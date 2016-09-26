Продажа квартир в Красногвардейском районе Петербурга

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26.09.2016 21:15 Вставить в блог Версия для печати
Продажа квартир в Красногвардейском районе ПетербургаТема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Компания «МИР недвижимости» реализует квартиры в новых жилых комплексах в северо-восточной части города. Новостройки Красногвардейского района, которые мы предлагаем к продаже, относятся к жилью комфорт- и эконом-класса. Приобретая жилую недвижимость у нас, вы получите:
- специальные предложения от застройщиков;
- лучшие цены за квадратный метр комфортного жилья;
- беспроцентную рассрочку до сдачи дома или сроком до 5-ти лет;
- выгодные ипотечные программы от ведущих банков СПб;
- юридическое сопровождение на весь период выбора и приобретения.
Новостройки Петербурга: квартиры от застройщиков
Красногвардейский район имеет сформированную социальную инфраструктуру, обладает хорошей транспортной доступностью и считается одним из самых зеленых в городе. Сегодня здесь идет активное строительство, а значит, у вас есть реальная возможность купить квартиры от застройщика в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по доступным ценам.
В этой части города пользуются спросом следующие новостройки:
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Жилой комплекс «Платинум» – 12-15-ти этажный дом, состоящий из 12-ти секций. К продаже предлагаются 1-2-3-4-х комнатные квартиры площадью до 170 кв.м. Проектом предусмотрено создание собственной инфраструктуры, строительство крытого гаража на 350 м/мест и ландшафтное обустройство внутреннего двора. ЖК на Свердловской набережной – отличный вариант для тех, кто планирует жить с исключительным комфортом почти в центре города.
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ЖК «Четыре горизонта» – новый жилой проект на берегу Невы. В разновысотном доме всего 280 квартир площадью от 40 до 240 кв.м., ряд из них имеют роскошные террасы; высота потолков как «в сталинках», окна – деревянные стеклопакеты из сосны с теплосберегающим напылением. Уникальный ландшафтный дизайн и охраняемая территория с контролем доступа превращают петербургскую новостройку в жилой комплекс европейского уровня. Купить роскошную квартиру в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе можно уже сейчас по очень выгодным ценам.
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ЖК «Дом на Тухачевского» возводится в самом центре Красногвардейского района, рядом с Полюстровским парком. Неподалеку находятся и другие зеленые зоны: парк им. Академика Сахарова и сад «Нева». Разноэтажный кирпично-монолитный дом построен и сдан в 2014 году, проведено озеленение и благоустройство территории вокруг. В жилом комплексе продаются квартиры по сравнительно невысоким ценам, а значит, жилье в этой новостройке Красногвардейского района отлично подойдет молодым семьям и парам в почтенном возрасте. Развитая инфраструктура, транспортная доступность и привлекательные цены – главные преимущества дома на ул. Маршала Тухачевского, 27.
«МИР недвижимости»: профессиональные услуги
Если вы заинтересовались новостройками и планируете выбирать квартиру в строящихся домах в Красногвардейском районе – обращайтесь к нам. Специалисты «МИРа недвижимости» готовы предоставить вам различные варианты жилья и оформить покупку в минимальные сроки. Помимо этого вы можете обратиться за помощью в наш ипотечный отдел и приобрести жилье в рамках одной из десятков удобных кредитных программ.