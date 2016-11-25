Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28039.htm" style="color: #000000;">Чем опасно курение кальяна</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28039/1480057604.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Кальянная церемония завоевывает все больше поклонников среди россиян. Ароматный дым, неспешная беседа в кругу друзей стали для многих прекрасным способом отдохнуть, поддержать старые и наладить новые дружеские и деловые связи. <br> <br>Поэтому кальян курят даже те, кто не является никотинозависимым. Среди любителей кальяна распространено мнение о его малом вреде для здоровья. С чем связано такое отношение к кальянной церемонии и чем опасно курение кальяна, рассказал основатель компании по продаже табака и кальяна Kalyanvkayf Олег Абдулов. <br>— Мнение о меньшем вреде кальянного дыма многие оправдывают тем, что дым проходит через колбу с жидкостью, которая абсорбирует вредные вещества. На самом деле ни вода, ни молоко, ни любая другая жидкость, применяемая в кальянах, не способна качественно отфильтровать вредные вещества. Поэтому на вопрос, чем опасно курение кальяна, можно дать короткий четкий ответ: тем же, что и курение сигар, трубки и сигарет. <br> <br>Прежде всего, вред наносит угарный газ, который содержится в любом дыме и наносит ущерб нервной системе и органам дыхания независимо от наличия табака и никотина в курительной смеси. Концентрация угарного газа в кальянном дыме даже выше, чем в сигаретном. <br> <br>Это касается и прочих отравляющих и канцерогенных примесей, содержащихся в табачном дыме. Курение кальяна вредно потому, что во время кальянной церемонии курильщик вдыхает намного большее количество дыма, чем при курении сигарет. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28039.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Чем опасно курение кальяна Тема: ЗДОРОВЬЕ

Автор: Иван Палий

Кальянная церемония завоевывает все больше поклонников среди россиян. Ароматный дым, неспешная беседа в кругу друзей стали для многих прекрасным способом отдохнуть, поддержать старые и наладить новые дружеские и деловые связи.



Поэтому кальян курят даже те, кто не является никотинозависимым. Среди любителей кальяна распространено мнение о его малом вреде для здоровья. С чем связано такое отношение к кальянной церемонии и чем опасно курение кальяна, рассказал основатель компании по продаже табака и кальяна Kalyanvkayf Олег Абдулов.

— Мнение о меньшем вреде кальянного дыма многие оправдывают тем, что дым проходит через колбу с жидкостью, которая абсорбирует вредные вещества. На самом деле ни вода, ни молоко, ни любая другая жидкость, применяемая в кальянах, не способна качественно отфильтровать вредные вещества. Поэтому на вопрос, чем опасно курение кальяна, можно дать короткий четкий ответ: тем же, что и курение сигар, трубки и сигарет.



Прежде всего, вред наносит угарный газ, который содержится в любом дыме и наносит ущерб нервной системе и органам дыхания независимо от наличия табака и никотина в курительной смеси. Концентрация угарного газа в кальянном дыме даже выше, чем в сигаретном.



Это касается и прочих отравляющих и канцерогенных примесей, содержащихся в табачном дыме. Курение кальяна вредно потому, что во время кальянной церемонии курильщик вдыхает намного большее количество дыма, чем при курении сигарет. Поэтому даже при меньшем относительном содержании вредных веществ в качественных табаках типа Starbuzz (



Еще одна опасность состоит в том, что вдыхание дыма из кальяна требует больших усилий со стороны курильщика. Чтобы «прогнать» дым через колбу и трубку, человек делает более глубокий вдох, при этом легкие раскрываются более полно и частицы дыма проникают в легочную ткань значительно глубже, чем при курении сигарет.



Поэтому любителям кальянных церемоний не следует забывать, что курение кальяна вредно, и не стоит злоупотреблять им. Также необходимо покупать лишь проверенные «брендовые» сорта табачных смесей, которые проходят строгий отбор и медицинскую сертификацию, прежде чем попасть на российские прилавки. Но единственный надежный способ полностью уберечь здоровье от последствий вдыхания дыма один — бросить курить. Кальянная церемония завоевывает все больше поклонников среди россиян. Ароматный дым, неспешная беседа в кругу друзей стали для многих прекрасным способом отдохнуть, поддержать старые и наладить новые дружеские и деловые связи.Поэтому кальян курят даже те, кто не является никотинозависимым. Среди любителей кальяна распространено мнение о его малом вреде для здоровья. С чем связано такое отношение к кальянной церемонии и чем опасно курение кальяна, рассказал основатель компании по продаже табака и кальяна Kalyanvkayf Олег Абдулов.— Мнение о меньшем вреде кальянного дыма многие оправдывают тем, что дым проходит через колбу с жидкостью, которая абсорбирует вредные вещества. На самом деле ни вода, ни молоко, ни любая другая жидкость, применяемая в кальянах, не способна качественно отфильтровать вредные вещества. Поэтому на вопрос, чем опасно курение кальяна, можно дать короткий четкий ответ: тем же, что и курение сигар, трубки и сигарет.Прежде всего, вред наносит угарный газ, который содержится в любом дыме и наносит ущерб нервной системе и органам дыхания независимо от наличия табака и никотина в курительной смеси. Концентрация угарного газа в кальянном дыме даже выше, чем в сигаретном.Это касается и прочих отравляющих и канцерогенных примесей, содержащихся в табачном дыме. Курение кальяна вредно потому, что во время кальянной церемонии курильщик вдыхает намного большее количество дыма, чем при курении сигарет. Поэтому даже при меньшем относительном содержании вредных веществ в качественных табаках типа Starbuzz ( kalyanvkayf.ru/starbuzz ) в организм курильщика их попадает больше, чем при вдыхании сигаретного дыма.Еще одна опасность состоит в том, что вдыхание дыма из кальяна требует больших усилий со стороны курильщика. Чтобы «прогнать» дым через колбу и трубку, человек делает более глубокий вдох, при этом легкие раскрываются более полно и частицы дыма проникают в легочную ткань значительно глубже, чем при курении сигарет.Поэтому любителям кальянных церемоний не следует забывать, что курение кальяна вредно, и не стоит злоупотреблять им. Также необходимо покупать лишь проверенные «брендовые» сорта табачных смесей, которые проходят строгий отбор и медицинскую сертификацию, прежде чем попасть на российские прилавки. Но единственный надежный способ полностью уберечь здоровье от последствий вдыхания дыма один — бросить курить.