25.11.2016 10:04 Вставить в блог Версия для печати
Чем опасно курение кальянаТема: ЗДОРОВЬЕАвтор: Иван Палий
Кальянная церемония завоевывает все больше поклонников среди россиян. Ароматный дым, неспешная беседа в кругу друзей стали для многих прекрасным способом отдохнуть, поддержать старые и наладить новые дружеские и деловые связи.
Поэтому кальян курят даже те, кто не является никотинозависимым. Среди любителей кальяна распространено мнение о его малом вреде для здоровья. С чем связано такое отношение к кальянной церемонии и чем опасно курение кальяна, рассказал основатель компании по продаже табака и кальяна Kalyanvkayf Олег Абдулов.
— Мнение о меньшем вреде кальянного дыма многие оправдывают тем, что дым проходит через колбу с жидкостью, которая абсорбирует вредные вещества. На самом деле ни вода, ни молоко, ни любая другая жидкость, применяемая в кальянах, не способна качественно отфильтровать вредные вещества. Поэтому на вопрос, чем опасно курение кальяна, можно дать короткий четкий ответ: тем же, что и курение сигар, трубки и сигарет.
Прежде всего, вред наносит угарный газ, который содержится в любом дыме и наносит ущерб нервной системе и органам дыхания независимо от наличия табака и никотина в курительной смеси. Концентрация угарного газа в кальянном дыме даже выше, чем в сигаретном.
Это касается и прочих отравляющих и канцерогенных примесей, содержащихся в табачном дыме. Курение кальяна вредно потому, что во время кальянной церемонии курильщик вдыхает намного большее количество дыма, чем при курении сигарет. Поэтому даже при меньшем относительном содержании вредных веществ в качественных табаках типа Starbuzz (kalyanvkayf.ru/starbuzz
) в организм курильщика их попадает больше, чем при вдыхании сигаретного дыма.
Еще одна опасность состоит в том, что вдыхание дыма из кальяна требует больших усилий со стороны курильщика. Чтобы «прогнать» дым через колбу и трубку, человек делает более глубокий вдох, при этом легкие раскрываются более полно и частицы дыма проникают в легочную ткань значительно глубже, чем при курении сигарет.
Поэтому любителям кальянных церемоний не следует забывать, что курение кальяна вредно, и не стоит злоупотреблять им. Также необходимо покупать лишь проверенные «брендовые» сорта табачных смесей, которые проходят строгий отбор и медицинскую сертификацию, прежде чем попасть на российские прилавки. Но единственный надежный способ полностью уберечь здоровье от последствий вдыхания дыма один — бросить курить.