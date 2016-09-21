<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/27991.htm" style="color: #000000;">Оформление генеральной доверенности у нотариуса – гарантия действительности соглашения</a></h2><p> <p>Генеральная доверенность является документом, позволяющим представителю совершать определенные действия от имени доверителя. Она в обязательном порядке включает в себя детально прописанный список полномочий, которые могут совершаться в разных сферах деятельности. После оформления и нотариального заверения доверенности представитель может смело распоряжаться имуществом поручителя, подписывать сделки от его имени и заниматься совершением прочих действий юридического плана.</p> <h2>Что нужно прописать в указанном документе?</h2> <ul> <li>Информацию о лице, которое выдает доверенность;</li> <li>право передоверия;</li> <li>актуальные данные представителя;</li> <li>детальный список разрешенных действий;</li> <li>данные представителя;</li> <li>дату выдачи документа и срок его действия.</li> </ul> <p>Занимаясь составлением текста документа, следует очень скрупулезно подойти к описанию полномочий, в особенности тех, которые касаются материальных ценностей. Стоит отметить, что без четко обозначенной даты заключения доверенность рассматривается как не имеющую силы. Документ, созданный от имени юридического лица, помимо всего прочего, должен содержать печать компании и подпись руководителя.</p> <h2>Получите больше информации у специалиста</h2> <p>Более детально об особенностях заключения подобного рода соглашений между двумя сторонами можно прочитать на сайте известного московского нотариуса <a href="http://lexakova.ru/notarialnye-dejstviya/oformlenie-generalnoy-doverennosti">lexakova.ru</a>. Лексакова Екатерина Олеговна считается признанным экспертом в юридической сфере. Она уже более 20 лет работает в данной области и сумела сформировать имидж ответственного и надежного специалиста. На указанном портале можно более детально ознакомиться с условиями кооперации и записаться на консультацию.</p> <h2>Почему следует обратиться к Лексаковой Екатерине Олеговне?</h2> <p>Потому что:</p> <ul> <li>офис нотариуса расположен в центре Москвы, недалеко от популярных бизнес-центров, сотрудники которых нередко приходят за помощью и консультациями;</li> <li>рабочий график изменен специально для клиентов, которые смогут попасть на прием даже после окончания своего трудового дня;</li> <li>контора получила многие лицензии и грамоты, свидетельствующие о профессионализме и высоком уровне нотариуса.</li> </ul> <p>Здесь можно получить полноценную юридическую помощь, которая будет преподнесена в понятной и доступной форме, без сложных и непонятных терминов. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/27991.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Оформление генеральной доверенности у нотариуса – гарантия действительности соглашения

Генеральная доверенность является документом, позволяющим представителю совершать определенные действия от имени доверителя. Она в обязательном порядке включает в себя детально прописанный список полномочий, которые могут совершаться в разных сферах деятельности. После оформления и нотариального заверения доверенности представитель может смело распоряжаться имуществом поручителя, подписывать сделки от его имени и заниматься совершением прочих действий юридического плана.

Что нужно прописать в указанном документе?

Информацию о лице, которое выдает доверенность;

право передоверия;

актуальные данные представителя;

детальный список разрешенных действий;

данные представителя;

дату выдачи документа и срок его действия.

Занимаясь составлением текста документа, следует очень скрупулезно подойти к описанию полномочий, в особенности тех, которые касаются материальных ценностей. Стоит отметить, что без четко обозначенной даты заключения доверенность рассматривается как не имеющую силы. Документ, созданный от имени юридического лица, помимо всего прочего, должен содержать печать компании и подпись руководителя.

Получите больше информации у специалиста

Более детально об особенностях заключения подобного рода соглашений между двумя сторонами можно прочитать на сайте известного московского нотариуса lexakova.ru. Лексакова Екатерина Олеговна считается признанным экспертом в юридической сфере. Она уже более 20 лет работает в данной области и сумела сформировать имидж ответственного и надежного специалиста. На указанном портале можно более детально ознакомиться с условиями кооперации и записаться на консультацию.

Почему следует обратиться к Лексаковой Екатерине Олеговне?

Потому что:

офис нотариуса расположен в центре Москвы, недалеко от популярных бизнес-центров, сотрудники которых нередко приходят за помощью и консультациями;

рабочий график изменен специально для клиентов, которые смогут попасть на прием даже после окончания своего трудового дня;

контора получила многие лицензии и грамоты, свидетельствующие о профессионализме и высоком уровне нотариуса.

Здесь можно получить полноценную юридическую помощь, которая будет преподнесена в понятной и доступной форме, без сложных и непонятных терминов. Поэтому не следует игнорировать такую возможность, а смело отправляться на ул. Б. Дмитровка, д. 9, подъезд 2.