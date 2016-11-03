Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28037.htm" style="color: #000000;">Механические замки Abloy — надежность, подтвержденная столетней историей</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/28037/1478130521.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Компания «Домино-Аблой» занимается продажей, установкой, обслуживанием замков и систем Abloy. Мы являемся официальным дилером этого мирового производителя, что позволяет нам предлагать приемлемые цены на весь ассортимент. Наша компания работает с продукцией Abloy более четверти века — с 1990 г. Обращаясь к нам, вы доверяете защиту своего дома настоящим профессионалам. <br> <br><b>Конструкция и принцип действия</b> <br> <br>Механизмы данного производителя базируются на вращающихся дисках. Такое решение было разработано более столетия назад, в 1907 г., и до сих пор остается не просто актуальным, а одним из самых надежных. Внутри дискового цилиндра имеются шайбы с пазами по бокам. Поворот ключа вращает их на угол, величина которого зависит от глубины нарезок. Только одна комбинация нарезок на теле ключа может повернуть диски так, чтобы пазы выстроились в линию, образуя желоб, в который проходит сувальдный стержень, что обеспечивает вращение ключа и открывание замка. <br> <br><b>Базовые преимущества:</b> <br> <br>1. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28037.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Механические замки Abloy — надежность, подтвержденная столетней историей Тема: ПРО ТО И ПРО ЭТО

Автор: Иван Палий

Компания «Домино-Аблой» занимается продажей, установкой, обслуживанием замков и систем Abloy. Мы являемся официальным дилером этого мирового производителя, что позволяет нам предлагать приемлемые цены на весь ассортимент. Наша компания работает с продукцией Abloy более четверти века — с 1990 г. Обращаясь к нам, вы доверяете защиту своего дома настоящим профессионалам.



Конструкция и принцип действия



Механизмы данного производителя базируются на вращающихся дисках. Такое решение было разработано более столетия назад, в 1907 г., и до сих пор остается не просто актуальным, а одним из самых надежных. Внутри дискового цилиндра имеются шайбы с пазами по бокам. Поворот ключа вращает их на угол, величина которого зависит от глубины нарезок. Только одна комбинация нарезок на теле ключа может повернуть диски так, чтобы пазы выстроились в линию, образуя желоб, в который проходит сувальдный стержень, что обеспечивает вращение ключа и открывание замка.



Базовые преимущества:



1. Долговечность. Диски более стойки к износу по сравнению с пружинами, имеющимися в классических механизмах.



2. Взломостойкость.



3. Прочность. Цилиндры «Аблой» скандинавского стандарта не проходят насквозь через корпус, поэтому их невозможно выбить. От распила, резки, сверления конструкция защищена металлической чашкой.



Для домов, квартир, магазинов, офисов большим спросом пользуются Компания «Домино-Аблой» занимается продажей, установкой, обслуживанием замков и систем Abloy. Мы являемся официальным дилером этого мирового производителя, что позволяет нам предлагать приемлемые цены на весь ассортимент. Наша компания работает с продукцией Abloy более четверти века — с 1990 г. Обращаясь к нам, вы доверяете защиту своего дома настоящим профессионалам.Механизмы данного производителя базируются на вращающихся дисках. Такое решение было разработано более столетия назад, в 1907 г., и до сих пор остается не просто актуальным, а одним из самых надежных. Внутри дискового цилиндра имеются шайбы с пазами по бокам. Поворот ключа вращает их на угол, величина которого зависит от глубины нарезок. Только одна комбинация нарезок на теле ключа может повернуть диски так, чтобы пазы выстроились в линию, образуя желоб, в который проходит сувальдный стержень, что обеспечивает вращение ключа и открывание замка.1. Долговечность. Диски более стойки к износу по сравнению с пружинами, имеющимися в классических механизмах.2. Взломостойкость. Все замки «Аблой» обладают высокой степенью секретности. Например, для цилиндров из серий profile и classic число возможных комбинаций превышает 362 млн.3. Прочность. Цилиндры «Аблой» скандинавского стандарта не проходят насквозь через корпус, поэтому их невозможно выбить. От распила, резки, сверления конструкция защищена металлической чашкой.Для домов, квартир, магазинов, офисов большим спросом пользуются врезные замки для сплошных дверей. Мы также готовы подобрать индивидуальное профессиональное решение и разработать замковую систему непосредственно для вашего объекта.