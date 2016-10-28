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Дата 28.10.2016 01:57 Вставить в блог Версия для печати

Особые требования к гостиницам у аэропорта

Тема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Отели, расположенные вблизи аэропорта, приходят на выручку и гостям города, и его жителям, и транзитным пассажирам, и экипажам. Особенно актуальна их работа в больших городах, таких, как Москва. Ежедневно сюда прилетает и отсюда улетает большой поток пассажиров. Одним из самых крупных транзитных авиационных узлов является Домодедово. Известно, что он находится в отдаленности от самого города. Поэтому гостиницы домодедово оказываются востребованы в самых разнообразных ситуациях. Поздний прилет или ранний вылет, временной перерыв между рейсами, их задержки, желание транзитных пассажиров задержаться ненадолго в столице. Причины остановится недалеко от аэропорта могут быть самыми разными. А выход из ситуации один – снять номер в самой удобной и приемлемой из гостиниц.

Что значит – приемлемая?

Дело в том, что гостиницы у аэропорта отличаются от подобных заведений, расположенных в других местах. В соответствии со спецификой обслуживания они должны отвечать ряду конкретных требований:

  • Непрерывный график работы
  • Наличие круглосуточного трансфера
  • Шумоизоляция и затемнение номеров
  • Особая комплектация номера

Поскольку рейсы выполняются в любое время суток, то и график работы отеля должен соответствовать этому. Круглосуточно должно осуществляться не только расселение, но и работать все остальные службы. Заведения общепита кроме традиционного обслуживания должны обеспечить ранний завтрак и поздний ужин. Многим гостям отеля может понадобиться доставка еды в номер или упаковка ее с собой. Служба доставки гостей отеля должна работать оперативно и беспрерывно. Круглосуточная доставка дает возможность клиентам отеля комфортно и удобно проводить время в ожидании рейсов. Требования к номерам в таких гостиницах тоже особые. Всвязи с повышенной шумовой обстановкой вокруг гостиницы в номере должны быть предусмотрены меры для хорошей звукоизоляции. Это могут быть добротные двери и окна, хорошо защищающие от проникновения шума, наличие ковровых покрытий, утолщенные стены. А для полного затемнения номера используются специальные шторы. В таких условиях постоялец сможет полноценно отдохнуть в любое время суток. Под особой комплектацией понимается возможность приготовить чай или кофе прямо в номере, наличие набора самых необходимых предметов личной гигиены. Вместе с этим отель должен отвечать и общим требованиям уровня комфорта.

 


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