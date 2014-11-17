Лица Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/18990.htm" style="color: #000000;">Галина Иванкина: Октябрь-1917 и короткая память</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/18990/1416215824.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Об этом празднике, который … вроде бы как (точнее - официально) вовсе и не праздник, рассказано и наврано очень много, да и не о нём сегодня пойдёт речь. Благо, школьнички и прочие младые жертвы ЕГЭ уже не могут внятно, без мычания ответить – почему революция – октябрьская, а «красный день календаря» - в ноябре. Мы сегодня поговорим о…неблагодарности и короткой памяти, о людях, которые до сих пор повторяют мантру о «России, которую мы потеряли». Это началось во времена поздней Перестройки, году этак в 1989-м, когда стало ясно…, нет – стало можно. Именитые артисты, перебивая подобострастных сатириков и малоизвестных писательниц, кинулись в эфир со своими потаёнными воспоминаниями о кошмарной жизни, которая началась в их семье после Октябрьского Переворота. Люди искусства, до того лет двадцать заученно воплощавшие на экране образы парторгов и колхозных председателей, вдруг принялись горделиво перечислять своих предков аж от Рюрика. На крайний случай – от Гедимина, что, согласитесь, по сравнению с Рюриком – чистой воды безродность… <br>Деятели науки, сделавшие себе карьеру именно в советской физике-математике-истории-биологии и на советские же деньги, потупившись, признавались, что они-де из купцов I Гильдии, а в городе Надерищево-Сарайное у них был не токмо свечной, но и кожевенный заводик. И ещё какая-нибудь «...собственная мясо-хладобойня в Самаре, на артельных началах». <br> <br> А потом – расстрелы – продразвёрстки – Берия с Агитпропом и ОСОАВИАХИМом. Жизнь кончилась, остался один промфинплан. Но теперь-то на дворе Перестройка, мы резко развернулись в сторону духовности, и теперь я буду везде трындеть о нашем-с кожевенном заводике. «И как меня насильно приняли в пионеры – это я тоже всем расскажу и даже изображу в лицах». Смысл этих речей и выступлений был в следующем: при СССР мне жилось хуже, чем могло бы быть. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/18990.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Галина Иванкина: Октябрь-1917 и короткая память Тема: ПОКОЛЕНИЕ RU

Об этом празднике, который … вроде бы как (точнее - официально) вовсе и не праздник, рассказано и наврано очень много, да и не о нём сегодня пойдёт речь. Благо, школьнички и прочие младые жертвы ЕГЭ уже не могут внятно, без мычания ответить – почему революция – октябрьская, а «красный день календаря» - в ноябре. Мы сегодня поговорим о…неблагодарности и короткой памяти, о людях, которые до сих пор повторяют мантру о «России, которую мы потеряли». Это началось во времена поздней Перестройки, году этак в 1989-м, когда стало ясно…, нет – стало можно. Именитые артисты, перебивая подобострастных сатириков и малоизвестных писательниц, кинулись в эфир со своими потаёнными воспоминаниями о кошмарной жизни, которая началась в их семье после Октябрьского Переворота. Люди искусства, до того лет двадцать заученно воплощавшие на экране образы парторгов и колхозных председателей, вдруг принялись горделиво перечислять своих предков аж от Рюрика. На крайний случай – от Гедимина, что, согласитесь, по сравнению с Рюриком – чистой воды безродность…

Деятели науки, сделавшие себе карьеру именно в советской физике-математике-истории-биологии и на советские же деньги, потупившись, признавались, что они-де из купцов I Гильдии, а в городе Надерищево-Сарайное у них был не токмо свечной, но и кожевенный заводик. И ещё какая-нибудь «...собственная мясо-хладобойня в Самаре, на артельных началах».



А потом – расстрелы – продразвёрстки – Берия с Агитпропом и ОСОАВИАХИМом. Жизнь кончилась, остался один промфинплан. Но теперь-то на дворе Перестройка, мы резко развернулись в сторону духовности, и теперь я буду везде трындеть о нашем-с кожевенном заводике. «И как меня насильно приняли в пионеры – это я тоже всем расскажу и даже изображу в лицах». Смысл этих речей и выступлений был в следующем: при СССР мне жилось хуже, чем могло бы быть. Мне уже тогда хотелось сказать: «Господинчик! Ну, так ты выброси в мусорный бачок свой советский диплом, сожги диссертации, выпишись из «сталинского» дома, построенного – по твоим словам – узниками ГУЛАГа. Зачем ты продолжаешь пользоваться всеми благами «кровавого Совка», но при этом плачешься об отнятых комиссарами заводиках?!»



Справедливости ради, стоит отметить, что многие из этих деятелей в 1990-е резко заткнулись, ибо их родные НИИ, процветавшие при тоталитаризме, стали закрывать, сливать, выпихивать и закапывать, а героями дня сделались вовсе не совестливо-рукопожатные доктора наук с их пламенеющей духовностью, а гыгыкающие брателлы да сочные ляльки в леопёрдовых мини-платьях. В этой связи вспоминается нытьё одного знаменитого джазмена, всю жизнь презиравшего агрессивно-серый советский style. Он полагал, что при ином раскладе его джаз – эта музыка свободной души - звучала бы не вполнакала, не подцензурно, а – круто и мощно. Так вот виртуоза ждал тотальный крах иллюзий – постперестроечный вкус базировался вовсе не на блюзовой меланхолии, а на ухарском ум-ца-ца и прочем «Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо!» А джаз так и остался музыкой немногочисленных, но верных эстетов. Как говорится, те же грабли, только сбоку… Но этот джазист хотя бы не врал, что он тоже - из именитого рода.

…Вообще же, заявленных потомков первогильдеского купечества в перестроечной / постперестроечной России оказалось и выявилось настолько много, что создалось потрясающее по своей убойной силе впечатление – в I Гильдию (если верить россказням ностальгирующих) народу входило больше, чем пахало землю и вкалывало на заводах.



Как говорилось в классике на все времена: «Поздравляю вас, гражданин соврамши!» Уважаемые врущие! Если вы вдруг по какой-то причине читаете эту статью, полюбопытствуйте на досуге, какой процент купечества входил в первые две гильдии, а уже потом сочиняйте себе красивые мемуары о хоромах на Остоженке в стиле Ар Нуво, с коваными ирисами и винтовыми лестницами. Оные, возможно, у вас и были, но только в каком-то из отдалённо-параллельных миров. О своих бриллиантах, зашитых в гамбсовскую мебель и о прочих фамильных кружевах, которые подарила вашей праматери сама Екатерина Великая, тоже, по возможности, заткнитесь. Лучше вспомните бабушку, которая приехала из деревни, чтобы устроиться чертёжницей на МОГЭС, а стала в результате инженером-энергетиком. Или дедушку, прошедшего воинский путь от Вязьмы до Берлина. А ещё – дом культуры с колоннами и барочной лепниной, где умело вальсировали монтажники-высотники и фабричные девушки, совсем в духе литературных героев – аристократов, но ни на мгновение не забывая, что они – рабочая косточка, пролетарии, чьё время в XX веке наконец-то пришло…



Просто вы почему-то забыли, кому и чем вы обязаны своим – даже нынешним - благополучием. Да. Октябрю-1917, Маю-1945, Апрелю-1961. Вам только кажется, что ваши вехи – это Август-91-го и другой октябрь, чёрный, 1993-го. Всё то лучшее, что в нас ещё осталось – это по большей части советское наследие. Увы, это грустно, но это именно так. И прекратите уже врать о прадедушке-подпоручике, красавце-бонвиване и любителе редереров, потому что ваш прадедушка был простым сапожником. Или вообще – золотарём-черпалой. И это, скажу я вам, никакого отношению к золоту не имеет.

Но более всего развлекает фразочка: «Если бы не большевики, я жила бы в своём поместье!» О`кей! Представим себе, что Революции не было, а ты не врёшь насчёт имения. Ты уверена в том, что твоё фамильное Заречное-Томное сохранилось бы в целости и сохранности на волне индустриально-локомотивного XX столетия? Сколько народу в старой-доброй Англии живёт в своих Бленхеймах и Торнфилд-холлах?



А ведь страна незыблемых, едва ли не архаичных традиций. Поинтересуйся, какое количество немецких дворян и даже – принцев крови имеют нынче личные дворцы. Эти-то арийцы даже накануне войны жили по большей части бедновато, мечтая за счёт обещанных восточных владений возродить былые поместья. (За этим и в СС вступали целыми кланами – авось чего подкинут, как в славные времена Фридриха Великого или ещё какого-нибудь курфюрста Мекленбург-Шверин-Готторпского). Так вот! Наши ностальгирующие дегенераты упорно застревают на временной отметине Belle Époque и мысленно примеряют шляпку фасона «фантази». У них, как в том культовом романе: «Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны». Смысл: жалкий и растоптанный Киса продолжал мыслить и грезить категориями пятнадцатилетней давности. Этим же грешат нынешние «барышни», бегающие по смешным «белогвардейским» тусовкам и устраивающие из своего блога в Живом Журнале этакий «Будуар разочарованной гризетки». Да-да. Эти кисы, как правило, путают гризеток с северяниновскими «грезерками» (от слова «грёза»), а фермуар – с дортуаром.

…Недавно был юбилейный вечер Александры Пахмутовой – великого композитора великой эпохи. Вот она, как раз, из тех, кто ничего не забыл. Она была честна, когда пафосно прославляла и «юный Октябрь впереди!», и стройки социализма, и нашу повседневную реальность. Она не предала и потом, когда большинство её коллег по цеху бросились обличать «совок» и рассказывать в прямом эфире, как им хреново жралось при Лёне Брежневе. А это дорогого стоит – остаться при своих убеждениях и говорить «нет», когда весь мир бежит сдаваться и кричит: «Да!» Это не тупое, обкуренное диссидентство, при котором отрицание системы становится смыслом бытия. Это – следование затверженным и прочувственным убеждениям. Замечу, что таких людей в 1990-х и 2000-х было крайне мало.



…В советских книгах и учебниках Великая Октябрьская Социалистическая Революция именовалась надеждой человечества и началом новой эры. Поэты писали: «И дымом пламенной «Авроры» взошла железная заря». Им вторили поэты уже другого поколения: «Гремит «Авроры» эхо, пророчествуя нациям». Детские хоры пели: «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?», а дошкольники заучивали стихи Самуила Маршака:



«Весь народ - и млад и стар - празднует свободу.

И летит мой красный шар прямо к небосводу!»



Но, как пел один знаменитый советский бард, правда по иному поводу и с другой интонацией: «Девочка плачет: шарик улетел». На самом деле, шарик не улетел – та современная социальная система…на Западе, которой так восхищаются господа-либералы – это тоже наследие нашего Октября. Буржуинам было красочно явлено, что с ними будет, если продолжать измываться над рабочим классом. Повторюсь – у людей слишком короткая память. Они забыли даже тот факт, что именно в Советской России грамотность и образованность стали не просто возможностью, но и – обязанностью населения. Правда, поклонники дореволюционной благости, тут же готовы возразить: «И до большевиков в России было полно народных школ и так называемых реальных училищ, где каждый мог получить образование!»



Возникает вопрос: а зачем тогда большевикам сделался нужен пресловутый Ликбез, если грамотность была и без того повсеместная? Наверное, потому, что большая часть населения вообще не умела ни читать, ни писать. Кстати, не только у нас – это было общемировым явлением. И за двадцать-тридцать лет советский народ не только выучил грамоту, но и воспитал новые поколения интеллектуалов и интеллигенции. Людям указывалось – чтение общеобязательно. Не читаешь? Дурак. Вас всё ещё удивляет, что какая-нибудь пятидесятилетняя тётка с ПТУшным образованием и дипломом швеи-мотористки знает больше, чем юная выпускница престижно-крутого учебного заведения? Так она хотя бы Пикуля-Семёнова-«Анжелику»-«Шерлока Холмса»-… осилила и пару сочинений об Онегине написала, хотя и с ошибками. Вам диковато и странно, что персонажи производственных мелодрам 1950-х поют романсы на стихи Дениса Давыдова и пытаются выяснить, что же хотел сказать Александр Блок своей неимоверной фразой «Утончённость мечты разлюбив»?! Герои же современных сериалов говорят, в основном, о том, кто - кого порезал, подставил или трахнул.



Итак, советский период – это индустрия, это образованное население, это высокая духовность. Александр Проханов в своё время сказал: «…Наш народ не забыл грандиозный советский опыт. Освоение целины. Создание «нефтяной цивилизации». Космический порыв. Соперничество с США. Рывок в будущее». Ему вторитНикита Михалков, которого многие огульно обвиняют в надменном барстве и в кичливом смаковании дореволюционных шляпок-дачек-ресторанов. Так вот он совершенно определённо высказался насчёт СССР: «…А советское наследие — это и неустаревающие произведения культуры, и глубинный патриотизм, который не зависит от лозунгов, и имперское сознание, проявлявшееся в том самом интернационализме, когда человек ощущал себя единым целым с представителями иных народов». Да. Михалков блестяще рисует картины старинного быта, любит старую ушедшую Россию, но он никогда не пытался замазать грязью послеоктябрьский период. Он, в отличие от очень многих представителей элиты, не скурвился в угоду перестроечной бесовщине.



А вот, что пишет Никита Сергеевич о стреляющих-1990-х и гламурных-2000-х: «На долгие годы страна потеряла ориентиры. Настоящим стало называться то, что таковым не являлось. На фуфле, выдаваемом за откровение, воспиталось целое поколение фуфла человеческого — безнаказанного, наглого и безответственного. Советский постулат о том, что и в личности, и в обществе главное — крепкий внутренний стержень, сегодня возвращается. Потому что без такого стержня свобода становится разрушительной». (См. журнал «Свой», ноябрь, 2014).Слово «фуфло» - такое некрасивое и жаргонное, но в данном случае оно вполне оправдано. Разумеется, в новом михалковском фильме нет никакого обеления белогвардейских офицеров. Как раз весьма жёстко, не сказать - жестоко было показано, что они-то – высшая элита России - всё это и допустили, профукали и прожрали. И даже показано – когда именно. Поэтому Октябрь 1917-го – это вполне закономерный итог «ананасов в шампанском» и прочей беготни за газовым шарфиком случайной полюбовницы. Другое дело, что в том конфликте у каждого была своя правда. Кстати, Михалков даёт это право на правду не только тем, кому симпатизирует, но даже и самой Землячке – этому исчадию ада.



…Итак, юное фуфло, взращённое после Перестройки! Ау! Тут мне живо вспоминается одна юная-нагловатая выпускница 1990-х (из новоявленных постсоветских фифочек), которая в 1995-м году не смогла сдавать экзамены в юридический ВУЗ. Ибо в той супер-элитной гимназии, где она тусовалась-валандалась долгих 11 лет, попросту не изучали советский период, и после кровавого октября 1917-го у неё сразу же наступал светоносный август 1991-го. То есть в её миленьком и маленьком сознании не было ни Победы, ни Гагарина. Ни физиков 1960-х, ни лириков 1970-х.



Получается, что даже дом, где она жила, оказался выстроен в …никогда не существовавшую эпоху. Тут уже вопрос не исторической оценки периода, как мне кажется. И это было только самое начало офуфления. Потом эти милые существа оперились, закончив платные отделения престижных институтов. И – понеслось. «Зачем нам нужна была победа, если после войны мы жили хуже, чем побеждённые? …А вообще-то немцы хотели освободить от большевизма…! Это была нормальная, адекватная европейская цивилизация! …Пора валить! Вы все - быдло!» И, наконец, финальный аккорд: «Украина просто не хочет плясать под ватно-колорадскую дудку!» От антисоветского пафоса – к откровенной русофобии.



…В Музее современной истории Россия (ул. Тверская, д.21) недавно проходила выставка «Брат на брата. Правда на правду», посвящённая агитационным плакатам времён Гражданской войны. Кроме того, было представлено боевое оружие, знамена и форма противоборствующих сторон. Экспозиция, как и «Солнечный удар» - попытка понять случившееся и не взваливать вину за кровь только на одну из сторон. Правы и - неправы были все. Зачем нам нужно всё это знать? У Александра Проханова есть интереснейшая идея неизбывной русской имперскости. Александр Андреевич пишет: «Метаистория – материнское лоно, откуда чередой исходили Киевская Русь, Московское царство, Петербургская империя, Красное государство Советов. Чрево, где теперь созревает дивный эмбрион Пятой Империи». Мы все наследники русской истории, и - Красного Октября. Будем об этом помнить.



И – напоследок ещё стихи. Сергей Есенин:

Теперь октябрь не тот,

Не тот октябрь теперь.

В стране, где свищет непогода,

Ревел и выл

Октябрь, как зверь,

Октябрь семнадцатого года

Поблагодарим Октябрь за то, что он был! Об этом празднике, который … вроде бы как (точнее - официально) вовсе и не праздник, рассказано и наврано очень много, да и не о нём сегодня пойдёт речь. Благо, школьнички и прочие младые жертвы ЕГЭ уже не могут внятно, без мычания ответить – почему революция – октябрьская, а «красный день календаря» - в ноябре. Мы сегодня поговорим о…неблагодарности и короткой памяти, о людях, которые до сих пор повторяют мантру о «России, которую мы потеряли». Это началось во времена поздней Перестройки, году этак в 1989-м, когда стало ясно…, нет – стало можно. Именитые артисты, перебивая подобострастных сатириков и малоизвестных писательниц, кинулись в эфир со своими потаёнными воспоминаниями о кошмарной жизни, которая началась в их семье после Октябрьского Переворота. Люди искусства, до того лет двадцать заученно воплощавшие на экране образы парторгов и колхозных председателей, вдруг принялись горделиво перечислять своих предков аж от Рюрика. На крайний случай – от Гедимина, что, согласитесь, по сравнению с Рюриком – чистой воды безродность…Деятели науки, сделавшие себе карьеру именно в советской физике-математике-истории-биологии и на советские же деньги, потупившись, признавались, что они-де из купцов I Гильдии, а в городе Надерищево-Сарайное у них был не токмо свечной, но и кожевенный заводик. И ещё какая-нибудь «...собственная мясо-хладобойня в Самаре, на артельных началах».А потом – расстрелы – продразвёрстки – Берия с Агитпропом и ОСОАВИАХИМом. Жизнь кончилась, остался один промфинплан. Но теперь-то на дворе Перестройка, мы резко развернулись в сторону духовности, и теперь я буду везде трындеть о нашем-с кожевенном заводике. «И как меня насильно приняли в пионеры – это я тоже всем расскажу и даже изображу в лицах». Смысл этих речей и выступлений был в следующем: при СССР мне жилось хуже, чем могло бы быть. Мне уже тогда хотелось сказать: «Господинчик! Ну, так ты выброси в мусорный бачок свой советский диплом, сожги диссертации, выпишись из «сталинского» дома, построенного – по твоим словам – узниками ГУЛАГа. Зачем ты продолжаешь пользоваться всеми благами «кровавого Совка», но при этом плачешься об отнятых комиссарами заводиках?!»Справедливости ради, стоит отметить, что многие из этих деятелей в 1990-е резко заткнулись, ибо их родные НИИ, процветавшие при тоталитаризме, стали закрывать, сливать, выпихивать и закапывать, а героями дня сделались вовсе не совестливо-рукопожатные доктора наук с их пламенеющей духовностью, а гыгыкающие брателлы да сочные ляльки в леопёрдовых мини-платьях. В этой связи вспоминается нытьё одного знаменитого джазмена, всю жизнь презиравшего агрессивно-серый советский style. Он полагал, что при ином раскладе его джаз – эта музыка свободной души - звучала бы не вполнакала, не подцензурно, а – круто и мощно. Так вот виртуоза ждал тотальный крах иллюзий – постперестроечный вкус базировался вовсе не на блюзовой меланхолии, а на ухарском ум-ца-ца и прочем «Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо!» А джаз так и остался музыкой немногочисленных, но верных эстетов. Как говорится, те же грабли, только сбоку… Но этот джазист хотя бы не врал, что он тоже - из именитого рода.…Вообще же, заявленных потомков первогильдеского купечества в перестроечной / постперестроечной России оказалось и выявилось настолько много, что создалось потрясающее по своей убойной силе впечатление – в I Гильдию (если верить россказням ностальгирующих) народу входило больше, чем пахало землю и вкалывало на заводах.Как говорилось в классике на все времена: «Поздравляю вас, гражданин соврамши!» Уважаемые врущие! Если вы вдруг по какой-то причине читаете эту статью, полюбопытствуйте на досуге, какой процент купечества входил в первые две гильдии, а уже потом сочиняйте себе красивые мемуары о хоромах на Остоженке в стиле Ар Нуво, с коваными ирисами и винтовыми лестницами. Оные, возможно, у вас и были, но только в каком-то из отдалённо-параллельных миров. О своих бриллиантах, зашитых в гамбсовскую мебель и о прочих фамильных кружевах, которые подарила вашей праматери сама Екатерина Великая, тоже, по возможности, заткнитесь. Лучше вспомните бабушку, которая приехала из деревни, чтобы устроиться чертёжницей на МОГЭС, а стала в результате инженером-энергетиком. Или дедушку, прошедшего воинский путь от Вязьмы до Берлина. А ещё – дом культуры с колоннами и барочной лепниной, где умело вальсировали монтажники-высотники и фабричные девушки, совсем в духе литературных героев – аристократов, но ни на мгновение не забывая, что они – рабочая косточка, пролетарии, чьё время в XX веке наконец-то пришло…Просто вы почему-то забыли, кому и чем вы обязаны своим – даже нынешним - благополучием. Да. Октябрю-1917, Маю-1945, Апрелю-1961. Вам только кажется, что ваши вехи – это Август-91-го и другой октябрь, чёрный, 1993-го. Всё то лучшее, что в нас ещё осталось – это по большей части советское наследие. Увы, это грустно, но это именно так. И прекратите уже врать о прадедушке-подпоручике, красавце-бонвиване и любителе редереров, потому что ваш прадедушка был простым сапожником. Или вообще – золотарём-черпалой. И это, скажу я вам, никакого отношению к золоту не имеет.Но более всего развлекает фразочка: «Если бы не большевики, я жила бы в своём поместье!» О`кей! Представим себе, что Революции не было, а ты не врёшь насчёт имения. Ты уверена в том, что твоё фамильное Заречное-Томное сохранилось бы в целости и сохранности на волне индустриально-локомотивного XX столетия? Сколько народу в старой-доброй Англии живёт в своих Бленхеймах и Торнфилд-холлах?А ведь страна незыблемых, едва ли не архаичных традиций. Поинтересуйся, какое количество немецких дворян и даже – принцев крови имеют нынче личные дворцы. Эти-то арийцы даже накануне войны жили по большей части бедновато, мечтая за счёт обещанных восточных владений возродить былые поместья. (За этим и в СС вступали целыми кланами – авось чего подкинут, как в славные времена Фридриха Великого или ещё какого-нибудь курфюрста Мекленбург-Шверин-Готторпского). Так вот! Наши ностальгирующие дегенераты упорно застревают на временной отметине Belle Époque и мысленно примеряют шляпку фасона «фантази». У них, как в том культовом романе: «Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны». Смысл: жалкий и растоптанный Киса продолжал мыслить и грезить категориями пятнадцатилетней давности. Этим же грешат нынешние «барышни», бегающие по смешным «белогвардейским» тусовкам и устраивающие из своего блога в Живом Журнале этакий «Будуар разочарованной гризетки». Да-да. Эти кисы, как правило, путают гризеток с северяниновскими «грезерками» (от слова «грёза»), а фермуар – с дортуаром.…Недавно был юбилейный вечер Александры Пахмутовой – великого композитора великой эпохи. Вот она, как раз, из тех, кто ничего не забыл. Она была честна, когда пафосно прославляла и «юный Октябрь впереди!», и стройки социализма, и нашу повседневную реальность. Она не предала и потом, когда большинство её коллег по цеху бросились обличать «совок» и рассказывать в прямом эфире, как им хреново жралось при Лёне Брежневе. А это дорогого стоит – остаться при своих убеждениях и говорить «нет», когда весь мир бежит сдаваться и кричит: «Да!» Это не тупое, обкуренное диссидентство, при котором отрицание системы становится смыслом бытия. Это – следование затверженным и прочувственным убеждениям. Замечу, что таких людей в 1990-х и 2000-х было крайне мало.…В советских книгах и учебниках Великая Октябрьская Социалистическая Революция именовалась надеждой человечества и началом новой эры. Поэты писали: «И дымом пламенной «Авроры» взошла железная заря». Им вторили поэты уже другого поколения: «Гремит «Авроры» эхо, пророчествуя нациям». Детские хоры пели: «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?», а дошкольники заучивали стихи Самуила Маршака:«Весь народ - и млад и стар - празднует свободу.И летит мой красный шар прямо к небосводу!»Но, как пел один знаменитый советский бард, правда по иному поводу и с другой интонацией: «Девочка плачет: шарик улетел». На самом деле, шарик не улетел – та современная социальная система…на Западе, которой так восхищаются господа-либералы – это тоже наследие нашего Октября. Буржуинам было красочно явлено, что с ними будет, если продолжать измываться над рабочим классом. Повторюсь – у людей слишком короткая память. Они забыли даже тот факт, что именно в Советской России грамотность и образованность стали не просто возможностью, но и – обязанностью населения. Правда, поклонники дореволюционной благости, тут же готовы возразить: «И до большевиков в России было полно народных школ и так называемых реальных училищ, где каждый мог получить образование!»Возникает вопрос: а зачем тогда большевикам сделался нужен пресловутый Ликбез, если грамотность была и без того повсеместная? Наверное, потому, что большая часть населения вообще не умела ни читать, ни писать. Кстати, не только у нас – это было общемировым явлением. И за двадцать-тридцать лет советский народ не только выучил грамоту, но и воспитал новые поколения интеллектуалов и интеллигенции. Людям указывалось – чтение общеобязательно. Не читаешь? Дурак. Вас всё ещё удивляет, что какая-нибудь пятидесятилетняя тётка с ПТУшным образованием и дипломом швеи-мотористки знает больше, чем юная выпускница престижно-крутого учебного заведения? Так она хотя бы Пикуля-Семёнова-«Анжелику»-«Шерлока Холмса»-… осилила и пару сочинений об Онегине написала, хотя и с ошибками. Вам диковато и странно, что персонажи производственных мелодрам 1950-х поют романсы на стихи Дениса Давыдова и пытаются выяснить, что же хотел сказать Александр Блок своей неимоверной фразой «Утончённость мечты разлюбив»?! Герои же современных сериалов говорят, в основном, о том, кто - кого порезал, подставил или трахнул.Итак, советский период – это индустрия, это образованное население, это высокая духовность. Александр Проханов в своё время сказал: «…Наш народ не забыл грандиозный советский опыт. Освоение целины. Создание «нефтяной цивилизации». Космический порыв. Соперничество с США. Рывок в будущее». Ему вторитНикита Михалков, которого многие огульно обвиняют в надменном барстве и в кичливом смаковании дореволюционных шляпок-дачек-ресторанов. Так вот он совершенно определённо высказался насчёт СССР: «…А советское наследие — это и неустаревающие произведения культуры, и глубинный патриотизм, который не зависит от лозунгов, и имперское сознание, проявлявшееся в том самом интернационализме, когда человек ощущал себя единым целым с представителями иных народов». Да. Михалков блестяще рисует картины старинного быта, любит старую ушедшую Россию, но он никогда не пытался замазать грязью послеоктябрьский период. Он, в отличие от очень многих представителей элиты, не скурвился в угоду перестроечной бесовщине.А вот, что пишет Никита Сергеевич о стреляющих-1990-х и гламурных-2000-х: «На долгие годы страна потеряла ориентиры. Настоящим стало называться то, что таковым не являлось. На фуфле, выдаваемом за откровение, воспиталось целое поколение фуфла человеческого — безнаказанного, наглого и безответственного. Советский постулат о том, что и в личности, и в обществе главное — крепкий внутренний стержень, сегодня возвращается. Потому что без такого стержня свобода становится разрушительной». (См. журнал «Свой», ноябрь, 2014).Слово «фуфло» - такое некрасивое и жаргонное, но в данном случае оно вполне оправдано. Разумеется, в новом михалковском фильме нет никакого обеления белогвардейских офицеров. Как раз весьма жёстко, не сказать - жестоко было показано, что они-то – высшая элита России - всё это и допустили, профукали и прожрали. И даже показано – когда именно. Поэтому Октябрь 1917-го – это вполне закономерный итог «ананасов в шампанском» и прочей беготни за газовым шарфиком случайной полюбовницы. Другое дело, что в том конфликте у каждого была своя правда. Кстати, Михалков даёт это право на правду не только тем, кому симпатизирует, но даже и самой Землячке – этому исчадию ада.…Итак, юное фуфло, взращённое после Перестройки! Ау! Тут мне живо вспоминается одна юная-нагловатая выпускница 1990-х (из новоявленных постсоветских фифочек), которая в 1995-м году не смогла сдавать экзамены в юридический ВУЗ. Ибо в той супер-элитной гимназии, где она тусовалась-валандалась долгих 11 лет, попросту не изучали советский период, и после кровавого октября 1917-го у неё сразу же наступал светоносный август 1991-го. То есть в её миленьком и маленьком сознании не было ни Победы, ни Гагарина. Ни физиков 1960-х, ни лириков 1970-х.Получается, что даже дом, где она жила, оказался выстроен в …никогда не существовавшую эпоху. Тут уже вопрос не исторической оценки периода, как мне кажется. И это было только самое начало офуфления. Потом эти милые существа оперились, закончив платные отделения престижных институтов. И – понеслось. «Зачем нам нужна была победа, если после войны мы жили хуже, чем побеждённые? …А вообще-то немцы хотели освободить от большевизма…! Это была нормальная, адекватная европейская цивилизация! …Пора валить! Вы все - быдло!» И, наконец, финальный аккорд: «Украина просто не хочет плясать под ватно-колорадскую дудку!» От антисоветского пафоса – к откровенной русофобии.…В Музее современной истории Россия (ул. Тверская, д.21) недавно проходила выставка «Брат на брата. Правда на правду», посвящённая агитационным плакатам времён Гражданской войны. Кроме того, было представлено боевое оружие, знамена и форма противоборствующих сторон. Экспозиция, как и «Солнечный удар» - попытка понять случившееся и не взваливать вину за кровь только на одну из сторон. Правы и - неправы были все. Зачем нам нужно всё это знать? У Александра Проханова есть интереснейшая идея неизбывной русской имперскости. Александр Андреевич пишет: «Метаистория – материнское лоно, откуда чередой исходили Киевская Русь, Московское царство, Петербургская империя, Красное государство Советов. Чрево, где теперь созревает дивный эмбрион Пятой Империи». Мы все наследники русской истории, и - Красного Октября. Будем об этом помнить.И – напоследок ещё стихи. Сергей Есенин:Теперь октябрь не тот,Не тот октябрь теперь.В стране, где свищет непогода,Ревел и вылОктябрь, как зверь,Октябрь семнадцатого годаПоблагодарим Октябрь за то, что он был!

газета "Завтра"

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