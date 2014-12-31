Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19485.htm" style="color: #000000;">Алексей Громский: Новый Год - всего лишь начало</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19485/1420037057.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>В то время, как события, происходящие на федеральном и международном уровне предлагают нам победы, события 2014-го года в Новгородской области выглядят как кривое зеркало общероссийской повестки. Предлагаю проследить некоторые направления развития страны и их, так сказать, местный контекст. <br>Несколько раз в течение года президент России Владимир Путин озвучивал или выражал поддержку серьезным инфраструктурным проектам. Мосты и путепроводы с рекордными показателями, не говоря уже о трубопроводах «Сила Сибири», турецком потоке и комплексной работы по развитию территорий, от транспортной системы для возрождения Северного морского пути, до новых станций московского метрополитена. <br>Что же происходит на фоне этих строек в Новгородской области – год начался с транспортного коллапса из-за серьезных задолженностей перед структурами Российской железной дороги. Его результатом стала отмена многочисленных пригородных электропоездов. Ситуация с «дорожным делом», судебные заседания по которому продолжались весь год, добавляют ярких красок в эту картину, как и ситуация с повышением стоимости проезда в региональной столице. <br>Всей Россией мы гостеприимно принимали беженцев из охваченной войной Украины. Многие регионы отрапортовали об оперативном предоставлении им жилья и работы. Кое-где, невольные гости серьезно подкрепили местную систему здравоохранения и образования новыми профессионалами. Ценные кадры нужны и в Новгородской области, но ситуация с погорельцами в Малой Вишере, пожалуй, должна заставить их задаться вопросом: «Что может предложить земля новгородская, если она даже своих людей, нуждающихся в крыше над головой, оперативно обеспечить не в состоянии?». Да, ситуация с социальным жильем в регионе выглядит удручающе. Хочется надеяться, что пока. <br>Способ решить эту проблему предлагает нам система государственно-частного партнерства, когда-то разработанная в Великом Новгороде. Вот только теперь первые и вторые лица региона за опытом ГЧП в соседние регионы ездят. Как раз в этом году был визит делегации в соседний Псков. <br>Согласно посланию президента Владимира Путина, такое партнерство должно стать основной новой промышленной политики, наряду с соответствующими системами законодательных актов, федеральных и региональных, описывающих ее в соответствии с особенностями регионов и планами их руководителей. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19485.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Алексей Громский: Новый Год - всего лишь начало Тема: ОБЩЕСТВО Великий Новгород

В то время, как события, происходящие на федеральном и международном уровне предлагают нам победы, события 2014-го года в Новгородской области выглядят как кривое зеркало общероссийской повестки. Предлагаю проследить некоторые направления развития страны и их, так сказать, местный контекст.

Несколько раз в течение года президент России Владимир Путин озвучивал или выражал поддержку серьезным инфраструктурным проектам. Мосты и путепроводы с рекордными показателями, не говоря уже о трубопроводах «Сила Сибири», турецком потоке и комплексной работы по развитию территорий, от транспортной системы для возрождения Северного морского пути, до новых станций московского метрополитена.

Что же происходит на фоне этих строек в Новгородской области – год начался с транспортного коллапса из-за серьезных задолженностей перед структурами Российской железной дороги. Его результатом стала отмена многочисленных пригородных электропоездов. Ситуация с «дорожным делом», судебные заседания по которому продолжались весь год, добавляют ярких красок в эту картину, как и ситуация с повышением стоимости проезда в региональной столице.

Всей Россией мы гостеприимно принимали беженцев из охваченной войной Украины. Многие регионы отрапортовали об оперативном предоставлении им жилья и работы. Кое-где, невольные гости серьезно подкрепили местную систему здравоохранения и образования новыми профессионалами. Ценные кадры нужны и в Новгородской области, но ситуация с погорельцами в Малой Вишере, пожалуй, должна заставить их задаться вопросом: «Что может предложить земля новгородская, если она даже своих людей, нуждающихся в крыше над головой, оперативно обеспечить не в состоянии?». Да, ситуация с социальным жильем в регионе выглядит удручающе. Хочется надеяться, что пока.

Способ решить эту проблему предлагает нам система государственно-частного партнерства, когда-то разработанная в Великом Новгороде. Вот только теперь первые и вторые лица региона за опытом ГЧП в соседние регионы ездят. Как раз в этом году был визит делегации в соседний Псков.

Согласно посланию президента Владимира Путина, такое партнерство должно стать основной новой промышленной политики, наряду с соответствующими системами законодательных актов, федеральных и региональных, описывающих ее в соответствии с особенностями регионов и планами их руководителей. Глава государства призвал к диверсификации экономики, выразил поддержку проекту «Тысяча заводов», предложенному одной из ведущих на федеральном уровне объединений предпринимателей несырьевого сектора экономики. Того самого, что сейчас так важен для нас.

А в Новгородской области год начался со «странной» ситуации вокруг одного из прорывных технических брендов - тракторомобиля «Силант». А закончился не менее «странной» историей с долгами производства «Эльбор». В перечне знаковых предприятий, испытавших проблемы в этом году, и «Крестецкая строчка», и Новоблпотребсоюз. Его можно продолжить, как и размышления о системе ГЧП в этой связи.

Уходящий год принес нам много хорошего. Но более всего он принес нам планов на будущее. Многое, что сегодня называют победами, это лишь старт. Предлагаю помнить об этом и работать для всеобщего нашего успеха.

Источник В то время, как события, происходящие на федеральном и международном уровне предлагают нам победы, события 2014-го года в Новгородской области выглядят как кривое зеркало общероссийской повестки. Предлагаю проследить некоторые направления развития страны и их, так сказать, местный контекст.Несколько раз в течение года президент России Владимир Путин озвучивал или выражал поддержку серьезным инфраструктурным проектам. Мосты и путепроводы с рекордными показателями, не говоря уже о трубопроводах «Сила Сибири», турецком потоке и комплексной работы по развитию территорий, от транспортной системы для возрождения Северного морского пути, до новых станций московского метрополитена.Что же происходит на фоне этих строек в Новгородской области – год начался с транспортного коллапса из-за серьезных задолженностей перед структурами Российской железной дороги. Его результатом стала отмена многочисленных пригородных электропоездов. Ситуация с «дорожным делом», судебные заседания по которому продолжались весь год, добавляют ярких красок в эту картину, как и ситуация с повышением стоимости проезда в региональной столице.Всей Россией мы гостеприимно принимали беженцев из охваченной войной Украины. Многие регионы отрапортовали об оперативном предоставлении им жилья и работы. Кое-где, невольные гости серьезно подкрепили местную систему здравоохранения и образования новыми профессионалами. Ценные кадры нужны и в Новгородской области, но ситуация с погорельцами в Малой Вишере, пожалуй, должна заставить их задаться вопросом: «Что может предложить земля новгородская, если она даже своих людей, нуждающихся в крыше над головой, оперативно обеспечить не в состоянии?». Да, ситуация с социальным жильем в регионе выглядит удручающе. Хочется надеяться, что пока.Способ решить эту проблему предлагает нам система государственно-частного партнерства, когда-то разработанная в Великом Новгороде. Вот только теперь первые и вторые лица региона за опытом ГЧП в соседние регионы ездят. Как раз в этом году был визит делегации в соседний Псков.Согласно посланию президента Владимира Путина, такое партнерство должно стать основной новой промышленной политики, наряду с соответствующими системами законодательных актов, федеральных и региональных, описывающих ее в соответствии с особенностями регионов и планами их руководителей. Глава государства призвал к диверсификации экономики, выразил поддержку проекту «Тысяча заводов», предложенному одной из ведущих на федеральном уровне объединений предпринимателей несырьевого сектора экономики. Того самого, что сейчас так важен для нас.А в Новгородской области год начался со «странной» ситуации вокруг одного из прорывных технических брендов - тракторомобиля «Силант». А закончился не менее «странной» историей с долгами производства «Эльбор». В перечне знаковых предприятий, испытавших проблемы в этом году, и «Крестецкая строчка», и Новоблпотребсоюз. Его можно продолжить, как и размышления о системе ГЧП в этой связи.Уходящий год принес нам много хорошего. Но более всего он принес нам планов на будущее. Многое, что сегодня называют победами, это лишь старт. Предлагаю помнить об этом и работать для всеобщего нашего успеха.