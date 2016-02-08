Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/23967.htm" style="color: #000000;">Иван Палий: Mars принимает обязательство исключить в своих продуктах искусственные красители</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/23967/1454952015.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Компания Mars, Incorporated сообщила о своих планах исключить все искусственные красители из производимых ею продуктов питания. Подобное начинание будет реализовано в рамках работы по удовлетворению изменяющихся предпочтений потребителей. <br> <br>Несмотря на тот факт, что многие продукты компании уже не содержат искусственных красителей, расширяя масштабы данной инициативы с охватом всего ассортимента продуктов питания, Mars принимает на себя весьма значительное обязательство. Предстоящие изменения затронут изделия принадлежащих компании торговых марок шоколада, жевательной резинки, сладостей, продуктов питания и напитков. Инициатива будет реализовываться поэтапно на протяжении следующих пяти лет. <br> <br>Искусственные красители не являются источником каких-либо известных рисков для здоровья и безопасности людей, но сегодняшние потребители призывают производителей продуктов питания использовать больше натуральных ингредиентов в своих изделиях. На фоне подобных тенденций Mars будет тесно сотрудничать с поставщиками в поиске альтернативных решений, не только отвечающих принятым в компании стандартам строжайшим качества и безопасности, но и обеспечивающих возможность придания продукции ярких цветов и оттенков, к которым привыкли поклонники знаменитых брендов предприятия. <br> <br>«Наша задача неизменно заключается в удовлетворении потребностей и пожеланий потребителей, любящих наши продукты, - отметил Грант Ф. Рейд (Grant F. Reid), президент и главный исполнительный директор Mars, Incorporated. - Исключение всех искусственных красителей из состава изделий всего ассортимента продуктов питания - это весьма масштабное начинание, и для его реализации потребуется много времени и труда. Мы ставим наших потребителей во главу угла и прислушиваемся к ним. Все, что хорошо для них, - хорошо и для Mars». <br> <br>На сегодняшний день, при производстве продукции своих глобальных брендов компания Mars использует ряд натуральных и искусственных красителей. В зависимости от потребительских предпочтений, доступности компонентов и существующей нормативно-правовой базы, составы продукции на различных рынках могут незначительно отличаться. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/23967.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Иван Палий: Mars принимает обязательство исключить в своих продуктах искусственные красители Тема: БИЗНЕС

Компания Mars, Incorporated сообщила о своих планах исключить все искусственные красители из производимых ею продуктов питания. Подобное начинание будет реализовано в рамках работы по удовлетворению изменяющихся предпочтений потребителей.



Несмотря на тот факт, что многие продукты компании уже не содержат искусственных красителей, расширяя масштабы данной инициативы с охватом всего ассортимента продуктов питания, Mars принимает на себя весьма значительное обязательство. Предстоящие изменения затронут изделия принадлежащих компании торговых марок шоколада, жевательной резинки, сладостей, продуктов питания и напитков. Инициатива будет реализовываться поэтапно на протяжении следующих пяти лет.



Искусственные красители не являются источником каких-либо известных рисков для здоровья и безопасности людей, но сегодняшние потребители призывают производителей продуктов питания использовать больше натуральных ингредиентов в своих изделиях. На фоне подобных тенденций Mars будет тесно сотрудничать с поставщиками в поиске альтернативных решений, не только отвечающих принятым в компании стандартам строжайшим качества и безопасности, но и обеспечивающих возможность придания продукции ярких цветов и оттенков, к которым привыкли поклонники знаменитых брендов предприятия.



«Наша задача неизменно заключается в удовлетворении потребностей и пожеланий потребителей, любящих наши продукты, - отметил Грант Ф. Рейд (Grant F. Reid), президент и главный исполнительный директор Mars, Incorporated. - Исключение всех искусственных красителей из состава изделий всего ассортимента продуктов питания - это весьма масштабное начинание, и для его реализации потребуется много времени и труда. Мы ставим наших потребителей во главу угла и прислушиваемся к ним. Все, что хорошо для них, - хорошо и для Mars».



На сегодняшний день, при производстве продукции своих глобальных брендов компания Mars использует ряд натуральных и искусственных красителей. В зависимости от потребительских предпочтений, доступности компонентов и существующей нормативно-правовой базы, составы продукции на различных рынках могут незначительно отличаться. Однако все ингредиенты, используемые компанией, абсолютно безопасны и производятся в соответствии со строгой политикой внутреннего контроля качества и безопасности продукции Mars, а также с соблюдением требований, устанавливаемых надзорными органами по всему миру, включая Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).



Исключение всех искусственных красителей из состава продуктов питания в ассортименте из более чем 50 торговых марок представляет собой весьма сложную задачу. Стратегия Mars предполагает сотрудничество с поставщиками в поиске новых ингредиентов и формул, отвечающих строжайшим стандартам качества и безопасности, удовлетворение всех юридических и правовых требований, а также создание доступных способов по сбору замечаний и предложений от потребителей в процессе переработки рецептуры. По расчетам компании, процесс разработки альтернативных красителей, обеспечение их безопасности и качества, получения официальных одобрений и внедрения новых ингредиентов в состав продуктов питания, реализуемых по всему миру, займет около пяти лет. Компания Mars, Incorporated сообщила о своих планах исключить все искусственные красители из производимых ею продуктов питания. Подобное начинание будет реализовано в рамках работы по удовлетворению изменяющихся предпочтений потребителей.Несмотря на тот факт, что многие продукты компании уже не содержат искусственных красителей, расширяя масштабы данной инициативы с охватом всего ассортимента продуктов питания, Mars принимает на себя весьма значительное обязательство. Предстоящие изменения затронут изделия принадлежащих компании торговых марок шоколада, жевательной резинки, сладостей, продуктов питания и напитков. Инициатива будет реализовываться поэтапно на протяжении следующих пяти лет.Искусственные красители не являются источником каких-либо известных рисков для здоровья и безопасности людей, но сегодняшние потребители призывают производителей продуктов питания использовать больше натуральных ингредиентов в своих изделиях. На фоне подобных тенденций Mars будет тесно сотрудничать с поставщиками в поиске альтернативных решений, не только отвечающих принятым в компании стандартам строжайшим качества и безопасности, но и обеспечивающих возможность придания продукции ярких цветов и оттенков, к которым привыкли поклонники знаменитых брендов предприятия.«Наша задача неизменно заключается в удовлетворении потребностей и пожеланий потребителей, любящих наши продукты, - отметил Грант Ф. Рейд (Grant F. Reid), президент и главный исполнительный директор Mars, Incorporated. - Исключение всех искусственных красителей из состава изделий всего ассортимента продуктов питания - это весьма масштабное начинание, и для его реализации потребуется много времени и труда. Мы ставим наших потребителей во главу угла и прислушиваемся к ним. Все, что хорошо для них, - хорошо и для Mars».На сегодняшний день, при производстве продукции своих глобальных брендов компания Mars использует ряд натуральных и искусственных красителей. В зависимости от потребительских предпочтений, доступности компонентов и существующей нормативно-правовой базы, составы продукции на различных рынках могут незначительно отличаться. Однако все ингредиенты, используемые компанией, абсолютно безопасны и производятся в соответствии со строгой политикой внутреннего контроля качества и безопасности продукции Mars, а также с соблюдением требований, устанавливаемых надзорными органами по всему миру, включая Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).Исключение всех искусственных красителей из состава продуктов питания в ассортименте из более чем 50 торговых марок представляет собой весьма сложную задачу. Стратегия Mars предполагает сотрудничество с поставщиками в поиске новых ингредиентов и формул, отвечающих строжайшим стандартам качества и безопасности, удовлетворение всех юридических и правовых требований, а также создание доступных способов по сбору замечаний и предложений от потребителей в процессе переработки рецептуры. По расчетам компании, процесс разработки альтернативных красителей, обеспечение их безопасности и качества, получения официальных одобрений и внедрения новых ингредиентов в состав продуктов питания, реализуемых по всему миру, займет около пяти лет.