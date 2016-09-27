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Дата 27.09.2016 19:39 Вставить в блог Версия для печати

Купить интерактивную доску в Алматы, низкая цена

Тема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

За последние несколько лет появилось просто колоссальное количество инновационных электронных устройств, которые еще совсем недавно были всего лишь мечтами фантастов. Интерактивная доска как раз и является одной из таких новшеств.

Интерактивная доска от ItSklad – это действительно полезное и практичное устройство, которое пригодится как для обучения школьников и студентов, так и для презентаций в многомиллионных фирмах. Но чтобы приобретенная Вами техника качественно справлялась со всеми возлагаемыми на нее задачами, необходимо правильно ее выбрать.

Доска интерактивная купить. Как не ошибиться с выбором?

Давайте рассмотрим основные критерии выбора, при помощи которых Вы сможете приобрести действительно качественную и надежную доску. Так Вам следует обратить внимание на такие параметры, как:

  • габариты доски. Данная характеристика является основополагающей, так как именно от размеров устройства зависит удобство его использования. Сразу следует отметить, что для хорошего восприятия информации, отображающейся на поверхности доски, лучше всего покупать модель, ширина которой превышает полтора метра;
  • покрытие. Современные производители предлагают большое количество видов покрытий для поверхности досок. Но среди всех прочих наиболее оптимальным выбором является именно эмалированный материал, так как он отличается своей долговечностью и высокой прочностью, хоть и будет стоить такая доска на порядок дороже, нежели ее пластиковые аналоги;
  • ввод информации. Особое внимание также стоит уделить типу матрицы, так как от нее зависит, сможете ли Вы использовать для ввода информации какой-либо определенный инструмент. Лучше всего выбирать матрицу, которая реагирует на касания любого предмета, но учтите, что стоимость такой доски будет также соответствующей;
  • вид маркера. Для успешной работы с интерактивной доской Вам понадобиться специальный маркер. На сегодняшний день существует несколько его типов. Самыми лучшими и удобными являются индуктивные модели, так как они не требуют замены источника их питания.


Подведем итог

Интерактивная доска – это лучший помощник, как в сфере образования, так и в бизнесе. Ну а если Вы воспользовались приведенным выше правилами, то не сомневайтесь, приобретенное Вами устройство сможет прослужить Вам далеко не один год.

Так же если у Вас есть вопросы, то Вы их всегда можете задать специалистам компании itsklad.kz.


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