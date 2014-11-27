Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19122.htm" style="color: #000000;">Виктория Федотова: Шаг в завтра без оглядки на вчера</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19122/1417092336.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Новый фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" - смесь научной фантастики и экшна. Британский режиссер снимает не часто, но масштабно, глубоко и мультинарративно. Все, кто смотрел его "Начало", "Престиж" и сагу про Бэтмена, готовились не просто посмотреть новый медиапродукт, а нырнуть в море смыслов и аллюзий, смакуя их, как хорошее вино. <br> <br>Будущее. Экологическая катастрофа на земле, жить на которой скоро будет невозможно. НАСА развивает проект освоения новых планет, пригодных для жизни. Главный герой Купер (Макконахи), бывший пилот, а ныне фермер со всеми атрибутами супермэна и двумя детьми. Он, следуя неким знакам, находит секретную лабораторию НАСА и входит в группу ученых. Руководит, не много ни мало, кампанией по спасению оставшихся на земле людей. Ответственность? Еще какая. Классический сюжет более чем банален, поэтому Нолан делает ставку на "внутрянку": эмоции, посылы зрителю, свой взгляд на будущее. <br> <br>Режиссер поставил себе стандартно-масштабную планку и еще чуть-чуть для перевыполнения. Фильм похож на "матрешку", где скрыты множество вечных и не очень тем: и библейские сюжеты (космический корабль "Лазарь", как посыл воскрешения), и введение в астрономию (краткий курс физики, информация о черных дырах, горизонте событий и сингулярности), и немного асексуальной сентиментальности, в духе Нолана, - чисто для рейтинга, чтоб слабый пол точных наук не пугался. А еще любовь, семья, долг, одиночество - уберите тему космоса, и получите классический русский роман XIX века. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19122.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Виктория Федотова: Шаг в завтра без оглядки на вчера Тема: КИНО

Новый фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" - смесь научной фантастики и экшна. Британский режиссер снимает не часто, но масштабно, глубоко и мультинарративно. Все, кто смотрел его "Начало", "Престиж" и сагу про Бэтмена, готовились не просто посмотреть новый медиапродукт, а нырнуть в море смыслов и аллюзий, смакуя их, как хорошее вино.



Будущее. Экологическая катастрофа на земле, жить на которой скоро будет невозможно. НАСА развивает проект освоения новых планет, пригодных для жизни. Главный герой Купер (Макконахи), бывший пилот, а ныне фермер со всеми атрибутами супермэна и двумя детьми. Он, следуя неким знакам, находит секретную лабораторию НАСА и входит в группу ученых. Руководит, не много ни мало, кампанией по спасению оставшихся на земле людей. Ответственность? Еще какая. Классический сюжет более чем банален, поэтому Нолан делает ставку на "внутрянку": эмоции, посылы зрителю, свой взгляд на будущее.



Режиссер поставил себе стандартно-масштабную планку и еще чуть-чуть для перевыполнения. Фильм похож на "матрешку", где скрыты множество вечных и не очень тем: и библейские сюжеты (космический корабль "Лазарь", как посыл воскрешения), и введение в астрономию (краткий курс физики, информация о черных дырах, горизонте событий и сингулярности), и немного асексуальной сентиментальности, в духе Нолана, - чисто для рейтинга, чтоб слабый пол точных наук не пугался. А еще любовь, семья, долг, одиночество - уберите тему космоса, и получите классический русский роман XIX века. Все это облечено в музыку Циммера, который с точностью психотерапевта вытряхивает из зрителя нужные режиссеру эмоции.



Зритель ловит "матрешку" нарративов и раскрывает одну за другой. И для российского зрителя "Интерстеллер" имеет более глубокую подоплеку, нежели для западного.



Тема космоса близка россиянам гораздо сильнее, чем европейцам. Последние слишком озабочены сегодняшним днем, а у россиянина средних лет юность и мечты крутились вокруг космоса. Благо советская фантастика в лице Стругацких, Беляева, Ефремова и других мечтателей типа Тарковского подкрепляла идеи ученых и будоражила умы гораздо сильнее, чем сегодняшние фильмы о будущем.



Бегбедер в своей рецензии на одну из книг Пелевина сказал: "Он уже разочаровался во всех надеждах, включая те, что мы для себя еще даже не сформулировали". Тоже самое можно сказать о русских, заменив надежду на идеалы (в контексте рецензии Бегбедер это и имел ввиду). Именно идеалы, правильные, с точки зрения Запада, и просеянные через сито вечных тем дает Нолан.

То, что Америка и Европа видит в фильме вечные темы первого ряда (самые легкодоступные), видно по отзывам критиков и опросам европейских зрителей. Они говорят о масштабе картины, режиссуре, сюжете, но никак не о многочисленных смыслах третьего-четвертого ряда. На этом чревато останавливаться, иначе вопросы просто разорвут мозг.



Российский зритель, после легкого обсуждения сюжета и музыки, начинает задавать именно их, вспарывая первый ряд смыслов, и переходит в глубину. Обсуждать проблему отцов и детей, о которой так много говорят? Мы все это уже видели и у Тургенева и у Трауб. Тема долга? Привет, Толстой и Достоевский. Мы это знаем, нам нужно увидеть раскрытие тем в актуальных и сегодняшних событиях.



И тут открывается то, о чем ни один критик не сказал. Тема человека и государства в новом формате. Супермэн, который управляет главным государственным проектом, фактически взяв на себя жизнь планеты, а это больше, чем управление отдельным государством, он фактически, бог. Это вам не замятинский человек-винтик в системе. Нолан берет главную идею американской классики начала прошлого века American dream и гипербализирует: "Сейчас ты никто, но можешь сделать все, чтобы стать героем". Сегодня ты фермер, а завтра - спаситель, и государство тебе подчинится, понадеется на тебя. И герой расчеловечивается, становится машиной. Машинально принимает решения: даже сцена прощания с дочерью, где Купер уже твердо все решил и его не переубедить. он не оспаривает свое решение, не сомневается в нем, потому что хорошие герои принимают только хорошие решения. А монологи банально-механические, без искры жизни. И от человека мало остается - именно так показывает режиссер сверхчеловека будущего.



И только в самом конце он снова человек: сидит с постаревшей дочерью и плачет, потому что не застал ее взросления. Они самые родные и самые чужие люди, с единственной генетической связью. Фактически он прожил жизнь вне своей собственной семьи - самое страшное наказание в прошлом. Герои всегда одиноки на своем высоком пьедестале - вот что говорят его слезы в конце фильма.

И еще одна тема, как никогда актуальная в эпоху массового индивидуализма. Идея противопоставления общественного и личного, но тоже переосмысленная с бонусами для героя. Фильм пытается выровнять перекос между этими системами, опираясь на спасителя земли Купера, взявшего на себя сверхответственность. Обычный человек в современном мире смотрит вглубь себя, пытаясь откопать смысл, цели, потребности, индивидуальность - ведь ему все говорят, что он единственный, и в нем самом целый мир. Он противопоставляет себе общую картину мира и социума, смотря как на замятинскую Государственную Машину, могущую только обезволить и проглотить. Купер, как Данко, жертвует собой, чтобы все остальные продолжали жить, не умирает, а поднимается на Олимп, и время над ним не властно.



Зрители ахают, ведь он фермер, пусть и летчик в прошлом. И перекос не выравнивается, а лишь усугубляется. Пока крутится массмаркетинговая машина, долбящая в мозг об индивидуальности каждого, делая деньги, в сознании людей герой Макконахи будет сверхчеловеком. Но не потому, что он спас мир, а потому что он и его дочь популярны (памятник Мерфи). Через 50 лет все забудут, что конкретно они сделали для человечества, отделываясь общими фразами, но памятники останутся.



Самая главная идея, которая осталась за кадром, почти не тронута режиссером. Люди потеряли свою планету, не уберегли. И скорее всего это человеческая ошибка, а не естественный ход событий. И счастье, что есть другие пригодные для жизни. А если нет? Тема потери своей земли, как и своей семьи, очень страшная. Можно предположить, что Нолан хотел сказать зрителю: "Задумайтесь! Что вы делаете с планетой?". Но ставя слоганом фразу «следующий шаг человечества станет величайшим», Нолан не оглядываясь, шагает вперед. А ведь он не мог не понимать, что следующего шага вообще могло бы не быть. Он рвется только вперед, не анализируя ошибки прошлого, а значит, в его мире, люди могут потерять и ту планету, на которой живут. И не факт, что удастся найти новую планету, пригодную для жизни, и шага следующего не будет. Новый фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" - смесь научной фантастики и экшна. Британский режиссер снимает не часто, но масштабно, глубоко и мультинарративно. Все, кто смотрел его "Начало", "Престиж" и сагу про Бэтмена, готовились не просто посмотреть новый медиапродукт, а нырнуть в море смыслов и аллюзий, смакуя их, как хорошее вино.Будущее. Экологическая катастрофа на земле, жить на которой скоро будет невозможно. НАСА развивает проект освоения новых планет, пригодных для жизни. Главный герой Купер (Макконахи), бывший пилот, а ныне фермер со всеми атрибутами супермэна и двумя детьми. Он, следуя неким знакам, находит секретную лабораторию НАСА и входит в группу ученых. Руководит, не много ни мало, кампанией по спасению оставшихся на земле людей. Ответственность? Еще какая. Классический сюжет более чем банален, поэтому Нолан делает ставку на "внутрянку": эмоции, посылы зрителю, свой взгляд на будущее.Режиссер поставил себе стандартно-масштабную планку и еще чуть-чуть для перевыполнения. Фильм похож на "матрешку", где скрыты множество вечных и не очень тем: и библейские сюжеты (космический корабль "Лазарь", как посыл воскрешения), и введение в астрономию (краткий курс физики, информация о черных дырах, горизонте событий и сингулярности), и немного асексуальной сентиментальности, в духе Нолана, - чисто для рейтинга, чтоб слабый пол точных наук не пугался. А еще любовь, семья, долг, одиночество - уберите тему космоса, и получите классический русский роман XIX века. Все это облечено в музыку Циммера, который с точностью психотерапевта вытряхивает из зрителя нужные режиссеру эмоции.Зритель ловит "матрешку" нарративов и раскрывает одну за другой. И для российского зрителя "Интерстеллер" имеет более глубокую подоплеку, нежели для западного.Тема космоса близка россиянам гораздо сильнее, чем европейцам. Последние слишком озабочены сегодняшним днем, а у россиянина средних лет юность и мечты крутились вокруг космоса. Благо советская фантастика в лице Стругацких, Беляева, Ефремова и других мечтателей типа Тарковского подкрепляла идеи ученых и будоражила умы гораздо сильнее, чем сегодняшние фильмы о будущем.Бегбедер в своей рецензии на одну из книг Пелевина сказал: "Он уже разочаровался во всех надеждах, включая те, что мы для себя еще даже не сформулировали". Тоже самое можно сказать о русских, заменив надежду на идеалы (в контексте рецензии Бегбедер это и имел ввиду). Именно идеалы, правильные, с точки зрения Запада, и просеянные через сито вечных тем дает Нолан.То, что Америка и Европа видит в фильме вечные темы первого ряда (самые легкодоступные), видно по отзывам критиков и опросам европейских зрителей. Они говорят о масштабе картины, режиссуре, сюжете, но никак не о многочисленных смыслах третьего-четвертого ряда. На этом чревато останавливаться, иначе вопросы просто разорвут мозг.Российский зритель, после легкого обсуждения сюжета и музыки, начинает задавать именно их, вспарывая первый ряд смыслов, и переходит в глубину. Обсуждать проблему отцов и детей, о которой так много говорят? Мы все это уже видели и у Тургенева и у Трауб. Тема долга? Привет, Толстой и Достоевский. Мы это знаем, нам нужно увидеть раскрытие тем в актуальных и сегодняшних событиях.И тут открывается то, о чем ни один критик не сказал. Тема человека и государства в новом формате. Супермэн, который управляет главным государственным проектом, фактически взяв на себя жизнь планеты, а это больше, чем управление отдельным государством, он фактически, бог. Это вам не замятинский человек-винтик в системе. Нолан берет главную идею американской классики начала прошлого века American dream и гипербализирует: "Сейчас ты никто, но можешь сделать все, чтобы стать героем". Сегодня ты фермер, а завтра - спаситель, и государство тебе подчинится, понадеется на тебя. И герой расчеловечивается, становится машиной. Машинально принимает решения: даже сцена прощания с дочерью, где Купер уже твердо все решил и его не переубедить. он не оспаривает свое решение, не сомневается в нем, потому что хорошие герои принимают только хорошие решения. А монологи банально-механические, без искры жизни. И от человека мало остается - именно так показывает режиссер сверхчеловека будущего.И только в самом конце он снова человек: сидит с постаревшей дочерью и плачет, потому что не застал ее взросления. Они самые родные и самые чужие люди, с единственной генетической связью. Фактически он прожил жизнь вне своей собственной семьи - самое страшное наказание в прошлом. Герои всегда одиноки на своем высоком пьедестале - вот что говорят его слезы в конце фильма.И еще одна тема, как никогда актуальная в эпоху массового индивидуализма. Идея противопоставления общественного и личного, но тоже переосмысленная с бонусами для героя. Фильм пытается выровнять перекос между этими системами, опираясь на спасителя земли Купера, взявшего на себя сверхответственность. Обычный человек в современном мире смотрит вглубь себя, пытаясь откопать смысл, цели, потребности, индивидуальность - ведь ему все говорят, что он единственный, и в нем самом целый мир. Он противопоставляет себе общую картину мира и социума, смотря как на замятинскую Государственную Машину, могущую только обезволить и проглотить. Купер, как Данко, жертвует собой, чтобы все остальные продолжали жить, не умирает, а поднимается на Олимп, и время над ним не властно.Зрители ахают, ведь он фермер, пусть и летчик в прошлом. И перекос не выравнивается, а лишь усугубляется. Пока крутится массмаркетинговая машина, долбящая в мозг об индивидуальности каждого, делая деньги, в сознании людей герой Макконахи будет сверхчеловеком. Но не потому, что он спас мир, а потому что он и его дочь популярны (памятник Мерфи). Через 50 лет все забудут, что конкретно они сделали для человечества, отделываясь общими фразами, но памятники останутся.Самая главная идея, которая осталась за кадром, почти не тронута режиссером. Люди потеряли свою планету, не уберегли. И скорее всего это человеческая ошибка, а не естественный ход событий. И счастье, что есть другие пригодные для жизни. А если нет? Тема потери своей земли, как и своей семьи, очень страшная. Можно предположить, что Нолан хотел сказать зрителю: "Задумайтесь! Что вы делаете с планетой?". Но ставя слоганом фразу «следующий шаг человечества станет величайшим», Нолан не оглядываясь, шагает вперед. А ведь он не мог не понимать, что следующего шага вообще могло бы не быть. Он рвется только вперед, не анализируя ошибки прошлого, а значит, в его мире, люди могут потерять и ту планету, на которой живут. И не факт, что удастся найти новую планету, пригодную для жизни, и шага следующего не будет.