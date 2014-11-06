Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/18860.htm" style="color: #000000;">Виктория Федотова: Время собирать исторический паззл</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/18860/1415279158.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>В День Народного единства, 4 ноября, в Москве открылась XIII церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь. Моя история. Рюриковичи". Это гимн русской православной истории в современнейшей мультимедийной обработке. Своеобразное сплетение истории и последних технологий. <br> <br>О любой стране можно судить по тому, какое место культура занимает в ее обществе. Россия, в отличие от европейских стран и Запада, которые чаще всего мусолят XX век, подходит к этому вопросу масштабно и с размахом. Благо у нас всегда есть что показать и чем удивить. <br> <br>Актуальность выставки трудно переоценить, особенно учитывая современную историко-политическую обстановку. Под агрессивным прицелом «цивилизованных» стран, Россия особенно пристально смотрит вглубь себя. Дело даже не в пресловутой поговорке «Кто не знает историю, тот раз за разом допускает ошибки в настоящем». Общее прошлое объединяет сегодня всех от Крыма до Дальнего Востока, что первостепенно, учитывая нашу многонациональность. Настал момент, когда у россиян возникла потребность в просвещении и осознании своих корней. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/18860.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Виктория Федотова: Время собирать исторический паззл Тема: КУЛЬТУРА Москва

В День Народного единства, 4 ноября, в Москве открылась XIII церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь. Моя история. Рюриковичи". Это гимн русской православной истории в современнейшей мультимедийной обработке. Своеобразное сплетение истории и последних технологий.



О любой стране можно судить по тому, какое место культура занимает в ее обществе. Россия, в отличие от европейских стран и Запада, которые чаще всего мусолят XX век, подходит к этому вопросу масштабно и с размахом. Благо у нас всегда есть что показать и чем удивить.



Актуальность выставки трудно переоценить, особенно учитывая современную историко-политическую обстановку. Под агрессивным прицелом «цивилизованных» стран, Россия особенно пристально смотрит вглубь себя. Дело даже не в пресловутой поговорке «Кто не знает историю, тот раз за разом допускает ошибки в настоящем». Общее прошлое объединяет сегодня всех от Крыма до Дальнего Востока, что первостепенно, учитывая нашу многонациональность. Настал момент, когда у россиян возникла потребность в просвещении и осознании своих корней. Неудачная попытка Европы и Запада изолировать Россию с посылом «у вас ничего нет и вы без нас ничто» требует ответа. И масштаб, и содержание выставки служат жирным козырем.



Эпоха Рюриковичей, представленная на выставке, заполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование государственности и всех сторон жизни России. Это и Крещение Руси, преодоление Ига, борьба с иноземными захватчиками и расцвет Московского княжества. Все то, без чего не было сегодняшнего российского государства.



Напоминание «откуда есть пошла земля русская» снимет пелену с глаз тех, кто уверен, что без Киева Россия бы не состоялась. Политика официального Киева активно использует эту тему в информационной войне против России, играя на незнании нашей истории. Якобы в России культуры до Петра не было, а после него вся страна говорила только на иностранном языке. Дальше идет голословная подтасовка понятий, игра в исторические параллели – пропагандисты это умеют – и тот, кто в школе спал на уроках истории, уже начинает сомневаться в своих корнях и культуре, ограничиваясь общими знаниями. Украинская сторона, с подачи Запада, пытается заниматься историческим и литературным ревизионизмом. Логично, что русские, знающие и любящие свою страну и ее историю, не поддадутся на многочисленные провокации. Именно поэтому нам здесь и сейчас нужны подобные проекты, связывающие воедино историю и православие. Проекты, как паззлы, складываются и показывают современную историко-культурную картину России.



Кто-то может посчитать, что эта выставка не актуальна. По их мнению, не нужно изучать прошлое, а искать новый западный путь России. Якобы там трава зеленее и деревья выше. Им не нравится идея консерватизма, но это неотъемлемая часть русской ментальности. Вся та размеренность, семейный уклад, вера, мироощущение, в конце концов, все это мы имеем благодаря русскому консерватизму. Задумайтесь, кем бы вы были, если бы это все отнять?



Главная идея консерватизма перекликается с ключевой идеей самой истории. Как писал российский философ Николай Бердяев, "консерватизм поддерживает связь времен, не допуская окончательного разрыва, соединяя будущее с прошлым". В этом определении явно читается общность судьбы российской нации, то самое единство истории которые поднимаются с новой силой. Россия переживает в этом году мощный подъем, и поводов масса. Присоединение Крыма, и поддержка своих на юго-востоке Украины во время гражданской войны. Именно в такое время вопросы консерватизма и политического смысла общей истории снова поднимаются. Любые исторические события важно помнить, даже самые нелицеприятные - расценивая их как опыт, не допуская ошибок в будущем.



В политическом смысле единая история может быть даже у разных народов и стран. И связь тем сильнее, чем интенсивнее развиваются отношения между ними. Мы можем вспомнить что-то общее и с осетинами, например, Бесланскую трагедию. И даже с чеченцами. Взять те же чеченские войны или последнего председателя Верховного Совета Российской Федерации Хасбулатова. А вот с американцами и европейцами общих ниточек даже старшее поколение уже не вспомнит. И с Украиной они рвутся, потому что те отдаляются в европейское будущее, обрывая прошлое и предавая его забвению. История не прощает беспамятства, заставляя раз за разом танцевать на граблях. И Украина снова танцует, забыв кровавое прошлое Второй мировой, предварительно проведя исторический ревизионизм.



Россия, если рассматривать ее движение не только по культурно-историческим действиям, а в целом, идет по пути взвешенного консерватизма. Наша страна возвращается к традиционным ценностям, превращаясь едва ли не в последний его оплот.

Мы храним в себе вековечную культуру, и она неизгладимо отпечаталась в российском генотипе. В 90-е мы разбрасывали камни истории, теперь пришло время их собирать. И совмещение истории с высокими современными технологиями – лучшее на сегодня сочетание. В День Народного единства, 4 ноября, в Москве открылась XIII церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь. Моя история. Рюриковичи". Это гимн русской православной истории в современнейшей мультимедийной обработке. Своеобразное сплетение истории и последних технологий.О любой стране можно судить по тому, какое место культура занимает в ее обществе. Россия, в отличие от европейских стран и Запада, которые чаще всего мусолят XX век, подходит к этому вопросу масштабно и с размахом. Благо у нас всегда есть что показать и чем удивить.Актуальность выставки трудно переоценить, особенно учитывая современную историко-политическую обстановку. Под агрессивным прицелом «цивилизованных» стран, Россия особенно пристально смотрит вглубь себя. Дело даже не в пресловутой поговорке «Кто не знает историю, тот раз за разом допускает ошибки в настоящем». Общее прошлое объединяет сегодня всех от Крыма до Дальнего Востока, что первостепенно, учитывая нашу многонациональность. Настал момент, когда у россиян возникла потребность в просвещении и осознании своих корней. Неудачная попытка Европы и Запада изолировать Россию с посылом «у вас ничего нет и вы без нас ничто» требует ответа. И масштаб, и содержание выставки служат жирным козырем.Эпоха Рюриковичей, представленная на выставке, заполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование государственности и всех сторон жизни России. Это и Крещение Руси, преодоление Ига, борьба с иноземными захватчиками и расцвет Московского княжества. Все то, без чего не было сегодняшнего российского государства.Напоминание «откуда есть пошла земля русская» снимет пелену с глаз тех, кто уверен, что без Киева Россия бы не состоялась. Политика официального Киева активно использует эту тему в информационной войне против России, играя на незнании нашей истории. Якобы в России культуры до Петра не было, а после него вся страна говорила только на иностранном языке. Дальше идет голословная подтасовка понятий, игра в исторические параллели – пропагандисты это умеют – и тот, кто в школе спал на уроках истории, уже начинает сомневаться в своих корнях и культуре, ограничиваясь общими знаниями. Украинская сторона, с подачи Запада, пытается заниматься историческим и литературным ревизионизмом. Логично, что русские, знающие и любящие свою страну и ее историю, не поддадутся на многочисленные провокации. Именно поэтому нам здесь и сейчас нужны подобные проекты, связывающие воедино историю и православие. Проекты, как паззлы, складываются и показывают современную историко-культурную картину России.Кто-то может посчитать, что эта выставка не актуальна. По их мнению, не нужно изучать прошлое, а искать новый западный путь России. Якобы там трава зеленее и деревья выше. Им не нравится идея консерватизма, но это неотъемлемая часть русской ментальности. Вся та размеренность, семейный уклад, вера, мироощущение, в конце концов, все это мы имеем благодаря русскому консерватизму. Задумайтесь, кем бы вы были, если бы это все отнять?Главная идея консерватизма перекликается с ключевой идеей самой истории. Как писал российский философ Николай Бердяев, "консерватизм поддерживает связь времен, не допуская окончательного разрыва, соединяя будущее с прошлым". В этом определении явно читается общность судьбы российской нации, то самое единство истории которые поднимаются с новой силой. Россия переживает в этом году мощный подъем, и поводов масса. Присоединение Крыма, и поддержка своих на юго-востоке Украины во время гражданской войны. Именно в такое время вопросы консерватизма и политического смысла общей истории снова поднимаются. Любые исторические события важно помнить, даже самые нелицеприятные - расценивая их как опыт, не допуская ошибок в будущем.В политическом смысле единая история может быть даже у разных народов и стран. И связь тем сильнее, чем интенсивнее развиваются отношения между ними. Мы можем вспомнить что-то общее и с осетинами, например, Бесланскую трагедию. И даже с чеченцами. Взять те же чеченские войны или последнего председателя Верховного Совета Российской Федерации Хасбулатова. А вот с американцами и европейцами общих ниточек даже старшее поколение уже не вспомнит. И с Украиной они рвутся, потому что те отдаляются в европейское будущее, обрывая прошлое и предавая его забвению. История не прощает беспамятства, заставляя раз за разом танцевать на граблях. И Украина снова танцует, забыв кровавое прошлое Второй мировой, предварительно проведя исторический ревизионизм.Россия, если рассматривать ее движение не только по культурно-историческим действиям, а в целом, идет по пути взвешенного консерватизма. Наша страна возвращается к традиционным ценностям, превращаясь едва ли не в последний его оплот.Мы храним в себе вековечную культуру, и она неизгладимо отпечаталась в российском генотипе. В 90-е мы разбрасывали камни истории, теперь пришло время их собирать. И совмещение истории с высокими современными технологиями – лучшее на сегодня сочетание.