<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/27998.htm" style="color: #000000;">Согласование перепланировки балкона. Рекомендация эксперта ООО «Роял-Групп».</a></h2><p> <p>При проведении перепланировки в квартире довольно часто собственники затрагивают изменения, касающиеся балконов и лоджий. И в большинстве случаев это относится к желанию владельцев объединить балкон с комнатой или кухней, чтобы тем самым увеличить пространство и сделать его более комфортабельным. Отметим сразу, что присоединение «холодной» зоны балкона или лоджии к отапливаемой части внутренних помещений (кухня или комната) запрещено. Увы, но <a href="http://www.royal-group.ru/">согласование перепланировки</a> в данном случае невозможно, несмотря на то, что данное решение возможно встретить практически в каждой второй квартире. Все дело в том, что при таких изменениях нарушается тепловой контур здания, тем самым увеличиваются теплопотери. Более того это запрещает Постановление Правительства города Москвы № 508.</p> <p> Что допускается при перепланировке балкона?</p> <ol> <li>Демонтаж подоконной зоны с устройством витражного остекления из двухкамерных стеклопакетов с сохранением порожка.</li> </ol> <p> Что не допускается?</p> <ol> <li>Демонтаж порожка.</li> <li>Вынос радиатора отопления на балкон.</li> <li>Объединение балкона с комнатой или кухней без остекления двухкамерными стеклопакетами.</li> </ol> <p>Данный вид перепланировки относится к сложной перепланировке и согласовывается по проекту с разработкой технического заключения о состоянии конструкций. В проектной документации обязательно должен быть представлен теплотехнический расчет, а в пояснительной записке подробное описание устройства остекления. </p> <p>Если вы демонтируете подоконную зону с устройством витражного остекления, но сам балкон не остеклен, то для согласования такого изменения потребуется провести собрание жильцов и получить их согласие на внешние изменения фасада. Чтобы избежать этой процедуры, рекомендуем остеклить балкон и тогда разрешение жильцов будет не нужным. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/27998.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Согласование перепланировки балкона. Рекомендация эксперта ООО «Роял-Групп».

При проведении перепланировки в квартире довольно часто собственники затрагивают изменения, касающиеся балконов и лоджий. И в большинстве случаев это относится к желанию владельцев объединить балкон с комнатой или кухней, чтобы тем самым увеличить пространство и сделать его более комфортабельным. Отметим сразу, что присоединение «холодной» зоны балкона или лоджии к отапливаемой части внутренних помещений (кухня или комната) запрещено. Увы, но согласование перепланировки в данном случае невозможно, несмотря на то, что данное решение возможно встретить практически в каждой второй квартире. Все дело в том, что при таких изменениях нарушается тепловой контур здания, тем самым увеличиваются теплопотери. Более того это запрещает Постановление Правительства города Москвы № 508.

Что допускается при перепланировке балкона?

Демонтаж подоконной зоны с устройством витражного остекления из двухкамерных стеклопакетов с сохранением порожка.

Что не допускается?

Демонтаж порожка. Вынос радиатора отопления на балкон. Объединение балкона с комнатой или кухней без остекления двухкамерными стеклопакетами.

Данный вид перепланировки относится к сложной перепланировке и согласовывается по проекту с разработкой технического заключения о состоянии конструкций. В проектной документации обязательно должен быть представлен теплотехнический расчет, а в пояснительной записке подробное описание устройства остекления.

Если вы демонтируете подоконную зону с устройством витражного остекления, но сам балкон не остеклен, то для согласования такого изменения потребуется провести собрание жильцов и получить их согласие на внешние изменения фасада. Чтобы избежать этой процедуры, рекомендуем остеклить балкон и тогда разрешение жильцов будет не нужным. Остекление балконов в настоящее время не рребует согласования с Мосжилиснпекцией и вносится в поэтажный план БТИ в уведомительном порядке.

Напомним, что незаконная перепланировка грозит штрафом Мосжилинспекции и предписанием на восстановление помещения в прежний вид. Также при продаже квартиры с неузаконенной перепланировкой можно потерять в цене. Более подробнее узнать о перепланировке балкона можно позвонив в компанию «Роял-Групп» по телефону 8 (495)544-82-77 наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас.

Источник: http://www.royal-group.ru/