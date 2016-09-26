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Дата 26.09.2016 18:07 Вставить в блог Версия для печати

Петропавловская Борщаговка или Святошинский район: где стоит покупать жилье?

Тема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Для людей, желающих выгодно купить квартиру, Петропавловская Борщаговка, как правило, подходит лучше всего. Жилые комплексы, размещённые непосредственно в пригороде столицы, вызывают неподдельный интерес у огромного множества инвесторов.

Почему именно Петропавловская Борщаговка?

Чтобы понять, чем так привлекателен вышеупомянутый район, следует детально рассмотреть его ключевые преимущества:

  1. расположение в непосредственной близости к городу Киеву;
  2. вполне доступные цены на «квадратные метры»;
  3. наличие хорошо развитой инфраструктуры.

Комфортабельное проживание в экологически чистой местности

купить квартиру в Петропавловской Борщаговке

Впрочем, именно адекватная стоимость новостроек Борщаговки является её основным плюсом. Людям больше не нужно будет откладывать деньги на протяжении многих лет, дабы скопить требуемые суммы на покупку недвижимости. Кроме того, готовые ЖК возводятся исключительно в самых спокойных и благоустроенных районах. При их строительстве, опытные мастера применяют как наиболее современные технологии, так и материалы высочайшего качества. Благодаря этому, созданные квартиры отличаются бесспорной надёжностью и красотой.

Удобно ли жить в Святошинском районе?

Для тех, кто подыскивает инновационные новостройки, Святошинский район тоже станет довольно-таки неплохим решением. Его считают по-настоящему важной административно-территориальной частью Киева. Но прежде чем приобрести здесь квартиры, необходимо узнать о привлекательных особенностях указанной местности:

  1. Наличие пяти прекрасных парков, общая площадь которых составляет около 65,75 га.
  2. Вышеупомянутый район называют одним из крупнейших научно-промышленных центров страны.
  3. Здесь расположено несколько музеев, имеющих огромное культурное значение.

Компания «НоваБудова»: сочетание комфорта и приемлемых расценок

Пользуясь выгодными услугами фирмы «НоваБудова», заказчики смогут купить квартиры по оптимальной стоимости. Все комплексы, возводимые данным застройщиком, располагаются на Софиевской и Петропавловской Борщаговке. В случае надобности, квалифицированные сотрудники помогут клиентам подобрать идеально подходящие параметры будущего жилья, а ещё абсолютно бесплатно обеспечат консультации по вопросам, касающимся приобретения недвижимости. Примечательно и то, что компания предоставляет рассрочку, позволяющую людям обзавестись квартирой в кратчайшие сроки.


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