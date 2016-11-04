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Дата 04.11.2016 04:32 Вставить в блог Версия для печати

Life.ru: в «Пятерочке» могут появиться молочные кухни

Тема: ОБЩЕСТВО
Автор: Иван Палий
Компания X5 Retail Group намерена открыть в магазинах своей сети «Пятерочка» раздаточные пункты детского питания (молочные кухни). Об этом сообщили журналисты издания Life.ru.

Компания намерена сделать так, чтобы родители получали не стандартные продуктовые наборы, а могли бы самостоятельно выбирать товары, стоимость которых будет списываться с социального сертификата.

Издание Лайф оценило российский бюджет, выделяемый на поддержку молочных кухонь, в 10-15 млрд рублей. Это сумма, на которую может увеличиться прибыль «Пятерочки». За 2015 год чистая розничная выручка сети составила 585,4 млн рублей, а общая выручка X5 Retail Group, которая включает супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель», — 808,6 млрд рублей.

Ранее Лайф сообщил, что с просьбой поддержать программу руководство X5 Retail Group обратилось к правительству. Первые шаги по реализации программы компания предприняла в городе Пермь.

В городе планировалось полное закрытие молочных кухонь с 1 января 2016 года, что вызвало бурю возмущения со стороны родительского сообщества. Тогда Министерство здравоохранения Пермского края дало согласие на открытие двух раздаточных пунктов на базе магазинов «Пятерочка» в мае. Однако в дело вмешалось местное управление Федеральной антимонопольной службы, усмотрев в намерениях сторон признаки нарушения закона о защите конкуренции. В итоге разбирательств открытие раздаточных пунктов в магазинах было остановлено.

В столичных торговых точках X5 Retail Group получатели денежного пособия на экстренные нужды уже активируют социальные сертификаты. В 2016 году Москва выделила на молочные кухни 3,2 млрд рублей.

Предполагается, что детское питание в торговые точки будут доставлять с заводов-производителей: о приготовлении продукции в магазинах речи не идет. Под вопросом в таком случае остается судьба молочных кухонь с собственным производством.


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