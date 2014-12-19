Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19370.htm" style="color: #000000;">Светлана Щербакова: Горячая пресс-конференция и холодная война</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19370/1418999201.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Мероприятия с обманчиво скучным названием «большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина» ждали везде – в России, на Украине, Белоруссии, Грузии, Европе, естественно, США и в других странах. Причем, ждали азартно, нервно покусывая ногти, ведь в этой битве титанов не существует «крайних хат». Эта пресс-конференция должна была ответить на главный вопрос – дрогнула ли Россия на фоне обострившегося эффекта от санкций, поменяла ли она в этой связи свой взгляд на геополитические процессы – причем не только на украинский конфликт, но и на знаковые события в мире. <br> <br>Интересно, что масштаб этому, на первый взгляд, «междусобойчику», задали Штаты. Они первыми предъявили миру свою резолюцию № 758. В этом документе, на 16 страницах, подробно расписана стратегия того, что называется «холодная война». Как ни зашифровывай зловещую фразу – хоть циферками, хоть вязью. Ответ на этот выпад звучал лейтмотивом всего диалога со СМИ. Непонятливым Путин разъяснил в красках и образах –«… Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его [медведя]на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти.Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование». <br> <br>Возможно, некоторым такая жесткая риторика покажется сгущением красок, но это не так. Думать, что Америка лишь потрясает кулачком, лоснящимся от фастфуда, опрометчиво. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19370.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Светлана Щербакова: Горячая пресс-конференция и холодная война Тема: ПОЛИТИКА Москва

Мероприятия с обманчиво скучным названием «большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина» ждали везде – в России, на Украине, Белоруссии, Грузии, Европе, естественно, США и в других странах. Причем, ждали азартно, нервно покусывая ногти, ведь в этой битве титанов не существует «крайних хат». Эта пресс-конференция должна была ответить на главный вопрос – дрогнула ли Россия на фоне обострившегося эффекта от санкций, поменяла ли она в этой связи свой взгляд на геополитические процессы – причем не только на украинский конфликт, но и на знаковые события в мире.



Интересно, что масштаб этому, на первый взгляд, «междусобойчику», задали Штаты. Они первыми предъявили миру свою резолюцию № 758. В этом документе, на 16 страницах, подробно расписана стратегия того, что называется «холодная война». Как ни зашифровывай зловещую фразу – хоть циферками, хоть вязью. Ответ на этот выпад звучал лейтмотивом всего диалога со СМИ. Непонятливым Путин разъяснил в красках и образах –«… Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его [медведя]на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти.Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование».



Возможно, некоторым такая жесткая риторика покажется сгущением красок, но это не так. Думать, что Америка лишь потрясает кулачком, лоснящимся от фастфуда, опрометчиво. Антироссийская пропаганда уже действует на умы. И это не обязательно их любимые штампы – «все разворовали олигархи», «Путинслил» и так далее. Новейший тренд беззастенчиво насаждают либеральные журналисты, пытаясь убедить обывателя, что, на самом деле, Штатам от России ничего не нужно. В каждом втором блоге звучит тезис о том, что вроде как агрессия всем мерещится, поскольку взять-то у нас нечего.



Вот типичный пример с одного известного сайта. «…Запад хочет посадить Россию на цепь, выбить ей зубы и содрать шкуру … Осталось только понять, зачем эту Западу? Сибирь нашу хотят, Якутию? Замучаются снег копать… Всем пофиг, одни лишь мы мозолим глаза, при этом не представляя никакой угрозы Западу ни экономически, ни в военном отношении». Интересно, давно ли сам блоггер стал считать ядерную державу с бесконечными запасами всего застрявшим во льдах снеговиком.



Второй по популярности либеральный тренд – страну возглавляет кровавый диктатор, и единственный выход – бежать из нее на первом же «Философском пароходе».«…Чтобы не пытаться убегать под артобстрелами, подобно поверившим в Россию жителям Донецка и Луганска, выбор между жизнью в России и эмиграцией предстоит сделать в ближайшие несколько месяцев. Потом его может просто не оказаться». Эта «паника в селе», созданная и искусственно стимулируемая дезорганизует мыслящие слои общества не хуже майданов. Ведь это не бутылка с зажигательной смесью – опасно. Истинным патриотам предлагается полюбить Родину на некотором расстоянии, поскольку здесь, по мысли автора, только рабство, дикость и преждевременная смерть.



И это действительно новые идеологемы антироссийской пропаганды, а не частные мнения. Именно поэтому на пресс-конференции, «неудобные» как казалось либеральным журналистам, вопросы лились как из рога изобилия – про пятую колонну и оппозиционеров, про «героев» нашего времени вроде Макаревича. Другое дело, что задавшие их добились прямо противоположного результата. Не бессвязных оправданий первого лица о тирании свободной прессы, а четкого маркирования – пятая колонна, национал-предатель вместо политкорректного «оппозиционер».



Эта грань была проведена Президентом не ради красного словца. Фраза Путина - «Все мои действия направлены на то, чтобы сплотить наше общество, а не разделять его. Но лакировать все бесконечно тоже невозможно, надо иногда вещи называть своими именами» имеет конкретных адресатов.Поскольку, повторюсь, разговор происходит уже после фактического объявления России холодной войны, значит те, кто подыгрывают врагу, должны так и называться, а не именовать себя обтекаемыми терминами, не лишенными даже некоего налета романтизма. Не надо лукавства о другом пути развития России, о Западе-партнере и вороватых олигархах, если ты банально работаешь против своей страны. Это не затирание инакомыслящих, а упреждающий удар. Ввиду серьезности ситуации и масштаба угроз, нависших над страной.



Кто-то может подумать, что все описанное выше – слишком скверная перспектива, чтобы быть правдой. Не бряцают же оружием у наших границ. Но о серьезности намерений говорит не только дуло у виска. Это успеется. Как вам недвусмысленный намек Белого дома, переданный Президенту через местных либеральных писак – не опасается ли он дворцовых переворотов? Открыто, уже нимало не таясь, Запад предупреждает, что предпримет отчаянные меры, чтобы убрать того, с кем не смог договориться. Того, кто дерзнул показать Дяде Сэму кукиш.



Но не только угрозы звучали во время пресс-конференции. Главный тезис в преддверии холодной войны, Путин адресовал не Западу, а своему народу. Президент четко сказал, на кого он в этих условиях будет опираться, кого он считает элитой на самом деле. Элита – это работяги и крестьяне, на плечах которых страна держалась всегда. Даже когда «лучшие умы» ее предали. Мероприятия с обманчиво скучным названием «большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина» ждали везде – в России, на Украине, Белоруссии, Грузии, Европе, естественно, США и в других странах. Причем, ждали азартно, нервно покусывая ногти, ведь в этой битве титанов не существует «крайних хат». Эта пресс-конференция должна была ответить на главный вопрос – дрогнула ли Россия на фоне обострившегося эффекта от санкций, поменяла ли она в этой связи свой взгляд на геополитические процессы – причем не только на украинский конфликт, но и на знаковые события в мире.Интересно, что масштаб этому, на первый взгляд, «междусобойчику», задали Штаты. Они первыми предъявили миру свою резолюцию № 758. В этом документе, на 16 страницах, подробно расписана стратегия того, что называется «холодная война». Как ни зашифровывай зловещую фразу – хоть циферками, хоть вязью. Ответ на этот выпад звучал лейтмотивом всего диалога со СМИ. Непонятливым Путин разъяснил в красках и образах –«… Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его [медведя]на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти.Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование».Возможно, некоторым такая жесткая риторика покажется сгущением красок, но это не так. Думать, что Америка лишь потрясает кулачком, лоснящимся от фастфуда, опрометчиво. Антироссийская пропаганда уже действует на умы. И это не обязательно их любимые штампы – «все разворовали олигархи», «Путинслил» и так далее. Новейший тренд беззастенчиво насаждают либеральные журналисты, пытаясь убедить обывателя, что, на самом деле, Штатам от России ничего не нужно. В каждом втором блоге звучит тезис о том, что вроде как агрессия всем мерещится, поскольку взять-то у нас нечего.Вот типичный пример с одного известного сайта. «…Запад хочет посадить Россию на цепь, выбить ей зубы и содрать шкуру … Осталось только понять, зачем эту Западу? Сибирь нашу хотят, Якутию? Замучаются снег копать… Всем пофиг, одни лишь мы мозолим глаза, при этом не представляя никакой угрозы Западу ни экономически, ни в военном отношении». Интересно, давно ли сам блоггер стал считать ядерную державу с бесконечными запасами всего застрявшим во льдах снеговиком.Второй по популярности либеральный тренд – страну возглавляет кровавый диктатор, и единственный выход – бежать из нее на первом же «Философском пароходе».«…Чтобы не пытаться убегать под артобстрелами, подобно поверившим в Россию жителям Донецка и Луганска, выбор между жизнью в России и эмиграцией предстоит сделать в ближайшие несколько месяцев. Потом его может просто не оказаться». Эта «паника в селе», созданная и искусственно стимулируемая дезорганизует мыслящие слои общества не хуже майданов. Ведь это не бутылка с зажигательной смесью – опасно. Истинным патриотам предлагается полюбить Родину на некотором расстоянии, поскольку здесь, по мысли автора, только рабство, дикость и преждевременная смерть.И это действительно новые идеологемы антироссийской пропаганды, а не частные мнения. Именно поэтому на пресс-конференции, «неудобные» как казалось либеральным журналистам, вопросы лились как из рога изобилия – про пятую колонну и оппозиционеров, про «героев» нашего времени вроде Макаревича. Другое дело, что задавшие их добились прямо противоположного результата. Не бессвязных оправданий первого лица о тирании свободной прессы, а четкого маркирования – пятая колонна, национал-предатель вместо политкорректного «оппозиционер».Эта грань была проведена Президентом не ради красного словца. Фраза Путина - «Все мои действия направлены на то, чтобы сплотить наше общество, а не разделять его. Но лакировать все бесконечно тоже невозможно, надо иногда вещи называть своими именами» имеет конкретных адресатов.Поскольку, повторюсь, разговор происходит уже после фактического объявления России холодной войны, значит те, кто подыгрывают врагу, должны так и называться, а не именовать себя обтекаемыми терминами, не лишенными даже некоего налета романтизма. Не надо лукавства о другом пути развития России, о Западе-партнере и вороватых олигархах, если ты банально работаешь против своей страны. Это не затирание инакомыслящих, а упреждающий удар. Ввиду серьезности ситуации и масштаба угроз, нависших над страной.Кто-то может подумать, что все описанное выше – слишком скверная перспектива, чтобы быть правдой. Не бряцают же оружием у наших границ. Но о серьезности намерений говорит не только дуло у виска. Это успеется. Как вам недвусмысленный намек Белого дома, переданный Президенту через местных либеральных писак – не опасается ли он дворцовых переворотов? Открыто, уже нимало не таясь, Запад предупреждает, что предпримет отчаянные меры, чтобы убрать того, с кем не смог договориться. Того, кто дерзнул показать Дяде Сэму кукиш.Но не только угрозы звучали во время пресс-конференции. Главный тезис в преддверии холодной войны, Путин адресовал не Западу, а своему народу. Президент четко сказал, на кого он в этих условиях будет опираться, кого он считает элитой на самом деле. Элита – это работяги и крестьяне, на плечах которых страна держалась всегда. Даже когда «лучшие умы» ее предали.