Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28038.htm" style="color: #000000;">Life.ru: в «Пятерочке» могут появиться молочные кухни</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28038/1478223249.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p><i>Компания X5 Retail Group намерена открыть в магазинах своей сети «Пятерочка» раздаточные пункты детского питания (молочные кухни). Об этом сообщили журналисты издания Life.ru.</i> <br> <br>Компания намерена сделать так, чтобы родители получали не стандартные продуктовые наборы, а могли бы самостоятельно выбирать товары, стоимость которых будет списываться с социального сертификата. <br> <br>Издание <a href="https://life.ru/t/финансы/910252/piatiorochka_khochiet_poluchit_vsiekh_mladientsiev_rossii">Лайф</a> оценило российский бюджет, выделяемый на поддержку молочных кухонь, в 10-15 млрд рублей. Это сумма, на которую может увеличиться прибыль «Пятерочки». За 2015 год чистая розничная выручка сети составила 585,4 млн рублей, а общая выручка X5 Retail Group, которая включает супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель», — 808,6 млрд рублей. <br> <br>Ранее <a href="https://life.ru/t/финансы/910252/piatiorochka_khochiet_poluchit_vsiekh_mladientsiev_rossii">Лайф</a> сообщил, что с просьбой поддержать программу руководство X5 Retail Group обратилось к правительству. Первые шаги по реализации программы компания предприняла в городе Пермь. <br> <br>В городе планировалось полное закрытие молочных кухонь с 1 января 2016 года, что вызвало бурю возмущения со стороны родительского сообщества. Тогда Министерство здравоохранения Пермского края дало согласие на открытие двух раздаточных пунктов на базе магазинов «Пятерочка» в мае. Однако в дело вмешалось местное управление Федеральной антимонопольной службы, усмотрев в намерениях сторон признаки нарушения закона о защите конкуренции. В итоге разбирательств открытие раздаточных пунктов в магазинах было остановлено. <br> <br>В столичных торговых точках X5 Retail Group получатели денежного пособия на экстренные нужды уже активируют социальные сертификаты. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28038.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Life.ru: в «Пятерочке» могут появиться молочные кухни Тема: ОБЩЕСТВО

Автор: Иван Палий

Компания X5 Retail Group намерена открыть в магазинах своей сети «Пятерочка» раздаточные пункты детского питания (молочные кухни). Об этом сообщили журналисты издания Life.ru.



Компания намерена сделать так, чтобы родители получали не стандартные продуктовые наборы, а могли бы самостоятельно выбирать товары, стоимость которых будет списываться с социального сертификата.



Издание



Ранее



В городе планировалось полное закрытие молочных кухонь с 1 января 2016 года, что вызвало бурю возмущения со стороны родительского сообщества. Тогда Министерство здравоохранения Пермского края дало согласие на открытие двух раздаточных пунктов на базе магазинов «Пятерочка» в мае. Однако в дело вмешалось местное управление Федеральной антимонопольной службы, усмотрев в намерениях сторон признаки нарушения закона о защите конкуренции. В итоге разбирательств открытие раздаточных пунктов в магазинах было остановлено.



В столичных торговых точках X5 Retail Group получатели денежного пособия на экстренные нужды уже активируют социальные сертификаты. В 2016 году Москва выделила на молочные кухни 3,2 млрд рублей.



Предполагается, что детское питание в торговые точки будут доставлять с заводов-производителей: о приготовлении продукции в магазинах речи не идет. Под вопросом в таком случае остается судьба молочных кухонь с собственным производством. Компания намерена сделать так, чтобы родители получали не стандартные продуктовые наборы, а могли бы самостоятельно выбирать товары, стоимость которых будет списываться с социального сертификата.Издание Лайф оценило российский бюджет, выделяемый на поддержку молочных кухонь, в 10-15 млрд рублей. Это сумма, на которую может увеличиться прибыль «Пятерочки». За 2015 год чистая розничная выручка сети составила 585,4 млн рублей, а общая выручка X5 Retail Group, которая включает супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель», — 808,6 млрд рублей.Ранее Лайф сообщил, что с просьбой поддержать программу руководство X5 Retail Group обратилось к правительству. Первые шаги по реализации программы компания предприняла в городе Пермь.В городе планировалось полное закрытие молочных кухонь с 1 января 2016 года, что вызвало бурю возмущения со стороны родительского сообщества. Тогда Министерство здравоохранения Пермского края дало согласие на открытие двух раздаточных пунктов на базе магазинов «Пятерочка» в мае. Однако в дело вмешалось местное управление Федеральной антимонопольной службы, усмотрев в намерениях сторон признаки нарушения закона о защите конкуренции. В итоге разбирательств открытие раздаточных пунктов в магазинах было остановлено.В столичных торговых точках X5 Retail Group получатели денежного пособия на экстренные нужды уже активируют социальные сертификаты. В 2016 году Москва выделила на молочные кухни 3,2 млрд рублей.Предполагается, что детское питание в торговые точки будут доставлять с заводов-производителей: о приготовлении продукции в магазинах речи не идет. Под вопросом в таком случае остается судьба молочных кухонь с собственным производством.