Обзор новинок: сумки, аксессуары, модные бренды

23.09.2016 18:50 Вставить в блог Версия для печати
Обзор новинок: сумки, аксессуары, модные брендыТема: МОДА И СТИЛЬАвтор: Иван Палий
Базовое правило в выборе сумок этого сезона — индивидуальные предпочтения. Мода столь демократична и разнообразна, что позволяет выбрать любую понравившуюся модель без риска выпасть из тренда.
Все популярные сумки последних лет актуальны и в этом сезоне. Небольшой обзор модных тенденций представила основатель и руководитель интернет-магазина брендовых сумок и аксессуаров BRAND&STYLE Ольга Вербицкая.
Фасоны сумок: выбирайте свой стиль
В последние несколько сезонов задает моду практичность. Женщины стали выбирать более удобные, вместительные модели сумок: тоуты и шоперы максимально простого кроя завоевали все фэшн-площадки и подиумы. Выбирая сумку на каждый день, женщина хочет понимать, что не утратит своей элегантности, но вместе с тем и сохранит удобство своего аксессуара. «На страницах нашего интернет-магазина представлены все самые интересные и необычные сумки, фото к ним помогут определиться в выборе. Важно учесть перед покупкой сумки, какую функциональность вы предусматриваете», — комментирует специалист из BRAND&STYLE.
Клатчи (brandandstyle.ru/klatchi-chanel
), сундучки и бескаркасные сумки-мини остаются хорошим дополнением для вечернего наряда. В этом сегменте популярные сумки сразу нескольких брендов — Hermès, CHANEL, Celine, Prada, Alexander McQueen. Особенное внимание в этом сезоне уделено украшению мини-аксессуаров. Предложено их декорировать модными заклепками, шипами, пайетками и стразами. Популярные сумки маленького размера в этом сезоне предлагается обильно усыпать блестящими деталями, указывая, тем самым на необходимость блистать в свете огней вечеринки.
Модные цветовые решения
Популярные сумки этого сезона предлагают довольно широкую цветовую гамму — от насыщенных темных оттенков до пастельных нежных цветовых решений. Особенно выделяются необычные сумки, на фото их можно спутать со спортивными моделями, так ярко их преподнесли дизайнеры. Однако их предназначение остается повседневным — удобным и вместительным.
«Возглавляют темную гамму насыщенный вишневый и коричневый с винным оттенком. Несколько сезонов подряд держится на пике благородный изумрудный оттенок и мягкий теплый синий: они стали классикой в деловом стиле, разбавив собой скуку серого и черного цветов. Сохраняют свои позиции бежевый тон и терракота. Эти цвета максимально охватывают модельный ряд от больших размеров до мини-сумок», — комментирует свой обзор консультант из BRAND&STYLE.
Новинки в мире моды
В этом сезоне дизайнеры порадовали интересным фасоном сумки — конвертом. Эта форма позволяет сочетать несколько фактур и оттенков, что вызывает к ней внимание модниц. В такой модели уместно сочетать и необычный цветочный принт для повседневной сумки, и строгие цвета для делового стиля. Конверт прочно обосновался и в мини-размерах клатча, и в сумках большего размера. Смело можно констатировать, что такой фасон прижился надолго и станет классическим.
«Также не стоит забывать, что все новое — это хорошо забытое старое, подиумы пестрят аксессуарами из ткани с набивным рисунком. Популярные сумки из 80-х годов с формой «банан» снова на пике. Удобные, вместительные, они победоносно вернулись в обиход. В их моделях допускается как короткая ручка, так и длинная, чтобы удобно было перекинуть через плечо. Но предпочтение отдается интересной форме — жесткое кольцо из бамбука. Такая сумка в стиле этно хорошо подчеркнет необычность образа своей обладательницы», — завершая, отметила руководитель BRAND&STYLE Ольга Вербицкая.