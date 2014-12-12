Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19294.htm" style="color: #000000;">Александр Антошин: Параллельная реальность Сергея Митина</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19294/1418390822.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Прекрасным свежим предложением порадовали областные власти новгородцев. Губернатор раскритиковал вице-мэра и потребовал решить вопрос с парковкой у областной центральной клинической больницы. «Этот ответ по стоянке на улице Павла Левитта я слышу уже четыре+ года. Она необходима, и вы должны её сделать. Если парковка там нигде не помещается, её надо построить в любом удобном для горожан месте. Хоть на выезде из города. Пустите маршрутный автобус или такси от неё до больницы, – заявил Сергей Митин. <br> <br>Парковка, безусловно, необходима, а муниципальные власти занимаются этой проблемой недостаточно активно, но возникает ряд вопросов. Во-первых, когда сам Сергей Герасимович последний раз ездил по предложенному им маршруту в вечерний час-пик без «мигалки», во-вторых, в каком городе живет сам новгородский губернатор? От областной больницы до предполагаемой стоянки около трех с половиной километров. Новгород город небольшой, весь центр города и Торговая сторона находятся в радиусе пяти километров, Весь Западный район укладывается в шесть километров. И только жители улицы Псковской будут ехать до конечной точки маршрута аж целых семь километров. То, есть максимальный маршрут в обе стороны 14 километров, Сергей Герасимович предлагает удлинить этот путь до 28 километров, то есть практически в два раза, из которых 6 километров предлагается проехаться общественным транспортом. А может быть проще бросить машину дома и сразу поехать в областную больницу на автобусе? <br> <br>Такое предложение мог выдать только человек, очень поверхностно знакомый с географией Великого Новгорода, и очень прискорбно, что за почти семь лет своего губернаторства Сергей Герасимович так и не смог выучить новгородские улицы. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19294.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Александр Антошин: Параллельная реальность Сергея Митина Тема: РЕГИОНЫ Великий Новгород

Прекрасным свежим предложением порадовали областные власти новгородцев. Губернатор раскритиковал вице-мэра и потребовал решить вопрос с парковкой у областной центральной клинической больницы. «Этот ответ по стоянке на улице Павла Левитта я слышу уже четыре+ года. Она необходима, и вы должны её сделать. Если парковка там нигде не помещается, её надо построить в любом удобном для горожан месте. Хоть на выезде из города. Пустите маршрутный автобус или такси от неё до больницы, – заявил Сергей Митин.



Парковка, безусловно, необходима, а муниципальные власти занимаются этой проблемой недостаточно активно, но возникает ряд вопросов. Во-первых, когда сам Сергей Герасимович последний раз ездил по предложенному им маршруту в вечерний час-пик без «мигалки», во-вторых, в каком городе живет сам новгородский губернатор? От областной больницы до предполагаемой стоянки около трех с половиной километров. Новгород город небольшой, весь центр города и Торговая сторона находятся в радиусе пяти километров, Весь Западный район укладывается в шесть километров. И только жители улицы Псковской будут ехать до конечной точки маршрута аж целых семь километров. То, есть максимальный маршрут в обе стороны 14 километров, Сергей Герасимович предлагает удлинить этот путь до 28 километров, то есть практически в два раза, из которых 6 километров предлагается проехаться общественным транспортом. А может быть проще бросить машину дома и сразу поехать в областную больницу на автобусе?



Такое предложение мог выдать только человек, очень поверхностно знакомый с географией Великого Новгорода, и очень прискорбно, что за почти семь лет своего губернаторства Сергей Герасимович так и не смог выучить новгородские улицы. Ладно, предположим, что муниципальные власти «взяли под козырек» и оплатили строительство совершенно ненужной городу парковки из бюджета. Участок от въезда в Новгород и до центральных корпусов Новгородского Госуниверситета – один из наиболее загруженных городских маршрутов. При определенной доле невезения в вечерний час-пик эти несколько километров можно «ехать» минут сорок. Областная больница находится ровно на этом пути. То есть губернатор Митин предлагает еще больше загрузить этот маршрут шатлами и частными автомобилями, которые с парковки будут возвращаться назад в город. Улица Санкт-Петербургская на этом отрезке «встанет» намертво!



Логика новгородского губернатора абсолютно понятна, при включенных спецсигналах, что такое эти три километра? Крюк в пять минут, не больше. Но только с новгородцами Сергей Митины пребывает в параллельной реальности. Для них та же дорога займет минимум полчаса только в одну сторону. И это далеко не единственный пример расхождения реальности высшего новгородского чиновничества с реальностью простых смертных.

Буквально две недели назад в очередной раз из уст на этот раз вице-губернатора Вероники Мининой прозвучала сакраментальная фраза: «молодежь больше не уезжает из Великого Новгорода и, наоборот, возвращается в регион из Москвы и Петербурга».



Прозвучала раз, наверное, в -дцатый. Первый раз подобную

сентенцию мне довелось услышать в 2011-м году во время встречи Сергей Митина с новгородскими блогерами. Тогда же я попытался объяснить, как достигаются подобные результаты: до Петербурга от Новгорода ехать меньше трех часов. Именно Питер, как правило, и отправляются покорять молодые новгородцы. Живут там в съемных квартиры, с регистрации в Новгороде не снимаются, а сюда возвращаются на выходные повидать родителей. Город Чудово Новгородской области вообще находится всего в ста километрах от Петербурга. И если власти Ленинградской и Московской областей активно обсуждают проблему маятниковой миграции, то для Новгородских властей этого вопроса не существует. По статистике эти люди в Новгородской области и все замечательно.



Понятно, что это крайне сложная проблема, которую достаточно тяжело решить. Никто и не требует моментального решения. Но давайте ее хотя бы признаем и начнем искать выход. Если говорить «халва» сто раз подряд, слаще-то во рту не станет. Две трети моих бывших однокурсников (выпуск 2010-го года, та самая молодежь), живет где угодно от Перми до Варшавы и Берлина, но только не в Великом Новгороде. С парой курсов младше и старше примерно та же ситуация. Так же дело обстоит же и с однокурсниками моих знакомых, которые учились на других факультетах. А ведь многие отбыли в Петербург и Москву еще после получения школьного аттестата и так и не вернулись. И очень сложно заставить молодежь и их родителей отказаться верить своим собственным глазам. Подобные реплики из параллельной реальности подрывают доверие к новгородским областным властям, уверяют новгородцев в том, что губернатор живет в мире статистики, где «все хорошо, прекрасная маркиза» и, как следствие, сказываются на рейтинге самих областных властей.



Возвращаясь к теме парковки у областной больницы. На самом деле, достаточно много неиспользуемой территории есть у самой клиники. Там вполне могут уместиться машины персонала и часть автомобилей пациентов и их родственников. Но, чтобы более рационально использовать эту землю, «нарычать» нужно не на вице-мэра, а на областной департамент здравоохранения.



Это гораздо эффективнее, чем окончательно «загружать» улицу Большую Санкт-Петербургскую, к тому же, такой ход поможет хоть слегка облегчить возвращение молодежи в Новгород. Пускай только и на выходные. Впрочем, чтобы место не пустовало, на выезде из города вполне можно обустроить парковку для областного правительства, всего-то каких-то шесть километров. Думаю, никто из горожан против не будет. Прекрасным свежим предложением порадовали областные власти новгородцев. Губернатор раскритиковал вице-мэра и потребовал решить вопрос с парковкой у областной центральной клинической больницы. «Этот ответ по стоянке на улице Павла Левитта я слышу уже четыре+ года. Она необходима, и вы должны её сделать. Если парковка там нигде не помещается, её надо построить в любом удобном для горожан месте. Хоть на выезде из города. Пустите маршрутный автобус или такси от неё до больницы, – заявил Сергей Митин.Парковка, безусловно, необходима, а муниципальные власти занимаются этой проблемой недостаточно активно, но возникает ряд вопросов. Во-первых, когда сам Сергей Герасимович последний раз ездил по предложенному им маршруту в вечерний час-пик без «мигалки», во-вторых, в каком городе живет сам новгородский губернатор? От областной больницы до предполагаемой стоянки около трех с половиной километров. Новгород город небольшой, весь центр города и Торговая сторона находятся в радиусе пяти километров, Весь Западный район укладывается в шесть километров. И только жители улицы Псковской будут ехать до конечной точки маршрута аж целых семь километров. То, есть максимальный маршрут в обе стороны 14 километров, Сергей Герасимович предлагает удлинить этот путь до 28 километров, то есть практически в два раза, из которых 6 километров предлагается проехаться общественным транспортом. А может быть проще бросить машину дома и сразу поехать в областную больницу на автобусе?Такое предложение мог выдать только человек, очень поверхностно знакомый с географией Великого Новгорода, и очень прискорбно, что за почти семь лет своего губернаторства Сергей Герасимович так и не смог выучить новгородские улицы. Ладно, предположим, что муниципальные власти «взяли под козырек» и оплатили строительство совершенно ненужной городу парковки из бюджета. Участок от въезда в Новгород и до центральных корпусов Новгородского Госуниверситета – один из наиболее загруженных городских маршрутов. При определенной доле невезения в вечерний час-пик эти несколько километров можно «ехать» минут сорок. Областная больница находится ровно на этом пути. То есть губернатор Митин предлагает еще больше загрузить этот маршрут шатлами и частными автомобилями, которые с парковки будут возвращаться назад в город. Улица Санкт-Петербургская на этом отрезке «встанет» намертво!Логика новгородского губернатора абсолютно понятна, при включенных спецсигналах, что такое эти три километра? Крюк в пять минут, не больше. Но только с новгородцами Сергей Митины пребывает в параллельной реальности. Для них та же дорога займет минимум полчаса только в одну сторону. И это далеко не единственный пример расхождения реальности высшего новгородского чиновничества с реальностью простых смертных.Буквально две недели назад в очередной раз из уст на этот раз вице-губернатора Вероники Мининой прозвучала сакраментальная фраза: «молодежь больше не уезжает из Великого Новгорода и, наоборот, возвращается в регион из Москвы и Петербурга».Прозвучала раз, наверное, в -дцатый. Первый раз подобнуюсентенцию мне довелось услышать в 2011-м году во время встречи Сергей Митина с новгородскими блогерами. Тогда же я попытался объяснить, как достигаются подобные результаты: до Петербурга от Новгорода ехать меньше трех часов. Именно Питер, как правило, и отправляются покорять молодые новгородцы. Живут там в съемных квартиры, с регистрации в Новгороде не снимаются, а сюда возвращаются на выходные повидать родителей. Город Чудово Новгородской области вообще находится всего в ста километрах от Петербурга. И если власти Ленинградской и Московской областей активно обсуждают проблему маятниковой миграции, то для Новгородских властей этого вопроса не существует. По статистике эти люди в Новгородской области и все замечательно.Понятно, что это крайне сложная проблема, которую достаточно тяжело решить. Никто и не требует моментального решения. Но давайте ее хотя бы признаем и начнем искать выход. Если говорить «халва» сто раз подряд, слаще-то во рту не станет. Две трети моих бывших однокурсников (выпуск 2010-го года, та самая молодежь), живет где угодно от Перми до Варшавы и Берлина, но только не в Великом Новгороде. С парой курсов младше и старше примерно та же ситуация. Так же дело обстоит же и с однокурсниками моих знакомых, которые учились на других факультетах. А ведь многие отбыли в Петербург и Москву еще после получения школьного аттестата и так и не вернулись. И очень сложно заставить молодежь и их родителей отказаться верить своим собственным глазам. Подобные реплики из параллельной реальности подрывают доверие к новгородским областным властям, уверяют новгородцев в том, что губернатор живет в мире статистики, где «все хорошо, прекрасная маркиза» и, как следствие, сказываются на рейтинге самих областных властей.Возвращаясь к теме парковки у областной больницы. На самом деле, достаточно много неиспользуемой территории есть у самой клиники. Там вполне могут уместиться машины персонала и часть автомобилей пациентов и их родственников. Но, чтобы более рационально использовать эту землю, «нарычать» нужно не на вице-мэра, а на областной департамент здравоохранения.Это гораздо эффективнее, чем окончательно «загружать» улицу Большую Санкт-Петербургскую, к тому же, такой ход поможет хоть слегка облегчить возвращение молодежи в Новгород. Пускай только и на выходные. Впрочем, чтобы место не пустовало, на выезде из города вполне можно обустроить парковку для областного правительства, всего-то каких-то шесть километров. Думаю, никто из горожан против не будет.