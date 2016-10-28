<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28004.htm" style="color: #000000;">Выбираем в качестве бизнес-сувенира дорогие ручки и наручные часы</a></h2><p> <p>Бизнес-сувениры бывают самыми разными. Можно преподнести, к примеру, VIP-ручки. Они предлагаются в самых разных вариантах, поэтому будет несложно подобрать оптимальное решение. Такой сюрприз окажется уместным по любому поводу. Но как его выбрать?</p> <p>Если вас заинтересовали такие бизнес-сувениры, как VIP-ручки, то учтите, что они непременно должны смотреться респектабельно. Можно приобрести утонченную перьевую ручку, исполненную в английском стиле. Человек, которому был преподнесен такой презент, сможет пользоваться ручкой в свое удовольствие, ведь ему не придется переживать за кляксы. Если <a title="подарочные наборы оптом" href="http://www.b2bgift.ru/cerruti/set.html">заказать оптом подарочные наборы</a>, включающие в себя несколько ручек, то удастся полноценно дополнить рабочий стол.</p> <p>Приобретая VIP-ручку, важно принять во внимание предпочтения человека, для которого она предназначается. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28004.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Выбираем в качестве бизнес-сувенира дорогие ручки и наручные часы

Бизнес-сувениры бывают самыми разными. Можно преподнести, к примеру, VIP-ручки. Они предлагаются в самых разных вариантах, поэтому будет несложно подобрать оптимальное решение. Такой сюрприз окажется уместным по любому поводу. Но как его выбрать?

Если вас заинтересовали такие бизнес-сувениры, как VIP-ручки, то учтите, что они непременно должны смотреться респектабельно. Можно приобрести утонченную перьевую ручку, исполненную в английском стиле. Человек, которому был преподнесен такой презент, сможет пользоваться ручкой в свое удовольствие, ведь ему не придется переживать за кляксы. Если заказать оптом подарочные наборы, включающие в себя несколько ручек, то удастся полноценно дополнить рабочий стол.

Приобретая VIP-ручку, важно принять во внимание предпочтения человека, для которого она предназначается. При подборе ручки для начальника, который предпочитает все современное, стоит обратить внимание на изделие, имеющее минимальный набор элементов. Такие ручки выглядят очень стильно, они крайне удобны в использовании.

Ручки, которые смотрятся утонченно, порадуют ценителей классики. Подобные изделия великолепно сочетаются с респектабельным образом хозяина большой фирмы. Среди VIP-ручек подходящий вариант можно найти и для почитателей уникальных изделий. Подобные аксессуары выпускаются производителями лишь в единичных экземплярах. При выборе ручки для женщины лучше отдать предпочтение изделию, исполненному в каком-то спокойном тоне.

Также по любому поводу окажутся уместными такие бизнес-сувениры, как наручные часы от Lacroix — один из лучших сюрпризов. Кому их можно преподнести? Такой сюрприз порадует крупного бизнес-партнера. Его также можно подарить супругу, мужу, брату, подруге.

Для мужчины подходят кварцевые часы. Они на протяжении длительного времени не утрачивают точности. К тому же, такие часы не нуждаются в специальном обслуживании. Также можно приобрести механические часы. К этому изделию нужно относиться более бережно. Это отличный вариант для коллекционера.

Некоторым мужчинам больше по душе электронные VIP-часы. Очень часто такие изделия выбирают представители сильной половины человечества, которые занимаются спортом. Если мужчина не имеет никакого отношения к спорту, то не следует дарить ему электронные часы.

Все VIP-часы различаются по стилям. Наиболее популярными являются следующие:

кэжуал;

классика;

модерн;

фэшн.

Подбирая стиль наручных часов, важно принять во внимание образ жизни получателя подарка, а также его хобби. Наверняка, делового человека не порадуют спортивные часы. Наилучшим вариантом здесь станет классическое решение. Классические VIP-часы могут быть платиновыми, серебряными, золотыми. Нередко такие украшения декорируются драгоценными камнями. Наручные часы от Лакруа, исполненные в классическом стиле, отличаются минимализмом. В выборе их цвета не существует каких-то правил. Если корпус светлый, то ремешок может быть темным, и наоборот.

Бизнес-сувениры можно заказать оптом. При желании можно приобрести подарочные наборы, которые включают в себя и ручки, и часы, шелковые шарфы, портмоне и многое другое. Подарочные наборы предлагаются в разных комплектациях, что позволяет для любого повода и для каждого человека подобрать наиболее подходящее решение. Благодаря тому, что оптовые поставки сувениров с доставкой выполняются по территории всей России, совершить покупку может каждый желающий