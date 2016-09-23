Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/27995.htm" style="color: #000000;">Обзор новинок: сумки, аксессуары, модные бренды</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/27995/1474645973.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Базовое правило в выборе сумок этого сезона — индивидуальные предпочтения. Мода столь демократична и разнообразна, что позволяет выбрать любую понравившуюся модель без риска выпасть из тренда. <br> <br>Все популярные сумки последних лет актуальны и в этом сезоне. Небольшой обзор модных тенденций представила основатель и руководитель интернет-магазина брендовых сумок и аксессуаров BRAND&STYLE Ольга Вербицкая. <br> <br><b>Фасоны сумок: выбирайте свой стиль</b> <br> <br>В последние несколько сезонов задает моду практичность. Женщины стали выбирать более удобные, вместительные модели сумок: тоуты и шоперы максимально простого кроя завоевали все фэшн-площадки и подиумы. Выбирая сумку на каждый день, женщина хочет понимать, что не утратит своей элегантности, но вместе с тем и сохранит удобство своего аксессуара. «На страницах нашего интернет-магазина представлены все самые интересные и необычные сумки, фото к ним помогут определиться в выборе. Важно учесть перед покупкой сумки, какую функциональность вы предусматриваете», — комментирует специалист из BRAND&STYLE. <br> <br>Клатчи (<a href="http://brandandstyle.ru/klatchi-chanel">brandandstyle.ru/klatchi-chanel</a>), сундучки и бескаркасные сумки-мини остаются хорошим дополнением для вечернего наряда. В этом сегменте популярные сумки сразу нескольких брендов — Herm&#232;s, CHANEL, Celine, Prada, Alexander McQueen. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/27995.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Обзор новинок: сумки, аксессуары, модные бренды Тема: МОДА И СТИЛЬ

Автор: Иван Палий

Базовое правило в выборе сумок этого сезона — индивидуальные предпочтения. Мода столь демократична и разнообразна, что позволяет выбрать любую понравившуюся модель без риска выпасть из тренда.



Все популярные сумки последних лет актуальны и в этом сезоне. Небольшой обзор модных тенденций представила основатель и руководитель интернет-магазина брендовых сумок и аксессуаров BRAND&STYLE Ольга Вербицкая.



Фасоны сумок: выбирайте свой стиль



В последние несколько сезонов задает моду практичность. Женщины стали выбирать более удобные, вместительные модели сумок: тоуты и шоперы максимально простого кроя завоевали все фэшн-площадки и подиумы. Выбирая сумку на каждый день, женщина хочет понимать, что не утратит своей элегантности, но вместе с тем и сохранит удобство своего аксессуара. «На страницах нашего интернет-магазина представлены все самые интересные и необычные сумки, фото к ним помогут определиться в выборе. Важно учесть перед покупкой сумки, какую функциональность вы предусматриваете», — комментирует специалист из BRAND&STYLE.



Клатчи (



Модные цветовые решения



Популярные сумки этого сезона предлагают довольно широкую цветовую гамму — от насыщенных темных оттенков до пастельных нежных цветовых решений. Особенно выделяются необычные сумки, на фото их можно спутать со спортивными моделями, так ярко их преподнесли дизайнеры. Однако их предназначение остается повседневным — удобным и вместительным.

«Возглавляют темную гамму насыщенный вишневый и коричневый с винным оттенком. Несколько сезонов подряд держится на пике благородный изумрудный оттенок и мягкий теплый синий: они стали классикой в деловом стиле, разбавив собой скуку серого и черного цветов. Сохраняют свои позиции бежевый тон и терракота. Эти цвета максимально охватывают модельный ряд от больших размеров до мини-сумок», — комментирует свой обзор консультант из BRAND&STYLE.



Новинки в мире моды



В этом сезоне дизайнеры порадовали интересным фасоном сумки — конвертом. Эта форма позволяет сочетать несколько фактур и оттенков, что вызывает к ней внимание модниц. В такой модели уместно сочетать и необычный цветочный принт для повседневной сумки, и строгие цвета для делового стиля. Конверт прочно обосновался и в мини-размерах клатча, и в сумках большего размера. Смело можно констатировать, что такой фасон прижился надолго и станет классическим.



«Также не стоит забывать, что все новое — это хорошо забытое старое, подиумы пестрят аксессуарами из ткани с набивным рисунком. Популярные сумки из 80-х годов с формой «банан» снова на пике. Удобные, вместительные, они победоносно вернулись в обиход. В их моделях допускается как короткая ручка, так и длинная, чтобы удобно было перекинуть через плечо. Но предпочтение отдается интересной форме — жесткое кольцо из бамбука. Такая сумка в стиле этно хорошо подчеркнет необычность образа своей обладательницы», — завершая, отметила руководитель BRAND&STYLE Ольга Вербицкая. Базовое правило в выборе сумок этого сезона — индивидуальные предпочтения. Мода столь демократична и разнообразна, что позволяет выбрать любую понравившуюся модель без риска выпасть из тренда.Все популярные сумки последних лет актуальны и в этом сезоне. Небольшой обзор модных тенденций представила основатель и руководитель интернет-магазина брендовых сумок и аксессуаров BRAND&STYLE Ольга Вербицкая.В последние несколько сезонов задает моду практичность. Женщины стали выбирать более удобные, вместительные модели сумок: тоуты и шоперы максимально простого кроя завоевали все фэшн-площадки и подиумы. Выбирая сумку на каждый день, женщина хочет понимать, что не утратит своей элегантности, но вместе с тем и сохранит удобство своего аксессуара. «На страницах нашего интернет-магазина представлены все самые интересные и необычные сумки, фото к ним помогут определиться в выборе. Важно учесть перед покупкой сумки, какую функциональность вы предусматриваете», — комментирует специалист из BRAND&STYLE.Клатчи ( brandandstyle.ru/klatchi-chanel ), сундучки и бескаркасные сумки-мини остаются хорошим дополнением для вечернего наряда. В этом сегменте популярные сумки сразу нескольких брендов — Hermès, CHANEL, Celine, Prada, Alexander McQueen. Особенное внимание в этом сезоне уделено украшению мини-аксессуаров. Предложено их декорировать модными заклепками, шипами, пайетками и стразами. Популярные сумки маленького размера в этом сезоне предлагается обильно усыпать блестящими деталями, указывая, тем самым на необходимость блистать в свете огней вечеринки.Популярные сумки этого сезона предлагают довольно широкую цветовую гамму — от насыщенных темных оттенков до пастельных нежных цветовых решений. Особенно выделяются необычные сумки, на фото их можно спутать со спортивными моделями, так ярко их преподнесли дизайнеры. Однако их предназначение остается повседневным — удобным и вместительным.«Возглавляют темную гамму насыщенный вишневый и коричневый с винным оттенком. Несколько сезонов подряд держится на пике благородный изумрудный оттенок и мягкий теплый синий: они стали классикой в деловом стиле, разбавив собой скуку серого и черного цветов. Сохраняют свои позиции бежевый тон и терракота. Эти цвета максимально охватывают модельный ряд от больших размеров до мини-сумок», — комментирует свой обзор консультант из BRAND&STYLE.В этом сезоне дизайнеры порадовали интересным фасоном сумки — конвертом. Эта форма позволяет сочетать несколько фактур и оттенков, что вызывает к ней внимание модниц. В такой модели уместно сочетать и необычный цветочный принт для повседневной сумки, и строгие цвета для делового стиля. Конверт прочно обосновался и в мини-размерах клатча, и в сумках большего размера. Смело можно констатировать, что такой фасон прижился надолго и станет классическим.«Также не стоит забывать, что все новое — это хорошо забытое старое, подиумы пестрят аксессуарами из ткани с набивным рисунком. Популярные сумки из 80-х годов с формой «банан» снова на пике. Удобные, вместительные, они победоносно вернулись в обиход. В их моделях допускается как короткая ручка, так и длинная, чтобы удобно было перекинуть через плечо. Но предпочтение отдается интересной форме — жесткое кольцо из бамбука. Такая сумка в стиле этно хорошо подчеркнет необычность образа своей обладательницы», — завершая, отметила руководитель BRAND&STYLE Ольга Вербицкая.