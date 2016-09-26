26.09.2016 16:23 Вставить в блог Версия для печати
Согласование перепланировки балкона. Рекомендация эксперта ООО «Роял-Групп».Тема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
При проведении перепланировки в квартире довольно часто собственники затрагивают изменения, касающиеся балконов и лоджий. И в большинстве случаев это относится к желанию владельцев объединить балкон с комнатой или кухней, чтобы тем самым увеличить пространство и сделать его более комфортабельным. Отметим сразу, что присоединение «холодной» зоны балкона или лоджии к отапливаемой части внутренних помещений (кухня или комната) запрещено. Увы, но согласование перепланировки в данном случае невозможно, несмотря на то, что данное решение возможно встретить практически в каждой второй квартире. Все дело в том, что при таких изменениях нарушается тепловой контур здания, тем самым увеличиваются теплопотери. Более того это запрещает Постановление Правительства города Москвы № 508.
Что допускается при перепланировке балкона?
- Демонтаж подоконной зоны с устройством витражного остекления из двухкамерных стеклопакетов с сохранением порожка.
Что не допускается?
- Демонтаж порожка.
- Вынос радиатора отопления на балкон.
- Объединение балкона с комнатой или кухней без остекления двухкамерными стеклопакетами.
Данный вид перепланировки относится к сложной перепланировке и согласовывается по проекту с разработкой технического заключения о состоянии конструкций. В проектной документации обязательно должен быть представлен теплотехнический расчет, а в пояснительной записке подробное описание устройства остекления.
Если вы демонтируете подоконную зону с устройством витражного остекления, но сам балкон не остеклен, то для согласования такого изменения потребуется провести собрание жильцов и получить их согласие на внешние изменения фасада. Чтобы избежать этой процедуры, рекомендуем остеклить балкон и тогда разрешение жильцов будет не нужным. Остекление балконов в настоящее время не рребует согласования с Мосжилиснпекцией и вносится в поэтажный план БТИ в уведомительном порядке.
Напомним, что незаконная перепланировка грозит штрафом Мосжилинспекции и предписанием на восстановление помещения в прежний вид. Также при продаже квартиры с неузаконенной перепланировкой можно потерять в цене. Более подробнее узнать о перепланировке балкона можно позвонив в компанию «Роял-Групп» по телефону 8 (495)544-82-77 наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас.
Источник: http://www.royal-group.ru/