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Дата 08.02.2016 20:16 Вставить в блог Версия для печати

Иван Палий: Mars принимает обязательство исключить в своих продуктах искусственные красители

Тема: БИЗНЕС
Компания Mars, Incorporated сообщила о своих планах исключить все искусственные красители из производимых ею продуктов питания. Подобное начинание будет реализовано в рамках работы по удовлетворению изменяющихся предпочтений потребителей.

Несмотря на тот факт, что многие продукты компании уже не содержат искусственных красителей, расширяя масштабы данной инициативы с охватом всего ассортимента продуктов питания, Mars принимает на себя весьма значительное обязательство. Предстоящие изменения затронут изделия принадлежащих компании торговых марок шоколада, жевательной резинки, сладостей, продуктов питания и напитков. Инициатива будет реализовываться поэтапно на протяжении следующих пяти лет.

Искусственные красители не являются источником каких-либо известных рисков для здоровья и безопасности людей, но сегодняшние потребители призывают производителей продуктов питания использовать больше натуральных ингредиентов в своих изделиях. На фоне подобных тенденций Mars будет тесно сотрудничать с поставщиками в поиске альтернативных решений, не только отвечающих принятым в компании стандартам строжайшим качества и безопасности, но и обеспечивающих возможность придания продукции ярких цветов и оттенков, к которым привыкли поклонники знаменитых брендов предприятия.

«Наша задача неизменно заключается в удовлетворении потребностей и пожеланий потребителей, любящих наши продукты, - отметил Грант Ф. Рейд (Grant F. Reid), президент и главный исполнительный директор Mars, Incorporated. - Исключение всех искусственных красителей из состава изделий всего ассортимента продуктов питания - это весьма масштабное начинание, и для его реализации потребуется много времени и труда. Мы ставим наших потребителей во главу угла и прислушиваемся к ним. Все, что хорошо для них, - хорошо и для Mars».

На сегодняшний день, при производстве продукции своих глобальных брендов компания Mars использует ряд натуральных и искусственных красителей. В зависимости от потребительских предпочтений, доступности компонентов и существующей нормативно-правовой базы, составы продукции на различных рынках могут незначительно отличаться. Однако все ингредиенты, используемые компанией, абсолютно безопасны и производятся в соответствии со строгой политикой внутреннего контроля качества и безопасности продукции Mars, а также с соблюдением требований, устанавливаемых надзорными органами по всему миру, включая Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Исключение всех искусственных красителей из состава продуктов питания в ассортименте из более чем 50 торговых марок представляет собой весьма сложную задачу. Стратегия Mars предполагает сотрудничество с поставщиками в поиске новых ингредиентов и формул, отвечающих строжайшим стандартам качества и безопасности, удовлетворение всех юридических и правовых требований, а также создание доступных способов по сбору замечаний и предложений от потребителей в процессе переработки рецептуры. По расчетам компании, процесс разработки альтернативных красителей, обеспечение их безопасности и качества, получения официальных одобрений и внедрения новых ингредиентов в состав продуктов питания, реализуемых по всему миру, займет около пяти лет.


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