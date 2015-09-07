Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/22494.htm" style="color: #000000;">Юрий Васильев: В калужской области изъят тираж газеты, писавшей о давлении ЕР на оппозицию перед выборами</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/22494/1441649268.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>7 сентября весь тираж обнинской газеты "Час Пик" был изъят прямо в типографии. Основанием для изъятия послужил материал материал Ю.Васильева "Не марсиане делают это" о ходе избирательной кампании в г. Обнинске. <br> <br>Территориальная избирательная комиссия города Обнинска посчитала данный материал агитационным и изъяла его на основании "нарушении статьи 52, п.6 67-ФЗ. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения, фонда референдума какой группы". <br> <br>Примечательно, что решение ТИКа уже было на руках ее представителя в тот момент, когда ни одной газеты еще не попало в распространение. <br> <br>Изъятие проводил заместитель Территориальной избирательной комиссии г. Обнинска Владислав Шапша, ранее занимавший должность заместителя главы администрации города Обнинска. <br> <br>По мнению сотрудников газеты статья носила не агитационный, а чисто аналитический характер. Она не содержит признаков агитации за какую-либо партию, в ней нет призывов голосовать за кого-либо. Она описывает только методы, которыми ведется предвыборная компания в городе Обнинске. Мы приводим текст статьи, чтобы каждый читатель сам мог решить, есть ли там какая-то агитация или нет. <br> <br>============================== <br> <br> Каждые выборы имеют свои особенности. Главная особенность нынешних выборов в городе – соединение административного ресурса с нечистым пиаром со стороны правящей партии «Единой России». Если раньше единоросы в основном использовали административный ресурс на всю мощь, стараясь выглядеть белыми и пушистыми в глазах избирателей, то в нынешней кампании они, похоже, не верят уже в достаточность административного ресурса. У партии развился комплекс неполноценности, она сомневается в собственной эффективности, в правильности своей политики. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/22494.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Юрий Васильев: В калужской области изъят тираж газеты, писавшей о давлении ЕР на оппозицию перед выборами Тема: ЧТО НЕ ТАК С МИРОМ

7 сентября весь тираж обнинской газеты "Час Пик" был изъят прямо в типографии. Основанием для изъятия послужил материал материал Ю.Васильева "Не марсиане делают это" о ходе избирательной кампании в г. Обнинске.



Территориальная избирательная комиссия города Обнинска посчитала данный материал агитационным и изъяла его на основании "нарушении статьи 52, п.6 67-ФЗ. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения, фонда референдума какой группы".



Примечательно, что решение ТИКа уже было на руках ее представителя в тот момент, когда ни одной газеты еще не попало в распространение.



Изъятие проводил заместитель Территориальной избирательной комиссии г. Обнинска Владислав Шапша, ранее занимавший должность заместителя главы администрации города Обнинска.



По мнению сотрудников газеты статья носила не агитационный, а чисто аналитический характер. Она не содержит признаков агитации за какую-либо партию, в ней нет призывов голосовать за кого-либо. Она описывает только методы, которыми ведется предвыборная компания в городе Обнинске. Мы приводим текст статьи, чтобы каждый читатель сам мог решить, есть ли там какая-то агитация или нет.



==============================



Каждые выборы имеют свои особенности. Главная особенность нынешних выборов в городе – соединение административного ресурса с нечистым пиаром со стороны правящей партии «Единой России». Если раньше единоросы в основном использовали административный ресурс на всю мощь, стараясь выглядеть белыми и пушистыми в глазах избирателей, то в нынешней кампании они, похоже, не верят уже в достаточность административного ресурса. У партии развился комплекс неполноценности, она сомневается в собственной эффективности, в правильности своей политики. Отсюда стремление любой ценой, даже самой грязной, добиться успеха. Не знаю, от кого идет эта инициатива.



Эта избирательная кампания ЕР построена на двух китах – не допускать оппозицию к средствам массовой коммуникации и залить всех оппонентов густым слоем грязи и лжи. Для этого в избирательный закон области изначально заложили мину – право СМИ отказывать кандидатам в доступе безо всяких оснований. А как быть там, где есть лишь одна газета, существующая на бюджетные средства? По сути, оппозиция там лишена прав голоса.



В городе, похоже, многие газеты пошли на сделку - печатаются только материалы ЕР и не допускается оппозиция. Вместе с тем, создается впечатление, что кандидатам от ЕР запрещено публиковать агитацию в других изданиях. Это создало откровенный, умышленный раскол той среды, в которой всегда умели разрешать спорные проблемы.



Говорить об объективности или о совести со стороны СМИ, точнее об отсутствии совести бессмысленно – деньги не пахнут. А чтобы не допустить к избирателям издания оппозиционные или не пошедшие на сделку, используется простой прием – бригады наемных "полевиков" изымают газеты в местах раскладки, срывают листовки, были случаи избиения расклейщиков (годятся и криминальные методы). При этом количество откровенной лжи, вылитой на оппонентов в "своих" изданиях, просто зашкаливает. Количество грязи практически сравнялось с количеством дифирамбов в адрес кандидатов от власти. Особое внимание уделяется кандидатам от КПРФ и двум оппонентам – Котляр и Савченко. Если с кандидатами от КПРФ и Котляр ясно - они открыто оппонируют власти, то чем заслужил такие потоки клеветы, к примеру, Савченко, непонятно. Неужели дело в том, что когда-то Савченко был соперником нынешнего губернатора? Или влияет еще более давняя история, когда за пост руководителя Обнинского горсовета схлестнулись Савченко и тогдашний первый секретарь горкома КПСС, ныне один из идеологов и руководителей губернаторской кампании? Сведение старых счетов?



Ответить тем же оппоненты не в состоянии, даже если бы и хотели, такого финансового обеспечения, как у ЕР, у них нет. Такого финансового размаха еще не было. Откуда у ЕР такие деньги - вопрос бессмысленный. Не из карманов кандидатов, естественно, хотя среди них немало людей небедных, мягко говоря.



Не оставили в покое и Интернет. Там своя такая же грязная борьба. Оппоненты докатились до того, что называют друг друга фашистами. Люди живут в одном городе, лично знают друг друга - и вдруг такое безнравственное проявление. А если оба пройдут в Собрание, как они там приветствовать будут друг друга, как смотреть будут в глаза друг другу?



Вообще, на мой взгляд, употребление такого ругательного обвинения не по делу работает только на пользу настоящих фашистов. Понятие фашизма замыливается, становится обыденным ругательством, не несущим никакой идеологической нагрузки. Не пора ли такие выпады приравнять к пропаганде фашизма?



Власть, конечно, хочет получить послушное городское Собрание. Отсюда такое большое количество среди кандидатов муниципальных служащих, руководителей и бизнесменов, прямо зависящих от власти. Это идеальный материал для получения послушной "голосовальной" машины. Для кого-то из власти это даст возможность сохранить свое положение либо продвинуться по карьерной лестнице. Проигрыш – конец карьеры.



Хорошо это для города или плохо? Представительная власть для того и придумана, чтобы уберечь исполнительную от заносов. А, как известно, от ошибок никто не застрахован. Оппозиция именно для такой страховки и нужна.



И еще об одном хочется сказать. Выборы пройдут, депутаты займут свои места. Город наш не такой уж большой. Как будут смотреть в лицо другим те, кто организовал такую грязную кампанию? Не марсиане же это делали? Будут улыбаться, жать руки? Как кандидаты от власти будут смотреть в лицо тем, кого они обливали грязью? Пускай не сами лично обливали, но пользовались этим они. Им безразлично, каким способом они попадут в депутаты? Или, как выразился один нынешний депутат, и кандидат также: ничего личного, политика.



Остаётся перефразировать одну известную фразу: такая политика нам не нужна. Можно вспомнить и фразу из кинофильма Никиты Михалкова "Раба любви": "Господа, вы звери!" Впрочем, зверей я зря обидел.



Ю. Васильев



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Друзья! Мы крайне заинтересованы в распрастранении информации по этому случаю.



Поскольку тираж газеты был изъят целиком - а значит, читатели не увидят материалы - мы также выложили номер газеты в PDF и очень просим вас помочь этим текстам добраться до читателя 7 сентября весь тираж обнинской газеты "Час Пик" был изъят прямо в типографии. Основанием для изъятия послужил материал материал Ю.Васильева "Не марсиане делают это" о ходе избирательной кампании в г. Обнинске.Территориальная избирательная комиссия города Обнинска посчитала данный материал агитационным и изъяла его на основании "нарушении статьи 52, п.6 67-ФЗ. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения, фонда референдума какой группы".Примечательно, что решение ТИКа уже было на руках ее представителя в тот момент, когда ни одной газеты еще не попало в распространение.Изъятие проводил заместитель Территориальной избирательной комиссии г. Обнинска Владислав Шапша, ранее занимавший должность заместителя главы администрации города Обнинска.По мнению сотрудников газеты статья носила не агитационный, а чисто аналитический характер. Она не содержит признаков агитации за какую-либо партию, в ней нет призывов голосовать за кого-либо. Она описывает только методы, которыми ведется предвыборная компания в городе Обнинске. Мы приводим текст статьи, чтобы каждый читатель сам мог решить, есть ли там какая-то агитация или нет.==============================Каждые выборы имеют свои особенности. Главная особенность нынешних выборов в городе – соединение административного ресурса с нечистым пиаром со стороны правящей партии «Единой России». Если раньше единоросы в основном использовали административный ресурс на всю мощь, стараясь выглядеть белыми и пушистыми в глазах избирателей, то в нынешней кампании они, похоже, не верят уже в достаточность административного ресурса. У партии развился комплекс неполноценности, она сомневается в собственной эффективности, в правильности своей политики. Отсюда стремление любой ценой, даже самой грязной, добиться успеха. Не знаю, от кого идет эта инициатива.Эта избирательная кампания ЕР построена на двух китах – не допускать оппозицию к средствам массовой коммуникации и залить всех оппонентов густым слоем грязи и лжи. Для этого в избирательный закон области изначально заложили мину – право СМИ отказывать кандидатам в доступе безо всяких оснований. А как быть там, где есть лишь одна газета, существующая на бюджетные средства? По сути, оппозиция там лишена прав голоса.В городе, похоже, многие газеты пошли на сделку - печатаются только материалы ЕР и не допускается оппозиция. Вместе с тем, создается впечатление, что кандидатам от ЕР запрещено публиковать агитацию в других изданиях. Это создало откровенный, умышленный раскол той среды, в которой всегда умели разрешать спорные проблемы.Говорить об объективности или о совести со стороны СМИ, точнее об отсутствии совести бессмысленно – деньги не пахнут. А чтобы не допустить к избирателям издания оппозиционные или не пошедшие на сделку, используется простой прием – бригады наемных "полевиков" изымают газеты в местах раскладки, срывают листовки, были случаи избиения расклейщиков (годятся и криминальные методы). При этом количество откровенной лжи, вылитой на оппонентов в "своих" изданиях, просто зашкаливает. Количество грязи практически сравнялось с количеством дифирамбов в адрес кандидатов от власти. Особое внимание уделяется кандидатам от КПРФ и двум оппонентам – Котляр и Савченко. Если с кандидатами от КПРФ и Котляр ясно - они открыто оппонируют власти, то чем заслужил такие потоки клеветы, к примеру, Савченко, непонятно. Неужели дело в том, что когда-то Савченко был соперником нынешнего губернатора? Или влияет еще более давняя история, когда за пост руководителя Обнинского горсовета схлестнулись Савченко и тогдашний первый секретарь горкома КПСС, ныне один из идеологов и руководителей губернаторской кампании? Сведение старых счетов?Ответить тем же оппоненты не в состоянии, даже если бы и хотели, такого финансового обеспечения, как у ЕР, у них нет. Такого финансового размаха еще не было. Откуда у ЕР такие деньги - вопрос бессмысленный. Не из карманов кандидатов, естественно, хотя среди них немало людей небедных, мягко говоря.Не оставили в покое и Интернет. Там своя такая же грязная борьба. Оппоненты докатились до того, что называют друг друга фашистами. Люди живут в одном городе, лично знают друг друга - и вдруг такое безнравственное проявление. А если оба пройдут в Собрание, как они там приветствовать будут друг друга, как смотреть будут в глаза друг другу?Вообще, на мой взгляд, употребление такого ругательного обвинения не по делу работает только на пользу настоящих фашистов. Понятие фашизма замыливается, становится обыденным ругательством, не несущим никакой идеологической нагрузки. Не пора ли такие выпады приравнять к пропаганде фашизма?Власть, конечно, хочет получить послушное городское Собрание. Отсюда такое большое количество среди кандидатов муниципальных служащих, руководителей и бизнесменов, прямо зависящих от власти. Это идеальный материал для получения послушной "голосовальной" машины. Для кого-то из власти это даст возможность сохранить свое положение либо продвинуться по карьерной лестнице. Проигрыш – конец карьеры.Хорошо это для города или плохо? Представительная власть для того и придумана, чтобы уберечь исполнительную от заносов. А, как известно, от ошибок никто не застрахован. Оппозиция именно для такой страховки и нужна.И еще об одном хочется сказать. Выборы пройдут, депутаты займут свои места. Город наш не такой уж большой. Как будут смотреть в лицо другим те, кто организовал такую грязную кампанию? Не марсиане же это делали? Будут улыбаться, жать руки? Как кандидаты от власти будут смотреть в лицо тем, кого они обливали грязью? Пускай не сами лично обливали, но пользовались этим они. Им безразлично, каким способом они попадут в депутаты? Или, как выразился один нынешний депутат, и кандидат также: ничего личного, политика.Остаётся перефразировать одну известную фразу: такая политика нам не нужна. Можно вспомнить и фразу из кинофильма Никиты Михалкова "Раба любви": "Господа, вы звери!" Впрочем, зверей я зря обидел.Ю. Васильев======================================Друзья! Мы крайне заинтересованы в распрастранении информации по этому случаю.Поскольку тираж газеты был изъят целиком - а значит, читатели не увидят материалы - мы также выложили номер газеты в PDF и очень просим вас помочь этим текстам добраться до читателя https://yadi.sk/i/kj9Ds2G_ivoxS