Вставить в блог Версия для печати Юрий Якорь: Глупость или распил? К ситуации в Гольяново Последние несколько лет я живу в московском районе Гольяново. По данным The Huffington Post этот район занимает третье место в мире среди самых опасных районов. Это очевидная неправда, там спокойно и зелено. А дурная репутация осталась в прошлом, когда на Востоке столицы давали квартиры рабочим. А рядом автовокзал. Понятно, что драки и криминал. В 90-е годы ситуацию осложнял находящийся неподалеку Черкизовский рынок. Но и его уже много лет как не существует. В итоге, перед нами хороший, спокойный, зеленый спальный район в котором живут много пенсионеров. <br> <br>И вот здесь возникает проблема - несколько лет назад московская мэрия решила, что проходящее по району Щелковское шоссе необходимо срочно расширить и сделать максимально комфортным для автомобилистов, построить отдельную эстакаду возле автовокзала. Идея спорная, так как сильно усложняет дорожную ситуацию во всей Москве. Москва не приспособлена для большого количества машин. Потому, кстати, сейчас и делают многие улицы в центре пешеходными или полупешеходными.

Читать продолжение на Новых Хрониках Юрий Якорь: Глупость или распил? К ситуации в Гольяново Тема: ЖКХ Москва

Последние несколько лет я живу в московском районе Гольяново. По данным The Huffington Post этот район занимает третье место в мире среди самых опасных районов. Это очевидная неправда, там спокойно и зелено. А дурная репутация осталась в прошлом, когда на Востоке столицы давали квартиры рабочим. А рядом автовокзал. Понятно, что драки и криминал. В 90-е годы ситуацию осложнял находящийся неподалеку Черкизовский рынок. Но и его уже много лет как не существует. В итоге, перед нами хороший, спокойный, зеленый спальный район в котором живут много пенсионеров.



И вот здесь возникает проблема - несколько лет назад московская мэрия решила, что проходящее по району Щелковское шоссе необходимо срочно расширить и сделать максимально комфортным для автомобилистов, построить отдельную эстакаду возле автовокзала. Идея спорная, так как сильно усложняет дорожную ситуацию во всей Москве. Москва не приспособлена для большого количества машин. Потому, кстати, сейчас и делают многие улицы в центре пешеходными или полупешеходными. Надо ли говорить, что шоссе встало и полоса для выделенного транспорта перестала работать по назначению. В условиях постоянной пробки глупо оставлять целую полосу свободной.



Ужасающая экология из-за бесконечной пробки, закрытие подземных переходов и замена их на временные надземные, куда не то что старик или женщина с коляской не могут подняться, но и взрослому мужчине будет тяжело настолько они крутые. Немалая часть жителей Гольяново оказались отрезаны от привычных магазинов на другой стороне шоссе. Впрочем, в уже отремонтированных подземных переходах все равно нет ничего похожего на программу «доступная среда». Ни пандусов, ни лифтов, хорошо хоть перила оставили.



Но даже с таким в общем-то можно справиться и пережить, все же «неудобства временны - польза навсегда», как написано на известной серии плакатов студии Артемия Лебедева, если бы не странная идея дорожников, которые отремонтировав очередной участок дороги забывают закопать трубы. Так и стоят они, неделя за неделей, месяц за месяцев. Делая невозможных проход даже взрослых людей и разводя безумную грязь. Как известно, канава ее первейший создатель.



В феврале 2014 года вице-мэр Москвы Марат Хуснулин обещал оштрафовать компанию устроившую все это за срыв сроков. В ноябре того же года было принято решение, что работы закончатся в мае 2015 года. Штрафов никто, конечно, не заплатил и перед простыми москвичами оказавшимися в блокаде в собственном районе никто не извинился Трубы будут уничтожать район как минимум до следующего лета. И это только в том случае если трубы все же решат закопать. Что далеко не факт. Ведь работы давно уже закончены. Что это глупость или обыкновенный распил в котором нынче часто уличают сотрудников московской мэрии?



Непонятно. Впрочем, району к таким «работам» не привыкать, потому что совсем недавно, в октябре, после реконструкции был открыт «Сиреневый сад» какое-то дерево даже сажал лично Сергей Собянин. За минимум полгода строители проложили дорожки и серьезно прорядили кустарник. В результате вместо места для гуляния получилась продуваемая всеми ветрами площадь в которой растут какие-то палочки (собственно, ростки сирени). Площадка оказалась абсолютно неприспособленной для отдыха. Остается одна надежда, что за зиму все ростки не замерзнут и не будут сломаны местной молодежью. А нет сирени — нету вопросов про то на что же именно были потрачены деньги. Мол саженцы были очень хорошие и дорогие, как жаль, что их никто не увидел в цвету. Уж слишком долгий срок от октября до мая. Всякое может случиться.



Как жаль, что неплохие по сути идеи столичной мэрии о создании культурных площадок или улучшении дорог сталкиваются с обычной российской несобранностью, коррупцией и нежеланием думать о простых горожанах. Последние несколько лет я живу в московском районе Гольяново. По данным The Huffington Post этот район занимает третье место в мире среди самых опасных районов. Это очевидная неправда, там спокойно и зелено. А дурная репутация осталась в прошлом, когда на Востоке столицы давали квартиры рабочим. А рядом автовокзал. Понятно, что драки и криминал. В 90-е годы ситуацию осложнял находящийся неподалеку Черкизовский рынок. Но и его уже много лет как не существует. В итоге, перед нами хороший, спокойный, зеленый спальный район в котором живут много пенсионеров.И вот здесь возникает проблема - несколько лет назад московская мэрия решила, что проходящее по району Щелковское шоссе необходимо срочно расширить и сделать максимально комфортным для автомобилистов, построить отдельную эстакаду возле автовокзала. Идея спорная, так как сильно усложняет дорожную ситуацию во всей Москве. Москва не приспособлена для большого количества машин. Потому, кстати, сейчас и делают многие улицы в центре пешеходными или полупешеходными. Надо ли говорить, что шоссе встало и полоса для выделенного транспорта перестала работать по назначению. В условиях постоянной пробки глупо оставлять целую полосу свободной.Ужасающая экология из-за бесконечной пробки, закрытие подземных переходов и замена их на временные надземные, куда не то что старик или женщина с коляской не могут подняться, но и взрослому мужчине будет тяжело настолько они крутые. Немалая часть жителей Гольяново оказались отрезаны от привычных магазинов на другой стороне шоссе. Впрочем, в уже отремонтированных подземных переходах все равно нет ничего похожего на программу «доступная среда». Ни пандусов, ни лифтов, хорошо хоть перила оставили.Но даже с таким в общем-то можно справиться и пережить, все же «неудобства временны - польза навсегда», как написано на известной серии плакатов студии Артемия Лебедева, если бы не странная идея дорожников, которые отремонтировав очередной участок дороги забывают закопать трубы. Так и стоят они, неделя за неделей, месяц за месяцев. Делая невозможных проход даже взрослых людей и разводя безумную грязь. Как известно, канава ее первейший создатель.В феврале 2014 года вице-мэр Москвы Марат Хуснулин обещал оштрафовать компанию устроившую все это за срыв сроков. В ноябре того же года было принято решение, что работы закончатся в мае 2015 года. Штрафов никто, конечно, не заплатил и перед простыми москвичами оказавшимися в блокаде в собственном районе никто не извинился Трубы будут уничтожать район как минимум до следующего лета. И это только в том случае если трубы все же решат закопать. Что далеко не факт. Ведь работы давно уже закончены. Что это глупость или обыкновенный распил в котором нынче часто уличают сотрудников московской мэрии?Непонятно. Впрочем, району к таким «работам» не привыкать, потому что совсем недавно, в октябре, после реконструкции был открыт «Сиреневый сад» какое-то дерево даже сажал лично Сергей Собянин. За минимум полгода строители проложили дорожки и серьезно прорядили кустарник. В результате вместо места для гуляния получилась продуваемая всеми ветрами площадь в которой растут какие-то палочки (собственно, ростки сирени). Площадка оказалась абсолютно неприспособленной для отдыха. Остается одна надежда, что за зиму все ростки не замерзнут и не будут сломаны местной молодежью. А нет сирени — нету вопросов про то на что же именно были потрачены деньги. Мол саженцы были очень хорошие и дорогие, как жаль, что их никто не увидел в цвету. Уж слишком долгий срок от октября до мая. Всякое может случиться.Как жаль, что неплохие по сути идеи столичной мэрии о создании культурных площадок или улучшении дорог сталкиваются с обычной российской несобранностью, коррупцией и нежеланием думать о простых горожанах.