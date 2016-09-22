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Дата 22.09.2016 16:49 Вставить в блог Версия для печати

Перевозка грузов сборными партиями с компанией Good Logistics

Тема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Для того чтобы понять, зачем бизнесу перевозка сборных партий, давайте сперва разберёмся в сути доставки сборных грузов и общих преимуществах этого вида перевозок. Сборные перевозки применяются в отношении малогабаритных грузов путём консолидации их в партии, достаточные для заполнения целого 20 или 40 футового контейнера. С помощью сборных перевозок удаётся охватить ту часть грузов, которые нерентабельно перевозить в случае аренды целого контейнера. Проще говоря, все небольшие партии от нескольких десятков килограмм до нескольких кубометров объёмом экономнее всего перевозить именно в составе сборного груза.

Цена на перевозку сборных грузов

Цена на сборные перевозки формируется под влиянием всего нескольких факторов:- объём и вес груза- осуществляет ли компания-перевозчик собственный сервис или перепродаёт заявки на перевозку другим компаниям- ставка на перевозку контейнера по по данному маршрутуПоследняя составляющая влияет на цену больше всего т.к. в разные моменты времени ставки на перевозку разнятся порой в несколько раз.

Продолжительность доставки сборных партий

Скорость доставки сборных партий зависит в первую очередь от популярности направления и от объёма грузооборота, который компания-перевозчик обслуживает на данном маршруте. Чем более популярный маршрут, тем больше грузов экспедиторы по нему возят, тем скорее набирается объём мелких партий, необходимый чтобы полностью заполнить контейнер. 

Наиболее загруженные направления - это Китай, страны Юго-Восточной Азии и США. Поэтому, если вы собираетесь привезти груз в составе сборной партии по одному из данных направлений, скорее всего сроки доставки будут отличаться всего на 4-6 дней от традиционной доставки с арендой полного контейнера.

Где заказать сборные перевозки?

На отечественном рынке логистики действую десятки различных компаний, большая часть из которых предлагает одинаково качественный и быстрый сервис по наиболее популярным направлениям перевозок. Общую информацию а также просчёт стоимости перевозки по интересующему вас направлению вы можете получить на сайте экспедиторской компании Good Logistics в разделе о перевозке сборных грузов.

Насколько перевозка в составе сборных партий выгоднее традиционной аренды контейнера?

Как мы говорили выше, цена на сборные перевозки может сильно колебаться в зависимости от ставок по данному направлению перевозки. Однако, если говорить о цифрах, то экономия обычно обратно пропорциональна объёму/весу груза. К примеру, если ваш груз занимает 20% вместимости контейнера, то перевозка в составе сборной партии обойдётся вам примерно на 70% дешевле.

Конечно же всё индивидуально и данный просчёт нельзя взять за правило, но сборные перевозки способны сэкономить львиную долю стоимости логистики из Китая, США или Европы, если ваш бизнес связан с постоянным импортом небольших партий товара им комплектующих с этих рынков.


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