Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19338.htm" style="color: #000000;">Светлана Щербакова: Сага об очень дорогой машине</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19338/1418767729.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Стоило Сергею Митину возглавить Новгородскую область, как тихая провинция тут же превратилась в какой-то искрящийся генератор инфоповодов. Еще буквально вчера 53 регион то и дело путали с Нижним Новгородом, или как максимум, презрительно именовали «бандитским заповедником». <br> <br>Теперь же все заиграло: секретные предвыборные сведения <a href="http://world.time.com/2012/10/15/the-managed-democracy-a-how-to-manual-from-putins-russia/">утекают прямо в Америку</a>, первый вице-губернатор под следствием в прогремевшем на всю страну «дорожном деле», <a href="http://vnnews.ru/social/40931-osujdenniie-po-dorojnomu-delu-15-millionov-poxishennix-cherez-magistral-poshli-na-edinuyu-rossiyu.html">брошена тень и на местное отделение правящей партии</a>. А недавние события в Новгородском правительстве и вовсе подарили вторую жизнь идиоме «пир во время чумы». <br> <br>Все началось с сообщения автобазы правительства региона об электронном аукционе на «выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля марки «MERCEDES BENZ S 350» («МЕРСЕДЕС БЕНЦ С350») <a href="http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0150200000614002675">на сайте госзакупок</a>. <br> <br>В графе "итого" поставлена цифра около пяти с половиной миллионов рублей. Для дотационного региона, коим является Новгородская область, это гигантская сумма. И она в два раза больше годового (!) бюджета среднего сельского поселения, как подметили активисты новгородского ОНФ, обнародовавшие взрывоопасные сведения. Они же расшифровали, что под формулировками «ремонт» и «закупка запчастей» подразумеваются бронирование и тонировка авто. Реакция населения не заставила себя ждать – прения долго не стихали ни в социальных сетях и форумах, ни в комментариях новостных агентств, ни на кухнях пролетариев. <br> <br>Если отбраковать ненормативную лексику, то народ в основной массе жаждет знать – а от кого новгородские власти собрались укрываться в бронированной машине? Даже во времена бандитского беспредела в Новгородской области ее так называемые «хозяева» из финансово-промышленной группы не пользовались бронированным транспортом. Да, Коля "Бес" и Тельман Мхитарян катались в дорогих автомобилях последних марок, но без всяких милитаристских примочек. И правильно делали. Одного чуть не подорвали бомбой возле его любимого ресторана, заложенной в урну, а другой вообще сгинул где-то на бескрайних просторах Украины. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19338.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Светлана Щербакова: Сага об очень дорогой машине Тема: РЕГИОНЫ

Стоило Сергею Митину возглавить Новгородскую область, как тихая провинция тут же превратилась в какой-то искрящийся генератор инфоповодов. Еще буквально вчера 53 регион то и дело путали с Нижним Новгородом, или как максимум, презрительно именовали «бандитским заповедником».



Теперь же все заиграло: секретные предвыборные сведения



Все началось с сообщения автобазы правительства региона об электронном аукционе на «выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля марки «MERCEDES BENZ S 350» («МЕРСЕДЕС БЕНЦ С350»)



В графе "итого" поставлена цифра около пяти с половиной миллионов рублей. Для дотационного региона, коим является Новгородская область, это гигантская сумма. И она в два раза больше годового (!) бюджета среднего сельского поселения, как подметили активисты новгородского ОНФ, обнародовавшие взрывоопасные сведения. Они же расшифровали, что под формулировками «ремонт» и «закупка запчастей» подразумеваются бронирование и тонировка авто. Реакция населения не заставила себя ждать – прения долго не стихали ни в социальных сетях и форумах, ни в комментариях новостных агентств, ни на кухнях пролетариев.



Если отбраковать ненормативную лексику, то народ в основной массе жаждет знать – а от кого новгородские власти собрались укрываться в бронированной машине? Даже во времена бандитского беспредела в Новгородской области ее так называемые «хозяева» из финансово-промышленной группы не пользовались бронированным транспортом. Да, Коля "Бес" и Тельман Мхитарян катались в дорогих автомобилях последних марок, но без всяких милитаристских примочек. И правильно делали. Одного чуть не подорвали бомбой возле его любимого ресторана, заложенной в урну, а другой вообще сгинул где-то на бескрайних просторах Украины. И говорят, бронированная машина ему бы не особо помогла.



Так от кого защищаться во времена спокойные от бандитов? От населения? Всеобщими усилиями коллективный разум пытался припомнить хотя бы один прецедент нападения на высочайшее лицо региона и ничего не вспомнил. Вроде один раз кто-то по неосторожности чуть не сбил на машине Сергея Герасимовича, неспешно выходившего из Кремлевского парка, а второй раз он сам упал, штурмуя на велосипеде поребрики во время осмотра своих «владений». Никаких «коктейлей Молотова» и «мусорной люстрации» (короткий безпарашютный полет чиновника головой в бак с объедками). Это в провинциальном российском городке – шокирующая телевизионная экзотика.



И если реальные основания для таких мер безопасности отсутствуют, то остается лишь рассуждать в ключе простой житейской логики. И эта логика подсказывает, что мы имеем дело со страшной в своей простоте недальновидностью региональной власти. Крамолу (коррупционную составляющую), если она есть, пусть ищут уполномоченные органы.



Недальновидность же заключается даже не в том, что население оскорбится недоверием к нему властей. То, что их, возможно, считают полудикими пигмеями, от которых нужно спасаться в броневике, новгородцы как-нибудь переживут. Гораздо не приятнее, когда держат за дураков.



Бюджет Новгородской области



Ведь, в сущности, траты на содержание автомобиля (не важно – 5 миллионов, 150 тысяч или даже 10 тысяч) в условиях, когда на счету каждый рубль и вся страна затягивает пояса, это даже не неуважение. Это насмешка, тот самый "пир во время чумы". Новгородцы терпеливы, многое прощают, в том числе не прикрытое Стоило Сергею Митину возглавить Новгородскую область, как тихая провинция тут же превратилась в какой-то искрящийся генератор инфоповодов. Еще буквально вчера 53 регион то и дело путали с Нижним Новгородом, или как максимум, презрительно именовали «бандитским заповедником».Теперь же все заиграло: секретные предвыборные сведения утекают прямо в Америку , первый вице-губернатор под следствием в прогремевшем на всю страну «дорожном деле», брошена тень и на местное отделение правящей партии . А недавние события в Новгородском правительстве и вовсе подарили вторую жизнь идиоме «пир во время чумы».Все началось с сообщения автобазы правительства региона об электронном аукционе на «выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля марки «MERCEDES BENZ S 350» («МЕРСЕДЕС БЕНЦ С350») на сайте госзакупок В графе "итого" поставлена цифра около пяти с половиной миллионов рублей. Для дотационного региона, коим является Новгородская область, это гигантская сумма. И она в два раза больше годового (!) бюджета среднего сельского поселения, как подметили активисты новгородского ОНФ, обнародовавшие взрывоопасные сведения. Они же расшифровали, что под формулировками «ремонт» и «закупка запчастей» подразумеваются бронирование и тонировка авто. Реакция населения не заставила себя ждать – прения долго не стихали ни в социальных сетях и форумах, ни в комментариях новостных агентств, ни на кухнях пролетариев.Если отбраковать ненормативную лексику, то народ в основной массе жаждет знать – а от кого новгородские власти собрались укрываться в бронированной машине? Даже во времена бандитского беспредела в Новгородской области ее так называемые «хозяева» из финансово-промышленной группы не пользовались бронированным транспортом. Да, Коля "Бес" и Тельман Мхитарян катались в дорогих автомобилях последних марок, но без всяких милитаристских примочек. И правильно делали. Одного чуть не подорвали бомбой возле его любимого ресторана, заложенной в урну, а другой вообще сгинул где-то на бескрайних просторах Украины. И говорят, бронированная машина ему бы не особо помогла.Так от кого защищаться во времена спокойные от бандитов? От населения? Всеобщими усилиями коллективный разум пытался припомнить хотя бы один прецедент нападения на высочайшее лицо региона и ничего не вспомнил. Вроде один раз кто-то по неосторожности чуть не сбил на машине Сергея Герасимовича, неспешно выходившего из Кремлевского парка, а второй раз он сам упал, штурмуя на велосипеде поребрики во время осмотра своих «владений». Никаких «коктейлей Молотова» и «мусорной люстрации» (короткий безпарашютный полет чиновника головой в бак с объедками). Это в провинциальном российском городке – шокирующая телевизионная экзотика.И если реальные основания для таких мер безопасности отсутствуют, то остается лишь рассуждать в ключе простой житейской логики. И эта логика подсказывает, что мы имеем дело со страшной в своей простоте недальновидностью региональной власти. Крамолу (коррупционную составляющую), если она есть, пусть ищут уполномоченные органы.Недальновидность же заключается даже не в том, что население оскорбится недоверием к нему властей. То, что их, возможно, считают полудикими пигмеями, от которых нужно спасаться в броневике, новгородцы как-нибудь переживут. Гораздо не приятнее, когда держат за дураков.Бюджет Новгородской области дефицитный (около 1,4 миллиарда рублей) . Кое-как держаться на плаву помогают лишь федеральные дотации – на дороги, здравоохранение, образование и так далее. В условиях галопирующего экономического кризиса, вызванного дикими скачками доллара, эти дотации могут быть сведены к нулю. В этих же условиях собственные источники финансирования (а в Новгородской области это, в большей степени, налоги простых граждан) нужно холить и лелеять, а не дразнить и провоцировать на праведный гнев.Ведь, в сущности, траты на содержание автомобиля (не важно – 5 миллионов, 150 тысяч или даже 10 тысяч) в условиях, когда на счету каждый рубль и вся страна затягивает пояса, это даже не неуважение. Это насмешка, тот самый "пир во время чумы". Новгородцы терпеливы, многое прощают, в том числе не прикрытое систематическое хамство , но простят ли откровенную дискредитацию власти – не известно.