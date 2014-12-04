Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19209.htm" style="color: #000000;">Юрий Якорь: Послание. Начало новой идеологии</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19209/1417695642.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Сегодня Путин выступил со своим очередным посланием к федеральному собранию. Чуть ли не впервые за многие годы это послание настолько четко делилось на две неравные части: внешнюю и внутреннюю политику (читай экономику, уж больно эти темы у нас взаимосвязаны). Внутренняя политика сегодня выглядела более конкретной. Просто потому, что налоговые каникулы для малого бизнеса, деоффшоризация и президентские стипендии это то, что можно конкретно потрогать. Даже увеличение престижа работы инженера можно пощупать. Повысили зарплату, дали квартиру, поставили новый компьютерный монитор. <br> <br>А историческую роль России и духовный исток формирования российской нации потрогать нельзя. Слишком абстрактные понятия. Но вывод миллионов из оффшоров и налоговая амнистия это лишь для тех у кого эти миллионы или бизнес есть, а геополитическая часть - она для всех. Именно она формирует настроения в обществе, объясняет чего мы ожидаем получить от мира. То есть общемировая часть послания хоть и менее конкретна, но частенько более значима. <br> <br>В России, как известно, не существует государственной идеологии, но ведь именно ее каждый год формулирует президент в первой части своего послания. В этот раз президент развил тезисы своей речи на Валдае. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19209.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Юрий Якорь: Послание. Начало новой идеологии Тема: ПОЛИТИКА

Сегодня Путин выступил со своим очередным посланием к федеральному собранию. Чуть ли не впервые за многие годы это послание настолько четко делилось на две неравные части: внешнюю и внутреннюю политику (читай экономику, уж больно эти темы у нас взаимосвязаны). Внутренняя политика сегодня выглядела более конкретной. Просто потому, что налоговые каникулы для малого бизнеса, деоффшоризация и президентские стипендии это то, что можно конкретно потрогать. Даже увеличение престижа работы инженера можно пощупать. Повысили зарплату, дали квартиру, поставили новый компьютерный монитор.



А историческую роль России и духовный исток формирования российской нации потрогать нельзя. Слишком абстрактные понятия. Но вывод миллионов из оффшоров и налоговая амнистия это лишь для тех у кого эти миллионы или бизнес есть, а геополитическая часть - она для всех. Именно она формирует настроения в обществе, объясняет чего мы ожидаем получить от мира. То есть общемировая часть послания хоть и менее конкретна, но частенько более значима.



В России, как известно, не существует государственной идеологии, но ведь именно ее каждый год формулирует президент в первой части своего послания. В этот раз президент развил тезисы своей речи на Валдае. Путин в очередной раз заявил, что наша основная задача - сохранение суверенитета и отстаивание национальных интересов по всему миру. Если для этого потребуется противостоять "западной цивилизации", то значит будем противостоять. Как говорил тот же Путин в другой речи "слабых бьют". Ну, или по крайней мере не уважают. Россию будут уважать, заставим. Равно как и мы в ответ будем уважать и суверенитет других стран. Так что мечты отдельных "квасных патриотов" о наших войсках в Киеве не станут реальностью. Если их туда не пригласит народ Украины. Никаких наступательных войн, одно повышение обороноспособности. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд..."



В общем, речь в послании шла немного-немало о возрождении национальной гордости. И опять же слово "нация" едва ли не впервые возникло в столь серьезном документе. На Валдайском форуме Путин говорил, что он и есть самый большой националист в России. Похоже, что те слова постепенно становятся реальными делами. Только это не "бросание зиги", а здоровый патриотизм.

Равно как делами становится ставка на людей о чем говорили уже много лет. Теперь это происходит. Отсюда переход на страховую медицину и повышение продолжительности жизни (впервые в России люди живут дольше, чем 70 лет), изменение системы образования и президентские стипендии, ставка на развитие собственной промышленности.



Понятно, что это будет долгий процесс со своими сложными местами. Но разбор конкретных трудностей очевидно будет уже в следующих речах, например, в выступлениях перед ОНФ.

Нового же значимого куска новой российской идеологии осталось ждать ровно год, до следующего президентского послания. Сегодня Путин выступил со своим очередным посланием к федеральному собранию. Чуть ли не впервые за многие годы это послание настолько четко делилось на две неравные части: внешнюю и внутреннюю политику (читай экономику, уж больно эти темы у нас взаимосвязаны). Внутренняя политика сегодня выглядела более конкретной. Просто потому, что налоговые каникулы для малого бизнеса, деоффшоризация и президентские стипендии это то, что можно конкретно потрогать. Даже увеличение престижа работы инженера можно пощупать. Повысили зарплату, дали квартиру, поставили новый компьютерный монитор.А историческую роль России и духовный исток формирования российской нации потрогать нельзя. Слишком абстрактные понятия. Но вывод миллионов из оффшоров и налоговая амнистия это лишь для тех у кого эти миллионы или бизнес есть, а геополитическая часть - она для всех. Именно она формирует настроения в обществе, объясняет чего мы ожидаем получить от мира. То есть общемировая часть послания хоть и менее конкретна, но частенько более значима.В России, как известно, не существует государственной идеологии, но ведь именно ее каждый год формулирует президент в первой части своего послания. В этот раз президент развил тезисы своей речи на Валдае. Путин в очередной раз заявил, что наша основная задача - сохранение суверенитета и отстаивание национальных интересов по всему миру. Если для этого потребуется противостоять "западной цивилизации", то значит будем противостоять. Как говорил тот же Путин в другой речи "слабых бьют". Ну, или по крайней мере не уважают. Россию будут уважать, заставим. Равно как и мы в ответ будем уважать и суверенитет других стран. Так что мечты отдельных "квасных патриотов" о наших войсках в Киеве не станут реальностью. Если их туда не пригласит народ Украины. Никаких наступательных войн, одно повышение обороноспособности. "Мы мирные люди, но наш бронепоезд..."В общем, речь в послании шла немного-немало о возрождении национальной гордости. И опять же слово "нация" едва ли не впервые возникло в столь серьезном документе. На Валдайском форуме Путин говорил, что он и есть самый большой националист в России. Похоже, что те слова постепенно становятся реальными делами. Только это не "бросание зиги", а здоровый патриотизм.Равно как делами становится ставка на людей о чем говорили уже много лет. Теперь это происходит. Отсюда переход на страховую медицину и повышение продолжительности жизни (впервые в России люди живут дольше, чем 70 лет), изменение системы образования и президентские стипендии, ставка на развитие собственной промышленности.Понятно, что это будет долгий процесс со своими сложными местами. Но разбор конкретных трудностей очевидно будет уже в следующих речах, например, в выступлениях перед ОНФ.Нового же значимого куска новой российской идеологии осталось ждать ровно год, до следующего президентского послания.