Лица Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/18954.htm" style="color: #000000;">Иван Палий: Если гуру прикажет, сектанты могут и администрацию региона поджечь</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/18954/1415954704.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Всемирный Русский Народный Собор опубликовал Декларацию Русской Идентичности. Несколькими днями ранее и глава Российского Государства Владимир Путин говорил о том же с региональными руководителями на расширенном заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям. В двух словах: на самом высоком уровне российской власти давно обретено понимание и намечена связь между успешным развитием государства, его регионов, и уровнем развития, степенью сплоченности гражданского общества, и тем, что теперь принято назвать «духовные скрепы». <br> <br>И середина осени этого года, вслед за весной, по праву получила от прессы название «русской». Только дело касается преимущественно внутренней политики нашего государства, соотечественников за рубежом и наших ближайших стран-партнеров. <br> <br>Одним из важных мероприятий, в череде из обсуждения концепции русских школ за рубежом в Сеуле, Ассамблеи Русского мира в Сочи, Всемирного Русского Народного Собора в Москве и подобных, стала международная сектоведческая конференция, которая прошла на острове Сахалин. О ней, а также о том, как власти одних регионов понимают проблему активности тоталитарных деструктивных культов, а другие предпочитают ее не замечать, беседуем с активным ее участником, руководителем антисектантского проекта «Гнев» из Великого Новгорода Александром Игоревичем Чаусовым, хорошим другом нашего издания. <br> <br>Александр, прежде всего, интересно, по какой причине именно Сахалин был выбран организаторами как площадка для сектоведческой конференции? <br> <br>Я связываю это с тем, что Сахалинская епархия Русской Православной Церкви, один из организаторов, хоть и самая молодая, но, в то же время, одна из самых деятельных. Ей всего 20 лет, но на протяжении всех этих лет там кипит жизнь: и молодежное служение поставлено на широкую ногу и сектоведение развивается. То же можно, кстати, сказать об этом регионе Дальнего Востока в целом. <br> <br>Мне есть с чем сравнивать. Я не в первые посещаю Сахалин. Когда я был в региональной столице в 2008-ом году, это был такой серый город, самое яркое пятно там было – разноцветные мусорные баки. Сейчас же Южно-Сахалинск, это город большой стройки, новых домов, новых православных храмов, в том числе. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/18954.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Иван Палий: Если гуру прикажет, сектанты могут и администрацию региона поджечь Тема: РЕГИОНЫ

Всемирный Русский Народный Собор опубликовал Декларацию Русской Идентичности. Несколькими днями ранее и глава Российского Государства Владимир Путин говорил о том же с региональными руководителями на расширенном заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям. В двух словах: на самом высоком уровне российской власти давно обретено понимание и намечена связь между успешным развитием государства, его регионов, и уровнем развития, степенью сплоченности гражданского общества, и тем, что теперь принято назвать «духовные скрепы».



И середина осени этого года, вслед за весной, по праву получила от прессы название «русской». Только дело касается преимущественно внутренней политики нашего государства, соотечественников за рубежом и наших ближайших стран-партнеров.



Одним из важных мероприятий, в череде из обсуждения концепции русских школ за рубежом в Сеуле, Ассамблеи Русского мира в Сочи, Всемирного Русского Народного Собора в Москве и подобных, стала международная сектоведческая конференция, которая прошла на острове Сахалин. О ней, а также о том, как власти одних регионов понимают проблему активности тоталитарных деструктивных культов, а другие предпочитают ее не замечать, беседуем с активным ее участником, руководителем антисектантского проекта «Гнев» из Великого Новгорода Александром Игоревичем Чаусовым, хорошим другом нашего издания.



Александр, прежде всего, интересно, по какой причине именно Сахалин был выбран организаторами как площадка для сектоведческой конференции?



Я связываю это с тем, что Сахалинская епархия Русской Православной Церкви, один из организаторов, хоть и самая молодая, но, в то же время, одна из самых деятельных. Ей всего 20 лет, но на протяжении всех этих лет там кипит жизнь: и молодежное служение поставлено на широкую ногу и сектоведение развивается. То же можно, кстати, сказать об этом регионе Дальнего Востока в целом.



Мне есть с чем сравнивать. Я не в первые посещаю Сахалин. Когда я был в региональной столице в 2008-ом году, это был такой серый город, самое яркое пятно там было – разноцветные мусорные баки. Сейчас же Южно-Сахалинск, это город большой стройки, новых домов, новых православных храмов, в том числе. Сейчас там, например, строится новый кафедральный собор, который размером с Храм Христа Спасителя в Москве примерно.



Вместе с тем, для Сахалинского региона очень актуальна проблема сектантства. Очень сильно влияние ряда стран и псевдорелигиозных организаций оттуда Япония, Соединенные Штаты, Южная Корея. Из Кореи, к примеру, там широко представлены псевдопротестантские организации, для которых христианство лишь вывеска, а на самом деле это кондовое язычество. Храм Бахаи стоит, правда, недостроенный - главный спонсор, американский коммерсант, скоропостижно скончался. Мормоны, Свидетели Иеговы с «Залами Царств» с отдельными помещениями, все это там есть.



С чем можно связать такую активность сектантских организаций?



Принято считать, что они активизируются в регионах

неблагополучных, застойных. А сейчас в России задано направление на опережающее развитие Дальнего Востока. И это интенсивное развитие Вы и описываете, уже первые плоды его. Почему на этом фоне расцветают секты?



Зададимся вопросом: Что такое все эти сектантские организации. Да это такой фактор социальной депрессии, но они не только паразитирую на ней, но и могут быть нацелены на искусственное ее привнесение. Ведь любой адепт тоталитарного культа ни на какое развитие государства ориентироваться не будет. И, поскольку львиная доля тоталитарных культов является агентурой влияния, то в данном случае я могу говорить о своеобразной попытке подавления социальной активности. Есть интенсивно развивающийся регион, стратегически важный для всей страны, туда направляется нашим государством дополнительный ресурс на развитие. Естественно с внешней стороны идет определенное противодействие. В том числе и вот такое, через агентуру влияния, через сектантство. И это противодействие через сектантство многим кажется одним из наиболее эффективных.



Внедрить в социум вредоносные структуры и разлагать общество, такова цель заинтересованных в этом сил. По этому поводу сахалинская епархия, сахалинская администрация, сахалинская областная дума и бьют тревогу. Уж очень вот этих ребят много и с этим надо что-то делать. С 2008 года их стало больше количественно в качестве организаций, общин, общиночек самого разного толка. Например, там можно увидеть так называемые церкви, названия которых не встретишь в других регионах России, я например не встречал. Всякие корейские христианские объединительные церкви, не муниты, а свои какие-то ребята «веселые».



Насколько я понимаю, ряд тоталитарных деструктивных структур на сахалинской площадке обкатывают новые политические технологии. В числе прочего, связанные с украинскими событиями. Например, именно на Сахалине Свидетели Иеговы теперь ходят не с вопросом: «Давайте поговорим о Боге?». Они представляются беженцами с Донбасса, просят помочь, чем возможно. А когда человек пускает их в дом, они дают ему журналы Сторожевая Башня и Пробудись, но при том еще и рассказывают, что они из общины Свидетелей Иеговы, которая была чуть ли не лично Стрелковым уничтожена и всеми этими ополченцами «сепаратистами». И собирают подписи к коллективному письму к Владимиру Владимировичу Путину с тезисом: «Выведи войска с Украины!».



Хотя российских войск, десять раз сказано, нет никаких там. Так или иначе, формируется определенная картинка в массовом сознании Свидетелями Иеговы. Идет непосредственное вторжение сектантов в актуальный политический тренд. И это делает организация, которая всегда говорила, что она вне политики. У них же свое божественное царство. Но здесь они именно туда полезли и с Сахалина вот это движение начинается. В этом специфика.

В этой связи конференция, которую ты посетил, интересна как инструмент. Вы оговорились, что одним из организаторов была епархия. Кто был инициатором в первую очередь: русская православная церковь, или власти региона, или, может быть, из федерального центра соответствующий сигнал поступил?

Непосредственно с нами работали представители Сахалинской епархии Русской Православной Церкви, как организаторы. С другой стороны обеспечение было предоставлено администрацией региона. Присутствовал лично и мэр Южно-Сахалинска, и губернатор Сахалина, депутаты городской и областной дум. Весь чиновничий аппарат имел место быть в полном составе практически.



Я бы не стал говорить, что кто-то из них больше организатор, а кто-то меньше. Здесь речь идет о равноправном партнерстве. Очевидно, было: власть на Сахалине поняла серьезность проблемы, которая касается эту власть непосредственно и волнует население. Она обратилась к епархии за специалистами, которые могли бы помочь эту проблему решить.



Для меня было, честно скажу, удивительно, когда нас привезли в облдуму на встречу с парламентариями. Думал, это будет нечто такое косметическое и протокольное. Но нет. По одну сторону стола сели специалисты религиоведы и сектоведы, на другой стороне – представители депутатского корпуса. И первый вопрос к нам был поставлен ребром: «Как нам и что делать, чтоб это сектантство прекратить, решить эту проблему?». Сразу вопрос, что называется, по делу. Вообще всю эту конференцию разговор между экспертами и представителями власти по делу шел.



Вы как раз выступали на конференции с точки зрения возможности использования сектантских технологий в политике, влияния на актуальную политику с их стороны. Что нового Вы привезли на Сахалин из своих наработок?



Все новое, это хорошо забытое старое. Во-первых, думаю, удалось донести до сахалинских представителей власти, что любая тоталитарная секта может в определенный момент превратиться в политическую агитационную сеть. Если так скажет глава общины, разумеется, сославшись на очередное божественное откровение. «Теперь вы не только распространяете журнал Сторожевая Башня. Но и всем рассказываете «Банду Путина под суд!», например, или о том. Что российские войска есть на Украине и нужно требовать их вывода, что в Кремле окопались антихристы, которых необходимо свергать, требовать отставки госвласти на всех уровнях».



Известно, что и мормоны сотрудничают понятно с какой разведкой какой страны. Представителей этой организации много раз ловили рядом с российскими военными объектами. И саентологи – организация, которая находятся в очень тесном симбиозе с разведывательными структурами иностранных государств, понятно, каких.



Многое и от коллег услышать удалось на эту тему. Был очень интересный доклад коллег с Украины, от сектоведа из Николаева Владимира Рогатина, который рассказал про эволюцию секты «Посольство Божье». Если во время первой «оранжевой революции» эта организация работала только на стороне Ющенко, сегодня они стали хитрее. Во время Майдана Сандей Аделанджа и большая часть его структуры работала на свержение правительства Януковича. При этом первый помощник Аделанджы работал с его сторонниками, агитировал держаться, не сдаваться. Очевидно, чтоб воспользоваться плодами победы любой из сторон. Они же занимались вполне себе политической агитацией. Вообще события майдана пронизаны сектантской тематикой.



Что касается российских реалий: В ситуации любой нестабильности есть опасность, что они выйдут и пойдут свергать государственную власть. Там же абсолютное подчинение лидеру секты и рядовые адепты вопросов задавать не будут.



И что же этому можно противопоставить? Какие методы Вы нашли с коллегами по итогам Международной конференции на Сахалине?

Во-первых, по итогам, было принято решение создавать экспертную сеть, которая бы работала постоянно. Раньше было как, собрались сектоведы, поговорили, допустим, написали коллективное письмо в органы власти. Там на него посмотрели и сказали «интересная бумажка, но не понимаем, о чем она». Теперь предложено действовать в рамках дискуссионных площадок. С органами власти, силовыми структурами за один стол садятся эксперты-сектоведы и обсуждают эту проблему. Не с религиозных позиций, хочу подчеркнуть, а с точки зрения социальных, правовых, политических последствий этого негативного явления. Чтобы выработать законодательные нормы противодействия.



Я лично предлагал и предлагаю включить в курс ОБЖ в школах основы религиозной безопасности, учить учителей, проводить курсы для муниципальных и областных чиновников. Вести соответствующую подготовку директоров домов молодежи, домов культуры и тому подобных учреждений. Это исключительно вопрос образования. Чтобы они понимали, когда к ним приходят нормальные некоммерческие и коммерческие организации, а когда к ним приходят сектанты. Чтоб именно этот чиновничий аппарат, именно этот элемент «вертикали власти» имел представление. Владел, так сказать, механизмами опознания представителя тоталитарной секты. Это также было включено в пакет предложений, в резолюцию конференции. Мой доклад и соображения моих коллег также будут изданы и разосланы органам региональной власти.



Есть уверенность, что многие из предложений, на Сахалине будет внедрено в практику. Там уже представителям региональных и местных властей все сектантское надоело, что если б Конституция позволяла, они б уже средневековыми методами с дрыном и хворостом пользовались. Потому, что проблема стоит очень остро. Это, разумеется, грустная шутка. У нас правовое государство, так что проблема будет решаться и на местном и на федеральном уровне законодательно. Сахалинская областная Дума, ее представители, заявили о готовности подготовить пакет соответствующих изменений в федеральное законодательство. Которые должны будут быть внесены в Государственную Думу РФ от Сахалина. Юридическая служба Центра Иринея Лионского в лице Александра Карелова согласилась их консультировать при подготовке этого пакета законодательных инициатив.



Вы обрисовали сейчас нормальный регламент работы по данной проблематике на региональном уровне на примере Сахалина. Но, как руководитель антисектантского проекта «Гнев», Вы ведете работу, в Новгородской области, преимущественно. Логично было бы поинтересоваться: Как Вы оцениваете взаимодействие экспертов-сектоведов с властями этого региона?



С одной стороны, в Новгородской области ситуация не так остра, как на Сахалине. Трехэтажного зала Царств и храма Мормонов в центре Великого Новгорода не наблюдается. С другой стороны там есть четкая позиция властей, что секты - серьезная угроза, проблема, которую нужно решать максимально корректно, но, вместе с тем, в сжатые сроки и наиболее полно. Иначе в определенный момент может рвануть.



Что касается реалий Новгородчины, у нас крайне мало людей в чиновничьей среде понимают опасность этой угрозы. Проблема попросту игнорируется властями региона. Подумаешь, какие-то смешные люди со своими странными придумками.



В качестве примера: на сегодняшний день 11 декабря в муниципальном центре «Диалог» готовятся выступать экстрасенсы-оккультисты, обучающей некромантии, демонологии. Об этом на официальном сайте прямо написано. Хорошо, что некромантии, а не некрофилии. Между тем, «Диалог» - один из политических центров Великого Новгорода. Еще в советские времена там располагалась высшая партийная школа, а сейчас там находится приемная «Единой России» и главы российского правительства Дмитрия Медведева. Впору ставить указатель: «К колдунам – направо, к Медведеву – налево», - чтоб люди не перепутали случайно. Там же в «Диалоге», по некоторой информации, активно работают представители «Синтона», определенная в сектоведческих справочниках как психокульт.



У нас вообще многие из Петербурга приезжают и окапываются, как правило, почему-то на государственных и муниципальных площадках. Помимо «Диалога», поступают сигналы об оккультистах рерихианского толка в муниципальной городской библиотеке имени Балашова. Действуют они в менее демонстративных масштабах.

И проблема именно в том, что на уровне госаппарата нет системного видения этой проблемы. Появились, допустим мормоны рядом с областной администрацией – стали люди волноваться, направили коллективное письмо на имя губернатора. Тогда власти и увидели проблему, начали ее решать. Сняли некоторое напряжение, а дальше никто не работает. Куда они поехали, где сейчас базируются, чем занимаются, - никого уже не волнует. Нет системной работы, пока эта проблема, ее конкретные проявления, не выносится в публичную плоскость гражданским обществом.

А ведь, когда мы говорим о сектантских организациях, мы не о каких-то разовых проявлениях говорим, а о системном негативном явлении, которое длится в режиме нон-стоп, тихо бродит, развивается, усиливается. Можно сколько угодно реагировать на какие-то всплески, но проблему это не решит.



В этом ключевое отличие, от подхода, которое я видел у властей на Сахалине. В том регионе российской федерации понимают, что проблему надо решать системно, приводить все к долгоиграющей стратегии. Там, очевидно, понимают и инициативы, направленные на формирование единой национальной идентичности в России, провозглашенные на уровне высшего руководства страны. Видят, что тоталитарные культы при вербовке стирают эту самую национальную и культурную идентичность человека, прививая самоопределение через секту, стирая критическое мышление.

В последующем такими людьми лидерам секты манипулировать с экономическими или политическими целями. Может гуру сказать однажды: «Завтра все идем сжигать здание областной администрации. Потому, что так говорит Бог. А кто не пойдет, будет изгнан из общины и попадет в ад». И пойдут, не рассуждая. Всемирный Русский Народный Собор опубликовал Декларацию Русской Идентичности. Несколькими днями ранее и глава Российского Государства Владимир Путин говорил о том же с региональными руководителями на расширенном заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям. В двух словах: на самом высоком уровне российской власти давно обретено понимание и намечена связь между успешным развитием государства, его регионов, и уровнем развития, степенью сплоченности гражданского общества, и тем, что теперь принято назвать «духовные скрепы».И середина осени этого года, вслед за весной, по праву получила от прессы название «русской». Только дело касается преимущественно внутренней политики нашего государства, соотечественников за рубежом и наших ближайших стран-партнеров.Одним из важных мероприятий, в череде из обсуждения концепции русских школ за рубежом в Сеуле, Ассамблеи Русского мира в Сочи, Всемирного Русского Народного Собора в Москве и подобных, стала международная сектоведческая конференция, которая прошла на острове Сахалин. О ней, а также о том, как власти одних регионов понимают проблему активности тоталитарных деструктивных культов, а другие предпочитают ее не замечать, беседуем с активным ее участником, руководителем антисектантского проекта «Гнев» из Великого Новгорода Александром Игоревичем Чаусовым, хорошим другом нашего издания.Александр, прежде всего, интересно, по какой причине именно Сахалин был выбран организаторами как площадка для сектоведческой конференции?Я связываю это с тем, что Сахалинская епархия Русской Православной Церкви, один из организаторов, хоть и самая молодая, но, в то же время, одна из самых деятельных. Ей всего 20 лет, но на протяжении всех этих лет там кипит жизнь: и молодежное служение поставлено на широкую ногу и сектоведение развивается. То же можно, кстати, сказать об этом регионе Дальнего Востока в целом.Мне есть с чем сравнивать. Я не в первые посещаю Сахалин. Когда я был в региональной столице в 2008-ом году, это был такой серый город, самое яркое пятно там было – разноцветные мусорные баки. Сейчас же Южно-Сахалинск, это город большой стройки, новых домов, новых православных храмов, в том числе. Сейчас там, например, строится новый кафедральный собор, который размером с Храм Христа Спасителя в Москве примерно.Вместе с тем, для Сахалинского региона очень актуальна проблема сектантства. Очень сильно влияние ряда стран и псевдорелигиозных организаций оттуда Япония, Соединенные Штаты, Южная Корея. Из Кореи, к примеру, там широко представлены псевдопротестантские организации, для которых христианство лишь вывеска, а на самом деле это кондовое язычество. Храм Бахаи стоит, правда, недостроенный - главный спонсор, американский коммерсант, скоропостижно скончался. Мормоны, Свидетели Иеговы с «Залами Царств» с отдельными помещениями, все это там есть.С чем можно связать такую активность сектантских организаций?Принято считать, что они активизируются в регионахнеблагополучных, застойных. А сейчас в России задано направление на опережающее развитие Дальнего Востока. И это интенсивное развитие Вы и описываете, уже первые плоды его. Почему на этом фоне расцветают секты?Зададимся вопросом: Что такое все эти сектантские организации. Да это такой фактор социальной депрессии, но они не только паразитирую на ней, но и могут быть нацелены на искусственное ее привнесение. Ведь любой адепт тоталитарного культа ни на какое развитие государства ориентироваться не будет. И, поскольку львиная доля тоталитарных культов является агентурой влияния, то в данном случае я могу говорить о своеобразной попытке подавления социальной активности. Есть интенсивно развивающийся регион, стратегически важный для всей страны, туда направляется нашим государством дополнительный ресурс на развитие. Естественно с внешней стороны идет определенное противодействие. В том числе и вот такое, через агентуру влияния, через сектантство. И это противодействие через сектантство многим кажется одним из наиболее эффективных.Внедрить в социум вредоносные структуры и разлагать общество, такова цель заинтересованных в этом сил. По этому поводу сахалинская епархия, сахалинская администрация, сахалинская областная дума и бьют тревогу. Уж очень вот этих ребят много и с этим надо что-то делать. С 2008 года их стало больше количественно в качестве организаций, общин, общиночек самого разного толка. Например, там можно увидеть так называемые церкви, названия которых не встретишь в других регионах России, я например не встречал. Всякие корейские христианские объединительные церкви, не муниты, а свои какие-то ребята «веселые».Насколько я понимаю, ряд тоталитарных деструктивных структур на сахалинской площадке обкатывают новые политические технологии. В числе прочего, связанные с украинскими событиями. Например, именно на Сахалине Свидетели Иеговы теперь ходят не с вопросом: «Давайте поговорим о Боге?». Они представляются беженцами с Донбасса, просят помочь, чем возможно. А когда человек пускает их в дом, они дают ему журналы Сторожевая Башня и Пробудись, но при том еще и рассказывают, что они из общины Свидетелей Иеговы, которая была чуть ли не лично Стрелковым уничтожена и всеми этими ополченцами «сепаратистами». И собирают подписи к коллективному письму к Владимиру Владимировичу Путину с тезисом: «Выведи войска с Украины!».Хотя российских войск, десять раз сказано, нет никаких там. Так или иначе, формируется определенная картинка в массовом сознании Свидетелями Иеговы. Идет непосредственное вторжение сектантов в актуальный политический тренд. И это делает организация, которая всегда говорила, что она вне политики. У них же свое божественное царство. Но здесь они именно туда полезли и с Сахалина вот это движение начинается. В этом специфика.В этой связи конференция, которую ты посетил, интересна как инструмент. Вы оговорились, что одним из организаторов была епархия. Кто был инициатором в первую очередь: русская православная церковь, или власти региона, или, может быть, из федерального центра соответствующий сигнал поступил?Непосредственно с нами работали представители Сахалинской епархии Русской Православной Церкви, как организаторы. С другой стороны обеспечение было предоставлено администрацией региона. Присутствовал лично и мэр Южно-Сахалинска, и губернатор Сахалина, депутаты городской и областной дум. Весь чиновничий аппарат имел место быть в полном составе практически.Я бы не стал говорить, что кто-то из них больше организатор, а кто-то меньше. Здесь речь идет о равноправном партнерстве. Очевидно, было: власть на Сахалине поняла серьезность проблемы, которая касается эту власть непосредственно и волнует население. Она обратилась к епархии за специалистами, которые могли бы помочь эту проблему решить.Для меня было, честно скажу, удивительно, когда нас привезли в облдуму на встречу с парламентариями. Думал, это будет нечто такое косметическое и протокольное. Но нет. По одну сторону стола сели специалисты религиоведы и сектоведы, на другой стороне – представители депутатского корпуса. И первый вопрос к нам был поставлен ребром: «Как нам и что делать, чтоб это сектантство прекратить, решить эту проблему?». Сразу вопрос, что называется, по делу. Вообще всю эту конференцию разговор между экспертами и представителями власти по делу шел.Вы как раз выступали на конференции с точки зрения возможности использования сектантских технологий в политике, влияния на актуальную политику с их стороны. Что нового Вы привезли на Сахалин из своих наработок?Все новое, это хорошо забытое старое. Во-первых, думаю, удалось донести до сахалинских представителей власти, что любая тоталитарная секта может в определенный момент превратиться в политическую агитационную сеть. Если так скажет глава общины, разумеется, сославшись на очередное божественное откровение. «Теперь вы не только распространяете журнал Сторожевая Башня. Но и всем рассказываете «Банду Путина под суд!», например, или о том. Что российские войска есть на Украине и нужно требовать их вывода, что в Кремле окопались антихристы, которых необходимо свергать, требовать отставки госвласти на всех уровнях».Известно, что и мормоны сотрудничают понятно с какой разведкой какой страны. Представителей этой организации много раз ловили рядом с российскими военными объектами. И саентологи – организация, которая находятся в очень тесном симбиозе с разведывательными структурами иностранных государств, понятно, каких.Многое и от коллег услышать удалось на эту тему. Был очень интересный доклад коллег с Украины, от сектоведа из Николаева Владимира Рогатина, который рассказал про эволюцию секты «Посольство Божье». Если во время первой «оранжевой революции» эта организация работала только на стороне Ющенко, сегодня они стали хитрее. Во время Майдана Сандей Аделанджа и большая часть его структуры работала на свержение правительства Януковича. При этом первый помощник Аделанджы работал с его сторонниками, агитировал держаться, не сдаваться. Очевидно, чтоб воспользоваться плодами победы любой из сторон. Они же занимались вполне себе политической агитацией. Вообще события майдана пронизаны сектантской тематикой.Что касается российских реалий: В ситуации любой нестабильности есть опасность, что они выйдут и пойдут свергать государственную власть. Там же абсолютное подчинение лидеру секты и рядовые адепты вопросов задавать не будут.И что же этому можно противопоставить? Какие методы Вы нашли с коллегами по итогам Международной конференции на Сахалине?Во-первых, по итогам, было принято решение создавать экспертную сеть, которая бы работала постоянно. Раньше было как, собрались сектоведы, поговорили, допустим, написали коллективное письмо в органы власти. Там на него посмотрели и сказали «интересная бумажка, но не понимаем, о чем она». Теперь предложено действовать в рамках дискуссионных площадок. С органами власти, силовыми структурами за один стол садятся эксперты-сектоведы и обсуждают эту проблему. Не с религиозных позиций, хочу подчеркнуть, а с точки зрения социальных, правовых, политических последствий этого негативного явления. Чтобы выработать законодательные нормы противодействия.Я лично предлагал и предлагаю включить в курс ОБЖ в школах основы религиозной безопасности, учить учителей, проводить курсы для муниципальных и областных чиновников. Вести соответствующую подготовку директоров домов молодежи, домов культуры и тому подобных учреждений. Это исключительно вопрос образования. Чтобы они понимали, когда к ним приходят нормальные некоммерческие и коммерческие организации, а когда к ним приходят сектанты. Чтоб именно этот чиновничий аппарат, именно этот элемент «вертикали власти» имел представление. Владел, так сказать, механизмами опознания представителя тоталитарной секты. Это также было включено в пакет предложений, в резолюцию конференции. Мой доклад и соображения моих коллег также будут изданы и разосланы органам региональной власти.Есть уверенность, что многие из предложений, на Сахалине будет внедрено в практику. Там уже представителям региональных и местных властей все сектантское надоело, что если б Конституция позволяла, они б уже средневековыми методами с дрыном и хворостом пользовались. Потому, что проблема стоит очень остро. Это, разумеется, грустная шутка. У нас правовое государство, так что проблема будет решаться и на местном и на федеральном уровне законодательно. Сахалинская областная Дума, ее представители, заявили о готовности подготовить пакет соответствующих изменений в федеральное законодательство. Которые должны будут быть внесены в Государственную Думу РФ от Сахалина. Юридическая служба Центра Иринея Лионского в лице Александра Карелова согласилась их консультировать при подготовке этого пакета законодательных инициатив.Вы обрисовали сейчас нормальный регламент работы по данной проблематике на региональном уровне на примере Сахалина. Но, как руководитель антисектантского проекта «Гнев», Вы ведете работу, в Новгородской области, преимущественно. Логично было бы поинтересоваться: Как Вы оцениваете взаимодействие экспертов-сектоведов с властями этого региона?С одной стороны, в Новгородской области ситуация не так остра, как на Сахалине. Трехэтажного зала Царств и храма Мормонов в центре Великого Новгорода не наблюдается. С другой стороны там есть четкая позиция властей, что секты - серьезная угроза, проблема, которую нужно решать максимально корректно, но, вместе с тем, в сжатые сроки и наиболее полно. Иначе в определенный момент может рвануть.Что касается реалий Новгородчины, у нас крайне мало людей в чиновничьей среде понимают опасность этой угрозы. Проблема попросту игнорируется властями региона. Подумаешь, какие-то смешные люди со своими странными придумками.В качестве примера: на сегодняшний день 11 декабря в муниципальном центре «Диалог» готовятся выступать экстрасенсы-оккультисты, обучающей некромантии, демонологии. Об этом на официальном сайте прямо написано. Хорошо, что некромантии, а не некрофилии. Между тем, «Диалог» - один из политических центров Великого Новгорода. Еще в советские времена там располагалась высшая партийная школа, а сейчас там находится приемная «Единой России» и главы российского правительства Дмитрия Медведева. Впору ставить указатель: «К колдунам – направо, к Медведеву – налево», - чтоб люди не перепутали случайно. Там же в «Диалоге», по некоторой информации, активно работают представители «Синтона», определенная в сектоведческих справочниках как психокульт.У нас вообще многие из Петербурга приезжают и окапываются, как правило, почему-то на государственных и муниципальных площадках. Помимо «Диалога», поступают сигналы об оккультистах рерихианского толка в муниципальной городской библиотеке имени Балашова. Действуют они в менее демонстративных масштабах.И проблема именно в том, что на уровне госаппарата нет системного видения этой проблемы. Появились, допустим мормоны рядом с областной администрацией – стали люди волноваться, направили коллективное письмо на имя губернатора. Тогда власти и увидели проблему, начали ее решать. Сняли некоторое напряжение, а дальше никто не работает. Куда они поехали, где сейчас базируются, чем занимаются, - никого уже не волнует. Нет системной работы, пока эта проблема, ее конкретные проявления, не выносится в публичную плоскость гражданским обществом.А ведь, когда мы говорим о сектантских организациях, мы не о каких-то разовых проявлениях говорим, а о системном негативном явлении, которое длится в режиме нон-стоп, тихо бродит, развивается, усиливается. Можно сколько угодно реагировать на какие-то всплески, но проблему это не решит.В этом ключевое отличие, от подхода, которое я видел у властей на Сахалине. В том регионе российской федерации понимают, что проблему надо решать системно, приводить все к долгоиграющей стратегии. Там, очевидно, понимают и инициативы, направленные на формирование единой национальной идентичности в России, провозглашенные на уровне высшего руководства страны. Видят, что тоталитарные культы при вербовке стирают эту самую национальную и культурную идентичность человека, прививая самоопределение через секту, стирая критическое мышление.В последующем такими людьми лидерам секты манипулировать с экономическими или политическими целями. Может гуру сказать однажды: «Завтра все идем сжигать здание областной администрации. Потому, что так говорит Бог. А кто не пойдет, будет изгнан из общины и попадет в ад». И пойдут, не рассуждая.



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