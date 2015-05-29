Лица Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/21223.htm" style="color: #000000;">Виктор Туровский: Гримасы не великого и не малого городка</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/21223/1432926442.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p><i>В редакцию портала «Новые Хроники» обратился журналист из Ненецкого автономного округа, член союза журналистов СССР Виктор Константинович Туровский с просьбой опубликовать свои авторский материал с оценкой руководящей деятельности мэра города Нарьян-Мар, который мы и предлагаем вниманию читателей в версии автора:</i> <br> <br><b>Критика - это правильное кровоснабжение, без нее неизбежны застой и болезненные явления. <br>Н. А. Островский</b> <br> <br><b>Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар, городок не велик и не мал, <br>У Печоры у реки, здесь живут оленеводы и рыбачат рыбаки!</b> <br> <br>Гимн Красному городу, требует сегодня некоторой коррекции. Оно и понятно жизнь, хоть и не Печора, но течет, понимаете ли, разительно меняясь для кого к лучшему, а для иных, к сожалению и в худшую сторону. О превратностях бытия подмеченных в последние годы и пойдет мое повествование. <br> <br>Начну с того, что оленеводы давно в Нарьян-Маре постоянно уже не квартируют. Они здесь этнос экзотический, не беря в расчет ряженых земляков, которые следуя зову предков достают иногда по случаю из сундуков потраченные молью малицы, для придания весу титульной нации. Попутно напоминая всем иным, кто в окружном доме хозяин! Рыбаков тоже не пруд пруди. Ну, разве можно причислить к профессии тех, кто время от времени навещает ближние или дальние водоемы, дабы побродить подле них с удочкой или на худой конец, купив заветную индульгенцию в инспекции рыбоохраны, некоторый период времени без устали потягать вожделенную сеть из свинцовых печорских глубин, и вовсе не для добычи или заработка! Ну а теперь от лирики к суровой прозе жизни! <br> <br>Этот материал зрел в моем сознании долго. Я, то гнал бренные мысли от себя прочь, то вновь обескураженный вестями из родного по сути, сурового края, которому отданы лучшие годы жизни, вновь будоражил сознание. Но, что называется, наболело и придерживать до времени тему уже не получается, а тут еще появилась возможность донести выстраданные «размышлялки» до окружных читателей, минуя строгие рогатки, окружных бюджетных СМИ, с цепной ревностью стерегущих властные устои. <br> <br>Так уж случилось, но Красному городу на постсоветском пространстве фатально не везло, как говорят ныне, с менеджментом. Нет, в количественном составе, здесь недочетов не было! Совсем иное дело в управленческих качествах градоначальников! По этому показателю в городскую летопись вписан… жирный прочерк. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/21223.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Виктор Туровский: Гримасы не великого и не малого городка Тема: ЧТО НЕ ТАК С МИРОМ

В редакцию портала «Новые Хроники» обратился журналист из Ненецкого автономного округа, член союза журналистов СССР Виктор Константинович Туровский с просьбой опубликовать свои авторский материал с оценкой руководящей деятельности мэра города Нарьян-Мар, который мы и предлагаем вниманию читателей в версии автора:



Критика - это правильное кровоснабжение, без нее неизбежны застой и болезненные явления.

Н. А. Островский



Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар, городок не велик и не мал,

У Печоры у реки, здесь живут оленеводы и рыбачат рыбаки!



Гимн Красному городу, требует сегодня некоторой коррекции. Оно и понятно жизнь, хоть и не Печора, но течет, понимаете ли, разительно меняясь для кого к лучшему, а для иных, к сожалению и в худшую сторону. О превратностях бытия подмеченных в последние годы и пойдет мое повествование.



Начну с того, что оленеводы давно в Нарьян-Маре постоянно уже не квартируют. Они здесь этнос экзотический, не беря в расчет ряженых земляков, которые следуя зову предков достают иногда по случаю из сундуков потраченные молью малицы, для придания весу титульной нации. Попутно напоминая всем иным, кто в окружном доме хозяин! Рыбаков тоже не пруд пруди. Ну, разве можно причислить к профессии тех, кто время от времени навещает ближние или дальние водоемы, дабы побродить подле них с удочкой или на худой конец, купив заветную индульгенцию в инспекции рыбоохраны, некоторый период времени без устали потягать вожделенную сеть из свинцовых печорских глубин, и вовсе не для добычи или заработка! Ну а теперь от лирики к суровой прозе жизни!



Этот материал зрел в моем сознании долго. Я, то гнал бренные мысли от себя прочь, то вновь обескураженный вестями из родного по сути, сурового края, которому отданы лучшие годы жизни, вновь будоражил сознание. Но, что называется, наболело и придерживать до времени тему уже не получается, а тут еще появилась возможность донести выстраданные «размышлялки» до окружных читателей, минуя строгие рогатки, окружных бюджетных СМИ, с цепной ревностью стерегущих властные устои.



Так уж случилось, но Красному городу на постсоветском пространстве фатально не везло, как говорят ныне, с менеджментом. Нет, в количественном составе, здесь недочетов не было! Совсем иное дело в управленческих качествах градоначальников! По этому показателю в городскую летопись вписан… жирный прочерк. Дабы не утомлять внимание земляков, перегружая его значительным экскурсом в относительно не далекую городскую историю, остановлюсь на двух последних, из внушительной когорты городских столоначальников. И то лишь с целью сравнения по формуле: было стало, куда пропало?



Незабвенный Юрий свет Владимирович Родионовский, метко прозванный в народе сказочником, рулил городом несколько сроков к ряду, с небольшим перерывом видимо на пересчет собственных активов! Казалось, что в 2005 году городу на конец-то выпал козырный туз в лице честнейшего и порядочнейшего горожанина, бессменного депутата, многих лет, уважаемого и авторитетного Леонида Саблина! Леонид Иванович, предметно зная городские болячки, впрягся в скрипучий городской проблемный воз и потащил его, постепенно расчищая разного рода административные завалы.



Но увы и ах, городское Нарьян-Марское счастье было до боли спорым! Ловко сплетенные господином Потапенко интриги, повязали правдоруба Саблина, буквально вырвав его из кресла градоначальника, не дав завершить начатые благие дела. Какое такое волшебное слово знал и сказал Потапенко Саблину доподлинно не известно, но последний, спешно сославшись на резко пошатнувшееся здоровье, скорехонько упорхнул из красного дома на улице вождя мирового пролетариата. Кстати этот дурно пахнущий сюжетец, до сих пор остается тайной, навеки унесенный в могилу вместе с безвременно ушедшим Леонидом Саблиным!



Лихо заявившись почти на белом коне по новой, господин Родионовский со товарищи с маниакальной последовательностью стал вновь осаждать взятый почти без бою город, радуя разного рода проходимцев и бездарей, коих большим числом насобирал в красный чум. Печаля при этом остальных граждан, безнадежно мающихся не первый год в разного рода очередях или на получение заветных метров, или ожидающих лучшей доли в убогих жилищах прошедшего столетия!



О периоде правления Юрия Сказочника писано, переписано, что даже как то и вспоминать к ночи не с руки! Сколько за эти годы повидали властные городские коридоры разного рода людишек, упражнявшихся в городском рулении. Сколько разного рода прохиндеев, пришлых и доморощенных, повидали стены властного гордома, сколько противоречивых «указивок» и циркуляров наплодила городская управа, а итог един, - город, как был: «Городком не великим и не малым!» с люфтклозетным благоустройством тридцатых годов, таким, в основном, и остался. Во всяком случае, сменившая Родю Федорова получила в наследство лишь территорию, на которой так и не зацвели каштаны, как некогда пелось в популярной песне о славном граде на краю Земли!



А теперь, что называется быка за рога! Татьяна Федорова, вбежала на городской престол исключительно как фигура компромиссная, в силу обстоятельств, связанных с тотальным недовольством городской властью основной части Нарьян-Марцев, вдоволь наевшихся Родионовских сказов о спорой прекрасной жизни. Притом при всем происходили эти почти магические сказы на фоне тотального мотовства, учиненном ненасытной около властной камарильей.



Видя, как чиновники, жируют, паразитируя на городских бедах, народ к предстоящим выборам, что называется, дозрел, не желая боле лицезреть беззастенчивого лгуна, к тому же активно подыгрывающим многочисленным нечистоплотным игрунам, клещами присосавшимся к городскому бюджету. Ну и, конечно же «тонкие» игроки видели в надвигающейся градоначальнице фигуру, с помощью которой можно было свалить окружного ферзя господина, в прямом смысле этого слова, Федорова, основательно поднадоевшего Нарьян-Марцам. Народ думал, что проголосовав за коммунистку Федорову, Москва припомнит губернатору опрометчивый недогляд и отправит его туда, откуда он собственно и свалился на округ.



Такой был расклад накануне выборов, в которых участвовали, прямо скажу, отнюдь не выдающиеся городские фигуры. В основном пустой проходняк, мающейся бездельем, а некоторые и безденежьем. По сути дела, выбирать было не из кого! Татьяна Васильевна на их бледном фоне была, если хотите, звездой с пылающим взором, активной обличительницей городских, да и окружных властных промахов. Говорила громко, не мямлила, хотя глубинными познаниями в решении городских проблем не обладала. Да наши смиренно-терпеливые земляки от нее этого и не требовали. Программы кандидатов были прописаны словно под копирку, разве, что с некоторыми вариациями. А посему, имея практический партийно-трибунный опыт Федорова, отчаянно махая шашкой, лихо расправлялась с любой аудиторией!



Я могу об этом говорить честно, ибо сам, как журналист, активно и бескорыстно помогал ей обходить конкурентов, держа в уме, как раз второй сценарий, отставки всезнайки губернатора Федорова. Я много писал о ней в «Неправильной газете». Топил ее конкурентов в листовках коммунистической местечковой печати, короче говоря, использовал все разрешенные законом методы агитации. Кроме прочего, имея множество друзей и знакомых, всем талдычил, что кроме Федоровой иных претендентов на властном горизонте не вижу! И, знаете, сработало! Народ остановил свой выбор на даме, спортивной выправки, с крепким рукопожатием и активной жизненной позицией.



Скажу честно, я не преследовал иных целей, хотя многие недруги, говорили за моей спиной, что таким не тривиальным способом я покупаю должностишку в красно-властном городском доме! Кстати, взойдя на городской престол, уже мэрша Федорова, долго уговаривала меня, возглавить отдел по связям с общественностью и городскую пресс-службу. Но мне честно скажу чиновничья работа не по нутру. Не могу я заниматься делом подмеченным народом еще исстари: «Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». Или как говаривали в армии: «Стой там, иди сюда!» Я до сыта наелся госслужбы в окружной Администрации! Это все к тому, что критиковать госпожу Федорову, я могу с полным правом и основанием, ибо заплатил ей в свое время звонкой, полновесной монетой на ее пути в кабинет на третьем этаже городской администрации!



Прежде всего, хочу покаяться перед земляками, за то, что приложил руку к восхождению на городской властный олимп госпожи Федоровой. Грешен, простите. Порой мне кажется, что она получила занятную «игрушку Нарьян-Мар», никак ни поймет, как ею с пользой распорядиться. Пока интерес перевешивает здравый смысл. Мэр сердится, когда к ней прикасаются другие, то ли депутаты, то ли губернатор. Она все время мнит себя великим стратегом и популярным политиком, хотя должность мэра сродни должности завхоза, снабженца, строителя и финансиста в одном флаконе. Ее хобби постоянная борьба! Не важно, с кем, лишь бы был повод «шашкой» помахать!



Удалось ли ей переломить ситуацию в городском хозяйстве в лучшую сторону? Все, с кем общаюсь из Нарьян-Марцев, не увидели в ее «радениях» мало-мальски заметных перемен. А ведь город-то по сути карлик, его даже с любым Архангельским городским микрорайоном не сравнить! Масштабы не те! К Нарья-Марскому бюджету, да толковую голову, да хозяйский пригляд, он бы давно сиял в бронзе и блистал в мраморе, а не топ в помоях и мусоре. Помню ее встречи с населением, работниками предприятий, в том числе и с коллективом многострадального ПОКа (Предприятия объединенных котельных). К тому моменту господин Егизарян (доводчик Родионовского) довел его до крайне критической точки народного кипения. Помню Федоровские обещалки снизить градус напряженности в ПОКе. Сделать его самодостаточным и вполне себе рентабельным, ведь производит он самый востребованный народом продукт. С высоты прошедших лет эти намерения так и не сдвинулись далее декларативных намерений.



Более того, ПОК на грани финансового коллапса, долги растут, ситуация становится не контролируемой. На законные требования окружной власти передать ПОК под окружное крыло город тупо огрызается. Интересно, какими такими интересами руководствуется мэр, попирая здравый смысл? Впрочем, смысл этот лежит на поверхности, в плоскости родственных отношений. Дело в том, что оздоравливать обстановку в ПОКе выписан «Чудо-доктор» из Чувашии - родной братец Татьяны Васильевны - Николай. Кстати очень далекий от специфичного производства человек, и совсем не креативный орел. Но братуху надо было пристроить и все непременно на хлебную должность. Он и исполняет ее в силу своих крайне ущербных способностей! Особо не оригинальничая, Татьяна Васильевна, пошла в этом деле протоптанной предшественником тропой. Родионовский напустил на ПОК порчу в виде супер-пупер менеджера Егизаряна, Федорова «накрыла его братской чумой».



Читаю как-то сообщение окружной прокуратуры о том , что директору ПОКа, госпоже Бехтер, вынесено прокурорское предостережение, за то, что якобы она «включала» зеленый свет одной и той же фирме при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных работ. Это сообщение как-то стыдливо перепечатали окружные газеты не удосужившись дополнительно поведать читателю, что это чудо учреждение принадлежит ЗЯТЮ заместителя директора ПОКа, Николаю Федорову. Он то, а вовсе ни директор Бехтер, активно привлекает фирму «Ривьера» для выполнения работ, которая срочно выписана из Чувашии на легкие заработки в Ненецкий округ. Прямиком под крыло к папе Коле и тете Тане. Этот зять, с которого нечего взять, прибрав к своим липким ручонкам контракты, теперь уже в роли начальника-благодетеля, нанимает специалистов, которые словно рабы буквально батрачат на чету Федоровых. У фирмы «Ривьера» не то, что специалистов, стула нет, что бы присесть, да и не предполагаются такие значительные траты. Зачем если родня деньги прямиком к нему гонит.



При этом мэр, на всех углах кричит, что готова скушать собственную шляпу, если журналисты установят родственные связи при заключении муниципальных контрактов. Но, то ли журналисты вмиг ослепли, то ли умышленно не хотят прозревать и портить дружеские отношения с «правдорубом» Федоровой. Кстати окружные СМИ, на содержание которых бюджет кидает огромные деньжищи, требуют особого повествования. И к этой теме я непременно вернусь в скором времени. Меня удручает, одна деталька. В городское собрание последнего созыва избран неравнодушный человек, к тому же слесарь многострадального ПОКа, Роостислав Корепанов. Который вдоволь нахлебался Егизаряновской стряпни! Однако по одному ему известной причине, молчаливо взирает над Федоровскими «потугами» в развале родного предприятия. Возможно, причина молчания депутата кроется в корпоративной этике. Он с мэром однопартйцы, не верю, что причина его не вмешательства искусственная.



Ныне город, я уже об этом писал не раз, напоминает мне свадебную лошадь, у которой морда в цветах, зад, извините за подробность, в мыле. Иначе говоря, улица Смидовича, площади Марад Сей и Ленина, стало быть, морда, а все остальное сами понимаете ж..а! Грязища, мусор и прочие Нарьян-Марские прелести уже так замылили мэрский глаз, что она в нем бревна не видит, но вот что бы направить силы не на войну с губернатором, депутатами и вообще со здравым смыслом, а на наведение элементарного порядка, Зюганов, или местечковый парт босс, ее пока не надоумил.



Да Нарьян-Мару фатально не везет с умным, толковым хозяином. Однако пора бы уже и отыскать свое счастье за 80 лет от роду. Третий год к ряду мэр не получает кредит доверия от городского собрания кредиторв - депутатов. Вроде и говорит мучительно долго и много об исполнении бюджета, бюджетном обеспечении и прочей мало внятной ерунде, которая разве, что убаюкивает слушателей, нежели заставляет их припоминать благие мэрские деяния. Хотя и те, кто, что- то вроде и подмечает в лучшую сторону, тоже не в большинстве.



Так вот и болтается городская властная вертикаль третий год к ряду, как то г…о в проруби. Как верно подметили коллеги из газеты НАО-ТАЙМ, мэр с командой выполняют фирменный Нарьян-Марский вис «враскорячку». И это ей очень мастерски удается! Как гласит народная мудрость: «Каков поп, таков и приход!». Гимн Красному городу, требует сегодня некоторой коррекции. Оно и понятно жизнь, хоть и не Печора, но течет, понимаете ли, разительно меняясь для кого к лучшему, а для иных, к сожалению и в худшую сторону. О превратностях бытия подмеченных в последние годы и пойдет мое повествование.Начну с того, что оленеводы давно в Нарьян-Маре постоянно уже не квартируют. Они здесь этнос экзотический, не беря в расчет ряженых земляков, которые следуя зову предков достают иногда по случаю из сундуков потраченные молью малицы, для придания весу титульной нации. Попутно напоминая всем иным, кто в окружном доме хозяин! Рыбаков тоже не пруд пруди. Ну, разве можно причислить к профессии тех, кто время от времени навещает ближние или дальние водоемы, дабы побродить подле них с удочкой или на худой конец, купив заветную индульгенцию в инспекции рыбоохраны, некоторый период времени без устали потягать вожделенную сеть из свинцовых печорских глубин, и вовсе не для добычи или заработка! Ну а теперь от лирики к суровой прозе жизни!Этот материал зрел в моем сознании долго. Я, то гнал бренные мысли от себя прочь, то вновь обескураженный вестями из родного по сути, сурового края, которому отданы лучшие годы жизни, вновь будоражил сознание. Но, что называется, наболело и придерживать до времени тему уже не получается, а тут еще появилась возможность донести выстраданные «размышлялки» до окружных читателей, минуя строгие рогатки, окружных бюджетных СМИ, с цепной ревностью стерегущих властные устои.Так уж случилось, но Красному городу на постсоветском пространстве фатально не везло, как говорят ныне, с менеджментом. Нет, в количественном составе, здесь недочетов не было! Совсем иное дело в управленческих качествах градоначальников! По этому показателю в городскую летопись вписан… жирный прочерк. Дабы не утомлять внимание земляков, перегружая его значительным экскурсом в относительно не далекую городскую историю, остановлюсь на двух последних, из внушительной когорты городских столоначальников. И то лишь с целью сравнения по формуле: было стало, куда пропало?Незабвенный Юрий свет Владимирович Родионовский, метко прозванный в народе сказочником, рулил городом несколько сроков к ряду, с небольшим перерывом видимо на пересчет собственных активов! Казалось, что в 2005 году городу на конец-то выпал козырный туз в лице честнейшего и порядочнейшего горожанина, бессменного депутата, многих лет, уважаемого и авторитетного Леонида Саблина! Леонид Иванович, предметно зная городские болячки, впрягся в скрипучий городской проблемный воз и потащил его, постепенно расчищая разного рода административные завалы.Но увы и ах, городское Нарьян-Марское счастье было до боли спорым! Ловко сплетенные господином Потапенко интриги, повязали правдоруба Саблина, буквально вырвав его из кресла градоначальника, не дав завершить начатые благие дела. Какое такое волшебное слово знал и сказал Потапенко Саблину доподлинно не известно, но последний, спешно сославшись на резко пошатнувшееся здоровье, скорехонько упорхнул из красного дома на улице вождя мирового пролетариата. Кстати этот дурно пахнущий сюжетец, до сих пор остается тайной, навеки унесенный в могилу вместе с безвременно ушедшим Леонидом Саблиным!Лихо заявившись почти на белом коне по новой, господин Родионовский со товарищи с маниакальной последовательностью стал вновь осаждать взятый почти без бою город, радуя разного рода проходимцев и бездарей, коих большим числом насобирал в красный чум. Печаля при этом остальных граждан, безнадежно мающихся не первый год в разного рода очередях или на получение заветных метров, или ожидающих лучшей доли в убогих жилищах прошедшего столетия!О периоде правления Юрия Сказочника писано, переписано, что даже как то и вспоминать к ночи не с руки! Сколько за эти годы повидали властные городские коридоры разного рода людишек, упражнявшихся в городском рулении. Сколько разного рода прохиндеев, пришлых и доморощенных, повидали стены властного гордома, сколько противоречивых «указивок» и циркуляров наплодила городская управа, а итог един, - город, как был: «Городком не великим и не малым!» с люфтклозетным благоустройством тридцатых годов, таким, в основном, и остался. Во всяком случае, сменившая Родю Федорова получила в наследство лишь территорию, на которой так и не зацвели каштаны, как некогда пелось в популярной песне о славном граде на краю Земли!А теперь, что называется быка за рога! Татьяна Федорова, вбежала на городской престол исключительно как фигура компромиссная, в силу обстоятельств, связанных с тотальным недовольством городской властью основной части Нарьян-Марцев, вдоволь наевшихся Родионовских сказов о спорой прекрасной жизни. Притом при всем происходили эти почти магические сказы на фоне тотального мотовства, учиненном ненасытной около властной камарильей.Видя, как чиновники, жируют, паразитируя на городских бедах, народ к предстоящим выборам, что называется, дозрел, не желая боле лицезреть беззастенчивого лгуна, к тому же активно подыгрывающим многочисленным нечистоплотным игрунам, клещами присосавшимся к городскому бюджету. Ну и, конечно же «тонкие» игроки видели в надвигающейся градоначальнице фигуру, с помощью которой можно было свалить окружного ферзя господина, в прямом смысле этого слова, Федорова, основательно поднадоевшего Нарьян-Марцам. Народ думал, что проголосовав за коммунистку Федорову, Москва припомнит губернатору опрометчивый недогляд и отправит его туда, откуда он собственно и свалился на округ.Такой был расклад накануне выборов, в которых участвовали, прямо скажу, отнюдь не выдающиеся городские фигуры. В основном пустой проходняк, мающейся бездельем, а некоторые и безденежьем. По сути дела, выбирать было не из кого! Татьяна Васильевна на их бледном фоне была, если хотите, звездой с пылающим взором, активной обличительницей городских, да и окружных властных промахов. Говорила громко, не мямлила, хотя глубинными познаниями в решении городских проблем не обладала. Да наши смиренно-терпеливые земляки от нее этого и не требовали. Программы кандидатов были прописаны словно под копирку, разве, что с некоторыми вариациями. А посему, имея практический партийно-трибунный опыт Федорова, отчаянно махая шашкой, лихо расправлялась с любой аудиторией!Я могу об этом говорить честно, ибо сам, как журналист, активно и бескорыстно помогал ей обходить конкурентов, держа в уме, как раз второй сценарий, отставки всезнайки губернатора Федорова. Я много писал о ней в «Неправильной газете». Топил ее конкурентов в листовках коммунистической местечковой печати, короче говоря, использовал все разрешенные законом методы агитации. Кроме прочего, имея множество друзей и знакомых, всем талдычил, что кроме Федоровой иных претендентов на властном горизонте не вижу! И, знаете, сработало! Народ остановил свой выбор на даме, спортивной выправки, с крепким рукопожатием и активной жизненной позицией.Скажу честно, я не преследовал иных целей, хотя многие недруги, говорили за моей спиной, что таким не тривиальным способом я покупаю должностишку в красно-властном городском доме! Кстати, взойдя на городской престол, уже мэрша Федорова, долго уговаривала меня, возглавить отдел по связям с общественностью и городскую пресс-службу. Но мне честно скажу чиновничья работа не по нутру. Не могу я заниматься делом подмеченным народом еще исстари: «Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». Или как говаривали в армии: «Стой там, иди сюда!» Я до сыта наелся госслужбы в окружной Администрации! Это все к тому, что критиковать госпожу Федорову, я могу с полным правом и основанием, ибо заплатил ей в свое время звонкой, полновесной монетой на ее пути в кабинет на третьем этаже городской администрации!Прежде всего, хочу покаяться перед земляками, за то, что приложил руку к восхождению на городской властный олимп госпожи Федоровой. Грешен, простите. Порой мне кажется, что она получила занятную «игрушку Нарьян-Мар», никак ни поймет, как ею с пользой распорядиться. Пока интерес перевешивает здравый смысл. Мэр сердится, когда к ней прикасаются другие, то ли депутаты, то ли губернатор. Она все время мнит себя великим стратегом и популярным политиком, хотя должность мэра сродни должности завхоза, снабженца, строителя и финансиста в одном флаконе. Ее хобби постоянная борьба! Не важно, с кем, лишь бы был повод «шашкой» помахать!Удалось ли ей переломить ситуацию в городском хозяйстве в лучшую сторону? Все, с кем общаюсь из Нарьян-Марцев, не увидели в ее «радениях» мало-мальски заметных перемен. А ведь город-то по сути карлик, его даже с любым Архангельским городским микрорайоном не сравнить! Масштабы не те! К Нарья-Марскому бюджету, да толковую голову, да хозяйский пригляд, он бы давно сиял в бронзе и блистал в мраморе, а не топ в помоях и мусоре. Помню ее встречи с населением, работниками предприятий, в том числе и с коллективом многострадального ПОКа (Предприятия объединенных котельных). К тому моменту господин Егизарян (доводчик Родионовского) довел его до крайне критической точки народного кипения. Помню Федоровские обещалки снизить градус напряженности в ПОКе. Сделать его самодостаточным и вполне себе рентабельным, ведь производит он самый востребованный народом продукт. С высоты прошедших лет эти намерения так и не сдвинулись далее декларативных намерений.Более того, ПОК на грани финансового коллапса, долги растут, ситуация становится не контролируемой. На законные требования окружной власти передать ПОК под окружное крыло город тупо огрызается. Интересно, какими такими интересами руководствуется мэр, попирая здравый смысл? Впрочем, смысл этот лежит на поверхности, в плоскости родственных отношений. Дело в том, что оздоравливать обстановку в ПОКе выписан «Чудо-доктор» из Чувашии - родной братец Татьяны Васильевны - Николай. Кстати очень далекий от специфичного производства человек, и совсем не креативный орел. Но братуху надо было пристроить и все непременно на хлебную должность. Он и исполняет ее в силу своих крайне ущербных способностей! Особо не оригинальничая, Татьяна Васильевна, пошла в этом деле протоптанной предшественником тропой. Родионовский напустил на ПОК порчу в виде супер-пупер менеджера Егизаряна, Федорова «накрыла его братской чумой».Читаю как-то сообщение окружной прокуратуры о том , что директору ПОКа, госпоже Бехтер, вынесено прокурорское предостережение, за то, что якобы она «включала» зеленый свет одной и той же фирме при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных работ. Это сообщение как-то стыдливо перепечатали окружные газеты не удосужившись дополнительно поведать читателю, что это чудо учреждение принадлежит ЗЯТЮ заместителя директора ПОКа, Николаю Федорову. Он то, а вовсе ни директор Бехтер, активно привлекает фирму «Ривьера» для выполнения работ, которая срочно выписана из Чувашии на легкие заработки в Ненецкий округ. Прямиком под крыло к папе Коле и тете Тане. Этот зять, с которого нечего взять, прибрав к своим липким ручонкам контракты, теперь уже в роли начальника-благодетеля, нанимает специалистов, которые словно рабы буквально батрачат на чету Федоровых. У фирмы «Ривьера» не то, что специалистов, стула нет, что бы присесть, да и не предполагаются такие значительные траты. Зачем если родня деньги прямиком к нему гонит.При этом мэр, на всех углах кричит, что готова скушать собственную шляпу, если журналисты установят родственные связи при заключении муниципальных контрактов. Но, то ли журналисты вмиг ослепли, то ли умышленно не хотят прозревать и портить дружеские отношения с «правдорубом» Федоровой. Кстати окружные СМИ, на содержание которых бюджет кидает огромные деньжищи, требуют особого повествования. И к этой теме я непременно вернусь в скором времени. Меня удручает, одна деталька. В городское собрание последнего созыва избран неравнодушный человек, к тому же слесарь многострадального ПОКа, Роостислав Корепанов. Который вдоволь нахлебался Егизаряновской стряпни! Однако по одному ему известной причине, молчаливо взирает над Федоровскими «потугами» в развале родного предприятия. Возможно, причина молчания депутата кроется в корпоративной этике. Он с мэром однопартйцы, не верю, что причина его не вмешательства искусственная.Ныне город, я уже об этом писал не раз, напоминает мне свадебную лошадь, у которой морда в цветах, зад, извините за подробность, в мыле. Иначе говоря, улица Смидовича, площади Марад Сей и Ленина, стало быть, морда, а все остальное сами понимаете ж..а! Грязища, мусор и прочие Нарьян-Марские прелести уже так замылили мэрский глаз, что она в нем бревна не видит, но вот что бы направить силы не на войну с губернатором, депутатами и вообще со здравым смыслом, а на наведение элементарного порядка, Зюганов, или местечковый парт босс, ее пока не надоумил.Да Нарьян-Мару фатально не везет с умным, толковым хозяином. Однако пора бы уже и отыскать свое счастье за 80 лет от роду. Третий год к ряду мэр не получает кредит доверия от городского собрания кредиторв - депутатов. Вроде и говорит мучительно долго и много об исполнении бюджета, бюджетном обеспечении и прочей мало внятной ерунде, которая разве, что убаюкивает слушателей, нежели заставляет их припоминать благие мэрские деяния. Хотя и те, кто, что- то вроде и подмечает в лучшую сторону, тоже не в большинстве.Так вот и болтается городская властная вертикаль третий год к ряду, как то г…о в проруби. Как верно подметили коллеги из газеты НАО-ТАЙМ, мэр с командой выполняют фирменный Нарьян-Марский вис «враскорячку». И это ей очень мастерски удается! Как гласит народная мудрость: «Каков поп, таков и приход!».



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