Александр Антошин: Параллельная реальность Сергея Митина

12.12.2014 16:24 Вставить в блог Версия для печати
Александр Антошин: Параллельная реальность Сергея МитинаТема: РЕГИОНЫ Великий Новгород
Прекрасным свежим предложением порадовали областные власти новгородцев. Губернатор раскритиковал вице-мэра и потребовал решить вопрос с парковкой у областной центральной клинической больницы. «Этот ответ по стоянке на улице Павла Левитта я слышу уже четыре+ года. Она необходима, и вы должны её сделать. Если парковка там нигде не помещается, её надо построить в любом удобном для горожан месте. Хоть на выезде из города. Пустите маршрутный автобус или такси от неё до больницы, – заявил Сергей Митин.
Парковка, безусловно, необходима, а муниципальные власти занимаются этой проблемой недостаточно активно, но возникает ряд вопросов. Во-первых, когда сам Сергей Герасимович последний раз ездил по предложенному им маршруту в вечерний час-пик без «мигалки», во-вторых, в каком городе живет сам новгородский губернатор? От областной больницы до предполагаемой стоянки около трех с половиной километров. Новгород город небольшой, весь центр города и Торговая сторона находятся в радиусе пяти километров, Весь Западный район укладывается в шесть километров. И только жители улицы Псковской будут ехать до конечной точки маршрута аж целых семь километров. То, есть максимальный маршрут в обе стороны 14 километров, Сергей Герасимович предлагает удлинить этот путь до 28 километров, то есть практически в два раза, из которых 6 километров предлагается проехаться общественным транспортом. А может быть проще бросить машину дома и сразу поехать в областную больницу на автобусе?
Такое предложение мог выдать только человек, очень поверхностно знакомый с географией Великого Новгорода, и очень прискорбно, что за почти семь лет своего губернаторства Сергей Герасимович так и не смог выучить новгородские улицы. Ладно, предположим, что муниципальные власти «взяли под козырек» и оплатили строительство совершенно ненужной городу парковки из бюджета. Участок от въезда в Новгород и до центральных корпусов Новгородского Госуниверситета – один из наиболее загруженных городских маршрутов. При определенной доле невезения в вечерний час-пик эти несколько километров можно «ехать» минут сорок. Областная больница находится ровно на этом пути. То есть губернатор Митин предлагает еще больше загрузить этот маршрут шатлами и частными автомобилями, которые с парковки будут возвращаться назад в город. Улица Санкт-Петербургская на этом отрезке «встанет» намертво!
Логика новгородского губернатора абсолютно понятна, при включенных спецсигналах, что такое эти три километра? Крюк в пять минут, не больше. Но только с новгородцами Сергей Митины пребывает в параллельной реальности. Для них та же дорога займет минимум полчаса только в одну сторону. И это далеко не единственный пример расхождения реальности высшего новгородского чиновничества с реальностью простых смертных.
Буквально две недели назад в очередной раз из уст на этот раз вице-губернатора Вероники Мининой прозвучала сакраментальная фраза: «молодежь больше не уезжает из Великого Новгорода и, наоборот, возвращается в регион из Москвы и Петербурга».
Прозвучала раз, наверное, в -дцатый. Первый раз подобную
сентенцию мне довелось услышать в 2011-м году во время встречи Сергей Митина с новгородскими блогерами. Тогда же я попытался объяснить, как достигаются подобные результаты: до Петербурга от Новгорода ехать меньше трех часов. Именно Питер, как правило, и отправляются покорять молодые новгородцы. Живут там в съемных квартиры, с регистрации в Новгороде не снимаются, а сюда возвращаются на выходные повидать родителей. Город Чудово Новгородской области вообще находится всего в ста километрах от Петербурга. И если власти Ленинградской и Московской областей активно обсуждают проблему маятниковой миграции, то для Новгородских властей этого вопроса не существует. По статистике эти люди в Новгородской области и все замечательно.
Понятно, что это крайне сложная проблема, которую достаточно тяжело решить. Никто и не требует моментального решения. Но давайте ее хотя бы признаем и начнем искать выход. Если говорить «халва» сто раз подряд, слаще-то во рту не станет. Две трети моих бывших однокурсников (выпуск 2010-го года, та самая молодежь), живет где угодно от Перми до Варшавы и Берлина, но только не в Великом Новгороде. С парой курсов младше и старше примерно та же ситуация. Так же дело обстоит же и с однокурсниками моих знакомых, которые учились на других факультетах. А ведь многие отбыли в Петербург и Москву еще после получения школьного аттестата и так и не вернулись. И очень сложно заставить молодежь и их родителей отказаться верить своим собственным глазам. Подобные реплики из параллельной реальности подрывают доверие к новгородским областным властям, уверяют новгородцев в том, что губернатор живет в мире статистики, где «все хорошо, прекрасная маркиза» и, как следствие, сказываются на рейтинге самих областных властей.
Возвращаясь к теме парковки у областной больницы. На самом деле, достаточно много неиспользуемой территории есть у самой клиники. Там вполне могут уместиться машины персонала и часть автомобилей пациентов и их родственников. Но, чтобы более рационально использовать эту землю, «нарычать» нужно не на вице-мэра, а на областной департамент здравоохранения.
Это гораздо эффективнее, чем окончательно «загружать» улицу Большую Санкт-Петербургскую, к тому же, такой ход поможет хоть слегка облегчить возвращение молодежи в Новгород. Пускай только и на выходные. Впрочем, чтобы место не пустовало, на выезде из города вполне можно обустроить парковку для областного правительства, всего-то каких-то шесть километров. Думаю, никто из горожан против не будет.