<div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19262.htm" style="color: #000000;">Галина Иванкина: Советский постмодернизм для самых маленьких</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19262/1418217856.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Советское искусство меня давно уже удивляет своей бесконечной многогранностью. Находки - всегда вызывают катарсис. Помню в подростковом возрасте я смотрела фильм «Аленький цветочек». Да-да. <br> <br>Именно фильм - с Львом Дуровым в роли Купца и с Аллой Демидовой в роли Колдуньи. Он мне показался совершенно запредельным - с эстетической точки зрения. Цвет, свет, смысл. Сочетание эстетики Галантного Века с ощущениями Серебряного Века и с...попыткой воссоздать русский купеческий быт XVIII столетия (без разлюли-кокошников и эспортно-клюквенного узорочья). <br> <br> Авторы не просто перенесли сказку в конкретный век, они ещё и видоизменили сюжет. Но основа - на месте. Купеческая дочь, цветочек, Заколдованный Принц (которого, кстати, играет Александр Абдулов). Наверное, это и есть постмодернизм для самых маленьких. Под cut-ом несколько маленьких отрывков, где можно увидеть именно эстетику этого странного фильма.. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19262.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div>

Галина Иванкина: Советский постмодернизм для самых маленьких

Советское искусство меня давно уже удивляет своей бесконечной многогранностью. Находки - всегда вызывают катарсис. Помню в подростковом возрасте я смотрела фильм «Аленький цветочек». Да-да.Именно фильм - с Львом Дуровым в роли Купца и с Аллой Демидовой в роли Колдуньи. Он мне показался совершенно запредельным - с эстетической точки зрения. Цвет, свет, смысл. Сочетание эстетики Галантного Века с ощущениями Серебряного Века и с...попыткой воссоздать русский купеческий быт XVIII столетия (без разлюли-кокошников и эспортно-клюквенного узорочья).Авторы не просто перенесли сказку в конкретный век, они ещё и видоизменили сюжет. Но основа - на месте. Купеческая дочь, цветочек, Заколдованный Принц (которого, кстати, играет Александр Абдулов). Наверное, это и есть постмодернизм для самых маленьких. Под cut-ом несколько маленьких отрывков, где можно увидеть именно эстетику этого странного фильма.