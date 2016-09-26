<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/28000.htm" style="color: #000000;">Продажа квартир в Красногвардейском районе Петербурга</a></h2><p> <p>Компания «МИР недвижимости» реализует квартиры в новых жилых комплексах в северо-восточной части города. <a title="Новостройки Красногвардейского района" href="https://mirndv.ru/rajony/krasnogvardejskij/" target="_blank">Новостройки Красногвардейского района</a>, которые мы предлагаем к продаже, относятся к жилью комфорт- и эконом-класса. Приобретая жилую недвижимость у нас, вы получите:</p> <ul> <li>специальные предложения от застройщиков;</li> <li>лучшие цены за квадратный метр комфортного жилья;</li> <li>беспроцентную рассрочку до сдачи дома или сроком до 5-ти лет;</li> <li>выгодные ипотечные программы от ведущих банков СПб;</li> <li>юридическое сопровождение на весь период выбора и приобретения.</li> </ul> <p><img style="margin: 5px;" src="http://www.prikol.ru/wp-content/gallery/june-2010/piter-s-vertoleta-13.jpg" alt="" width="200" height="128"></p> <h2>Новостройки Петербурга: квартиры от застройщиков</h2> <p>Красногвардейский район имеет сформированную социальную инфраструктуру, обладает хорошей транспортной доступностью и считается одним из самых зеленых в городе. Сегодня здесь идет активное строительство, а значит, у вас есть реальная возможность купить квартиры от застройщика в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по доступным ценам.</p> <p>В этой части города пользуются спросом следующие новостройки:</p> <ol> <li> <strong>Жилой комплекс «Платинум»</strong> – 12-15-ти этажный дом, состоящий из 12-ти секций. К продаже предлагаются 1-2-3-4-х комнатные квартиры площадью до 170 кв.м. Проектом предусмотрено создание собственной инфраструктуры, строительство крытого гаража на 350 м/мест и ландшафтное обустройство внутреннего двора. ЖК на Свердловской набережной – отличный вариант для тех, кто планирует жить с исключительным комфортом почти в центре города.</li> <li> <strong><a title="ЖК Четыре Горизонта" href="https://mirndv.ru/objects/zhk-chetyire-gorizonta/" target="_blank">ЖК «Четыре горизонта»</a></strong> – новый жилой проект на берегу Невы. В разновысотном доме всего 280 квартир площадью от 40 до 240 кв.м., ряд из них имеют роскошные террасы; высота потолков как «в сталинках», окна – деревянные стеклопакеты из сосны с теплосберегающим напылением. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/28000.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Продажа квартир в Красногвардейском районе Петербурга

Компания «МИР недвижимости» реализует квартиры в новых жилых комплексах в северо-восточной части города. Новостройки Красногвардейского района, которые мы предлагаем к продаже, относятся к жилью комфорт- и эконом-класса. Приобретая жилую недвижимость у нас, вы получите:

специальные предложения от застройщиков;

лучшие цены за квадратный метр комфортного жилья;

беспроцентную рассрочку до сдачи дома или сроком до 5-ти лет;

выгодные ипотечные программы от ведущих банков СПб;

юридическое сопровождение на весь период выбора и приобретения.

Новостройки Петербурга: квартиры от застройщиков

Красногвардейский район имеет сформированную социальную инфраструктуру, обладает хорошей транспортной доступностью и считается одним из самых зеленых в городе. Сегодня здесь идет активное строительство, а значит, у вас есть реальная возможность купить квартиры от застройщика в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по доступным ценам.

В этой части города пользуются спросом следующие новостройки:

Жилой комплекс «Платинум» – 12-15-ти этажный дом, состоящий из 12-ти секций. К продаже предлагаются 1-2-3-4-х комнатные квартиры площадью до 170 кв.м. Проектом предусмотрено создание собственной инфраструктуры, строительство крытого гаража на 350 м/мест и ландшафтное обустройство внутреннего двора. ЖК на Свердловской набережной – отличный вариант для тех, кто планирует жить с исключительным комфортом почти в центре города. ЖК «Четыре горизонта» – новый жилой проект на берегу Невы. В разновысотном доме всего 280 квартир площадью от 40 до 240 кв.м., ряд из них имеют роскошные террасы; высота потолков как «в сталинках», окна – деревянные стеклопакеты из сосны с теплосберегающим напылением. Уникальный ландшафтный дизайн и охраняемая территория с контролем доступа превращают петербургскую новостройку в жилой комплекс европейского уровня. Купить роскошную квартиру в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе можно уже сейчас по очень выгодным ценам. ЖК «Дом на Тухачевского» возводится в самом центре Красногвардейского района, рядом с Полюстровским парком. Неподалеку находятся и другие зеленые зоны: парк им. Академика Сахарова и сад «Нева». Разноэтажный кирпично-монолитный дом построен и сдан в 2014 году, проведено озеленение и благоустройство территории вокруг. В жилом комплексе продаются квартиры по сравнительно невысоким ценам, а значит, жилье в этой новостройке Красногвардейского района отлично подойдет молодым семьям и парам в почтенном возрасте. Развитая инфраструктура, транспортная доступность и привлекательные цены – главные преимущества дома на ул. Маршала Тухачевского, 27.

«МИР недвижимости»: профессиональные услуги

Если вы заинтересовались новостройками и планируете выбирать квартиру в строящихся домах в Красногвардейском районе – обращайтесь к нам. Специалисты «МИРа недвижимости» готовы предоставить вам различные варианты жилья и оформить покупку в минимальные сроки. Помимо этого вы можете обратиться за помощью в наш ипотечный отдел и приобрести жилье в рамках одной из десятков удобных кредитных программ.