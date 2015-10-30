30.10.2015 06:16 Вставить в блог Версия для печати
Сергей Ступников: Молодежь осуществляет миссию народной дипломатии!Тема: КУЛЬТУРА
Международный гуманитарно - просветительского проект обмена молодежных волонтерских групп «Россия – Святая земля: связь времен, поколений» заработал в августе 2013 года. Калужская молодежь впервые посетили Палестину и Израиль.
В 2014 году проект получил продолжение и в августе 2014 года с ответным визитом Калужскую область посетила палестинская молодежь, которая побывала в Москве, Боровске, Малоярославце, Мещовске, Козельске и Калуге, а уже в октябре калужская молодежь посетила снова Палестину и Израиль, в рамках которой встретилась с молодежью и мэром города Вифлеем Верой Бабун.
По словам Сергея Ступникова - автора и руководителя Международного гуманитарно - просветительского проект обмена молодежных волонтерских групп «Россия – Святая земля: связь времен, поколений» основными целями проекта является:
продвижению интеллектуального, культурного, научного и делового потенциала России за рубежом;
гуманитарная, научная, просветительская миссия;
консолидация молодежи разных стран, укрепление межрелигиозного мира и согласия на планете.
В 2015 году идет полным ходом подготовка к новому визиту российской молодежи на Святую землю, в рамках которого российская молодежь проведет ряд совместных мероприятий с принимающей стороной, основными вопросами поднимающими в рамках визита будет выстраивание коллективных действий по реализации совместных международных молодежных проектов, больший акцент будет уделен на межконфессиональное сотрудничество и выстраивание новой современной площадки для диалога конфессий мира. Функцию народной дипломатии продолжит осуществлять молодежь России в современной геополитическом пространстве!
Организаторы проекта приглашают к участию молодежь, которой интересна тематика развития международного молодежного сотрудничества и народной дипломатии!