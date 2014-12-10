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Дата 10.12.2014 16:02 Вставить в блог Версия для печати

Галина Иванкина: Советский постмодернизм для самых маленьких

Тема: КИНО
Советское искусство меня давно уже удивляет своей бесконечной многогранностью. Находки - всегда вызывают катарсис. Помню в подростковом возрасте я смотрела фильм «Аленький цветочек». Да-да.

Именно фильм - с Львом Дуровым в роли Купца и с Аллой Демидовой в роли Колдуньи. Он мне показался совершенно запредельным - с эстетической точки зрения. Цвет, свет, смысл. Сочетание эстетики Галантного Века с ощущениями Серебряного Века и с...попыткой воссоздать русский купеческий быт XVIII столетия (без разлюли-кокошников и эспортно-клюквенного узорочья).

Авторы не просто перенесли сказку в конкретный век, они ещё и видоизменили сюжет. Но основа - на месте. Купеческая дочь, цветочек, Заколдованный Принц (которого, кстати, играет Александр Абдулов). Наверное, это и есть постмодернизм для самых маленьких. Под cut-ом несколько маленьких отрывков, где можно увидеть именно эстетику этого странного фильма.


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