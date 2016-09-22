<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/27993.htm" style="color: #000000;">На что способна CRM-система?</a></h2><p> <p>С каждым годом программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, известные как <strong>CRM-системы</strong>, становятся все более популярными. Многие организации давно активно используют их в своей деятельности. Однако для некоторых компаний внедрение таких систем до сих пор остается открытым вопросом. Чтобы принять верное решение относительно CRM, стоит узнать на что она способна.</p> <h2>Существующие проблемы в компании</h2> <p><img src="https://www.terrasoft.ru/sites/all/themes/ts_bootstrap_subtheme/img/front-page/screen.png" alt="CRM продажи " width="645" height="349"></p> <p>Прежде чем выяснить, увеличит ли <!--noindex--><a href="https://www.terrasoft.ru/sales">CRM продажи</a><!--/noindex--> товаров или услуг, разберем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются руководители компаний, которые не используют подобные системы:</p> <ul> <li>Отсутствие единой клиентской базы. При такой проблеме сотрудники компании не имеют доступа к информации о потребителях, у них отсутствуют данные о взаимодействии с ними. Часто контакты ключевых покупателей теряются. Менеджеры могут «бороться» за одного и того же клиента, в результате чего впустую тратится драгоценное время и снижается производительность труда. Все это негативным образом сказывается на уровне продаж товаров/услуг.</li> <li>Сотрудники отдела сбыта не справляются. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/27993.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

На что способна CRM-система?

С каждым годом программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, известные как CRM-системы, становятся все более популярными. Многие организации давно активно используют их в своей деятельности. Однако для некоторых компаний внедрение таких систем до сих пор остается открытым вопросом. Чтобы принять верное решение относительно CRM, стоит узнать на что она способна.

Существующие проблемы в компании

Прежде чем выяснить, увеличит ли CRM продажи товаров или услуг, разберем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются руководители компаний, которые не используют подобные системы:

Отсутствие единой клиентской базы. При такой проблеме сотрудники компании не имеют доступа к информации о потребителях, у них отсутствуют данные о взаимодействии с ними. Часто контакты ключевых покупателей теряются. Менеджеры могут «бороться» за одного и того же клиента, в результате чего впустую тратится драгоценное время и снижается производительность труда. Все это негативным образом сказывается на уровне продаж товаров/услуг.

Сотрудники отдела сбыта не справляются. Даже опытные работники могут не выдержать большой поток клиентов из-за плохо организованной системы взаимоотношения с ними. Из-за этого возникает значительное количество ошибок, уровень сервиса резко падает. Как следствие, потребители уходят к конкурентам, которые способы предоставить качественное и оперативное обслуживание. Тогда как компания, которая не организует с помощью CRM продажи, терпит убытки.

Сложность в прогнозировании доходности и товарооборота. Из-за того, что данные о продажах берутся из разных источников, которые могут содержать неактуальные сведения, руководителям компании становится трудно планировать будущую деятельность. Кроме того, возникают сложности с оценкой ранее полученных результатов.

Нет возможности контролировать занятость сотрудников. Как часто бывает, что специалисты компании тратят время попусту: беседы на личные темы, кофе, сигареты, общение в социальных сетях, просмотр веб-страниц, не относящихся к работе, и многое другое. Итогом этого становится минимальная продуктивность, невыполнение запланированных задач и небольшая выручка.

Поиск и формирование документов требует много времени. Когда происходят без CRM продажи, то сотрудники долго ищут нужные данные. После чего тратят значительное количество сил и времени на их группировку и анализ.

Что же делать, когда компания сталкивается с такими серьезными проблемами? Удивительно, но высокотехнологичная CRM-система bpm'online, представленная на сайте https://www.terrasoft.ru , способна их полностью решить.

CRM продажи – путь к успеху

Когда руководитель компании принимает решение о внедрении CRM, то сразу же исключается проблема с разрозненной информацией о покупателях. При помощи этой системы создается единая клиентская база. В ней надежно и в лучшем виде хранится вся история взаимоотношений с покупателями организации. В любой момент можно найти все данные о необходимом вам клиенте: контактный номер, частота покупок, величина среднего заказа, этап работы с ним и так далее. Благодаря всей это информации можно будет оценить привлекательность покупателя для компании и перспективы дальнейшего взаимодействия с ним.

С системой CRM продажи даже при большом потоке клиентов осуществляются быстро и качественно. Функционал такого программного обеспечения очень широк и позволяет сократить время на обслуживание покупателей и обработку заказов. В результате производительность труда повышается, качество сервиса – на высоте. Итог – лояльные клиенты и рост продаж.

В системе CRM формируется точная и актуальная информация. Наличие достоверных данных позволяет правильно прогнозировать дальнейшие продажи. На их основе делать аналитику становится простой задачей. Кроме того, благодаря актуальным данным и наличию информации о предпочтениях потребителей, отделу маркетинга становится проще разрабатывать акции и стратегию продвижения товаров/услуг. Все это позволяет компании динамично развиваться, сокращая издержки и увеличивая доход.

С помощью CRM-системы можно будет наконец-то наладить режим работы сотрудников. Бесконечные чаепития, перекуры и интернет-зависимость специалистов и менеджеров останутся в прошлом. CRM регламентирует точные сроки выполнения задач и позволяет отслеживать ход их исполнения руководителем. Все просрочки, а также нарушения, программное обеспечение тут же фиксирует и сохраняет. В результате можно будет с легкостью выявлять неэффективных сотрудников и принимать в отношении них соответствующие меры.

С системой CRM документооборот станет в радость. Данное программное обеспечение в разы упрощает процесс составления документов, отчетов, графиков и таблиц. На все это будет уходить считаные минуты, что позволит использовать высвобожденное время на решение более важных дел.

Безусловно, выше озвучены лишь немногие возможности системы CRM. Она настолько функциональна, что способна автоматизировать управленческий, финансовый и складской учет. Конечно же, он упросит обслуживание клиентов и повысит качество сервиса. Все это положительным образом скажется на выручке компании и ее конкурентных преимуществах на рынке.