<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/27994.htm" style="color: #000000;">Самое красивое покрытие крыши: кровли из меди</a></h2><p> <p><img style="float: right; border: 3px solid black; margin: 3px;" title="кровля из меди" src="http://i6.imageban.ru/out/2016/09/22/02a8bc3b560471d92c23c98f75b499f8.jpg" alt="кровля из меди" width="250" height="166">Сегодня медный настил встречается на крышах исторических архитектурных памятников, церквей, различных объектов, индивидуальных сооружений. Привлекательность и универсальность этого металла сделали его популярным и востребованным. В чем же заключаются особенности меди? Какой бывает кровля из этого материала?</p> <h2>Ключевые характеристики меди</h2> <p>Продолжительный срок эксплуатации медной кровли объясняется особенностями металла. В процессе использования он окисляется, что приводит к возникновению дополнительного защитного шара – патины, отличающейся экологической чистотой и привлекательным зеленоватым оттенком. Медная кровля способна послужить без ремонта около 100 лет. Окисление материала происходит в течение не менее 20 лет. Этот процесс делится условно на три этапа:</p> <ul> <li>сразу после установки материал имеет красивый желтый цвет, отливающий розовым;</li> <li>через 1-3 года окисление делает поверхность матовой, а ее цвет становится коричневым, переходя в черный;</li> <li>медная кровля покрывается патиной – изумрудно-зеленой тонкой пленкой, обладающей превосходными эстетическими и защитными качествами.</li> </ul> <p>Стоит отметить, что скорость окисления меди зависит от климата и его особенностей. Чем агрессивнее среда, тем резвее появляется патина. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/27994.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Самое красивое покрытие крыши: кровли из меди

Сегодня медный настил встречается на крышах исторических архитектурных памятников, церквей, различных объектов, индивидуальных сооружений. Привлекательность и универсальность этого металла сделали его популярным и востребованным. В чем же заключаются особенности меди? Какой бывает кровля из этого материала?

Ключевые характеристики меди

Продолжительный срок эксплуатации медной кровли объясняется особенностями металла. В процессе использования он окисляется, что приводит к возникновению дополнительного защитного шара – патины, отличающейся экологической чистотой и привлекательным зеленоватым оттенком. Медная кровля способна послужить без ремонта около 100 лет. Окисление материала происходит в течение не менее 20 лет. Этот процесс делится условно на три этапа:

сразу после установки материал имеет красивый желтый цвет, отливающий розовым;

через 1-3 года окисление делает поверхность матовой, а ее цвет становится коричневым, переходя в черный;

медная кровля покрывается патиной – изумрудно-зеленой тонкой пленкой, обладающей превосходными эстетическими и защитными качествами.

Стоит отметить, что скорость окисления меди зависит от климата и его особенностей. Чем агрессивнее среда, тем резвее появляется патина. Современные технологии производства позволяют значительно ускорить этот процесс. Методики принудительного старения подразумевают использование для обработки меди разных химических соединений.

Медь – материал с уникальными свойствами, нашедший широкое распространение в различных сферах, в том числе и в строительстве. Он надежный и долговечный, что позволяет изготовлять кровлю высокого качества.

Распространенные типы кровли из меди

Условно разновидности медной кровли классифицируются на следующие варианты:

фальцевая;

шашечная;

черепичная.

На сегодняшний день фальцевая кровля из меди считается наиболее известной и распространенной. Ее особенность заключается в высоком уровне герметичности, что обеспечивается за счет уникальной технологии монтажа. Фальцы получают за счет соединения отдельных элементов путем скручивания. Они могут иметь различные параметры: ширина — от 0,6 до 3 м, длина — от 1 до 6 м, а толщина – в среднем 0,8 мм.



Шашечная кровля монтируется из пластин, имеющих форму ромбов, квадратиков либо трапеций. Элементы оснащены специальными клепками, позволяющими создавать достаточно надежные герметичные соединения. Толщина деталей здесь также составляет 0,8 мм.



Черепичная кровля является не менее востребованной. Она имеет престижный внешний вид. Используется такой настил при оснащении частных домов и относительно небольших коммерческих зданий.

Основные достоинства кровли из меди

К числу неоспоримых преимуществ указанной кровли можно отнести следующие аспекты:

продолжительный срок службы при условии квалифицированного монтажа – от 100 лет;

устойчивость по отношению к коррозийным образованиям, достигающая за счет слоя патины;

небольшой вес, исключающий давление на постройку;

высокий уровень мягкости и гибкости обеспечивающий простоту монтажа;

термостойкость – медь сохраняет свои характеристики при температуре от -70 до +130 и более градусов;

легкость обслуживания и ремонта;

экологическая безопасность;

универсальность – материал подходит для оснащения разных видов скатных кровель, а также для сложных архитектурных элементов.

Есть у медных материалов и некоторые недостатки. Сюда относится прежде всего высокая стоимость. Более того, металл характеризуется повышенной теплопроводностью. Это приводит к быстрому нагреванию и такому же быстрому остыванию. Третий недостаток медной кровли – низкая звукоизоляция. Последние два минуса можно устранить путем монтажа дополнительных слоев шумоизоляционных и теплоизоляционных материалов.