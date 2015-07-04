Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/21788.htm" style="color: #000000;">Что они хотят, то они и построят</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/21788/1435962803.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Некоторое время назад продожился снос многострадального ветхого жилья на улице Комсомольской — на данные момент снесен один дом, вскоре под снос пойдут еще два. <br> <br>Событие вроде бы неплохое, старое ветхое жилье, жители которого не одно десятилетия ждут расселения в хорошие квартиры, но… проблема в том, ЧТО строится на этом месте. <br> <br>Когда местные жители увидели — ахнули. Ну узеньком участке — 7 метров до дороги, в совершенно не приспособленном на этом месте, в районе малоэтажной застройки буквально «один в один» застройщик собирался строить 17-этажные дома. Потом, правда, смилостивился, построил 12-этажные. 3 штуки. Пока. <br> <br>Участки сноса ветхих домов уже определены на плане города как «зона многоэтажного строительства» — стройте, пожалуйста, в Старом Городе по латиноамериканскому санитарному стандарту, не стесняйтесь. Например, две 6-этажки появятся прямо во дворах. Еще одна «сплошная» 14-этажка углом — прямо под окна жителям домов 60 и 62. <br> <br>См также: <a href="http://illarionova.com/?p=3382">Цена ответа из городской администрации</a> <br> <br>Территория застройки уже существующих домов, мягко говоря, не позволяет пристраивать там еще и многоэтажки — эти тихий зеленый район малоэтажной застройки. Место, освобождающееся при сносе ветхих домов, не такое большое, чтобы там можно было вести комфортное многоэтажное строительство — да и зачем? Ветхие дома и так сейчас стоят фактически у дороги, дальше — железная дорога и Кончаловский лес. <br> <br>Вторая проблема — это коммуникации. Строили дома еще в середине сороковых годов прошлого века, коммуникации соответственно прокладывали в это же время. Да и напор воды в домах округи, который и так оставляет желать лучшего, при пуске в эксплуатацию новых жилых зданий станет еще слабее. Хотя слабее уже некуда… <br> <br><img src="http://novchronic.ru/pub/i/3819.jpg" align="center" hspace=7 vspace=7 border=0> <br> <br>А уж что будет с парковками и где будут гулять дети — о тихом зеленом городе нашего детства можно забыть. <br> <br>Естественно, была инициативная группа, противостоящая застройке: предлагалось понизить этажности некоторых домов, отменить строительство зданий «во дворах», разбить сквер. Были даже общественные слушания — основной темой которых стало внезапное разбирательство «ах вы что не хотите чтобы люди из ветхого жилья переехали в нормальные условия»? — как будто ни застройщик, ни представители городской администрации, не жители аварийного жилья не понимали, что речь идет немного не о том. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/21788.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Что они хотят, то они и построят Тема: ОБЩЕСТВО

Автор: Наталья Андросенко

Некоторое время назад продожился снос многострадального ветхого жилья на улице Комсомольской — на данные момент снесен один дом, вскоре под снос пойдут еще два.



Событие вроде бы неплохое, старое ветхое жилье, жители которого не одно десятилетия ждут расселения в хорошие квартиры, но… проблема в том, ЧТО строится на этом месте.



Когда местные жители увидели — ахнули. Ну узеньком участке — 7 метров до дороги, в совершенно не приспособленном на этом месте, в районе малоэтажной застройки буквально «один в один» застройщик собирался строить 17-этажные дома. Потом, правда, смилостивился, построил 12-этажные. 3 штуки. Пока.



Участки сноса ветхих домов уже определены на плане города как «зона многоэтажного строительства» — стройте, пожалуйста, в Старом Городе по латиноамериканскому санитарному стандарту, не стесняйтесь. Например, две 6-этажки появятся прямо во дворах. Еще одна «сплошная» 14-этажка углом — прямо под окна жителям домов 60 и 62.



См также:



Территория застройки уже существующих домов, мягко говоря, не позволяет пристраивать там еще и многоэтажки — эти тихий зеленый район малоэтажной застройки. Место, освобождающееся при сносе ветхих домов, не такое большое, чтобы там можно было вести комфортное многоэтажное строительство — да и зачем? Ветхие дома и так сейчас стоят фактически у дороги, дальше — железная дорога и Кончаловский лес.



Вторая проблема — это коммуникации. Строили дома еще в середине сороковых годов прошлого века, коммуникации соответственно прокладывали в это же время. Да и напор воды в домах округи, который и так оставляет желать лучшего, при пуске в эксплуатацию новых жилых зданий станет еще слабее. Хотя слабее уже некуда…







А уж что будет с парковками и где будут гулять дети — о тихом зеленом городе нашего детства можно забыть.



Естественно, была инициативная группа, противостоящая застройке: предлагалось понизить этажности некоторых домов, отменить строительство зданий «во дворах», разбить сквер. Были даже общественные слушания — основной темой которых стало внезапное разбирательство «ах вы что не хотите чтобы люди из ветхого жилья переехали в нормальные условия»? — как будто ни застройщик, ни представители городской администрации, не жители аварийного жилья не понимали, что речь идет немного не о том. (Эта тема и сейчас работает — любые разговоры про то, что существующий проект просто убьет город сразу же подменяется аргументов «вам не жалко бедных жителей аварийного жилья»). Были обращения в прокуратуру и другие органы — то, что оттуда приходило, иначе как «отписки» назвать нельзя.



На некоторое время инициативной группе удалось несколько приостановить строительство. Вот были построены три 12-этажки — естественно, с проблемами вроде борьбы за парковочное место во всей красе.



Некоторое время назад снос домов продолжился. На табличках стыдливо пишется «демонтаж домов». О строительстве многоэтажек на этом месте подло умалчивают — зачем людей тревожить раньше времени да накануне выборов. В яндексе по запросу «обнинск комсомольская» выдаются сведения из статьи годовой давности о том, что «утвержден план застройки ул Комсомольская». СМИ как правило только рапортуют о «сдаче нового элитного жилого комплекса». Кстати, у некоторых элитных жилых комплексов нет канализации — только септик. Потом это все благополучно сливается в реку Протву.



План можно посмотреть на сайте городской администрации и если честно — он весьма печален. Даже если этот план отменят — данная зона отнесена в зону «многоэтажного строительства» — вдруг, внезапно, в малоэтажном районе — что уже само по себе является преступлением.



Ситуация очень и очень печальная. Данный район — зона малоэтажного строительства, на многоэтажкти просто не рассчитана — ни по планировкам, ни по парковкам, ни по каким-либо другим параметрам. Строить на месте двухэтажных домов так как сейчас 12-этажки один в один — называется латиноамериканский санитарный стандарт. Фавелы Мехико и Буэнос-Айроса. В уже построенные три дома всех обитателей ветхого жилья можно было бы расселить уже 6 раз — было бы желание (но кого это интересует, право?).



План застройки



Эта история очень хорошо демонстрирует политику и городских, и областных властей — нам бы срубить денег по быстрому себе на старость в тихом месте, где такого не строят — а как тут местное быдло выворачиваться будет — это не наша забота.



— Что они хотят, то они и построят, — говорит покачала головой местная жительница, много лет входившая в инициативную группу за изменение проекта. — Фактически жителям раз за разом нам говорят — вы к этому городу не имеете никакого отношения. Некоторое время назад продожился снос многострадального ветхого жилья на улице Комсомольской — на данные момент снесен один дом, вскоре под снос пойдут еще два.Событие вроде бы неплохое, старое ветхое жилье, жители которого не одно десятилетия ждут расселения в хорошие квартиры, но… проблема в том, ЧТО строится на этом месте.Когда местные жители увидели — ахнули. Ну узеньком участке — 7 метров до дороги, в совершенно не приспособленном на этом месте, в районе малоэтажной застройки буквально «один в один» застройщик собирался строить 17-этажные дома. Потом, правда, смилостивился, построил 12-этажные. 3 штуки. Пока.Участки сноса ветхих домов уже определены на плане города как «зона многоэтажного строительства» — стройте, пожалуйста, в Старом Городе по латиноамериканскому санитарному стандарту, не стесняйтесь. Например, две 6-этажки появятся прямо во дворах. Еще одна «сплошная» 14-этажка углом — прямо под окна жителям домов 60 и 62.См также: Цена ответа из городской администрации Территория застройки уже существующих домов, мягко говоря, не позволяет пристраивать там еще и многоэтажки — эти тихий зеленый район малоэтажной застройки. Место, освобождающееся при сносе ветхих домов, не такое большое, чтобы там можно было вести комфортное многоэтажное строительство — да и зачем? Ветхие дома и так сейчас стоят фактически у дороги, дальше — железная дорога и Кончаловский лес.Вторая проблема — это коммуникации. Строили дома еще в середине сороковых годов прошлого века, коммуникации соответственно прокладывали в это же время. Да и напор воды в домах округи, который и так оставляет желать лучшего, при пуске в эксплуатацию новых жилых зданий станет еще слабее. Хотя слабее уже некуда…А уж что будет с парковками и где будут гулять дети — о тихом зеленом городе нашего детства можно забыть.Естественно, была инициативная группа, противостоящая застройке: предлагалось понизить этажности некоторых домов, отменить строительство зданий «во дворах», разбить сквер. Были даже общественные слушания — основной темой которых стало внезапное разбирательство «ах вы что не хотите чтобы люди из ветхого жилья переехали в нормальные условия»? — как будто ни застройщик, ни представители городской администрации, не жители аварийного жилья не понимали, что речь идет немного не о том. (Эта тема и сейчас работает — любые разговоры про то, что существующий проект просто убьет город сразу же подменяется аргументов «вам не жалко бедных жителей аварийного жилья»). Были обращения в прокуратуру и другие органы — то, что оттуда приходило, иначе как «отписки» назвать нельзя.На некоторое время инициативной группе удалось несколько приостановить строительство. Вот были построены три 12-этажки — естественно, с проблемами вроде борьбы за парковочное место во всей красе.Некоторое время назад снос домов продолжился. На табличках стыдливо пишется «демонтаж домов». О строительстве многоэтажек на этом месте подло умалчивают — зачем людей тревожить раньше времени да накануне выборов. В яндексе по запросу «обнинск комсомольская» выдаются сведения из статьи годовой давности о том, что «утвержден план застройки ул Комсомольская». СМИ как правило только рапортуют о «сдаче нового элитного жилого комплекса». Кстати, у некоторых элитных жилых комплексов нет канализации — только септик. Потом это все благополучно сливается в реку Протву.План можно посмотреть на сайте городской администрации и если честно — он весьма печален. Даже если этот план отменят — данная зона отнесена в зону «многоэтажного строительства» — вдруг, внезапно, в малоэтажном районе — что уже само по себе является преступлением.Ситуация очень и очень печальная. Данный район — зона малоэтажного строительства, на многоэтажкти просто не рассчитана — ни по планировкам, ни по парковкам, ни по каким-либо другим параметрам. Строить на месте двухэтажных домов так как сейчас 12-этажки один в один — называется латиноамериканский санитарный стандарт. Фавелы Мехико и Буэнос-Айроса. В уже построенные три дома всех обитателей ветхого жилья можно было бы расселить уже 6 раз — было бы желание (но кого это интересует, право?).Эта история очень хорошо демонстрирует политику и городских, и областных властей — нам бы срубить денег по быстрому себе на старость в тихом месте, где такого не строят — а как тут местное быдло выворачиваться будет — это не наша забота.— Что они хотят, то они и построят, — говорит покачала головой местная жительница, много лет входившая в инициативную группу за изменение проекта. — Фактически жителям раз за разом нам говорят — вы к этому городу не имеете никакого отношения.