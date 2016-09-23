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Дата 23.09.2016 21:51 Вставить в блог Версия для печати

Покупка ювелирных изделий в интернет-магазине: плюсы и минусы

Тема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ювелирные украшения через интернетС каждым годом все больше людей приобретает для себя новые ювелирные украшения через интернет. Ювелирный магазин, работающий в режиме онлайн, – идеальный выбор для всех, кто привык экономить время и силы на приобретение обновки. Более того, в электронном каталоге можно отыскать недорогие, эксклюзивные варианты аксессуаров, которых точно не будет ни у кого из ваших знакомых!

Плюсы покупок товаров с интернет-витрины

  • Комфортная мобильность

Любой желающий может купить понравившийся товар хоть в среду, хоть в воскресенье – интернет-магазины работают круглосуточно и без выходных. При этом на оформление заказа вы не потратите много времени: необходимо лишь добавить выбранную модель в корзину и заполнить соответствующие поля (контактные данные).

Никаких очередей и перерывов!

  • Разнообразие способов оплаты

Вы имеете право расплатиться пластиковыми картами Visa или MasterCard online в защищенном режиме, при котором исключен несанкционированный доступ и захват личных данных. Безналичный расчет также может осуществляться через e-port, JCB, DCL; при помощи сервиса Яндекс. Деньги и WebMoney.

Большинство магазинов, в том числе и «Магия Золота», практикует оплату украшений (наличную и безналичную) непосредственно курьеру при доставке выбранных вами ювелирных изделий.

  • Детальное изучение

Покупая продукцию через интернет, вы имеете возможность подробно изучить все его особенности: почитать описание, узнать характеристики (вес, размеры, металл и вставки), увеличить фотографии импонирующего вам варианта, даже посмотреть видео обзор.

При желании также можно почитать отзывы предыдущих заказчиков, узнать их мнение.

  • Широкий ассортимент

Если модельный ряд стационарной торговой точки ограничен габаритами витрины, то владельцы онлайн-бутиков способны разместить на своем сайте неограниченное количество стильных аксессуаров.

Это идеальное решение для тех, кто любит уникальные, оригинальные обновки. Каждый желающий имеет возможность приобрести эксклюзивную брошь или подвеску, выполненную в любом стиле и обрамлении.

  • Низкие цены

В отличие от обычных магазинов, для их аналогов в интернете не требуется аренда помещения, коммунальные расходы и зарплата продавцам-консультантам. За счет этого стоимость товаров значительно ниже. Разница бывает колоссальной – 1.5–2 раза.

Кроме того, в электронных каталог традиционно действуют накопительные скидки, с помощью которых можно сэкономить 15% суммы. Часто проводятся акции и распродажи.

  • Удобная доставка

Владельцами нередко предусматривается получение приобретенного товара в пунктах самовывоза, что дает возможность не тратиться на доставку. Также существует доставка курьером и почтой – в таком случае за драгоценной обновкой никуда не придется ездить, ее принесут вам прямо в руки!

Минусы онлайн-заказа украшения

Прежде всего, есть риск столкнуться с мошенничеством или обманом. Особенно, если речь идет о заказе с предоплатой у неизвестной компании. Потому следует выбирать положительно зарекомендовавшие себя фирмы с большой аудиторией и многочисленными отзывами. Это также будет надежной гарантией качества и подлинности ювелирной продукции.

Некоторые потенциальные заказчики считают главным недостатком интернет-магазинов то, что понравившийся аксессуар нельзя увидеть перед приобретением воочию.

Однако www.magicgold.ru предусматривает возможность предварительной примерки не одного, а 3–4 аксессуаров, из которых вы точно выберете тот, что станет идеальным дополнением вашего имиджа!


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