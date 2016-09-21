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Дата 21.09.2016 11:45 Вставить в блог Версия для печати

Как применить стекло в оформлении кухни

Тема: ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Кухня – это место, где встречают утро за чашкой ароматного кофе. Дизайн кухни должен рождать новые идеи, которые воплощаются на протяжении дня. Поэтому, в создании её интерьера, нужно обращаться к современным и стильным решениям. Одно из таких - фартук для кухни из стекла. Благодаря современным технологиям, стекло может быть полностью прозрачным, пластичным, матовым, цветным и даже быть основой для реалистичных «3D» фотографий.

У стеклянного фартука нет недостатков, присущих более традиционным отделкам. Стеклянное покрытие равномерно и лишено щелей, забивающихся жиром. Как элемент дизайна, он может быть лидирующим в оформлении, тогда как другая отделка только дополнит интерьер. Из-за растущей популярности, его легко найти в любом строительном магазине. Так, купить фартук для кухни из стекла в Новосибирске не сложнее, чем, например, в Москве.

Это покрытие охватывает широкий диапазон цен, зависящих от сложности фартука. Для защиты уже отделанных стен от капель жира и пыли, стекло полезно как функциональное покрытие. Прозрачный материал не навредит изначальной задумке, а только защитит от активной рабочей среды кухни.
При желании придать эффектности отделке стены, стекло может быть матовым или текстурированным.  Полностью прозрачные панели лучше заказать из специального стекла, в ином случае панель будет отдавать «бутылочным» оттенком.

Существует и цветное стекло. Обратная сторона панелей окрашивается и запекается термообработкой. Возможен весь спектр цветов, от насыщенных и простых, до самых сложных комбинаций оттенков. Такая краска не слезает и не тускнеет со временем. Окрашенная панель будет активной частью интерьера, и учитываться в цветовом оформлении, как площадь большого размера.

Фотопринт - наиболее эффектное оформление стеклянной панели. Такой фартук будет центральной частью дизайна кухни. Здесь возможны цветные изображения, чёрно-белые узоры или репродукции картин. Именно фартук с принтом определит визуальный стиль и будет привлекать внимание. Они так же наносятся на обратную сторону стекла, но здесь используется уф-краска.

Фартук с принтом «3D» будет наиболее эффектным, хотя и обойдётся дороже любого из приведённых способов оформления стеклянной панели.

Стеклянный фартук – это тот случай, когда практичное решение обладает стильным  дизайном. Функциональность и широкие возможности в оформлении, делают его одной из лучших отделок для кухни.

Компания "Сибстекло уже более 10 лет на рынке Новосибирска. Наша компания занимается продажей стекла и зеркал, а также оказывает услуги по резке и обработке стекол и зеркал. Посетите наш сайт http://www.steklo-nsk.ru/company/


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