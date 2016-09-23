<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/27996.htm" style="color: #000000;">Покупка ювелирных изделий в интернет-магазине: плюсы и минусы</a></h2><p> <p><img style="float: left; margin: 2px;" src="http://www.magicgold.ru/images/design/for_news_and_article/plusi-minysi.jpg" alt="ювелирные украшения через интернет" width="600" height="482">С каждым годом все больше людей приобретает для себя новые <a title='ювелирные украшения "Магия Золота"' href="http://www.magicgold.ru/" target="_blank">ювелирные украшения</a> через интернет. Ювелирный магазин, работающий в режиме онлайн, – идеальный выбор для всех, кто привык экономить время и силы на приобретение обновки. Более того, в электронном каталоге можно отыскать недорогие, эксклюзивные варианты аксессуаров, которых точно не будет ни у кого из ваших знакомых!</p> <p><strong>Плюсы покупок товаров с интернет-витрины</strong></p> <ul> <li>Комфортная мобильность</li> </ul> <p><img style="float: left; margin: 2px;" src="http://www.magicgold.ru/images/design/for_news_and_article/plusi-minysi1.jpg" alt="" width="596" height="596">Любой желающий может купить понравившийся товар хоть в среду, хоть в воскресенье – интернет-магазины работают круглосуточно и без выходных. При этом на оформление заказа вы не потратите много времени: необходимо лишь добавить выбранную модель в корзину и заполнить соответствующие поля (контактные данные).</p> <p>Никаких очередей и перерывов!</p> <ul> <li>Разнообразие способов оплаты</li> </ul> <p>Вы имеете право расплатиться пластиковыми картами Visa или MasterCard online в защищенном режиме, при котором исключен несанкционированный доступ и захват личных данных. Безналичный расчет также может осуществляться через e-port, JCB, DCL; при помощи сервиса Яндекс. Деньги и WebMoney.</p> <p>Большинство магазинов, в том числе и «Магия Золота», практикует оплату украшений (наличную и безналичную) непосредственно курьеру при доставке выбранных вами ювелирных изделий.</p> <ul> <li>Детальное изучение</li> </ul> <p>Покупая продукцию через интернет, вы имеете возможность подробно изучить все его особенности: почитать описание, узнать характеристики (вес, размеры, металл и вставки), увеличить фотографии импонирующего вам варианта, даже посмотреть видео обзор.</p> <p>При желании также можно почитать отзывы предыдущих заказчиков, узнать их мнение.</p> <ul> <li>Широкий ассортимент</li> </ul> <p>Если модельный ряд стационарной торговой точки ограничен габаритами витрины, то владельцы онлайн-бутиков способны разместить на своем сайте неограниченное количество стильных аксессуаров.</p> <p>Это идеальное решение для тех, кто любит уникальные, оригинальные обновки. Каждый желающий имеет возможность приобрести эксклюзивную брошь или подвеску, выполненную в любом стиле и обрамлении.</p> <ul> <li>Низкие цены</li> </ul> <p>В отличие от обычных магазинов, для их аналогов в интернете не требуется аренда помещения, коммунальные расходы и зарплата продавцам-консультантам. За счет этого стоимость товаров значительно ниже. Разница бывает колоссальной – 1.5–2 раза.</p> <p>Кроме того, в электронных каталог традиционно действуют накопительные скидки, с помощью которых можно сэкономить 15% суммы. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/27996.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Покупка ювелирных изделий в интернет-магазине: плюсы и минусы

С каждым годом все больше людей приобретает для себя новые ювелирные украшения через интернет. Ювелирный магазин, работающий в режиме онлайн, – идеальный выбор для всех, кто привык экономить время и силы на приобретение обновки. Более того, в электронном каталоге можно отыскать недорогие, эксклюзивные варианты аксессуаров, которых точно не будет ни у кого из ваших знакомых!

Плюсы покупок товаров с интернет-витрины

Комфортная мобильность

Любой желающий может купить понравившийся товар хоть в среду, хоть в воскресенье – интернет-магазины работают круглосуточно и без выходных. При этом на оформление заказа вы не потратите много времени: необходимо лишь добавить выбранную модель в корзину и заполнить соответствующие поля (контактные данные).

Никаких очередей и перерывов!

Разнообразие способов оплаты

Вы имеете право расплатиться пластиковыми картами Visa или MasterCard online в защищенном режиме, при котором исключен несанкционированный доступ и захват личных данных. Безналичный расчет также может осуществляться через e-port, JCB, DCL; при помощи сервиса Яндекс. Деньги и WebMoney.

Большинство магазинов, в том числе и «Магия Золота», практикует оплату украшений (наличную и безналичную) непосредственно курьеру при доставке выбранных вами ювелирных изделий.

Детальное изучение

Покупая продукцию через интернет, вы имеете возможность подробно изучить все его особенности: почитать описание, узнать характеристики (вес, размеры, металл и вставки), увеличить фотографии импонирующего вам варианта, даже посмотреть видео обзор.

При желании также можно почитать отзывы предыдущих заказчиков, узнать их мнение.

Широкий ассортимент

Если модельный ряд стационарной торговой точки ограничен габаритами витрины, то владельцы онлайн-бутиков способны разместить на своем сайте неограниченное количество стильных аксессуаров.

Это идеальное решение для тех, кто любит уникальные, оригинальные обновки. Каждый желающий имеет возможность приобрести эксклюзивную брошь или подвеску, выполненную в любом стиле и обрамлении.

Низкие цены

В отличие от обычных магазинов, для их аналогов в интернете не требуется аренда помещения, коммунальные расходы и зарплата продавцам-консультантам. За счет этого стоимость товаров значительно ниже. Разница бывает колоссальной – 1.5–2 раза.

Кроме того, в электронных каталог традиционно действуют накопительные скидки, с помощью которых можно сэкономить 15% суммы. Часто проводятся акции и распродажи.

Удобная доставка

Владельцами нередко предусматривается получение приобретенного товара в пунктах самовывоза, что дает возможность не тратиться на доставку. Также существует доставка курьером и почтой – в таком случае за драгоценной обновкой никуда не придется ездить, ее принесут вам прямо в руки!

Минусы онлайн-заказа украшения

Прежде всего, есть риск столкнуться с мошенничеством или обманом. Особенно, если речь идет о заказе с предоплатой у неизвестной компании. Потому следует выбирать положительно зарекомендовавшие себя фирмы с большой аудиторией и многочисленными отзывами. Это также будет надежной гарантией качества и подлинности ювелирной продукции.

Некоторые потенциальные заказчики считают главным недостатком интернет-магазинов то, что понравившийся аксессуар нельзя увидеть перед приобретением воочию.

Однако www.magicgold.ru предусматривает возможность предварительной примерки не одного, а 3–4 аксессуаров, из которых вы точно выберете тот, что станет идеальным дополнением вашего имиджа!