<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/23051.htm" style="color: #000000;">Сергей Ступников: Молодежь осуществляет миссию народной дипломатии!</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/23051/1446175202.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Международный гуманитарно - просветительского проект обмена молодежных волонтерских групп «Россия – Святая земля: связь времен, поколений» заработал в августе 2013 года. Калужская молодежь впервые посетили Палестину и Израиль. <br> <br>В 2014 году проект получил продолжение и в августе 2014 года с ответным визитом Калужскую область посетила палестинская молодежь, которая побывала в Москве, Боровске, Малоярославце, Мещовске, Козельске и Калуге, а уже в октябре калужская молодежь посетила снова Палестину и Израиль, в рамках которой встретилась с молодежью и мэром города Вифлеем Верой Бабун. <br> <br>По словам Сергея Ступникова - автора и руководителя Международного гуманитарно - просветительского проект обмена молодежных волонтерских групп «Россия – Святая земля: связь времен, поколений» основными целями проекта является: <br> <br>продвижению интеллектуального, культурного, научного и делового потенциала России за рубежом; <br> <br>гуманитарная, научная, просветительская миссия; <br> <br>консолидация молодежи разных стран, укрепление межрелигиозного мира и согласия на планете. <br> <br>В 2015 году идет полным ходом подготовка к новому визиту российской молодежи на Святую землю, в рамках которого российская молодежь проведет ряд совместных мероприятий с принимающей стороной, основными вопросами поднимающими в рамках визита будет выстраивание коллективных действий по реализации совместных международных молодежных проектов, больший акцент будет уделен на межконфессиональное сотрудничество и выстраивание новой современной площадки для диалога конфессий мира. Функцию народной дипломатии продолжит осуществлять молодежь России в современной геополитическом пространстве! <br> <br>Организаторы проекта приглашают к участию молодежь, которой интересна тематика развития международного молодежного сотрудничества и народной дипломатии!. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/23051.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Сергей Ступников: Молодежь осуществляет миссию народной дипломатии!

Международный гуманитарно - просветительского проект обмена молодежных волонтерских групп «Россия – Святая земля: связь времен, поколений» заработал в августе 2013 года. Калужская молодежь впервые посетили Палестину и Израиль.В 2014 году проект получил продолжение и в августе 2014 года с ответным визитом Калужскую область посетила палестинская молодежь, которая побывала в Москве, Боровске, Малоярославце, Мещовске, Козельске и Калуге, а уже в октябре калужская молодежь посетила снова Палестину и Израиль, в рамках которой встретилась с молодежью и мэром города Вифлеем Верой Бабун.По словам Сергея Ступникова - автора и руководителя Международного гуманитарно - просветительского проект обмена молодежных волонтерских групп «Россия – Святая земля: связь времен, поколений» основными целями проекта является:продвижению интеллектуального, культурного, научного и делового потенциала России за рубежом;гуманитарная, научная, просветительская миссия;консолидация молодежи разных стран, укрепление межрелигиозного мира и согласия на планете.В 2015 году идет полным ходом подготовка к новому визиту российской молодежи на Святую землю, в рамках которого российская молодежь проведет ряд совместных мероприятий с принимающей стороной, основными вопросами поднимающими в рамках визита будет выстраивание коллективных действий по реализации совместных международных молодежных проектов, больший акцент будет уделен на межконфессиональное сотрудничество и выстраивание новой современной площадки для диалога конфессий мира. Функцию народной дипломатии продолжит осуществлять молодежь России в современной геополитическом пространстве!Организаторы проекта приглашают к участию молодежь, которой интересна тематика развития международного молодежного сотрудничества и народной дипломатии!