Юрий Якорь: Послание. Начало новой идеологии

04.12.2014 15:18 Вставить в блог Версия для печати
Юрий Якорь: Послание. Начало новой идеологииТема: ПОЛИТИКА
Сегодня Путин выступил со своим очередным посланием к федеральному собранию. Чуть ли не впервые за многие годы это послание настолько четко делилось на две неравные части: внешнюю и внутреннюю политику (читай экономику, уж больно эти темы у нас взаимосвязаны). Внутренняя политика сегодня выглядела более конкретной. Просто потому, что налоговые каникулы для малого бизнеса, деоффшоризация и президентские стипендии это то, что можно конкретно потрогать. Даже увеличение престижа работы инженера можно пощупать. Повысили зарплату, дали квартиру, поставили новый компьютерный монитор.
А историческую роль России и духовный исток формирования российской нации потрогать нельзя. Слишком абстрактные понятия. Но вывод миллионов из оффшоров и налоговая амнистия это лишь для тех у кого эти миллионы или бизнес есть, а геополитическая часть - она для всех. Именно она формирует настроения в обществе, объясняет чего мы ожидаем получить от мира. То есть общемировая часть послания хоть и менее конкретна, но частенько более значима.
В России, как известно, не существует государственной идеологии, но ведь именно ее каждый год формулирует президент в первой части своего послания. В этот раз президент развил тезисы своей речи на Валдае. Путин в очередной раз заявил, что наша основная задача - сохранение суверенитета и отстаивание национальных интересов по всему миру. Если для этого потребуется противостоять "западной цивилизации", то значит будем противостоять. Как говорил тот же Путин в другой речи "слабых бьют". Ну, или по крайней мере не уважают. Россию будут уважать, заставим. Равно как и мы в ответ будем уважать и суверенитет других стран. Так что мечты отдельных "квасных патриотов" о наших войсках в Киеве не станут реальностью. Если их туда не пригласит народ Украины. Никаких наступательных войн, одно повышение обороноспособности. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд..."
В общем, речь в послании шла немного-немало о возрождении национальной гордости. И опять же слово "нация" едва ли не впервые возникло в столь серьезном документе. На Валдайском форуме Путин говорил, что он и есть самый большой националист в России. Похоже, что те слова постепенно становятся реальными делами. Только это не "бросание зиги", а здоровый патриотизм.
Равно как делами становится ставка на людей о чем говорили уже много лет. Теперь это происходит. Отсюда переход на страховую медицину и повышение продолжительности жизни (впервые в России люди живут дольше, чем 70 лет), изменение системы образования и президентские стипендии, ставка на развитие собственной промышленности.
Понятно, что это будет долгий процесс со своими сложными местами. Но разбор конкретных трудностей очевидно будет уже в следующих речах, например, в выступлениях перед ОНФ.
Нового же значимого куска новой российской идеологии осталось ждать ровно год, до следующего президентского послания.