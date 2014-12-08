Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19232.htm" style="color: #000000;">«Мельница». Введение в миф</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19232/1418030359.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>У меня в фейсбуке случилась маленькая дискуссия о Хелависе и «Мельнице». Так вот. Для понимания. Хелависа для меня — это всё. И это уже навсегда. независимо от того нравятся мне какие-то конкретные вещи, которые она делает или нет. <br> <br>В 2003 году я кажется первым написал статью о «Мельнице» в большой прессе и первым (ну или одним из первых) поставил их на FM-радио. И с тех пор уверен, что раз есть Хелависа, раз есть «Мельница», значит есть красота и есть мир в котором стоит жить. <br> <br>Для тех же, кто не совсем знаком с творчеством «Мельницы» и Хелависы соло предлагаю топ-10 того, что надо послушать, чтобы понять что это вообще такое. <br> <br>Моё знакомство с «Мельницей» началось с того, что в 2003 году Миша Голованов принес мне диск со словами, что это «настоящая фашистская музыка». Ударение на все три слова. «Фашистская» в дискурсе 2003 года не имела никакого отношения к Гитлеру и Муссолини и означала, что это музыка, которую не впадлу слушать человеку националистических, патриотических, правых убеждений. «Настоящая» означало, что это не бездарное фуфло, а высокое искусство, действительно серьезная художественная работа. «Музыка» означало то, что это именно музыка, а не три аккорда и бас. <br> <br>Я послушал. Восхитился, особенно «На Север», «Тамерланом» и «Прялкой». </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19232.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> «Мельница». Введение в миф Тема: КУЛЬТУРА

Автор: Егор Холмогоров

У меня в фейсбуке случилась маленькая дискуссия о Хелависе и «Мельнице». Так вот. Для понимания. Хелависа для меня — это всё. И это уже навсегда. независимо от того нравятся мне какие-то конкретные вещи, которые она делает или нет.



В 2003 году я кажется первым написал статью о «Мельнице» в большой прессе и первым (ну или одним из первых) поставил их на FM-радио. И с тех пор уверен, что раз есть Хелависа, раз есть «Мельница», значит есть красота и есть мир в котором стоит жить.



Для тех же, кто не совсем знаком с творчеством «Мельницы» и Хелависы соло предлагаю топ-10 того, что надо послушать, чтобы понять что это вообще такое.



Моё знакомство с «Мельницей» началось с того, что в 2003 году Миша Голованов принес мне диск со словами, что это «настоящая фашистская музыка». Ударение на все три слова. «Фашистская» в дискурсе 2003 года не имела никакого отношения к Гитлеру и Муссолини и означала, что это музыка, которую не впадлу слушать человеку националистических, патриотических, правых убеждений. «Настоящая» означало, что это не бездарное фуфло, а высокое искусство, действительно серьезная художественная работа. «Музыка» означало то, что это именно музыка, а не три аккорда и бас.



Я послушал. Восхитился, особенно «На Север», «Тамерланом» и «Прялкой». Полез искать в интернете и нашел сайт, где был невероятно понравившийся мне слоган группы «Новая музыка древнего мира». Это и в самом деле довольно точно передавало тогдашнюю идею группы, выросшей из ролевого движения, но сделанной настоящим серьезным филологом, знатоком северной культуры и гениальным поэтом Натальей О Шей (тогда Николаевой) — Хелависой.



«Мельница» той поры это переплетение кельтских, скандинавских и славянских мотивов. То есть добротная затейливая нордика. По текстам — это невероятная, нечеловеческая просто филологическая культура и изысканнейший исторический символизм. Когда единственный раз в жизни встретился с Хелависой лично, то она говорила о чувстве истории и о том, как она сидит точно паучок в паутине столетий и подтягивает к себе то одно, то другое. Я в этот момент готов был рухнуть на колени и расплакаться просто от того, что наконец-то встретил человека, который думает как я. Но постеснялся и этого не сделал.



Для меня тогда это был ментальный взрыв и ощущение обретения жизнью некоторого смысла и перспективы. Потому что если на свете живет еще хотя бы один человек на той же волне, что и ты значит жизнь она в принципе не зря. И с тех пор «Мельница» и Хелависа меня поддерживают в трудные минуты.



Кстати, ирландская линия в творчестве Хелависы мне тоже созвучна и не случайно. Ирландцы создали в XIX-XX веках одно из самых ярких и культурно продуктивных национально освободительных движений. А именно национально освободительный национализм — это то, что оказалось для русских и актуально, и поучительно и, как показали события этого года, востребовано.



В 2003 году я писал о них тексты, уговорил Алексея Сапкова завести ЖЖ, а он уговорил Хелавису, все время рассказывал всем знакомым, которые имели отношение к музбизнесу. На фоне тогдашней попсы, переходившей в Надежду Бабкину всё это конечно смотрелось совсем не перспективно. Но поскольку у «Мельницы» была армия столь же преданных поклонников, что и я, то медленно, но верно мы сдвинули повестку. Уже году к 2005 «Мельницу» официально признавали «культовой группой».



Эволюция творчества «Мельницы» мне не очень нравится. Она уходит в какую-то политкорректную общечеловечность (тут сознание вполне диктуется бытием — Хелависа как жена ирландского дипломата вынуждена вести «общеевропейский» образ жизни), а с другой стороны — в исследование своего внутреннего мира. Получается переход в жанр «ахматовская барышня с топором», а не валькирия с молниями, как было прежде.



Впрочем, если бы человек другого поколения зашел в «Мельницу» с другой точки, чем я, то, возможно, ему бы как раз эта струя была бы ближе, показалась бы более утонченной и изысканной. Поскольку с литературной и музыкальной точки зрения произведения Хелависы по прежнему совершенны.



Но мой мир — это мир той «Мельницы», поэтому я даю в основном ссылки на произведения периода Бури и натиска (фанатам «Мельницы» известен как «период «Форпоста»). Впрочем Хелависа и сейчас порой о нем напоминает.



Еще одна оговорка. Клипов на старые песни «Мельницы» никогда не снималось, поэтому они представляют собой, по большей части, фанатские нарезки из тематически подходящих фильмов.



1. НА СЕВЕР

Написанная от имени выступающих в поход викингов невероятно энергичная песня-боевой гимн. Вызывает готовность сражаться и умирать. Мифологема «Север» является абсолютно ключевой для всей национально-консервативно-революционной волны 90-00-х. И Хелависа гениально выразила внутренний смысл этой эпохи.



2. ОБОРОТЕНЬ

Песня вдохновленная легендой о Волхе Всеславиче. Параллельно песня о преображающем взрослении и превращении няшных существ, которыми мы являемся по первости в серьезных и страшных людей или нелюдей (иногда и то и другое одновременно).



3. ДВЕРИ ТАМЕРЛАНА

Песня не столько о евразийских степных просторах, сколько о женской преданности. Пришел ниоткуда, ушел никуда и там получил стрелу в глаз, она ему не сестра и не жена, но обручье костра связало её верностью навсегда.



4. КОРОЛЕВНА

Невероятно изысканная песня, обращенная скальдом к загадочной королевне, которая непонятно даже существует ли и если существует, то кажется она, как и альтер-эго героя, — птица. От изощренности словоплетения просто захватывает дух. Кажется это любимая песня самой Хелависы и моя тоже.



5. ГОСПОДИН ГОРНЫХ ДОРОГ

Формально песня об альпинистах и посвящена памяти одного из них. Но по сути, конечно, это о любом из людей длинной воли. О первопроходцах, партизанах, ополченцах и о принятии смерти как вечного обновления жизни. «Я ухожу вослед не знавшим слова «Страх» — а ведь было время, когда это всё казалось просто красивой фразой.



6. НОЧНАЯ КОБЫЛА

Песня по стариной ирландской легенде, сути которой я так, признаться, и не понял. Но в общем-то песня о женском коварстве как сути. Так сказать обратная стороны монеты, предъявленной в «Дверях Тамерлана». «Я тебя предам снова». Наверное каждый мужчина сталкивался в жизни с такой «Ночной кобылой». Всё очень фактологически точно.



7. ПРЯЛКА

А вот это уже песня о женской мести. Что-то невероятно демоническое, в которой женская ненависть расширяется до просто таки космических масштабов. Зрелище завораживающее и невероятно жуткое, на уровне разломов бытия и метафизической катастрофы.



8. КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА

Еще одна невероятно изысканная песня, перемещающая легенду о происхождении созвездия Гончих Псов на легенду о видимо ирландской девушке, загнанной королевскими псами. Изумительный по изяществу и атмосферности текст.



9. НЕВЕСТА ПОЛОЗА



Легенда о девушке, которая случайно попала на змеиную свадьбу и теперь сама стала невестой Полоза и обречена уйти из мира людей в мир змей, умоляя своего любимого удержать её. Тема хтонического ухода тоже не то чтобы совсем не встречается в жизни.



10. ДОРОГИ



С альбома «Мельницы» 2012 года. В довольно-таки легкую песню, вызванную парализацией мировых сообщений исландским вулканом, неожиданно вплетается боевая интонация старых добрых времен «лукавый, смирись, мы всё равно тебя сильней». У меня в фейсбуке случилась маленькая дискуссия о Хелависе и «Мельнице». Так вот. Для понимания. Хелависа для меня — это всё. И это уже навсегда. независимо от того нравятся мне какие-то конкретные вещи, которые она делает или нет.В 2003 году я кажется первым написал статью о «Мельнице» в большой прессе и первым (ну или одним из первых) поставил их на FM-радио. И с тех пор уверен, что раз есть Хелависа, раз есть «Мельница», значит есть красота и есть мир в котором стоит жить.Для тех же, кто не совсем знаком с творчеством «Мельницы» и Хелависы соло предлагаю топ-10 того, что надо послушать, чтобы понять что это вообще такое.Моё знакомство с «Мельницей» началось с того, что в 2003 году Миша Голованов принес мне диск со словами, что это «настоящая фашистская музыка». Ударение на все три слова. «Фашистская» в дискурсе 2003 года не имела никакого отношения к Гитлеру и Муссолини и означала, что это музыка, которую не впадлу слушать человеку националистических, патриотических, правых убеждений. «Настоящая» означало, что это не бездарное фуфло, а высокое искусство, действительно серьезная художественная работа. «Музыка» означало то, что это именно музыка, а не три аккорда и бас.Я послушал. Восхитился, особенно «На Север», «Тамерланом» и «Прялкой». Полез искать в интернете и нашел сайт, где был невероятно понравившийся мне слоган группы «Новая музыка древнего мира». Это и в самом деле довольно точно передавало тогдашнюю идею группы, выросшей из ролевого движения, но сделанной настоящим серьезным филологом, знатоком северной культуры и гениальным поэтом Натальей О Шей (тогда Николаевой) — Хелависой.«Мельница» той поры это переплетение кельтских, скандинавских и славянских мотивов. То есть добротная затейливая нордика. По текстам — это невероятная, нечеловеческая просто филологическая культура и изысканнейший исторический символизм. Когда единственный раз в жизни встретился с Хелависой лично, то она говорила о чувстве истории и о том, как она сидит точно паучок в паутине столетий и подтягивает к себе то одно, то другое. Я в этот момент готов был рухнуть на колени и расплакаться просто от того, что наконец-то встретил человека, который думает как я. Но постеснялся и этого не сделал.Для меня тогда это был ментальный взрыв и ощущение обретения жизнью некоторого смысла и перспективы. Потому что если на свете живет еще хотя бы один человек на той же волне, что и ты значит жизнь она в принципе не зря. И с тех пор «Мельница» и Хелависа меня поддерживают в трудные минуты.Кстати, ирландская линия в творчестве Хелависы мне тоже созвучна и не случайно. Ирландцы создали в XIX-XX веках одно из самых ярких и культурно продуктивных национально освободительных движений. А именно национально освободительный национализм — это то, что оказалось для русских и актуально, и поучительно и, как показали события этого года, востребовано.В 2003 году я писал о них тексты, уговорил Алексея Сапкова завести ЖЖ, а он уговорил Хелавису, все время рассказывал всем знакомым, которые имели отношение к музбизнесу. На фоне тогдашней попсы, переходившей в Надежду Бабкину всё это конечно смотрелось совсем не перспективно. Но поскольку у «Мельницы» была армия столь же преданных поклонников, что и я, то медленно, но верно мы сдвинули повестку. Уже году к 2005 «Мельницу» официально признавали «культовой группой».Эволюция творчества «Мельницы» мне не очень нравится. Она уходит в какую-то политкорректную общечеловечность (тут сознание вполне диктуется бытием — Хелависа как жена ирландского дипломата вынуждена вести «общеевропейский» образ жизни), а с другой стороны — в исследование своего внутреннего мира. Получается переход в жанр «ахматовская барышня с топором», а не валькирия с молниями, как было прежде.Впрочем, если бы человек другого поколения зашел в «Мельницу» с другой точки, чем я, то, возможно, ему бы как раз эта струя была бы ближе, показалась бы более утонченной и изысканной. Поскольку с литературной и музыкальной точки зрения произведения Хелависы по прежнему совершенны.Но мой мир — это мир той «Мельницы», поэтому я даю в основном ссылки на произведения периода Бури и натиска (фанатам «Мельницы» известен как «период «Форпоста»). Впрочем Хелависа и сейчас порой о нем напоминает.Еще одна оговорка. Клипов на старые песни «Мельницы» никогда не снималось, поэтому они представляют собой, по большей части, фанатские нарезки из тематически подходящих фильмов.1. НА СЕВЕРНаписанная от имени выступающих в поход викингов невероятно энергичная песня-боевой гимн. Вызывает готовность сражаться и умирать. Мифологема «Север» является абсолютно ключевой для всей национально-консервативно-революционной волны 90-00-х. И Хелависа гениально выразила внутренний смысл этой эпохи.2. ОБОРОТЕНЬПесня вдохновленная легендой о Волхе Всеславиче. Параллельно песня о преображающем взрослении и превращении няшных существ, которыми мы являемся по первости в серьезных и страшных людей или нелюдей (иногда и то и другое одновременно).3. ДВЕРИ ТАМЕРЛАНАПесня не столько о евразийских степных просторах, сколько о женской преданности. Пришел ниоткуда, ушел никуда и там получил стрелу в глаз, она ему не сестра и не жена, но обручье костра связало её верностью навсегда.4. КОРОЛЕВНАНевероятно изысканная песня, обращенная скальдом к загадочной королевне, которая непонятно даже существует ли и если существует, то кажется она, как и альтер-эго героя, — птица. От изощренности словоплетения просто захватывает дух. Кажется это любимая песня самой Хелависы и моя тоже.5. ГОСПОДИН ГОРНЫХ ДОРОГФормально песня об альпинистах и посвящена памяти одного из них. Но по сути, конечно, это о любом из людей длинной воли. О первопроходцах, партизанах, ополченцах и о принятии смерти как вечного обновления жизни. «Я ухожу вослед не знавшим слова «Страх» — а ведь было время, когда это всё казалось просто красивой фразой.6. НОЧНАЯ КОБЫЛАПесня по стариной ирландской легенде, сути которой я так, признаться, и не понял. Но в общем-то песня о женском коварстве как сути. Так сказать обратная стороны монеты, предъявленной в «Дверях Тамерлана». «Я тебя предам снова». Наверное каждый мужчина сталкивался в жизни с такой «Ночной кобылой». Всё очень фактологически точно.7. ПРЯЛКАА вот это уже песня о женской мести. Что-то невероятно демоническое, в которой женская ненависть расширяется до просто таки космических масштабов. Зрелище завораживающее и невероятно жуткое, на уровне разломов бытия и метафизической катастрофы.8. КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТАЕще одна невероятно изысканная песня, перемещающая легенду о происхождении созвездия Гончих Псов на легенду о видимо ирландской девушке, загнанной королевскими псами. Изумительный по изяществу и атмосферности текст.9. НЕВЕСТА ПОЛОЗАЛегенда о девушке, которая случайно попала на змеиную свадьбу и теперь сама стала невестой Полоза и обречена уйти из мира людей в мир змей, умоляя своего любимого удержать её. Тема хтонического ухода тоже не то чтобы совсем не встречается в жизни.10. ДОРОГИС альбома «Мельницы» 2012 года. В довольно-таки легкую песню, вызванную парализацией мировых сообщений исландским вулканом, неожиданно вплетается боевая интонация старых добрых времен «лукавый, смирись, мы всё равно тебя сильней».