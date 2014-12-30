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Дата 30.12.2014 13:36 Вставить в блог Версия для печати

Виктория Федотова: Модная политика и политическая мода

Тема: ПОЛИТИКА
Подведение итогов года — явление сезонное. Это характерно, прежде всего, для масс-медиа. Логично проанализировать и обобщить события, о которых больше всего говорилось в уходящем году. Например, глянцевые журналы идут по отработанной схеме: «Селебрити года — события года — самая модная тенденция года — гороскоп на следующий год». Меняется только начинка, схема остается практически неизменной. Но в этом году модный рынок изрядно тряхнуло.

Сначала Госдума ограничила долю иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ (доля составляла едва ли не 80%), затем — специфическая ситуация в российской экономике. Журналы стали тоньше, рекламы поубавилось. Все эти события для глянца, как гвозди в гроб: продажи растут только в сытые и спокойные времена, когда журнальчик — приятное дополнение к ужину в ресторане, а брендовая косметика — повод похвастаться перед подругами. Чтобы остаться на плаву, глянцу пришлось поменять схему, добавить скандал и политику, как неувядающие тренды. А еще лучше — совместить первое со вторым.

Читательская аудитория — девушки, жаждущие изысков красивой жизни. Любой глянец кричит «Милочка-я-научу-тебя-правильно-жить», и пропагандирует свои ценности. Такова его специфика, чтобы продать максимум рекламируемых брендов и выпустить новый номер. Любой глянец тиражирует несбыточную мечту о концентрированном счастье, и если политика встраивается в этот посыл, то моментально облекает свои тезисы в позитивный кокон, предварительно сотканный глянцем. Народ ведется, надеясь, что политика и мода — два непересекающихся вектора. Но практика доказывает обратное. Если политика приходит в глянец, она может разговаривать только на языке пропаганды, таком понятном и родном для читателя. И тому масса доказательств.

Разумеется, стилем года стал милитари. А темой года — война в романтических ее проявлениях. Французский журнал ELLE не так давно опубликовал фотографии одной из активисток Майдана и добровольца карательного батальона «Айдар», которая несет идеи геноцида жителей юго-востока Украины. Украинский глянец пишет о вышиванках и первой леди Украины, примерах любви на Майдане и о том, как пережить кризис. Знаменитости дают позитивные отклики о происходящем в Европе, не отрицая впрочем, что жить стало чуть сложнее. Политика в модной одежде, в аксессуарах, в модных обсуждениях. Сама политика стала модной.

Смесь полуправды и откровенной лжи, приправленная гламуром, оседает в головах молодых женщин, и навязывает им искаженную картину действительности: проблемы в мире есть, но они рассосется, а вот футболок из лимитированной коллекции D&G может не хватить — так выставляются приоритеты. Вместо того, чтобы сесть и разобраться в глянцево-политической каше в голове, читатель, скорее всего, посетят новую выставку или купят книгу, считая себя аполитичными.

Но на подсознании уже есть представления, сформированные тандемом «глянец-политика». И получается интересный прецедент: модные журналы пишут о политике для того, чтобы остаться на плаву, но сами съедаются политикой. Мода и красота уходят на задний план, а политика находит новые способы обратиться к аудитории и навязать свою идею, зашлифованную красотой и романтикой.

Центр Политического Анализа

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