услуг.
Появление саморегулирования в любой отрасли свидетельствует об объединении участников рынка по внутриотраслевой иерархии. Целями подобной конструкции, а следовательно прогнозируемыми плюсами, является повышение качества работ/услуг, прозрачность регулирования отрасли и требований к участникам рынка, снижение уровня коррупции в отрасли и повышение квалификации сотрудников, эффективная система возмещения вреда.
Но все перечисленные плюсы – не данность саморегулирования, а его цель, для достижения которой необходима кропотливая и качественная работа. Постоянное совершенствование, адаптация механизмов под российское законодательство.
Саморегулирование в России уже прошло не один этап реформирования и совершенствования, однако работы еще предстоит много. Метод проб и ошибок в данном случае – наверное, единственный эффективный способ достичь желаемого.Применение новых концепций регулирования, расширение перечня отраслей, несомненно, приведет систему в стабильное и гармоничное состояние.
1. С чем связана инициатива по реформированию принципов работы СРО в строительстве?
Инициатива по реформированию принципов работы СРО
связана, в частности, с попытками оптимизации работы саморегулируемых организаций, минимизации количества недобросовестных строительных компаний, а также недобросовестных СРО, путем создания национального реестра специалистов; увеличения ответственности СРО за неисполнение его членами договорных отношений, путем создания компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств.
2. Какие плюсы и минусы есть у законопроекта, который разработан Минстроем?
Несомненно, законодательство в сфере саморегулирования нуждается в доработках и совершенствовании, однако новые поправки не в полной мере соответствуют принципам саморегулирования.
Создание фонда обеспечения договорных обязательств приведет к дополнительным расходам членов СРО, в особенности это усилит финансовую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. Нагрузка на СРО
также увеличится, при этом механизмы регулирования и контроля за этими изменениями не проработаны в достаточной мере.
Стремление к противодействию выдачи свидетельств в рассрочку является правильным выбором направления развития законодательства о СРО. Однако степень эффективности принимаемых мер сложно прогнозировать. Предыдущие неоднократные попытки создать прозрачную и эффективную систему выдачи свидетельств не привели к требуемому результату.
Автор: Кирилл Гращенко
Юридическая компания «Интерцессия»