Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/19004.htm" style="color: #000000;">Что сказал Стрелков, или Тайны заколдованного замка</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/19004/1416296926.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>В сравнительно узком кругу писателей и интеллектуалов поучаствовал во встрече с И.И. Стрелковым. <br> <br>Разговор был очень интересный и откровенный. Игорь Иванович осветил множество тем, многие из которых даже и не упомнишь. <br> <br>То, что мне показалось весьма интересным из сказанного им. <br> <br>1. Зачем он пришел в Славянск. События начала апреля в Донецке и Луганске, если говорить откровенно, больше всего напоминали «спойлер» настоящего русского восстания, к которому многие прорусские силы в Новороссии готовились на более поздний срок. Отсюда и много странностей в том, что происходило. Была опасность, что сейчас эти квази-восстания подавят и русское дело в Новороссии уже не поднимется. И тогда Стрелков решился на своеобразную авантюру — ход конем. Занятие Славянска и резкое изменение, скажем так, градуса напряженности конфликта. <br> <br>Думаю — это решение было правильным. Как показала Одесса потенциал революционных действий был исчерпан — их просто раздавили бы. Значит единственный способ защитить русских — это сменить форму протекания конфликта на войну. <br> <br>2. Было очевидно, что если бы в апреле Россия решилась на миротворческие действия, то украинская армия вообще бы не оказала никакого сопротивления и ситуация разрешилась бы ко всеобщему удовольствию бескровно. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/19004.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Что сказал Стрелков, или Тайны заколдованного замка Тема: ОБРАЗОВАНИЕ Москва

Автор: Егор Холмогоров

В сравнительно узком кругу писателей и интеллектуалов поучаствовал во встрече с И.И. Стрелковым.



Разговор был очень интересный и откровенный. Игорь Иванович осветил множество тем, многие из которых даже и не упомнишь.



То, что мне показалось весьма интересным из сказанного им.



1. Зачем он пришел в Славянск. События начала апреля в Донецке и Луганске, если говорить откровенно, больше всего напоминали «спойлер» настоящего русского восстания, к которому многие прорусские силы в Новороссии готовились на более поздний срок. Отсюда и много странностей в том, что происходило. Была опасность, что сейчас эти квази-восстания подавят и русское дело в Новороссии уже не поднимется. И тогда Стрелков решился на своеобразную авантюру — ход конем. Занятие Славянска и резкое изменение, скажем так, градуса напряженности конфликта.



Думаю — это решение было правильным. Как показала Одесса потенциал революционных действий был исчерпан — их просто раздавили бы. Значит единственный способ защитить русских — это сменить форму протекания конфликта на войну.



2. Было очевидно, что если бы в апреле Россия решилась на миротворческие действия, то украинская армия вообще бы не оказала никакого сопротивления и ситуация разрешилась бы ко всеобщему удовольствию бескровно. Даже в Славянске Стрелков до последнего придерживался «крымского сценария». Но, увы, пятошестой колонне в Москве удалось тогда это вмешательство затормозить. Результат известен — Донбасс залит кровью, Россия обложена санкциями и клеветой, #затомариупольненаш.



3. Очень интересная характеристика Безлера — как одаренного командира и, в то же время, строителя своего личного «горловского феода» которым он старательно занимался иногда в ущерб общим интересам.



4. Из приводимых Стрелковым фактов получается, что его Бригаду в Славянске держали в откровенной блокаде по поставкам. Разворовывали на пути всё что могли и все кто мог. Стрелков не сразу это осознал, поскольку полагал, что в Донецке сидит его друг Бородай и всё контролирует. А теперь выясняется, что Бородай играл против него (Было заметно, что этим предательством, усугубленным играми Бородая по его отстранению, Стрелков очень огорчен). В общем, по косвенным признакам можно понять, что налицо был не только политический саботаж, но и, скажем так, конфликт ведомств, некоторые из которых были заинтересованы в том, чтобы Стрелков так в Славянске и остался мертвой легендой. В любом случае все ходы «военторга» очень сильно запаздывали. Там, где две недели назад можно было изменить ситуацию одним танком, этот танк прибывал лишь тогда, когда у укров их было уже тридцать. Это запаздывание вкупе с разворовыванием в общем-то и сгубило Славянск. Достаточно сказать, что у Болотова на приколе стояла дюжина танков без экипажей, а у Стрелкова их в этот момент не было ни одного.



5. Игорь Иванович категорически опровергает миф про «девятиэтажки, которые он велел снести». Скорее всего этот миф был додуман на основе его приказа убрать все укрепрайоны из поля в черту города, поскольку в поле их просто отрезали и уничтожали по одному. Возможность держать укров на открытом пространстве, не подпуская к городам, это миф.



6. Подробно было рассказано об оставлении Славянска. В частности разъяснилась причина, по которой забыли журналистов — главная претензия к Стрелкову у многих. Проблема была в том, что, как уже было сказано, наблюдались силы которые были заинтересованы в том, чтобы биография Стрелкова в Славянске закончилась. И поэтому категорически необходимо было исключить даже потенциальную возможность того, чтобы информация досрочно попала в Москву. В этом случае всех бы просто положили на той дороге по которой отступали.



7. С Донбасса Стрелкова выдавливали всё тем же методом — гуманитарной блокады. Когда помощь шла всем по всем каналам, кроме него. В подобной же ситуации, кстати, сейчас оказался Мозговой, которого душат блокадой, заставляя распустить «Призрак». Видно, что Стрелков очень тепло относится к Мозговому и очень за него переживает. При этом с его точки зрения Мозговой, прежде всего, талантливый политик. Конечно очень жаль, что у него не получилось взять власть в Луганске в апреле. В этом случае дела в ЛНР шли бы совсем по другому.



8. Очень смешно рассказывал про приезд Кургиняна, как предложил тому встретиться и все обсудить, тот пообещал перезвонить и трусливо смылся. Очевидно, что Кургинян-шоу было первым актом по выдавливанию Стрелкова с Донбасса с целью подготовки будущего «Минска».



10. Сердито, но не зло предъявил Егору Просвирнину за то, что ради красного словца про «Стрелков против Путина» Игорь Иванович оказался в сложный момент практически беззащитен от клеветы и интриг кургинят, кургиняшек и кургинянищ, а главное — их заказчиков. Хотя, по моему, в консерватории где таким доносам дают ход, надо что-то менять. В итоге сегодня Игорю Ивановичу приходится тратить уйму времени на самооправдания, чем ему заниматься явно тяжело, поскольку всем адекватным людям понятно, что подозревать его не в чем.



11. По текущей ситуации — Стрелков уверен, что Украина в ближайшее время возобновит активные боевые действия и весь минский цирк похерится и потребуются люди способные воевать. Главную угрозу в этой ситуации он видит в элитном заговоре против Путина, который извне может быть декорирован какой-то имитацией майдана, но по сути перед нами угроза именно дворцового переворота. И что именно в этом отношении нужно обязательно поддерживать Путина, поскольку в сложившейся ситуации все шансы на нормальное развитие страны замкнуты на него (что конечно плохо), а попытка его свержения — это переход к гражданской войне гораздо хуже украинской. Тут он, конечно, прав. Хотя убедительного ответа на вопрос: «как мы сможем помочь Путину, если он сам не захочет себе помочь» мы не услышали. Но видно, что и над ним Игорь Иванович думает. И в этом смысле его охранительство безусловно достойно уважения.



12. Тут важно понимать, что суть охранительства Стрелкова не в том, чтобы цепляться за систему любой ценой, а в том, чтобы создавать события (каковым был тот же славянский поход), которые будут создавать эффект необратимости и заставят систему двигаться в правильном направлении. Ну и в самом деле, кто мог себе представить, что ситуация будет такой, как сейчас, может быть не самой лучше, но, тем не менее. Ополчение выжило и укрепилось, Новороссия становится реальностью.



13. В настоящий момент Стрелков находится в положении частного лица. От него отвернулись, увы, и многие старые друзья, которым кажется теперь попросту опасно с ним связываться. Он сейчас сосредоточен на работе движения «Новороссия», которое организует гуманитарные поставки ополченцам, лечение раненных и т.д. Денег не хватает, поскольку их невозможно привлечь даже под Стрелкова. Точнее даже так — именно из-за имени Стрелкова многие трусят их жертвовать. Я пообещал со своей стороны всячески помочь с распространением информации об их счетах и всем чем можем — помогать.



В целом Стрелков производит очень сильное впечатление. Он очень харизматичен, отличный оратор, очень умный и образованный человек со сформированными политическими убеждениями (я бы их определил как такой русский православный голлизм — у него даже во внешности много общего с генералом). Иногда ему удавалось меня удивить. Например он сказал, что Москва Ивана III превратилась в русское национальное государство — признаться, я полагал, что последние 60 лет такого взгляда на государство Ивана и Василия III придерживаюсь только я и был рад обнаружить единомышленника.



Стрелков гораздо интересней чем сформировавшийся о нем миф в котором он выглядит чуть одномерно. Достаточно сказать, что в начале встречи он представил свою книгу «Сказки заколдованного замка» — отличный сборник сказок.



Понятно, что он очень скован в маневре и выражении своих эмоций и мысли, потому что с ним сейчас ведут войну на уничтожение спецслужбы, орды платных блоггеров, высокопоставленные чиновники. Но в нем что-то есть от умного Дон Кихота, который понимает прекрасно положение вещей и бросается в казалось бы безнадежную атаку, потому что она быть может и не изменит мир, но запустит цепочку событий, которые в итоге его изменят.



Разговор был очень откровенный, хотя временами совершенно не для цитирования, и я искренне рад, что довелось познакомиться с этим замечательным человеком. В сравнительно узком кругу писателей и интеллектуалов поучаствовал во встрече с И.И. Стрелковым.Разговор был очень интересный и откровенный. Игорь Иванович осветил множество тем, многие из которых даже и не упомнишь.То, что мне показалось весьма интересным из сказанного им.1. Зачем он пришел в Славянск. События начала апреля в Донецке и Луганске, если говорить откровенно, больше всего напоминали «спойлер» настоящего русского восстания, к которому многие прорусские силы в Новороссии готовились на более поздний срок. Отсюда и много странностей в том, что происходило. Была опасность, что сейчас эти квази-восстания подавят и русское дело в Новороссии уже не поднимется. И тогда Стрелков решился на своеобразную авантюру — ход конем. Занятие Славянска и резкое изменение, скажем так, градуса напряженности конфликта.Думаю — это решение было правильным. Как показала Одесса потенциал революционных действий был исчерпан — их просто раздавили бы. Значит единственный способ защитить русских — это сменить форму протекания конфликта на войну.2. Было очевидно, что если бы в апреле Россия решилась на миротворческие действия, то украинская армия вообще бы не оказала никакого сопротивления и ситуация разрешилась бы ко всеобщему удовольствию бескровно. Даже в Славянске Стрелков до последнего придерживался «крымского сценария». Но, увы, пятошестой колонне в Москве удалось тогда это вмешательство затормозить. Результат известен — Донбасс залит кровью, Россия обложена санкциями и клеветой, #затомариупольненаш.3. Очень интересная характеристика Безлера — как одаренного командира и, в то же время, строителя своего личного «горловского феода» которым он старательно занимался иногда в ущерб общим интересам.4. Из приводимых Стрелковым фактов получается, что его Бригаду в Славянске держали в откровенной блокаде по поставкам. Разворовывали на пути всё что могли и все кто мог. Стрелков не сразу это осознал, поскольку полагал, что в Донецке сидит его друг Бородай и всё контролирует. А теперь выясняется, что Бородай играл против него (Было заметно, что этим предательством, усугубленным играми Бородая по его отстранению, Стрелков очень огорчен). В общем, по косвенным признакам можно понять, что налицо был не только политический саботаж, но и, скажем так, конфликт ведомств, некоторые из которых были заинтересованы в том, чтобы Стрелков так в Славянске и остался мертвой легендой. В любом случае все ходы «военторга» очень сильно запаздывали. Там, где две недели назад можно было изменить ситуацию одним танком, этот танк прибывал лишь тогда, когда у укров их было уже тридцать. Это запаздывание вкупе с разворовыванием в общем-то и сгубило Славянск. Достаточно сказать, что у Болотова на приколе стояла дюжина танков без экипажей, а у Стрелкова их в этот момент не было ни одного.5. Игорь Иванович категорически опровергает миф про «девятиэтажки, которые он велел снести». Скорее всего этот миф был додуман на основе его приказа убрать все укрепрайоны из поля в черту города, поскольку в поле их просто отрезали и уничтожали по одному. Возможность держать укров на открытом пространстве, не подпуская к городам, это миф.6. Подробно было рассказано об оставлении Славянска. В частности разъяснилась причина, по которой забыли журналистов — главная претензия к Стрелкову у многих. Проблема была в том, что, как уже было сказано, наблюдались силы которые были заинтересованы в том, чтобы биография Стрелкова в Славянске закончилась. И поэтому категорически необходимо было исключить даже потенциальную возможность того, чтобы информация досрочно попала в Москву. В этом случае всех бы просто положили на той дороге по которой отступали.7. С Донбасса Стрелкова выдавливали всё тем же методом — гуманитарной блокады. Когда помощь шла всем по всем каналам, кроме него. В подобной же ситуации, кстати, сейчас оказался Мозговой, которого душат блокадой, заставляя распустить «Призрак». Видно, что Стрелков очень тепло относится к Мозговому и очень за него переживает. При этом с его точки зрения Мозговой, прежде всего, талантливый политик. Конечно очень жаль, что у него не получилось взять власть в Луганске в апреле. В этом случае дела в ЛНР шли бы совсем по другому.8. Очень смешно рассказывал про приезд Кургиняна, как предложил тому встретиться и все обсудить, тот пообещал перезвонить и трусливо смылся. Очевидно, что Кургинян-шоу было первым актом по выдавливанию Стрелкова с Донбасса с целью подготовки будущего «Минска».10. Сердито, но не зло предъявил Егору Просвирнину за то, что ради красного словца про «Стрелков против Путина» Игорь Иванович оказался в сложный момент практически беззащитен от клеветы и интриг кургинят, кургиняшек и кургинянищ, а главное — их заказчиков. Хотя, по моему, в консерватории где таким доносам дают ход, надо что-то менять. В итоге сегодня Игорю Ивановичу приходится тратить уйму времени на самооправдания, чем ему заниматься явно тяжело, поскольку всем адекватным людям понятно, что подозревать его не в чем.11. По текущей ситуации — Стрелков уверен, что Украина в ближайшее время возобновит активные боевые действия и весь минский цирк похерится и потребуются люди способные воевать. Главную угрозу в этой ситуации он видит в элитном заговоре против Путина, который извне может быть декорирован какой-то имитацией майдана, но по сути перед нами угроза именно дворцового переворота. И что именно в этом отношении нужно обязательно поддерживать Путина, поскольку в сложившейся ситуации все шансы на нормальное развитие страны замкнуты на него (что конечно плохо), а попытка его свержения — это переход к гражданской войне гораздо хуже украинской. Тут он, конечно, прав. Хотя убедительного ответа на вопрос: «как мы сможем помочь Путину, если он сам не захочет себе помочь» мы не услышали. Но видно, что и над ним Игорь Иванович думает. И в этом смысле его охранительство безусловно достойно уважения.12. Тут важно понимать, что суть охранительства Стрелкова не в том, чтобы цепляться за систему любой ценой, а в том, чтобы создавать события (каковым был тот же славянский поход), которые будут создавать эффект необратимости и заставят систему двигаться в правильном направлении. Ну и в самом деле, кто мог себе представить, что ситуация будет такой, как сейчас, может быть не самой лучше, но, тем не менее. Ополчение выжило и укрепилось, Новороссия становится реальностью.13. В настоящий момент Стрелков находится в положении частного лица. От него отвернулись, увы, и многие старые друзья, которым кажется теперь попросту опасно с ним связываться. Он сейчас сосредоточен на работе движения «Новороссия», которое организует гуманитарные поставки ополченцам, лечение раненных и т.д. Денег не хватает, поскольку их невозможно привлечь даже под Стрелкова. Точнее даже так — именно из-за имени Стрелкова многие трусят их жертвовать. Я пообещал со своей стороны всячески помочь с распространением информации об их счетах и всем чем можем — помогать.В целом Стрелков производит очень сильное впечатление. Он очень харизматичен, отличный оратор, очень умный и образованный человек со сформированными политическими убеждениями (я бы их определил как такой русский православный голлизм — у него даже во внешности много общего с генералом). Иногда ему удавалось меня удивить. Например он сказал, что Москва Ивана III превратилась в русское национальное государство — признаться, я полагал, что последние 60 лет такого взгляда на государство Ивана и Василия III придерживаюсь только я и был рад обнаружить единомышленника.Стрелков гораздо интересней чем сформировавшийся о нем миф в котором он выглядит чуть одномерно. Достаточно сказать, что в начале встречи он представил свою книгу «Сказки заколдованного замка» — отличный сборник сказок.Понятно, что он очень скован в маневре и выражении своих эмоций и мысли, потому что с ним сейчас ведут войну на уничтожение спецслужбы, орды платных блоггеров, высокопоставленные чиновники. Но в нем что-то есть от умного Дон Кихота, который понимает прекрасно положение вещей и бросается в казалось бы безнадежную атаку, потому что она быть может и не изменит мир, но запустит цепочку событий, которые в итоге его изменят.Разговор был очень откровенный, хотя временами совершенно не для цитирования, и я искренне рад, что довелось познакомиться с этим замечательным человеком.