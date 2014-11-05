От редакции Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/18838.htm" style="color: #000000;">100 книг по истории Древней Руси</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/18838/1415170566.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>В течение длительного времени постоянные читатели этого сайта просили составить меня своеобразный библиографический гид в формате «100 книг» по истории русского средневековья. Несмотря на большую трудность этой работы я за неё в итоге взялся и исполнил с качеством о котором судить читателям. <br> <br>При составлении списка я руководствовался очень простыми принципами. Прежде всего я хотел, чтобы его сквозное прочтение дало читателю целостную и преимущественно научную картину русской истории в IX-XVII вв. Поэтому упор был сделан на научные монографии с фактическим обзором исторических событий или анализом крупных исторических явлений, задающим фон для понимания событий. <br> <br>Из обзора были полностью исключены обобщающие труды по русской истории — Карамзин, Соловьев, Ключевский, Вернадский и т.д., поскольку обычно взявшись изучать русскую историю по таким трудам читатель застревает на первом томе и на этом его штудии заканчиваются. <br> <br>Так же из обзора были полностью исключены издания источников, так как составление списка книг и изданий источников требует составления еще одной сотни (каковое я, быть может, однажды и осуществлю), а вкрапление источников в мизерном количестве смысла не имеет. <br> <br>Предпочтение отдавалось новейшим работам, последнему слову историографии. Хотя соблюсти этот принцип удавалось не везде, но в целом он выдержан. <br> <br>К сожалению, не все из крупных отечественных историков обладали даром писать так, чтобы их изложение было просто, понятно и, в то же время, фактологически насыщено и концептуально интересно. Одни увлекались историческим фантазированием, другие погружались в схоластику (прежде всего — марксистскую) до полного высушивания. Поэтому часть имен историков, писавших и пишущих более интересно, повторяется на протяжении списка не один раз, а другие крупные и достойные внимания исследователи не присутствуют вообще, что не означает умаления их научных заслуг. <br> <br>Поневоле пришлось отказаться от некоторых интереснейших пластов литературы — региональных исследований, работ по истории права, литературы, большей части культурологических работ. Иначе список окончательно затрещал бы по швам. <br> <br>С другой стороны — обильно представлены биографии, поскольку жизнеописание является самым удобным путем для начального изучения исторических событий. Поэтому обильно, может быть даже слишком, представлена серия «ЖЗЛ». Что поделать — яркие и при этом научно состоятельные биографии многих исторических персонажей представлены именно в ней. При этом, однако, я безжалостно отсекал все беллетризованные биографии, оставляя место только для научных работ где представлены источники и обоснованы (а не подменены художественной фантазией) те или иные выводы. <br> <br>Отсутствуют, разумеется, и сборники научных статей. Хотя именно в них, как знает любой даже начинающий историк, собрано всё самое интересное. <br> <br>Везде, где это было возможно, я снабжал описание книги ссылками на её интернет-публикацию, чтобы максимально облегчить работу читателя не имеющего доступа к первоклассным библиотекам. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/18838.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> 100 книг по истории Древней Руси Тема: КУЛЬТУРА

Автор: Егор Холмогоров

В течение длительного времени постоянные читатели этого сайта просили составить меня своеобразный библиографический гид в формате «100 книг» по истории русского средневековья. Несмотря на большую трудность этой работы я за неё в итоге взялся и исполнил с качеством о котором судить читателям.



При составлении списка я руководствовался очень простыми принципами. Прежде всего я хотел, чтобы его сквозное прочтение дало читателю целостную и преимущественно научную картину русской истории в IX-XVII вв. Поэтому упор был сделан на научные монографии с фактическим обзором исторических событий или анализом крупных исторических явлений, задающим фон для понимания событий.



Из обзора были полностью исключены обобщающие труды по русской истории — Карамзин, Соловьев, Ключевский, Вернадский и т.д., поскольку обычно взявшись изучать русскую историю по таким трудам читатель застревает на первом томе и на этом его штудии заканчиваются.



Так же из обзора были полностью исключены издания источников, так как составление списка книг и изданий источников требует составления еще одной сотни (каковое я, быть может, однажды и осуществлю), а вкрапление источников в мизерном количестве смысла не имеет.



Предпочтение отдавалось новейшим работам, последнему слову историографии. Хотя соблюсти этот принцип удавалось не везде, но в целом он выдержан.



К сожалению, не все из крупных отечественных историков обладали даром писать так, чтобы их изложение было просто, понятно и, в то же время, фактологически насыщено и концептуально интересно. Одни увлекались историческим фантазированием, другие погружались в схоластику (прежде всего — марксистскую) до полного высушивания. Поэтому часть имен историков, писавших и пишущих более интересно, повторяется на протяжении списка не один раз, а другие крупные и достойные внимания исследователи не присутствуют вообще, что не означает умаления их научных заслуг.



Поневоле пришлось отказаться от некоторых интереснейших пластов литературы — региональных исследований, работ по истории права, литературы, большей части культурологических работ. Иначе список окончательно затрещал бы по швам.



С другой стороны — обильно представлены биографии, поскольку жизнеописание является самым удобным путем для начального изучения исторических событий. Поэтому обильно, может быть даже слишком, представлена серия «ЖЗЛ». Что поделать — яркие и при этом научно состоятельные биографии многих исторических персонажей представлены именно в ней. При этом, однако, я безжалостно отсекал все беллетризованные биографии, оставляя место только для научных работ где представлены источники и обоснованы (а не подменены художественной фантазией) те или иные выводы.



Отсутствуют, разумеется, и сборники научных статей. Хотя именно в них, как знает любой даже начинающий историк, собрано всё самое интересное.



Везде, где это было возможно, я снабжал описание книги ссылками на её интернет-публикацию, чтобы максимально облегчить работу читателя не имеющего доступа к первоклассным библиотекам. Не везде, впрочем, удалось эту электронную версию разыскать. Это касается как нововышедших книг, так и некоторой научной классики. Почему-то сильнее всего пострадали сами русские из советских историков — М.Н. Тихомиров и К.В. Базилевич.



В целом выбор составителя может показаться субъективным и пристрастным. Порой — граничащим со вкусовщиной. При ужатии серьезной историографической традиции др 100 номеров в списке это практически неизбежно. Охотно это признаю и предоставляю критикам предпринять свой собственный труд и обнародовать его результаты, которые, конечно, будут отличаться от моих.



Надеюсь, что представленный гид хотя бы отчасти поможет добрым русским людям в преодолении невежества в истории родного народа и родной страны, каковое, иной раз, приобретает у нас пугающие масштабы.



1. С.В. Алексеев. Славянская Европа V-VIII в. М.: Вече, 2009





Самый развернутый и компетентный очерк развития славянского мира в эпоху до становления Руси. Всесторонне освещеныэтническая и политическая история славян, их взаимоотношения с Византией и Аварским каганатом, хозяйственная и религиозная жизнь. Работа Алексеева свободна от обычных в этой сложной теме домыслов и базируется строго на исторических источниках и новейших археологических изысканиях.



2. В.В. Седов. Избранные труды. Славяне. Историко-археологическое исследование. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М.: Знак, 2005



Масштабное исследование выдающегося археолога-слависта намечает широкую картину эволюции славян на обширном археологическом материале. Развитие славян показано с древнейшего праславянского этапа и до становления древнерусской народности. Гипотезы автора смелы и иногда дискуссионны, но всегда имеют серьезное научное обоснование и эвристическую ценность.



3. П.П. Толочко. Древнерусская народность. СПб.: Алетейя, 2005





В книге крупного археолога и историка, специалиста по древнему Киеву, исследуется вопрос существования единой древнерусской народности. Автор убедительно доказывает, что Русь в X-XIII веках была единым историко-культурным феноменом с общим самосознанием и самоназванием. Отрицание единства Руси и русского народа в эту эпоху научно не состоятельно. Так



4. Г.С. Лебедев. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.: Евразия, 2005



В монографии крупного российского археолога представлена целостная историческая и археологическая картина эпохи викингов, составной частью которой, по убеждению автора, является и система славяно-скандинавского взаимодействия на Руси. Автор, безусловно, придерживается позиций норманнизма, однако его задача не любой ценой обосновать постулаты этой школы, а показать реальную картину жизни Северной Европы в интереснейшую эпоху её истории и отвести Руси в этой картине достойное место.



5. Х. Ловмяньский. Русь и норманы. М.: Прогресс, 1985



Книга польского историка посвящена всестороннему критическому разбору «норманнской теории», вскрытию её социологических и историографических корней. Автор подвергает аргументированной критике теории о «завоевании» Руси норманнами, о скандинавском происхождении названия «русь», исследует подлинное место скандинавов в истории Руси.



6. Евгений Пчелов. Рюрик. М.: Молодая гвардия, 2010



В работе в серии «ЖЗЛ» исследуется вопрос о легендарном основателе русской великокняжеской династии — был ли Рюрик знаменитым на северных морях конунгом Рюриком Фрисландским, или же это совсем другой исторический персонаж? Что мы можем узнать о Рюрике и его эпохе из русских, скандинавских, германских, арабских источников? Почему фигура Рюрика оказалась так важна для конструирования династического сознания на Руси?



7. Алексей Карпов. Княгиня Ольга. М.: Молодая гвардия, 2009





В книге известного историка-биографа собран максимально полный материал посвященный жизни и деятельности княгини Ольги. Исследователь освещает все нюансы и версии известного нам из исторических источников и легенд пути княгини. Эта книга, как и прочие работы Карпова свободна от элементов беллетризации и представляет собой не квази-художественное повествование, а обсуждение с читателем путей научного поиска.



8. А.Н. Сахаров. Дипломатия Святослава. М.: Международные отношения, 1982



В монографии исследуются войны и дипломатическое искусство князя Святослава, показано место похода Святослава на Болгарию и русско-византийской войны в системе международных отношений эпохи. Заслуживает внимания так же предшествующая этой работе книга автора «Дипломатия Древней Руси» (М.: Мысль, 1980). Князю Святославу так же посвящен так же очерк Каргалова в книге В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. «Полководцы Древней Руси». (М.: Молодая гвардия, 1985)



9. Алексей Карпов. Владимир Святой. М., Молодая гвардия, 2004



Продолжение биографической серии Карпова. Жизнь великого правителя и крестителя Руси исследуется на основе сбора всех мельчайших свидетельств сохраненных разородными источниками. И снова перед читателем не беллетризованное изложение выводов, а обсуждение данных, версий и их противоречий, снабженное обширным справочным материалом.



10. Алексей Карпов. Ярослав Мудрый. М., Молодая Гвардия, 2001



Развернутое биографическое исследование жизни и эпохи Ярослава Мудрого — высшей точки расцвета древнерусского государства. Князь Ярослав предстает как могущественный правитель общеевропейского значения, любитель книг и просвещения. И вновь исследование основано на обширной источниковой базе и предоставлении автором честного доступа к основаниям тех или иных его выводов.



11. А.С. Орлов. Владимир Мономах. М.: Изд-во АН СССР, 1946



Классическое исследование жизни и творчества пожалуй самого яркого из плеяды древнерусских князей — Владимира Мономаха. В книгу включена публикация «Поучения» Мономаха и других его произведений. Мономаху посвящены так же беллетризованный очерк Сахарова в книге В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. «Полководцы Древней Руси». (М.: Молодая гвардия, 1985) и книга Ю.В. Кривошеева «Пути и труды Владимира Мономаха» (СПб., 1993).



12. М.Н. Тихомиров. Древнерусские города. М.: Госполитиздат, 1956



Исследование крупнейшего русского-советского специалиста по Древней Руси посвящено всестороннему рассмотрению древнерусских городов — численности населения, экономической специализации, политического строя и социальной борьбы. Книга включает в себя так же подробный историко-географический обзор древнерусских городов во всех древнерусских землях. Книга имеет так же новейшее переиздание: М.: Наука, 2008.



13. И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко. Города-государства Древней Руси. Ленинград, изд-во ЛГУ, 1988



В книге представлена революционная для изучения истории Древней Руси теория основателя Санкт-Петербургской исторической школы И.Я. Фроянова, рассматривающая русские земли не княжествами, а городами-государствами, где князья играли роль приглашенной силой, а политику диктовало вече. При всей дискуссионности этой теории, неоднократно и аргументированно подвергавшейся критике, она, как и другие работы Фроянова, значительно продвинула вперед изучение древнерусской истории.



14. А.А. Горский. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М.: Языки славянской культуры, 2004



В книге известного исследователя рассмотрены ключевые проблемы истории Древней Руси — феномен славянских племенных сообществ, происхождение русской государственности, соотношение веча и князя, проблемы борьбы князей за Киевский стол и русских земель за свои интересы, фигура Александра Невского и мнимость легенды о его «историческом выборе между Востоком и Западом», становление Московского государства. Следует так же обратить внимание на другую работу автора — «Всего еси исполнена Земля Русская» (М.: Языки славянской культуры, 2001) где более полно раскрыты многие гуманитарные сюжеты.



15. А.В. Назаренко. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. М.: Языки русской культуры, 2001



В работе пожалуй самого утонченного и скрупулезного по своим методологическим приемам из современных отечественных исследователей на богатом материале, взятом, в частности, из западноевропейских источников Русь показана в теснейшем переплетении международных контактов, не как изолированный периферийный феномен, а как важное международное историческое явление средневековья. В книге рассмотрены такие темы как место Руси на «пути из немец в хазары», междунаодное значение крещения княгини Ольги, взаимодействие русских князей и германских императоров, отношения Руси к Святой Земле в эпоху крестовых походов и многое другое.



16. А.В. Назаренко. Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год). М.: Русский Фонд содействия Образованию и Науке, 2009





В этом сборнике работ известного историка рассматриваются такие темы как структура междукняжеских отношений на Руси, роль Киева как столицы, особенности развитияславянского язычества, происхождение термина «Новороссия», не изобретенного Екатериной в XVIII веке, а появившегося в недрах константинопольской патриаршей канцелярии в веке XII.



17. В.Т. Пашуто. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968





В монографии крупного советского историка подробнейше исследуетя внешняя политика Древней Руси — единого государства и отдельных княжеств от становления государства до середины XIII века. Затрагиваются все направления древнерусской политики — византийское, германское, венгерское, связи Руси от Англии и Франции на Западе до Кавказа и Передней Азии на Востоке.



18. Б.А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. М., Изд-во АН ССССР, 1948



Ставшая библиографической редкостью монография крупного советского археолога и историка, посвящена не доказательству древнерусского феодализма или конструированию славянского язычества, а скрупулезнейшему описанию технологий основных древнерусских ремесел — кузнечного, оружейного, гончарного, ювелирного дела, ковки и чеканки, тиснения, черни, филиграни, зерни, эмали и производства стекла. Древнерусское ремесло и его высочайший уровень показаны во всем их богатстве. Загадкой является причина по которой эта не имеющая себе равных монография не переиздается.



19. Б.А. Романов. Люди и нравы Древней Руси (Историко-бытовые очерки XI-XIII вв.). М.-Ленинград: Наука, 1966



Взяв за отправной пункт «Моление» Даниила Заточника автор анализирует положение, права и мораль различных классов древнерусского общества — холопов, свободных смердов, бояр, дружины, духовенства, организацию семьи. Книгу несколько портит обычный для советской историографии антицерковный и «классовый» настрой, но она содержит интереснейший материал и социальный анализ древнерусского общества. Книга имеет новейшее переиздание.



20. Алексей Карпов. Юрий Долгорукий. М.: Молодая гвардия, 2006



Как и в других книгах автора — обширный и источниковедчески насыщенный очерк жизни сына Владимира Мономаха и основателя Москвы на фоне его эпохи ставшей временем интенсивной борьбы между князьями Рюриковичами и постепенного распада Руси на земли.



21. Н.Н. Воронин. Андрей Боголюбский. М.: Водолей Publishers, 2007



Блестяще написанная биография одного из самых ярких исторических героев Древней Руси — отважного воина и политика-самовластца, црековного и агиополитического реформатора и зачинателя великолепного древнерусского зодчества, инициатора жестокого разгрома Киева и жертвы самого коварного в древнерусской истории заговора. Книга была написана в 1940-х годах, но по «идеологическим условиям» не подошла. Однако и 60 лет спустя читается чрезвычайно живо и интересно. См. очерк о ней на нашем сайте. Для всякого историка искусства обязательно знакомство и с другой книгой Воронина — «Зодчество Северо-Восточной Руси».



22. Ю.А. Лимонов. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории. Ленинград, Наука, 1987



Подробный анализ политических отношений на Северо-Восточной Руси в эпоху Андрея Боголюбского в свете «вечевой» теории взаимоотношений городов и князя, находящей на владимирском материале ряд новых подтверждений.



23. И.Я. Фроянов. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX – начала XIII века. СПб: Изд-во СПбГУ, 1992



Исследование становления и развития Новгородской республики от древности до начала монгольского периода, подробное рассмотрение социально-политической борьбы в Новгороде сквозь призму своеобразного подхода автора, выделяющего в социальных конфликтах архаические мифоритуальные особенности их проявления.



24. В.Л. Янин. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Языки славянских культур, 2008





Обобщающий очерк истории великого древнерусского города и его республики от крупнейшего знатока его археологии лично весь этот город перекопавшего. Особое внимание уделяются становлению, расцвету могущества и падению новгородского боярства.



25. В.В. Мавродин. Очерки истории левобережной Украины (с древнейших времен до второй половины XIV века). СПб.: Наука, 2002



Вопреки парадоксальному названию, отдающему дань советской политике украинизации, книга представляет собой уникальный в отечественной науке подробный очерк истории Черниговского княжества — одного из важнейших в системе древнерусских княжеств домонгольской эпохи, исследуются взаимоотношения Чернингова с другими княжествами, половцами, Тьмутараканью. Книга ставит в весьма оригинальный политический контекст «Слово о полку Игореве».



26. А.В. Майоров. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб. Университетская книга, 2001



Подробнейшее исследование политической борьбы на Юго-Западной Руси, где сложился уникальный практически равносильный треугольник между князьями, боярством и городскими вечевыми общинами. Два столетия между сторонами этого треугольника шла борьба за преобладание.



27. Н.Ф. Котляр. Даниил, князь Галицкий. СПб.: Алетейя, 2008





Биография одного из выдающихся русских князей XIII века. В ней Даниил изображен не как мнимый «первый русский западник» или «украинский король», а как политик и военачальник стремившийся к собиранию в своих руках южнорусских земель и отважно сражавшийся с внешними противниками — венграми, которых разбил в исторической битве под Ярославом, и многоло-татарами, которые от него впервые получили урок поражений от русского оружия.



28. Д.Г. Хрусталев. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII-XIII вв.



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Обширное и фактологичное исследование противостояния русских княжеств и германских крестоносцев в борьбе за контроль над Прибалтикой. Книга фактически впервые сняла флер одностороннего «оборончества» в духе которого изображалась русская политика в Прибалтике. Показано, что русские князья и города — прежде всего Новгород и Псков стремились к сохранению контроля над прибалтийскими землями и воспринимали немецкий орден и епископов как соперников. Чаша весов не раз и не два склонялась на ту или другую сторону в этой борьбе.



29. Джон Феннел. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. М.: Прогресс, 1989



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Книга британского исследователя, несмотря на крайний субъективизм ряда оценок, рассмотренных нами подробнее в отзыве, и особенно — несмотря на немотивированную враждебность к Александру Невскому, представляет собой единственный опыт общего очерка истории Руси в XIII веке, имеющего значение как при анализе домонгольского периода так и при изучении взаимоотношений сыновей Александра Невского. Отдельную познавательную ценность имеют обширные приложения, которыми сопроводили книгу редактора русского издания.



30. Д.Г. Хрусталев. Русь и монгольское нашествие (20-50 гг. XIII в.). СПб.: Евразия, 2012



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Обстоятельное исследование острой междуусобной борьбы русских князей в годы между битвой на Калке и монгольским нашествием и детальный фактологичный разбор хода самого нашествия с привлечением широкого круга источников. От первого издания «Русь от нашествия до ига», второе отличается добавлением основательного исследования о битве на Калке, что придает сюжету законченность.



32. Р.П. Храпачевский. Армия монголов в период завоевания Древней Руси. М.: Квадрига, 2011



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Исследование с опорой на малоизвестные отечественным историкам китайские источники секретов военного искусства монголов (в частности — массированного использования заложников в ходе боевых действий), особенностей военной организации, биографий крупнейших монгольских полководцев. Завершается книга применением полученных результатов для анализа монгольского вторжения, которое теряет ореол загадочности и предстает как логичное продолжение монгольской завоевательной политики.



33. А.Н. Насонов. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1940



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Классическое исследование политики монголов в отношении Руси — даннической зависимости, института баскаков, взаимоотношений русских князей с ханами. Приведенный материал позволяет решительно покончить с мифом о «несуществовании ига», «благодетельном симбиозе» Руси и Орды. Ханы жестко подавляли любые тенденции к независимости Руси и лишь внутренний кризис Орды позволил русским князьям освободиться. Книга имеет недавнее переиздание под одной обложкой с другой классической работой Насонова «Русская Земля».



34. В.Т. Пашуто. Александр Невский. М.: Молодая гвардия, 1974



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Биография национального героя, строго выдержанная в духе советской «эйзенштейновской» трактовки его образа. Несмотря на очевидные недостатки остается классической и повлияла на формирование образа Александра Ярославича у нескольких поколений читателей. Для изучения трансформации памяти об Александре Невском в русской истории и идеологии можно рекомендовать подробную монографию Фритьофа Беньямина Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти. Святой, правитель, национальный герой (1263-2000)» (М.: Новое литературное обозрение, 2007).



35. А.А. Горский. Москва и Орда. М.: Наука, 2000



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Развернутое и новаторское исследование взаимоотношений Московского княжества в процессе его становления с Золотой Ордой. автор пересматривает устоявшийся взгляд на политику московских князей как «раболепную» и безоговорочно покорную ханам. Автор убедительно показывает, что сочетая дипломатию, интриги, гибкую внутреннюю политику и войну московским князьям удалось добиться становления великой державы, разорвавшей ордынские путы.



36. М.Н. Тихомиров. Древняя Москва XII-XV вв. Средневековая Россия на международных путях XIV-XV вв. М.: Московский рабочий. 1992



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Книга выдающегося историка и москвоведа была издана к 800-летию Москвы, однако вскоре, в эпоху «десталинизации» подвергнута критике коллегами-марксистами за «непомерное возвеличивание московских князей». В результате Тихомиров переработал её в книгу «Средневековая Москва», начисто лишив политико-исторического содержания (и изрядной доли интереса). Лишь в 1990-е книга где содержались и в самом деле смелые для советской эпохи теплые характеристики московских князей была переиздана вместе с еще одним выдающимся трудом историка «Средневековая Россия на международных путях» (по загадочным причинам в сети отсутствует) — посвященным России XIV-XV вв. рассмотренной с точки зрения глубинной экономической истории -исследуются география, коммуникации, торговля и социальный строй России в манере не принятой у тогдашних советских историков. Вместе книги составляют прекрасное введение в эпоху возвышения Москвы.



37. А.Е. Пресняков. Образование великорусского государства и формирование великорусской народности. Петроград, 1918



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Важнейшая диссертация крупного русского историка, показавшая, что путем формирования русского национального государства стало не феодальное «собирание земель» и «разукрупнение уделов (напротив, по мере роста могущества великих князей вотчинные уделы дробились), а путем решительного слияния Московского удельного и Великого княжества и оуществления московскими князьями господства во имя древних владетельных прав. Книга дважды переиздавалась в последние десятилетия (М.: Богородский печатник, 1998; Минск, Изд-во БПЦ, 2012).



38. В.А. Кучкин. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV веках. М.: Наука, 1984



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Работа Кучкина в значительной степени продолжает основные линии намеченные Пресняковым. На конкретном историко-географическом материале показана с одной стороны консолидация территорий в руках Московских великих князей, продолжающаяся несмотря на противодействие Орды. А с другой — дробление уделов, делающее их легкой добычей Москвы. Книга снабжена ценными картами.



39. Л.В.Черепнин. Образование русского централизованного государства в XIV-XV веках. М.: Соцэкгиз, 1960



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Самая обстоятельная из советских монографий, посвященных формированию Русского государства и возвышению Москвы. В первой части книги подробно рассмотрены экономические предпосылки централизации: развитие производительных сил — земледелия и торговли. Во второй дана подробная политическая история от начала борьбы Москвы и Твери за великое княжение до падения политической независимости Новгорода и Твери при Иване III.



40. Н.С. Борисов. Политика московских князей (конец XIII – первая половина XIV века). М.: Изд-во МГУ, 1999



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Монография, посвященная политике первых московских князей, показывающая, что обвинения московских князей в низости и интриганстве ради получения Великого Стола неосновательны. Москву отличала в целом более неагрессивная, рациональная, и идущая «по средствам» политика, чем Тверь. А главную роль в возвышении Москвы сыграли теснейшие связи между князьями и русскими митрополитами, решительно поддержавшими Москву в споре за Великий Стол. Несмотря на экзотичность ряда гипотез (вроде предполагавшейся русско-монгольской династии потомков Юрия Даниловича и сестры хана Узбека Агафьи) и доверие Татищевским известиям, работа весьма ценна. Чуть более литературной и гораздо более доступной в бумажном издании версией данной монографии является книга в серии ЖЗЛ «Иван Калита».



41. Н.С. Борисов. Сергий Радонежский. М.: Молодая гвардия, 2002



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Подробное и весьма фактологически насыщенное повествование об Игумене Земли Русской на фоне политической борьбы его эпохи, взаимоотношений с Митрополитом Алексием и Дмитрием Донским. Наряду с этой биографической книгой рекомендуется знакомство с монографией того же автора «Русская Церковь в политической борьбе XIV-XV веков» (М.: Изд-во МГУ, 1986).



42. И.Б. Греков. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV-XV вв.). М.: Наука, 1975



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Интереснейшая монография посвященная эпохе до и после Куликовской битвы и тому как внешние влияния Польши, Ордена и Золотой Орды помешали естественному и логичному сближению Москвы и Литвы и формированию единого национального русского государства. Вместо этого внешние влияния привели к формированию полиэтничного конгломерата Речи Посполитой, а затем полиэтнизировалась и Москва. Восточная Европа стала пространством разрывавших русскую нацию империй.



43. И.Ф. Мейендорф. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris, YMCA-PRESS, 1990



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Одна из важнейших для понимания эпохи книга известного богослова и византиниста посвящена теснейшим связям между византийскими исихастами и духовными вождями московского православия — Сергием Радонежским, Стефаном Пермским и митр. Алексеем. Автор связывает возвышение Москвы в том числе и с особым предпочтением, которое оказывала ей византийская политика предпочитая её Литве и попыткам князя Ольгерда восстановить в Киеве самостоятельную митрополию. Автор весьма критично относится к «московскому сепаратизму» Дмитрия Донского, стремившегося поставить церковную иерархию под свой контроль, и противопоставляет ему митрополита Киприана, действовавшего в согласии с преп. Сергием (такое противопоставление и своеобразная «демонизация» св. благов. Димитрия выглядит преувеличением). В том же ключе выдержана еще одна интересная книга Г.М. Прохорова «Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы» (Ленинград, Наука, 1978).



44. А. О. Аменькин, Ю.В. Селезнев. Куликовская битва в свидетельствах современников и памяти потомков. М.: Квадрига, 2011



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Новейшая и наиболее полная на сегодняшний момент монография, посвященная Куликовской битве. Подробно описаны события приведшие к столкновению, развитие военной кампании, подробно реконструирован сам ход битвы. Авторы выстроили монографию так, чтобы дать убедительный ответ многочисленным попыткам развенчать Куликовскую битву будь то со стороны последователей Фоменко, сторонников евразийства или западнического гиперкритицизма.



45. А.А. Зимин. Витязь на распутье. М.: Мысль, 1991



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Работа крупнейшего русского медиевиста посвящена русской «Войне Алой и Белой Розы», развернувшейся между потомками Дмитрия Донского -противостоянию Василия II Темного с претендовавшими на великое княжение родичами — Юрием Звенигородским и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Зимин рассматривает эту войну не просто как династическую распрю, а как противостояние альтернатив — военно-служило-бюрократической Москвы и торгово-предпринимательского Галича, бывшего опорой претендентов. По смелому (хотя выглядщему малообоснованным) предположению Зимина, победа Василия II сделала безальтернативным для России путь к самодержавному абсолютизму, в то время как победа галицких князей, якобы, могла открыть буржуазные перспективы.



46. Ю.Г. Алексеев. Под знаменами Москвы. Борьба за единство Руси. М.: Мысль, 1992; Освобождение Руси от Ордынского ига. Ленинград, Наука, 1989



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Первая монография посвящена раннему этапу политики Ивана III по созданию централизованного государства, приведшему к присоединению Новгорода и окончательному утверждению Российской державы. Вторая (вышедшая раньше) работа освещает противостояние Ивана III с Большой Ордой хана Ахмата и победу России в противостоянии на Угре. Перу автора принадлежит так же книга об Иване III «Государь Всея Руси» (Новосибирск, Наука, 1991). Так же стоянию на Угре посвящена монография В.В. Каргалова «Конец ордынского ига» (М.: Наука, 1984).



47. Ю.Г. Алексеев. Походы русских войск при Иване III. СПб.: Изд-во СПбУ, 2009



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Развернутая монография в которой впервые в российской науке рассмотрены все походы войск Ивана III на всех стратегических направлениях с начала и до конца его правления. Подробно освещены войны с татарами, Литвой, Ливонией, походы в Сибирь. Издание снабжено картами, позволяющими представить себе размах военной экспансии молодого русского государства.



48. К.В. Базилевич. Внешняя политика Русского централизованного государства (вторая половина XV века). М.: Изд-во МГУ, 1952



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Развернутый анализ внешней политики и дипломатии Ивана III на всех направлениях показывает, что целью этой политики было восстановление контроля над всеми Русскими землями, наполнение реальным содержанием титула Государя Всея Руси. Базилевич был виднейшим сторонником понимания России Ивана III как становящегося Русского национального государства. Возможно с этим связан тот факт, что его работы переиздаются сегодня крайне редко (единственное переиздание М.: Территория, 2001), а в интернете эта важнейшая работа отсутствует. В самом общем виде со взглядами Базилевича можно ознакомиться по небольшой брошюре «Образование Русского национального государства. Иван III» (М.: Воениздат, 1946) .



49. А.А. Зимин. Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М.: Мысль, 1982



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Детальнейшее исследование внутренней и внешней политики, дворцовых интриг и идеологической борьбы второй половины царствования Ивана III. Автор рассказывает о войнах с Литвой и победе при Ведроше, противостоянии между партиями наследников — Димитрия-внука и Василия Ивановича, взлете и гибели новгородских еретиков, спорах иосифлян и нестяжателей. Остается сожалеть, что первая половина царствования Ивана освещена Зиминым не была и между и между «Витязем» и «Россией на рубеже» зияет 20-летняя дыра в изложении.



50. Н.С. Борисов. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света: Россия в 1492 году от Рождества Христова или в 7000 от Сотворения Мира. М.: Молодая гвардия,



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Увлекательная картина повседневной жизни России во всей её пестроте в год, когда еретики и паникеры ожидали конца света в связи с окончанием рассчитанной пасхалии. Еще одна характеристика этой эпохи дана автором в книге «Иван III» (М.: Молодая Гвардия, 2006) для серии ЖЗЛ.



51. А.А. Зимин. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М.: Мысль, 1972



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Всестороннее и как всегда у Зимина подробнейшее исследование основных сюжетов царствования Василия III — присоединение Пскова, борьба с Литвой и взятие Смоленска, активно раскручиваемая сейчас на Украине и даже в Белоруссии битва под Оршей, кружок Максима Грека, возникновение концепции «Москва — Третий Рим», церковно-политическая борьба вокруг второго брака Великого Князя.



52. А.И. Филюшкин. Василий III. М.: Молодая гвардия, 2010



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Ярко написанная одним из влиятельных современных исследователей XVI века биография Василия III. По канве и выводам в целом совпадает с работой Зимина, но гораздо более дстуна современному читателю за счет бойкости слога и обилия ярких иллюстративных исторических деталей, которые в главе о бракоразводном процессе Василия и Соломонии Сауровой превращаются практически в детектив.



53. М.М. Кром. Вдовстующее царство. Политический кризис в России 30-40-х годов XVI века. М.: Новое литературное обозрение, 2010



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Уникальное по подробности исследование междуцарствия и боярского правления в годы малолетства Ивана Грозного. Исследованы как сами перипетии политической борьбы и дворцовые интриги, так и аппарат Русского государства той эпохи — насколько успешно мог функционировать он в фактическое отсутствие царя? Автор приходит к выводу, что взаимоистребление княжеско-боярской верхушки весьма мало сказалось на планомерной деятельности становящейся московской бюрократии. А действенность механизмов боярской думы в отсутствие царя даже повысилась.



54. М.Н. Тихомиров. Россия в XVI столетии. М.: Изд-во АН СССР, 1962



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Полный историко-географический обзор России XVI столетия позволяет зримо представить себе молодое царство — размещение его населения, сельское хозяйство и промыслы его жителей, устройство городов, границы и пограничные укрепления. Книга незаменима для всякого,кто хочет составить представление о той геогрфической сцене на которой представлена была величественная драма русской истории в XVI столетии. То, что эта жемчужина русской историографии начисто отсутствует в интернете — громадное упущение.



55. Р.Ю. Виппер. Иван Грозный. Дельфин, 1922



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Много раз анафематствованнаяв либеральной историографии и заклейменная как выражение сталинизма в оценке Ивана Грозного, книга Виппера тем не менее остается одним из лучших политических портретов царя Ивана на фоне его эпохи. Книга была написана блестящим лектором-антиковедом Р.Ю. Виппером и была манифестом не сталинизма, а русского национализма, заточенного против восточно-европейской русофобии и потому актуального период распада Империи. Иван Грозный предстает в ней как трагический национальный лидер так и не сумевший добиться разрешения национальных задач в Ливонской войне. Содержащая апологию ивановых казней глава «Борьба с изменой» (и в самом деле не слишком удачная) была добавлена в советских изданиях 1940-х, но принципиально высокого качества книги не меняет. Наиболее яростным нападкам подвергается Виппер в книге В.Б. Кобрина «Иван Грозный» (М.: Московский рабочий, 1989), однако сама эта книга имеет куда меньшее историографическое и художественное значение, нежели книга Виппера.



56. А. В. Кирюхин. Дьяк разрядного приказа. М.: Молодая гвардия, 1991



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Весьма необычная книга — биография (насколько при скудости информации это возможно) первого русского военного инженера приказного дьяка Ивана Выродкова — строителя Свияжска, осадной фортификации при взятии Казани, порта на Балтике. Выродков погиб в годы опричнины, как и немало других талантливых людей, служивших Русскому государству.



57. И. Граля. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI века. М.: Радикс, 1994



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Книга польского исследователя об одном из видных деятелей первых десятилетий царствования Ивана Грозного — дьяке и фактическом руководителе московской дипломатии И.М. Висковатом, казненном в годы опричнины. Висковатый прославился не только своей деятельностью как дипломата, но и знаменитым спором о новых иконах, начатом им на Стоглавом соборе. Дьяк категорически выступил за классическое византийское письмо и против запутанного символизма изображений по новой западной моде. В этом дьяк осмелился перечить даже митрополиту Макарию. В интеренете, книга, к сожалению отсутствует.



58. С.Б. Веселовский. Исследования по истории Опричнины. М., Изд-во АН СССР, 1963



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Работы одного из крупнейших русских историков и археографов, уникального по тщательности источниковеда, начали своеобразную историографическую революцию в исследовании опричнины. Если до этого исследователи пытались произвести сословную или экономическую рационализацию Иоаннова террора, увидеть в опричнине борьбу с удельным строем, то Веселовский поставил всё это под сомнение. Пытаясь разрушить спаянный взаимной защитой с помощью «поручных записей» стрый Государев Двор, Иван создал в лице опричнины соперничающую партию. Однако внесенная дезорганизация ослабила и военную, и социальную структуру государства.



59. Д.Н. Альшиц. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Ленинград, Наука, 1988



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Книга представляет собой своеобразную «контрреволюцию» к историографической революции Веселовского. По мнению автора главным и единственным новшеством опричнины было установлени царского самодержавия, беспредельного самовластия царя, стоявшего над законом, над сословиями, над Церковью. И опричнина была лишь техническим ярлыком этой неограниченной политической диктатуры царя, первые проекты которой были намечены еще в публицистике Ивана Пересветова, которого автор отождествляет с А.Ф. Адашевым.



60. А.И. Филюшкин. Андрей Курбский. М.: Молодая гвардия, 2008



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Ярко написанная биография князя Курбского. Автор не оставляет камня на камне от репутации Курбского как первого русского оппозиционера, обличителя тирании и сторонника свободы мысли. Вполне убедительно и с фактами на руках показано, что Курбский был изменник и клеветник безбожно перевиравший всё и вся ради создания мифа о самом себе как о выдающемся деятеле и ближайшем к царю лице по принципиальным соображениям сменившем сторону. Впрочем нельзя не признать таланта Курбского — заставив царя вступить с собой в переписку он оказался рядом с ним в истории навсегда.



61. В.А. Колобков. Митрополит Филипп и становление Московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. СПб.: Алетейя, 2004



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Исследование опричной политики Ивана Грозного с привлечением «Жития» Митрополита Филиппа (также опубликованного в книге). Автор показывает как борьба с дворянской оппозицией, интерпретированной как заговор перевела действия царя на рельсы террора и самовластия, причем вокруг него образовалась группа лиц, заинтересованных в продолжении опричного порядка и устранении любых несогласных — в частности выступившего против действий опричников митрополита. Святителю Филиппу посвящены так же монография Дмитрия Володихина в серии ЖЗЛ — «Митрополит Филипп» (М.: Молодая гвардия, 2009) не потеряла значения и классическая книга Г.П. Федотова «Святитель Филипп. Митрополит Московский».



62. Д.М. Володихин. Опричнина и «псы государевы». М.: Вече, 2010



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Очерки о наиболее заметных деятелях опричнины — Алексее Басманове, Феодоре Трубецком, Афанасиии Вяземском, Михаиле Безнине и Малюте Скуратове. По мнению автора опричнина была своеобразной кадоровой революцией, давшей возможность некоторым худым родам прорваться в верхние слои властной иерархии. Однако эффект этой кадровой революции был весьма кратковременным. Вскоре все законсервировалось вновь, а выдвиженцев Ивана убрали со сцены. Тех ужасов и разрушений, которые пережила страна, такая незначительная и не факт, что полезная элитная встряска явно не стоила.



63. В.Д. Королюк. Ливонская война. Из истории внешней политики Русского централизованного государства во второй половине XVI в.. М.: Изд-во АН СССР, 1954



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По иронии истории эта стостраничная книга до сих пор остается единственным в нашей историографии полным очерком истории одной из ключевых для понимания нашего прошлого и настоящего — Ливонской войны, первой «цивилизационной» войны России и Запада. Остаются дореволюционные работы в которых вопрос разобран «по частям»: Г. Форстен. «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544-1648). Т. 1. Борьба из-за Ливонии». СПб., 1893; В. Новодворский. «Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою (1570-1582). Историко-критическое исследование». СПб., 1904. А.И. Филюшкину принадлежит новейшее объемистое исследование «Изобретая первую войну России и Европы. Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2013). Эта работа посвящена выработке «дискурса» Ливонской войны, конструированию её как цивилизационного конфликта. Фактическое изложение войны автор обещает написать в будущем и, будем надеяться, обещание сдержит.



64. В.В. Каргалов. Московские воеводы XVI-XVII вв. М.: Русское слово, 2002



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Выбранные из двухтомника посвященного древнерусским полководцам биографии воевод Московского Царства. Часто несправедливо вытесненных из современной исторической памяти подлинных создателей великого Русского государства — Федора Курбского-Черного, Данилы Щени, Михаила Воротынского, Ивана Шуйского, Дмитрия Хворостинина, Михаила Шеина и других. Фактически — насыщенный очерк военной истории России этих столетий.



65. Д.М. Володихин. Иван Шуйский. М.: Вече, 2012



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Биография князя Ивана Петровича Шуйского — участника многих походов, битвы при Молодях, организатора героической обороны Пскова в 1579 году, погибшего в дворцовой борьбе за власть с Борисом Годуновым. В его биографии можно увидеть отражение типичной биографии представителя русского военно-служилого боярства. См. также принадлежащую перу того же автора серию очерков «Воеводы Ивана Грозного» (М.: Вече, 2009), где наряду с Шуйским рассказано о С.И. Микулинском, И.Ф. Мстиславском, Д.И. Хворостинине и М.И. Воротынском.



66. А.А. Введенский. Дом Строгановых в XVI-XVII вв. М.: Соцэкгиз, 1962



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Уникальная монография о «Русской Ост-Индской Компании» — доме Строгановых, деятельности которого Россия обязана присоединением Сибири. Подробнейше рассмотрены история дома, организация его владений и промыслов, торговая деятельность выдающихся купцов и промышленников.



67. Р.Г. Скрынников. Ермак. М.: Молодая гвардия, 2008



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Исследование похода Ермака и присоединения Сибири, дополненное цитатами из сибирских летописей и полным текстом синодика (то есть поминального списка) казаков Ермака.



68. А.А. Зимин. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьянской войны в России. М.: Мысль, 1986



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Исследование заключительных лет царствования Ивана Грозного и эпохи Федора Ивановича, интерпретируемой автором прежде всего как время восхождения к власти Бориса Годунова. Большое внимание уделяет автор исследованию гибели царевича Димитрия, которая, на его взгляд, укладывается в классическую двухтактную схему расправ Бориса с его врагами: ссылка в отдаленное место — затем убийство. На мой взгляд книга стоит значительно ниже других работ Зимина — в ней появляется важный источник, которого на Руси не было раньше — иностранцы. И их точка зрения зачастую становится у автора некритически главенствующей.



69. Д.М. Володихин. Царь Федор Иванович. М., Молодая гвардия, 2011



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Подробное жизнеописание интереснейшего русского государя — Федора Ивановича. Он считался новыми историками блаженным, юродивым и даже сумасшедшим. При этом современники оставляли о нем восторженные отзывы как о премудром и святом. Фактическим правителем при нем считался Борис Годунов, но оставшись без «блаженного» государя Борис за 7 лет довел страну до коллапса. Случилось так, что за 14 лет правления царя Федора Россия присоединила Сибирь, частично восстановила утраченные в Ливонскую войну позиции на Балтике, приобрела Сибирь, удостоилась установления Московского Патриаршества. Феноменальная результативность царствования «юродивого» в сочетании с провалом царствования мнимого «мудреца» заставляет задуматься — не был ли именно царь Федор истинно мудрым правителем?



70. Р.Г. Скрынников. Борис Годунов. М.: Наука, 1979



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Биография Бориса Годунова — одной из самых загадочных фигур русской истории. Добившись ликвидации царской линии Рюриковичей и взойдя на престол как избранный царь, составив себе репутацию мудрого государственного деятеля, Годунов в итоге привел страну к катастрофе, воцарению самозванца и началу смуты. Впрочем оценка причин этого потрясения у автора традиционно марксистская — Борис пытался купить поддержку дворянской верхушки и забыл про низы, восстание которых и потрясло Россию (по правде сказать Бориса ненавидели и его сына свергли именно верхи).



71. С.Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М.: Памятники исторической мысли, 1995



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По сей день не превзойденное исследование классика русской историографии посвященное всестороннему исследованию Смутного Времени — исторической географии и социального положения России, основных моментов социального кризиса и хода Смуты вплоть до восстановлени порядка усилиями ополчения Минина и Пожарского и под скипетром Романовых. Навязчивая у Платонова идея борьбы дворянства и боярства и оржества «прогрессивного» дворянства почти не портит насыщенного фактического изложения.



72. И.И. Смирнов. Восстание Болотникова 1606-1607 гг. М.: Госполитиздат, 1951



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Самое подробное и фактологически насыщенное, несмотря на всю стандартность марксистского подхода, исследование восстания Болотникова, ход которого расписан едва ли не по дням.



73. А.Л. Станиславский. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М.: Мысль, 1990



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Одно из интереснейших исследований по истории Смутного времени, где рассматривается вклад в развитие кризиса «вольного» казачества ставшего одним из главных ферментов Смуты. Именно борьба дворянства и казачества — «воров» — была, по мнению автора, главным социальным стержнем Смуты и придало ей особую остроту и драматизм.



74. В.Н. Козляков. Михаил Федорович. М.: Молодая гвардия, 2010



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Достаточно развернутая биография первого царя из рода Романовых за которого большую часть его царствования правил отец — Патриарх Филарет Романов (до сих пор почему-то ни биографии ни монографии в нашей науке не удостоенный). Подробно освещены все основные моменты царствования — борьба с Польшей и Смоленская война, противостояние с Крымским ханством, деятельность Земских соборов, попытки заключить династический брак с Данией. Заслуживают внимания так же принадлежащие перу автора монографии в серии ЖЗЛ о деятелях Смутного Времени: «Борис Годунов» (2011), «Лжедмитрий I», (2009), «Василий Шуйский» (2007), «Герои Смуты» (2012).



75. Л.В. Черепнин. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М.: Наука, 1978



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Исследование института Земских Соборов как органа сословно-представительной монархии во многом сходного с аналогичными органами в странах Западной Европы той эпохи, и как своеобразного социального зеркала того столетия (1549-1653), когда этот институт действовал по настоящему активно.



76. А.А. Новосельский. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1948



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Одна из лучших работ во всей русской исторической науке — блестящая, насыщенная фактами и яркими картинами характеристика военной и дипломатической борьбы России с Крымским ханством и, отчасти, с ногаями. Целью военной борьбы и мероприятий на засечных чертах стало прекращение грабительских набегов и увода полона с русских земель, целью дипломатической борьбы — отказ от любых действий, которые могли бы быть истолкованы как данничество России Крымскому ханству. После строительства запершей южные рубежи грандиозной Белгородской Засечной черты энергия крымцев нашла единственный выход — окраины Польши, что напрямую способствовало успеху восстания Богдана Хмельницкого и воссоединению Украины с Россией. См. более подробный очерк на этом сайте.



77. Б.Ф. Поршнев. Тридцатилетняя война и вступление в неё Швеции и Московского государства. М.: Наука, 1976



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Еще один историографический шедевр выдающегося историка Б.Ф. Поршнева. Исследование той дипломатической сети в которую была вовлечена Россия в годы Тридцатилетней войны, причины возникшего де факто при участии французской дипломатии русско-шведского союза и вхождения Москвы в протестантский антигабсбургский блок. Это вхождение объясняется как прагматическими (вражда с католической Польшей), так и отчасти идеологическими причинами — ростом симпатий среди православных лидеров к протестантизму выразившимся в частности в знаменитом катехизисе патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса. Не тут ли кроется причина разительного сходства позднейших мероприятий московских ревнителей благочестия с синхронными им мероприятиями английских пуритан?



78. И.Л. Андреев. Алексей Михайлович. М.: Молодая гвардия, 2006



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Подробная биография «Тишайшего» царя, правившего в Бунташный Век. Освещены все основные сюжеты внутренней, внешней и религиозной политики, приведшей к церковному Расколу, личность царя богомольного, не чуждого литературы и, в то же время, чрезвычайно страстного. Единственное что, однако, неизменно поражает меня в биографиях Алексея Михайловича — это мысленное «состаривание» его историками. Между тем он скончался молодым человеком — в 47 лет, а основные свои деяния совершил будучи 20-30-летним человеком — горячим, импульсивным, сентиментальным и гневливым. Если избавить эпоху Алексея Михайловича от этого непреднамеренного «состаривания», то многое в ней предстанет совсем в ином свете.



79.Б.Н. Флоря. Русское государство и его западные соседи (1655-1661). М., Индрик, 2010



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Уникальная и очень грустная монография о том, как Россия дипломатически проиграла блестящие военные победы, одержанные вместе с Богданом Хмельницким. Тогда не только Украина, но и Белоруссия, и Литва, и даже часть Польши готова была перейти под власть русских государей. Но они предпочли променять военные победы на переговоры об избрании Алексея Михайловича польским королем, а затем Россия фактически начала спасать своего врага — Польшу, от шведского «Потопа». Спасенная Польша в благодарность возобновила войну за Украину и добилась предательства гетмана Выговского, изменившего России. Вообще же степень монографической изученности темы воссоединения Украины с Россией такова, что приходится рекомендовать книгу украинского историка Н.И. Костомарова «Богдан Хмельницкий» (М.: 1994), написанную на уровне середины XIX века, так как она единственная является минимально читабельным общим пособием по личности Хмельницкого и эпохе воссоединения Украины с Россией и написана в целом благожелательно по отношению к этому воссоединению. Советская историография наиболее конструктивный вклад в тему внесла не монографией, а уникальным трехтомным сборником документов «Воссоединение Украины с Россией» (М.: Изд-во АН СССР, 1954). Так же можно рекомендовать небольшую брошюру Г.Ф. Карпова «В защиту Богдана Хмельницкого» (переиздано М.: ЛИБРОКОМ, 2012) направленную против «украинофилов» Кулиша и Костомарова и исследование П.Н. Буцинского «О Богдане Хмельницком» (переиздано М.: ЛИБРОКОМ, 2012).



80. К.В. Базилевич. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1936



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Исключительно интересное исследование о денежном кризисе в России времен войны с Польшей за Украину, о коррупционной составляющей этого кризиса, ведшей к инфляции медных денег и о спциальных мероприятиях правительства Алексея Михайловича, направленных на преодоление этого кризиса — запрет экспорта ряда товаров, установление монополии внешней торговли и в короткий срок выправление финансового баланса государства. См. подробный очерк на этом сайте.



81. С.В. Лобачев. Патриарх Никон. СПб.: «Искусство-СПБ», 2003



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Первая в русской историографии биографическая монография о Никоне — выдающемся патриархе, чьи реформы инициировали драматический раскол Русской Церкви, а внешнеполитические амбиции в построении Православного Царства сыграли решающую роль во вступлении России в борьбу за Украину. Автор всесторонне исследовал личность и деятельность Патриарха, который интересует его прежде всего как политик. К сожалению, в интернете книга не представлена. Для понимания взаимоотношений Царя и Патриарха и общего хода реформ приведшего к Расколу обязательно нужно знакомство с двухтомной монографией Н.Ф. Каптерева «Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович» (Переиздана М.: Православный паломник, 1996) Так же обязательно необходимо знакомство, несмотря на необъятность, с трудом М.В. Зызыкина «Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи» (Варшава, Синодальная типография, 1931, переиздано М.: Ладомир, 1995) и с очерками прот. Льва Лебедева «Москва патриаршая» (М.: Вече, 1995). Обе работы выдержаны в решительно «никонианском» духе и рассматривают церковно-политический проект Никона по созданию «православного Ватикана» как утраченное желаемое будущее для России.



83. Пьер Паскаль. Протопоп Аввакум и начало Раскола. М.: Знак, 2011



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Уникальная по подробности и добросовестности биография основателя старообрядчества, остающаяся и спустя 80 лет после написания главной настольной книгой всех, кто изучает начало Раскола. Работавший в России французский коммунист, Паскаль постепенно становился всё менее коммунистом и всё более исследователем захвативших его русской литературы и истории. Хотя генезис воззрений Паскаля чувствуется в том, что для него Аввакум остается во многом борцом за чистоту и сикренность веры и символом социального сопротивления, а не ревнителем строгости догматов и буквы церковного закона. Социально-протестная сторона фигуры Аввакума для Паскаля явно важнее охранительной и старо-обрядческой. Еще одна проникнутая про-старообрядческим духом серьезная работа — сочинение С.А. Зеньковского «Русское старообрядчество» (М.: Институт ДИ ДИК, Квадрига, 2009).



84. О.В. Чумичева. Соловецкое восстание 1667-1676 гг. М.: ОГИ, 2009



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Исследование одного из самых интересных и недооцененных событий русской истории — длившегося 9 лет соловецкого восстания за старую веру против церковной реформы и ставшей «антихристовой» царской власти. Показана внутреняя эволюция восстания — от радикализма через торжество умеренных и склонных к соглашательству групп к новой радикализации восстания. Отмечена роль Соловецкого восстания выработке старообрядческой матрицы как радикально антиправительственной, оппозиционной и достаточно воинственной.



85. О.В. Новохатко. Разряд в 185 г. М.: Памятники исторической мысли, 2007



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Интереснейшая и уникальная по жанру работа, посвященная работе за один только год — 7185 от Сотворения мира (1676-777) важнейшего для Российского Царства Разрядного приказа, управлявшего военными делами, назначениями и всеми дворянскими службами. Широкому читателю впервые предоставляется возможноть заглянуть в «кухню» российской приказной бюрократии успешно управлявшей огромной к тому моменту державой. К сожалению книга стала библиографической редкостью и скачать её, похоже, тоже негде.



86. В.Н. Шерстобоев. Илимская пашня. Т. 1. Пашня Илимского воеводства XVII и начала XVIII века. Иркутск, 1949 (2-е изд. Иркутск, 2001) Т. 2. Илимский край во II–IV четвертях XVIII века. Иркутск, 1957 (2-е изд. Иркутск, 2001).



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Жемчужина русской историографии — подробнейшее и увликательнейшее описание жизни Илимского воеводства в Восточной Сибири — системы управления, оргнизации крестьянского хозяйства, снабжения хлебом всей Восточной Сибири. На огромном материале автор утверждает вывод, что кореной частью Русской Земли Сибирь сделал именно труд русских пашенных крестьян. Подробной очерк об этой уникальной книге см. на нашем сайте.



87. Н.И. Никитин. Землепроходец Семен Дежнев и его время. М.: РОССПЭН, 1998



N._I._Nikitin__Zemleprohodets_Semen_Dezhnev_i_ego_vremya



Интересно написанная и обильно иллюстрированная монография о русском землепроходце Семене Дежневе впервые прошедшем проливом между Евразией и Америкой воссоздает самые интересные строеницы покорения русскими Сибири и Дальнего Востока. Понятие «великих русских географических открытий» наполняется исторической плотью. В интернете книга, к сожалению, отсутствует.



88. Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М.: Просвещение, 1991



Leonteva_G._A.__Zemleprohodets_Erofej_Pavlovich_Habarov



В книге дан исторический портрет Ерофея Хабарова предпринявшего первую попытку присоединения к России Приамурья и ставшего своеобразным «эпонимом» и символом присутствия России в этом крае. Увлекательно рассказывается об экспедициях Хабарова и об их печальном итоге для самого их организатора — ему был начислен огромный долг перед казной за организацию Амурских экспедиций и он до конца жизни пытался расплатиться с этим долгом.



89. В.А. Александров. Россия на Дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М.: Наука, 1969



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Исследование посвящено возникновению и утрате Амурских владений в России во второй половине XVII в. Чрезвычайно насыщенно рассказывается о торговле и вооруженной борьбе русских с местными племенами и Манчжурией и попытках манчжуров избавиться от русской «занозы» в виде Албазинского острога. В конечном счете, в связи с условиями Нерчинского договора, Империи Цинь (не совсем корректно называть её Китаем, так как это был скорее анти-Китай) удалось оттеснить Россию от Амура, но определенная память о русском пребывании в этом регионе сохранялась, пока не возродилась в эпоху Муравьева и Невельского. Монография переиздана Хабаровским книжным издательством в 1984 г.



90. П.В. Седов. Закат Московского Царства. Царский двор конца XVII века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006



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Развернутая монография посвященная царскому двору и правительственной политике в эпоху царя Фёдора Алексеевича — последнего государя перед эпохой петровских преобразований. Это период отмены местничества, попыток расширения сословных прав дворянства, духовенства и горожан — во многом на польский манер. Казалось Россия избирает путь неспешной полонизации, расширения привилегий высших сословий и возможного продвижения к «сеймовой» монархии как у соседей, но появление Петра с его решительным модернизационным абсолютизмом в одночасье изменило всё. В интернете книга, к сжалению, отсутствует. Биография Федора Алексеевича освещена так же в книге Д.М. Володихина в серии ЖЗЛ (М.: Молодая гвардия, 2013).



91. Очерки русской культуры XIII-XV веков. Часть 1: Материальная культура. М.: 1969; Часть 2: Духовная культура. М.: 1970; Очерки русской культуры XVI века. Части 1-2. М.: 1977; Очерки русской культуры XVII века. Части 1-2. М.: 1979.



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Фундаментальный коллективный труд всесторонне рассматривающий материальную и духовную культуру русского народа в указанные столетия. Является практически энциклопедией русской культуры, причем очень насыщенной фактами, каковые, особенно в частях посвященных материальной культуре, совершенно уникальны.



92. И.М. Кулишер. История русского народного хозяйства. Челябинск, Социум, 2004



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Масштабная работа одного из крупнейших не только в русской, но и в мировой историографии историков экономики посвящена народному хозяйству России в допетровскую эпоху. Скрупулезнейше исследованы земледелие и землевладение, ремесло, торговля, промыслы, социально-экономические отношения, внешнетроговые связи, государственная экономическая политика. Кулишеру удалось непреложно установить тот факт, что, в то время как с другими странами капиталистически-колониальной Европе удавалось установить неравноправные торговые отношения, русским государям удалось навязать европейским купцам свои правила игры, жесткий таможенный контроль и вести торговлю с неизменным положительным балансом. Дополнением может служить принадлежащая перу Кулишера «История русской торговли и промышленности» (Челябинск, 2003). Так же имеет интерес обстоятельная работа М.М. Шумилова «Торговля и таможенное дело в России. Становление, основные этапы развития. IX-XVII вв.» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2006). Для характеристики русской торговли с иностранцами показательна книга Б.Г. Курца «Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича» (Киев, 1915).



93. В.Е. Вальденберг. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской политической литературы до конца XVII века. М.: «Территория будущего», 2006



Работа выдающегося русского византиниста, основателя русской исторической политологии, посвящена развитию в русской политической литературы идеи о пределах царской власти. Вальденберг выделяет с самого зарождения русской публицистики борьбу двух направлений — ограничивающего верховную власть нравственной и церковной нормой и распространяющего её пределы до абсолютизма — в том числе и на Церковь. Публицистика вообще один из самых развитых и хорошо исследованных жанров древней русской литературы. Можно выделить работы: И.У Будовниц «Общественно-политическая мысль Древней Руси. XI-XIV века» (М., 1960) и «Русская публицистика XVI века» (М.; Ленинград, 1947); Н.А. Казакова «Очерки по истории русской общественной мысли». (Ленинград, 1970); Н.М. Золотухина. «Развитие русской средневековой политико-правовой мысли» (М., 1985), Н.В. Синицыной «Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции» (М.: Индрик, 1998) и её же биографию Максима Грека в серии ЖЗЛ.



94. С.Б. Веселовский. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., Наука, 1969



Собрание трудов выдающегося историка по истории русского боярства. Опровергаются многие расхожие мифы о боярстве как антигосударственной мятежной силе, о местничестве как о тормозе в политическом развитии России. Исследуются конкретные боярские роды включая род Ратшичей из которого происходит А.С. Пушкин. На основе этой книги легко опровергнуть часто фигурирующий в журналистике и политической демагогии вымысел, что русская аристократия имеет преимущественно татарское или иное иноземное происхождение. Обычно такое происхождение прослеживается только в рамках вымышленных парадных генеалогий. Изучение темы может быть дополнено работами А.А. Зимина «Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV первой трети XVIв» (М.: Наука, 1988) и В.Б. Кобрина «Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв.» (М., 1995). Так же заслуживает внимание исследование Веселовского о недворянской административной элите Русского государства: «Дьяки и подъячие XV-XVII вв.» (М., Наука, 1975).



95. Ю.М. Эскин. Очерки истории местничества в России XVI-XVII вв. М., Квадрига, 2009



Основательное исследование на широком круге источников посвященное самому своеобразному институту государственного феодализма в России — местничеству. Показана регулирующая роль местничества в организации внутриэлитных отношений, зависимость от победы или поражения в местническом споре дальнейшей карьеры, денежного и земельного оклада тяжущихся. Отмечено постепенное сужение применения местнического принципа государством. Таким образом местничество может считаться своеобразным институтом в котором русское самодержавие «закрепостило» феодальные конфлиты, переведя их из территориально-военной формы в придворно-юридическую. Столкновение феодально-родовых сознаний было поставлено на службу государству.



96. И.Б. Михайлова. И здесь сошлись все царства… Очерки по истории государева двора в России XVI в.: повседневная и праздничная культура, семантика этикета и обрядности. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010





Подробнейшее исследование царского и придворного ритуала в России XVI века — венчания на царство, царских инсигний, царских выходов и выездов, аудиенций и пиров, походов на богомолья и свадеб. Царство предстает таким образом как целостное ритуально-этикетное действо. Книга, к сожалению, в сети не представлена.



97. М. Б. Плюханова. Сюжеты и символы Московского Царства. СПб., Акрополь, 1995



Интереснейшая монография где применяется инструментарий лотмановской семиотики для анализа ключевых символов и идеологем Московского царства. Рассматриваются такие символы как Покров, Крест Константина, образ змееборца, идея жертвы, пооженной в основании царства, приобретени царства через завоевание, трактуемого как символический брак. Московское государственное и культурное самосознание предстает как пространство сакральных архетипов.



98. А.Л. Юрганов. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998



Интересная попытка применить к древнерусской культуре принцип «категорий», намеченный А.Я. Гуревичем в его «категориях средневековой культуры». Выделено несколько основных категорий — вера и правда, состоящая в правости веры, благословение и пожалование как способы регулирования трансляции власти и собственности, соотношение между оппозицией Бог и раб Божий и оппозицией Государь и холоп как основа для выстраивания иерархий, идея Страшного Суда как основа древнерусского «хронотопа». Автором предложен интереснейший фактический материал, хотя сама структура категорий чуть предсказуема для модели Дрвней Руси представляемой в отечественной либеральной историографии, а сам перечень категорий явно слишком короток для полноценного описания культуры. Книга в 2005 году переиздана.



99. М.Г. Рабинович. Очерки материальной культуры русского феодального города. М.: Наука, 1988



В книге подробно рассмотрена материальная культура древнерусского города — эволюция дома и его интерьеров, развитие костюма — его материальной основы, кроя, семантики и функционирования, система питания — главные продукты и ритуалы приема пищи.



100. В.В. Бычков. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. М.: Мысль, 1992



Книга представляет Древнюю Русь как целостный эстетический феномен и способ всестороннего осмысления и воплощения красоты. Эстетическая мысль, основанная на Православии, составляет, в каком-то смысле, главное содержание всей древнерусской мысли и художественной практики. Богатый иллюстратичный материал книги не может не привести читателя к выводу, что, в конечном счете, Русь — это и есть Красота. В течение длительного времени постоянные читатели этого сайта просили составить меня своеобразный библиографический гид в формате «100 книг» по истории русского средневековья. Несмотря на большую трудность этой работы я за неё в итоге взялся и исполнил с качеством о котором судить читателям.При составлении списка я руководствовался очень простыми принципами. Прежде всего я хотел, чтобы его сквозное прочтение дало читателю целостную и преимущественно научную картину русской истории в IX-XVII вв. Поэтому упор был сделан на научные монографии с фактическим обзором исторических событий или анализом крупных исторических явлений, задающим фон для понимания событий.Из обзора были полностью исключены обобщающие труды по русской истории — Карамзин, Соловьев, Ключевский, Вернадский и т.д., поскольку обычно взявшись изучать русскую историю по таким трудам читатель застревает на первом томе и на этом его штудии заканчиваются.Так же из обзора были полностью исключены издания источников, так как составление списка книг и изданий источников требует составления еще одной сотни (каковое я, быть может, однажды и осуществлю), а вкрапление источников в мизерном количестве смысла не имеет.Предпочтение отдавалось новейшим работам, последнему слову историографии. Хотя соблюсти этот принцип удавалось не везде, но в целом он выдержан.К сожалению, не все из крупных отечественных историков обладали даром писать так, чтобы их изложение было просто, понятно и, в то же время, фактологически насыщено и концептуально интересно. Одни увлекались историческим фантазированием, другие погружались в схоластику (прежде всего — марксистскую) до полного высушивания. Поэтому часть имен историков, писавших и пишущих более интересно, повторяется на протяжении списка не один раз, а другие крупные и достойные внимания исследователи не присутствуют вообще, что не означает умаления их научных заслуг.Поневоле пришлось отказаться от некоторых интереснейших пластов литературы — региональных исследований, работ по истории права, литературы, большей части культурологических работ. Иначе список окончательно затрещал бы по швам.С другой стороны — обильно представлены биографии, поскольку жизнеописание является самым удобным путем для начального изучения исторических событий. Поэтому обильно, может быть даже слишком, представлена серия «ЖЗЛ». Что поделать — яркие и при этом научно состоятельные биографии многих исторических персонажей представлены именно в ней. При этом, однако, я безжалостно отсекал все беллетризованные биографии, оставляя место только для научных работ где представлены источники и обоснованы (а не подменены художественной фантазией) те или иные выводы.Отсутствуют, разумеется, и сборники научных статей. Хотя именно в них, как знает любой даже начинающий историк, собрано всё самое интересное.Везде, где это было возможно, я снабжал описание книги ссылками на её интернет-публикацию, чтобы максимально облегчить работу читателя не имеющего доступа к первоклассным библиотекам. Не везде, впрочем, удалось эту электронную версию разыскать. Это касается как нововышедших книг, так и некоторой научной классики. Почему-то сильнее всего пострадали сами русские из советских историков — М.Н. Тихомиров и К.В. Базилевич.В целом выбор составителя может показаться субъективным и пристрастным. Порой — граничащим со вкусовщиной. При ужатии серьезной историографической традиции др 100 номеров в списке это практически неизбежно. Охотно это признаю и предоставляю критикам предпринять свой собственный труд и обнародовать его результаты, которые, конечно, будут отличаться от моих.Надеюсь, что представленный гид хотя бы отчасти поможет добрым русским людям в преодолении невежества в истории родного народа и родной страны, каковое, иной раз, приобретает у нас пугающие масштабы.1. С.В. Алексеев. Славянская Европа V-VIII в. М.: Вече, 2009Самый развернутый и компетентный очерк развития славянского мира в эпоху до становления Руси. Всесторонне освещеныэтническая и политическая история славян, их взаимоотношения с Византией и Аварским каганатом, хозяйственная и религиозная жизнь. Работа Алексеева свободна от обычных в этой сложной теме домыслов и базируется строго на исторических источниках и новейших археологических изысканиях.2. В.В. Седов. Избранные труды. Славяне. Историко-археологическое исследование. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М.: Знак, 2005Масштабное исследование выдающегося археолога-слависта намечает широкую картину эволюции славян на обширном археологическом материале. Развитие славян показано с древнейшего праславянского этапа и до становления древнерусской народности. Гипотезы автора смелы и иногда дискуссионны, но всегда имеют серьезное научное обоснование и эвристическую ценность.3. П.П. Толочко. Древнерусская народность. СПб.: Алетейя, 2005В книге крупного археолога и историка, специалиста по древнему Киеву, исследуется вопрос существования единой древнерусской народности. Автор убедительно доказывает, что Русь в X-XIII веках была единым историко-культурным феноменом с общим самосознанием и самоназванием. Отрицание единства Руси и русского народа в эту эпоху научно не состоятельно. Так4. Г.С. Лебедев. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.: Евразия, 2005В монографии крупного российского археолога представлена целостная историческая и археологическая картина эпохи викингов, составной частью которой, по убеждению автора, является и система славяно-скандинавского взаимодействия на Руси. Автор, безусловно, придерживается позиций норманнизма, однако его задача не любой ценой обосновать постулаты этой школы, а показать реальную картину жизни Северной Европы в интереснейшую эпоху её истории и отвести Руси в этой картине достойное место.5. Х. Ловмяньский. Русь и норманы. М.: Прогресс, 1985Книга польского историка посвящена всестороннему критическому разбору «норманнской теории», вскрытию её социологических и историографических корней. Автор подвергает аргументированной критике теории о «завоевании» Руси норманнами, о скандинавском происхождении названия «русь», исследует подлинное место скандинавов в истории Руси.6. Евгений Пчелов. Рюрик. М.: Молодая гвардия, 2010В работе в серии «ЖЗЛ» исследуется вопрос о легендарном основателе русской великокняжеской династии — был ли Рюрик знаменитым на северных морях конунгом Рюриком Фрисландским, или же это совсем другой исторический персонаж? Что мы можем узнать о Рюрике и его эпохе из русских, скандинавских, германских, арабских источников? Почему фигура Рюрика оказалась так важна для конструирования династического сознания на Руси?7. Алексей Карпов. Княгиня Ольга. М.: Молодая гвардия, 2009В книге известного историка-биографа собран максимально полный материал посвященный жизни и деятельности княгини Ольги. Исследователь освещает все нюансы и версии известного нам из исторических источников и легенд пути княгини. Эта книга, как и прочие работы Карпова свободна от элементов беллетризации и представляет собой не квази-художественное повествование, а обсуждение с читателем путей научного поиска.8. А.Н. Сахаров. Дипломатия Святослава. М.: Международные отношения, 1982В монографии исследуются войны и дипломатическое искусство князя Святослава, показано место похода Святослава на Болгарию и русско-византийской войны в системе международных отношений эпохи. Заслуживает внимания так же предшествующая этой работе книга автора «Дипломатия Древней Руси» (М.: Мысль, 1980). Князю Святославу так же посвящен так же очерк Каргалова в книге В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. «Полководцы Древней Руси». (М.: Молодая гвардия, 1985)9. Алексей Карпов. Владимир Святой. М., Молодая гвардия, 2004Продолжение биографической серии Карпова. Жизнь великого правителя и крестителя Руси исследуется на основе сбора всех мельчайших свидетельств сохраненных разородными источниками. И снова перед читателем не беллетризованное изложение выводов, а обсуждение данных, версий и их противоречий, снабженное обширным справочным материалом.10. Алексей Карпов. Ярослав Мудрый. М., Молодая Гвардия, 2001Развернутое биографическое исследование жизни и эпохи Ярослава Мудрого — высшей точки расцвета древнерусского государства. Князь Ярослав предстает как могущественный правитель общеевропейского значения, любитель книг и просвещения. И вновь исследование основано на обширной источниковой базе и предоставлении автором честного доступа к основаниям тех или иных его выводов.11. А.С. Орлов. Владимир Мономах. М.: Изд-во АН СССР, 1946Классическое исследование жизни и творчества пожалуй самого яркого из плеяды древнерусских князей — Владимира Мономаха. В книгу включена публикация «Поучения» Мономаха и других его произведений. Мономаху посвящены так же беллетризованный очерк Сахарова в книге В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. «Полководцы Древней Руси». (М.: Молодая гвардия, 1985) и книга Ю.В. Кривошеева «Пути и труды Владимира Мономаха» (СПб., 1993).12. М.Н. Тихомиров. Древнерусские города. М.: Госполитиздат, 1956Исследование крупнейшего русского-советского специалиста по Древней Руси посвящено всестороннему рассмотрению древнерусских городов — численности населения, экономической специализации, политического строя и социальной борьбы. Книга включает в себя так же подробный историко-географический обзор древнерусских городов во всех древнерусских землях. Книга имеет так же новейшее переиздание: М.: Наука, 2008.13. И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко. Города-государства Древней Руси. Ленинград, изд-во ЛГУ, 1988В книге представлена революционная для изучения истории Древней Руси теория основателя Санкт-Петербургской исторической школы И.Я. Фроянова, рассматривающая русские земли не княжествами, а городами-государствами, где князья играли роль приглашенной силой, а политику диктовало вече. При всей дискуссионности этой теории, неоднократно и аргументированно подвергавшейся критике, она, как и другие работы Фроянова, значительно продвинула вперед изучение древнерусской истории.14. А.А. Горский. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М.: Языки славянской культуры, 2004В книге известного исследователя рассмотрены ключевые проблемы истории Древней Руси — феномен славянских племенных сообществ, происхождение русской государственности, соотношение веча и князя, проблемы борьбы князей за Киевский стол и русских земель за свои интересы, фигура Александра Невского и мнимость легенды о его «историческом выборе между Востоком и Западом», становление Московского государства. Следует так же обратить внимание на другую работу автора — «Всего еси исполнена Земля Русская» (М.: Языки славянской культуры, 2001) где более полно раскрыты многие гуманитарные сюжеты.15. А.В. Назаренко. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. М.: Языки русской культуры, 2001В работе пожалуй самого утонченного и скрупулезного по своим методологическим приемам из современных отечественных исследователей на богатом материале, взятом, в частности, из западноевропейских источников Русь показана в теснейшем переплетении международных контактов, не как изолированный периферийный феномен, а как важное международное историческое явление средневековья. В книге рассмотрены такие темы как место Руси на «пути из немец в хазары», междунаодное значение крещения княгини Ольги, взаимодействие русских князей и германских императоров, отношения Руси к Святой Земле в эпоху крестовых походов и многое другое.16. А.В. Назаренко. Древняя Русь и славяне (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год). М.: Русский Фонд содействия Образованию и Науке, 2009В этом сборнике работ известного историка рассматриваются такие темы как структура междукняжеских отношений на Руси, роль Киева как столицы, особенности развитияславянского язычества, происхождение термина «Новороссия», не изобретенного Екатериной в XVIII веке, а появившегося в недрах константинопольской патриаршей канцелярии в веке XII.17. В.Т. Пашуто. Внешняя политика Древней Руси. М.: Наука, 1968В монографии крупного советского историка подробнейше исследуетя внешняя политика Древней Руси — единого государства и отдельных княжеств от становления государства до середины XIII века. Затрагиваются все направления древнерусской политики — византийское, германское, венгерское, связи Руси от Англии и Франции на Западе до Кавказа и Передней Азии на Востоке.18. Б.А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. М., Изд-во АН ССССР, 1948Ставшая библиографической редкостью монография крупного советского археолога и историка, посвящена не доказательству древнерусского феодализма или конструированию славянского язычества, а скрупулезнейшему описанию технологий основных древнерусских ремесел — кузнечного, оружейного, гончарного, ювелирного дела, ковки и чеканки, тиснения, черни, филиграни, зерни, эмали и производства стекла. Древнерусское ремесло и его высочайший уровень показаны во всем их богатстве. Загадкой является причина по которой эта не имеющая себе равных монография не переиздается.19. Б.А. Романов. Люди и нравы Древней Руси (Историко-бытовые очерки XI-XIII вв.). М.-Ленинград: Наука, 1966Взяв за отправной пункт «Моление» Даниила Заточника автор анализирует положение, права и мораль различных классов древнерусского общества — холопов, свободных смердов, бояр, дружины, духовенства, организацию семьи. Книгу несколько портит обычный для советской историографии антицерковный и «классовый» настрой, но она содержит интереснейший материал и социальный анализ древнерусского общества. Книга имеет новейшее переиздание.20. Алексей Карпов. Юрий Долгорукий. М.: Молодая гвардия, 2006Как и в других книгах автора — обширный и источниковедчески насыщенный очерк жизни сына Владимира Мономаха и основателя Москвы на фоне его эпохи ставшей временем интенсивной борьбы между князьями Рюриковичами и постепенного распада Руси на земли.21. Н.Н. Воронин. Андрей Боголюбский. М.: Водолей Publishers, 2007Блестяще написанная биография одного из самых ярких исторических героев Древней Руси — отважного воина и политика-самовластца, црековного и агиополитического реформатора и зачинателя великолепного древнерусского зодчества, инициатора жестокого разгрома Киева и жертвы самого коварного в древнерусской истории заговора. Книга была написана в 1940-х годах, но по «идеологическим условиям» не подошла. Однако и 60 лет спустя читается чрезвычайно живо и интересно. См. очерк о ней на нашем сайте. Для всякого историка искусства обязательно знакомство и с другой книгой Воронина — «Зодчество Северо-Восточной Руси».22. Ю.А. Лимонов. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории. Ленинград, Наука, 1987Подробный анализ политических отношений на Северо-Восточной Руси в эпоху Андрея Боголюбского в свете «вечевой» теории взаимоотношений городов и князя, находящей на владимирском материале ряд новых подтверждений.23. И.Я. Фроянов. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX – начала XIII века. СПб: Изд-во СПбГУ, 1992Исследование становления и развития Новгородской республики от древности до начала монгольского периода, подробное рассмотрение социально-политической борьбы в Новгороде сквозь призму своеобразного подхода автора, выделяющего в социальных конфликтах архаические мифоритуальные особенности их проявления.24. В.Л. Янин. Очерки истории средневекового Новгорода. М.: Языки славянских культур, 2008Обобщающий очерк истории великого древнерусского города и его республики от крупнейшего знатока его археологии лично весь этот город перекопавшего. Особое внимание уделяются становлению, расцвету могущества и падению новгородского боярства.25. В.В. Мавродин. Очерки истории левобережной Украины (с древнейших времен до второй половины XIV века). СПб.: Наука, 2002Вопреки парадоксальному названию, отдающему дань советской политике украинизации, книга представляет собой уникальный в отечественной науке подробный очерк истории Черниговского княжества — одного из важнейших в системе древнерусских княжеств домонгольской эпохи, исследуются взаимоотношения Чернингова с другими княжествами, половцами, Тьмутараканью. Книга ставит в весьма оригинальный политический контекст «Слово о полку Игореве».26. А.В. Майоров. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб. Университетская книга, 2001Подробнейшее исследование политической борьбы на Юго-Западной Руси, где сложился уникальный практически равносильный треугольник между князьями, боярством и городскими вечевыми общинами. Два столетия между сторонами этого треугольника шла борьба за преобладание.27. Н.Ф. Котляр. Даниил, князь Галицкий. СПб.: Алетейя, 2008Биография одного из выдающихся русских князей XIII века. В ней Даниил изображен не как мнимый «первый русский западник» или «украинский король», а как политик и военачальник стремившийся к собиранию в своих руках южнорусских земель и отважно сражавшийся с внешними противниками — венграми, которых разбил в исторической битве под Ярославом, и многоло-татарами, которые от него впервые получили урок поражений от русского оружия.28. Д.Г. Хрусталев. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII-XIII вв.a62fef0a66e50cedb2243d58d005c13aОбширное и фактологичное исследование противостояния русских княжеств и германских крестоносцев в борьбе за контроль над Прибалтикой. Книга фактически впервые сняла флер одностороннего «оборончества» в духе которого изображалась русская политика в Прибалтике. Показано, что русские князья и города — прежде всего Новгород и Псков стремились к сохранению контроля над прибалтийскими землями и воспринимали немецкий орден и епископов как соперников. Чаша весов не раз и не два склонялась на ту или другую сторону в этой борьбе.29. Джон Феннел. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. М.: Прогресс, 19891989fennelКнига британского исследователя, несмотря на крайний субъективизм ряда оценок, рассмотренных нами подробнее в отзыве, и особенно — несмотря на немотивированную враждебность к Александру Невскому, представляет собой единственный опыт общего очерка истории Руси в XIII веке, имеющего значение как при анализе домонгольского периода так и при изучении взаимоотношений сыновей Александра Невского. Отдельную познавательную ценность имеют обширные приложения, которыми сопроводили книгу редактора русского издания.30. Д.Г. Хрусталев. Русь и монгольское нашествие (20-50 гг. XIII в.). СПб.: Евразия, 2012Rus_mongolXОбстоятельное исследование острой междуусобной борьбы русских князей в годы между битвой на Калке и монгольским нашествием и детальный фактологичный разбор хода самого нашествия с привлечением широкого круга источников. От первого издания «Русь от нашествия до ига», второе отличается добавлением основательного исследования о битве на Калке, что придает сюжету законченность.32. Р.П. Храпачевский. Армия монголов в период завоевания Древней Руси. М.: Квадрига, 201129856_originalИсследование с опорой на малоизвестные отечественным историкам китайские источники секретов военного искусства монголов (в частности — массированного использования заложников в ходе боевых действий), особенностей военной организации, биографий крупнейших монгольских полководцев. Завершается книга применением полученных результатов для анализа монгольского вторжения, которое теряет ореол загадочности и предстает как логичное продолжение монгольской завоевательной политики.33. А.Н. Насонов. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 19401005350067Классическое исследование политики монголов в отношении Руси — даннической зависимости, института баскаков, взаимоотношений русских князей с ханами. Приведенный материал позволяет решительно покончить с мифом о «несуществовании ига», «благодетельном симбиозе» Руси и Орды. Ханы жестко подавляли любые тенденции к независимости Руси и лишь внутренний кризис Орды позволил русским князьям освободиться. Книга имеет недавнее переиздание под одной обложкой с другой классической работой Насонова «Русская Земля».34. В.Т. Пашуто. Александр Невский. М.: Молодая гвардия, 19742462991Биография национального героя, строго выдержанная в духе советской «эйзенштейновской» трактовки его образа. Несмотря на очевидные недостатки остается классической и повлияла на формирование образа Александра Ярославича у нескольких поколений читателей. Для изучения трансформации памяти об Александре Невском в русской истории и идеологии можно рекомендовать подробную монографию Фритьофа Беньямина Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти. Святой, правитель, национальный герой (1263-2000)» (М.: Новое литературное обозрение, 2007).35. А.А. Горский. Москва и Орда. М.: Наука, 200026100Развернутое и новаторское исследование взаимоотношений Московского княжества в процессе его становления с Золотой Ордой. автор пересматривает устоявшийся взгляд на политику московских князей как «раболепную» и безоговорочно покорную ханам. Автор убедительно показывает, что сочетая дипломатию, интриги, гибкую внутреннюю политику и войну московским князьям удалось добиться становления великой державы, разорвавшей ордынские путы.36. М.Н. Тихомиров. Древняя Москва XII-XV вв. Средневековая Россия на международных путях XIV-XV вв. М.: Московский рабочий. 1992drevnjaja_moskva_xii_xv_vv_srednevekovaja_rossija_na_mezhdunarodnykh_putjakh_xiv_xv_vv_bКнига выдающегося историка и москвоведа была издана к 800-летию Москвы, однако вскоре, в эпоху «десталинизации» подвергнута критике коллегами-марксистами за «непомерное возвеличивание московских князей». В результате Тихомиров переработал её в книгу «Средневековая Москва», начисто лишив политико-исторического содержания (и изрядной доли интереса). Лишь в 1990-е книга где содержались и в самом деле смелые для советской эпохи теплые характеристики московских князей была переиздана вместе с еще одним выдающимся трудом историка «Средневековая Россия на международных путях» (по загадочным причинам в сети отсутствует) — посвященным России XIV-XV вв. рассмотренной с точки зрения глубинной экономической истории -исследуются география, коммуникации, торговля и социальный строй России в манере не принятой у тогдашних советских историков. Вместе книги составляют прекрасное введение в эпоху возвышения Москвы.37. А.Е. Пресняков. Образование великорусского государства и формирование великорусской народности. Петроград, 19186ab84771d67bda4f665c276c4dfb63f2Важнейшая диссертация крупного русского историка, показавшая, что путем формирования русского национального государства стало не феодальное «собирание земель» и «разукрупнение уделов (напротив, по мере роста могущества великих князей вотчинные уделы дробились), а путем решительного слияния Московского удельного и Великого княжества и оуществления московскими князьями господства во имя древних владетельных прав. Книга дважды переиздавалась в последние десятилетия (М.: Богородский печатник, 1998; Минск, Изд-во БПЦ, 2012).38. В.А. Кучкин. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-XIV веках. М.: Наука, 19846fd07Работа Кучкина в значительной степени продолжает основные линии намеченные Пресняковым. На конкретном историко-географическом материале показана с одной стороны консолидация территорий в руках Московских великих князей, продолжающаяся несмотря на противодействие Орды. А с другой — дробление уделов, делающее их легкой добычей Москвы. Книга снабжена ценными картами.39. Л.В.Черепнин. Образование русского централизованного государства в XIV-XV веках. М.: Соцэкгиз, 19601229208685_1Самая обстоятельная из советских монографий, посвященных формированию Русского государства и возвышению Москвы. В первой части книги подробно рассмотрены экономические предпосылки централизации: развитие производительных сил — земледелия и торговли. Во второй дана подробная политическая история от начала борьбы Москвы и Твери за великое княжение до падения политической независимости Новгорода и Твери при Иване III.40. Н.С. Борисов. Политика московских князей (конец XIII – первая половина XIV века). М.: Изд-во МГУ, 19991251013505_copy-2-of-08Монография, посвященная политике первых московских князей, показывающая, что обвинения московских князей в низости и интриганстве ради получения Великого Стола неосновательны. Москву отличала в целом более неагрессивная, рациональная, и идущая «по средствам» политика, чем Тверь. А главную роль в возвышении Москвы сыграли теснейшие связи между князьями и русскими митрополитами, решительно поддержавшими Москву в споре за Великий Стол. Несмотря на экзотичность ряда гипотез (вроде предполагавшейся русско-монгольской династии потомков Юрия Даниловича и сестры хана Узбека Агафьи) и доверие Татищевским известиям, работа весьма ценна. Чуть более литературной и гораздо более доступной в бумажном издании версией данной монографии является книга в серии ЖЗЛ «Иван Калита».41. Н.С. Борисов. Сергий Радонежский. М.: Молодая гвардия, 200210103142_0_Sergiy_Radonezhskiy_Nikolay_BorisovПодробное и весьма фактологически насыщенное повествование об Игумене Земли Русской на фоне политической борьбы его эпохи, взаимоотношений с Митрополитом Алексием и Дмитрием Донским. Наряду с этой биографической книгой рекомендуется знакомство с монографией того же автора «Русская Церковь в политической борьбе XIV-XV веков» (М.: Изд-во МГУ, 1986).42. И.Б. Греков. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV-XV вв.). М.: Наука, 19756fdcdИнтереснейшая монография посвященная эпохе до и после Куликовской битвы и тому как внешние влияния Польши, Ордена и Золотой Орды помешали естественному и логичному сближению Москвы и Литвы и формированию единого национального русского государства. Вместо этого внешние влияния привели к формированию полиэтничного конгломерата Речи Посполитой, а затем полиэтнизировалась и Москва. Восточная Европа стала пространством разрывавших русскую нацию империй.43. И.Ф. Мейендорф. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris, YMCA-PRESS, 1990meiendorf-vizantijaОдна из важнейших для понимания эпохи книга известного богослова и византиниста посвящена теснейшим связям между византийскими исихастами и духовными вождями московского православия — Сергием Радонежским, Стефаном Пермским и митр. Алексеем. Автор связывает возвышение Москвы в том числе и с особым предпочтением, которое оказывала ей византийская политика предпочитая её Литве и попыткам князя Ольгерда восстановить в Киеве самостоятельную митрополию. Автор весьма критично относится к «московскому сепаратизму» Дмитрия Донского, стремившегося поставить церковную иерархию под свой контроль, и противопоставляет ему митрополита Киприана, действовавшего в согласии с преп. Сергием (такое противопоставление и своеобразная «демонизация» св. благов. Димитрия выглядит преувеличением). В том же ключе выдержана еще одна интересная книга Г.М. Прохорова «Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы» (Ленинград, Наука, 1978).44. А. О. Аменькин, Ю.В. Селезнев. Куликовская битва в свидетельствах современников и памяти потомков. М.: Квадрига, 201110280489_0_Kulikovskaya_bitva_v_svidetelstvah_sovremennikov_i_pamyati_potomkov_Yuriy_Seleznev_Andrey_AmelkinНовейшая и наиболее полная на сегодняшний момент монография, посвященная Куликовской битве. Подробно описаны события приведшие к столкновению, развитие военной кампании, подробно реконструирован сам ход битвы. Авторы выстроили монографию так, чтобы дать убедительный ответ многочисленным попыткам развенчать Куликовскую битву будь то со стороны последователей Фоменко, сторонников евразийства или западнического гиперкритицизма.45. А.А. Зимин. Витязь на распутье. М.: Мысль, 1991cover_243038Работа крупнейшего русского медиевиста посвящена русской «Войне Алой и Белой Розы», развернувшейся между потомками Дмитрия Донского -противостоянию Василия II Темного с претендовавшими на великое княжение родичами — Юрием Звенигородским и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Зимин рассматривает эту войну не просто как династическую распрю, а как противостояние альтернатив — военно-служило-бюрократической Москвы и торгово-предпринимательского Галича, бывшего опорой претендентов. По смелому (хотя выглядщему малообоснованным) предположению Зимина, победа Василия II сделала безальтернативным для России путь к самодержавному абсолютизму, в то время как победа галицких князей, якобы, могла открыть буржуазные перспективы.46. Ю.Г. Алексеев. Под знаменами Москвы. Борьба за единство Руси. М.: Мысль, 1992; Освобождение Руси от Ордынского ига. Ленинград, Наука, 1989AlexeevCover 4e396286d6531bdd1fab1ca6529c3704Первая монография посвящена раннему этапу политики Ивана III по созданию централизованного государства, приведшему к присоединению Новгорода и окончательному утверждению Российской державы. Вторая (вышедшая раньше) работа освещает противостояние Ивана III с Большой Ордой хана Ахмата и победу России в противостоянии на Угре. Перу автора принадлежит так же книга об Иване III «Государь Всея Руси» (Новосибирск, Наука, 1991). Так же стоянию на Угре посвящена монография В.В. Каргалова «Конец ордынского ига» (М.: Наука, 1984).47. Ю.Г. Алексеев. Походы русских войск при Иване III. СПб.: Изд-во СПбУ, 2009c848b8451fbf9aefdbcf4082e15fe8f1Развернутая монография в которой впервые в российской науке рассмотрены все походы войск Ивана III на всех стратегических направлениях с начала и до конца его правления. Подробно освещены войны с татарами, Литвой, Ливонией, походы в Сибирь. Издание снабжено картами, позволяющими представить себе размах военной экспансии молодого русского государства.48. К.В. Базилевич. Внешняя политика Русского централизованного государства (вторая половина XV века). М.: Изд-во МГУ, 1952bs0000664851Развернутый анализ внешней политики и дипломатии Ивана III на всех направлениях показывает, что целью этой политики было восстановление контроля над всеми Русскими землями, наполнение реальным содержанием титула Государя Всея Руси. Базилевич был виднейшим сторонником понимания России Ивана III как становящегося Русского национального государства. Возможно с этим связан тот факт, что его работы переиздаются сегодня крайне редко (единственное переиздание М.: Территория, 2001), а в интернете эта важнейшая работа отсутствует. В самом общем виде со взглядами Базилевича можно ознакомиться по небольшой брошюре «Образование Русского национального государства. Иван III» (М.: Воениздат, 1946) .49. А.А. Зимин. Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М.: Мысль, 1982bs0000544881Детальнейшее исследование внутренней и внешней политики, дворцовых интриг и идеологической борьбы второй половины царствования Ивана III. Автор рассказывает о войнах с Литвой и победе при Ведроше, противостоянии между партиями наследников — Димитрия-внука и Василия Ивановича, взлете и гибели новгородских еретиков, спорах иосифлян и нестяжателей. Остается сожалеть, что первая половина царствования Ивана освещена Зиминым не была и между и между «Витязем» и «Россией на рубеже» зияет 20-летняя дыра в изложении.50. Н.С. Борисов. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света: Россия в 1492 году от Рождества Христова или в 7000 от Сотворения Мира. М.: Молодая гвардия,161396Увлекательная картина повседневной жизни России во всей её пестроте в год, когда еретики и паникеры ожидали конца света в связи с окончанием рассчитанной пасхалии. Еще одна характеристика этой эпохи дана автором в книге «Иван III» (М.: Молодая Гвардия, 2006) для серии ЖЗЛ.51. А.А. Зимин. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М.: Мысль, 1972bs0000664226Всестороннее и как всегда у Зимина подробнейшее исследование основных сюжетов царствования Василия III — присоединение Пскова, борьба с Литвой и взятие Смоленска, активно раскручиваемая сейчас на Украине и даже в Белоруссии битва под Оршей, кружок Максима Грека, возникновение концепции «Москва — Третий Рим», церковно-политическая борьба вокруг второго брака Великого Князя.52. А.И. Филюшкин. Василий III. М.: Молодая гвардия, 2010219018f04b88df4efa67fd700d19e14aЯрко написанная одним из влиятельных современных исследователей XVI века биография Василия III. По канве и выводам в целом совпадает с работой Зимина, но гораздо более дстуна современному читателю за счет бойкости слога и обилия ярких иллюстративных исторических деталей, которые в главе о бракоразводном процессе Василия и Соломонии Сауровой превращаются практически в детектив.53. М.М. Кром. Вдовстующее царство. Политический кризис в России 30-40-х годов XVI века. М.: Новое литературное обозрение, 20101025906Уникальное по подробности исследование междуцарствия и боярского правления в годы малолетства Ивана Грозного. Исследованы как сами перипетии политической борьбы и дворцовые интриги, так и аппарат Русского государства той эпохи — насколько успешно мог функционировать он в фактическое отсутствие царя? Автор приходит к выводу, что взаимоистребление княжеско-боярской верхушки весьма мало сказалось на планомерной деятельности становящейся московской бюрократии. А действенность механизмов боярской думы в отсутствие царя даже повысилась.54. М.Н. Тихомиров. Россия в XVI столетии. М.: Изд-во АН СССР, 19621780822_10205352526638167_6417104614632645243_nПолный историко-географический обзор России XVI столетия позволяет зримо представить себе молодое царство — размещение его населения, сельское хозяйство и промыслы его жителей, устройство городов, границы и пограничные укрепления. Книга незаменима для всякого,кто хочет составить представление о той геогрфической сцене на которой представлена была величественная драма русской истории в XVI столетии. То, что эта жемчужина русской историографии начисто отсутствует в интернете — громадное упущение.55. Р.Ю. Виппер. Иван Грозный. Дельфин, 1922coverМного раз анафематствованнаяв либеральной историографии и заклейменная как выражение сталинизма в оценке Ивана Грозного, книга Виппера тем не менее остается одним из лучших политических портретов царя Ивана на фоне его эпохи. Книга была написана блестящим лектором-антиковедом Р.Ю. Виппером и была манифестом не сталинизма, а русского национализма, заточенного против восточно-европейской русофобии и потому актуального период распада Империи. Иван Грозный предстает в ней как трагический национальный лидер так и не сумевший добиться разрешения национальных задач в Ливонской войне. Содержащая апологию ивановых казней глава «Борьба с изменой» (и в самом деле не слишком удачная) была добавлена в советских изданиях 1940-х, но принципиально высокого качества книги не меняет. Наиболее яростным нападкам подвергается Виппер в книге В.Б. Кобрина «Иван Грозный» (М.: Московский рабочий, 1989), однако сама эта книга имеет куда меньшее историографическое и художественное значение, нежели книга Виппера.56. А. В. Кирюхин. Дьяк разрядного приказа. М.: Молодая гвардия, 1991b30fd9e5aab88119d575ec49ececbbdeВесьма необычная книга — биография (насколько при скудости информации это возможно) первого русского военного инженера приказного дьяка Ивана Выродкова — строителя Свияжска, осадной фортификации при взятии Казани, порта на Балтике. Выродков погиб в годы опричнины, как и немало других талантливых людей, служивших Русскому государству.57. И. Граля. Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI века. М.: Радикс, 199410670069_10205348789384738_7521045420084291645_nКнига польского исследователя об одном из видных деятелей первых десятилетий царствования Ивана Грозного — дьяке и фактическом руководителе московской дипломатии И.М. Висковатом, казненном в годы опричнины. Висковатый прославился не только своей деятельностью как дипломата, но и знаменитым спором о новых иконах, начатом им на Стоглавом соборе. Дьяк категорически выступил за классическое византийское письмо и против запутанного символизма изображений по новой западной моде. В этом дьяк осмелился перечить даже митрополиту Макарию. В интеренете, книга, к сожалению отсутствует.58. С.Б. Веселовский. Исследования по истории Опричнины. М., Изд-во АН СССР, 19637337a67eb3f479d4ac0c952e1e5f2f46Работы одного из крупнейших русских историков и археографов, уникального по тщательности источниковеда, начали своеобразную историографическую революцию в исследовании опричнины. Если до этого исследователи пытались произвести сословную или экономическую рационализацию Иоаннова террора, увидеть в опричнине борьбу с удельным строем, то Веселовский поставил всё это под сомнение. Пытаясь разрушить спаянный взаимной защитой с помощью «поручных записей» стрый Государев Двор, Иван создал в лице опричнины соперничающую партию. Однако внесенная дезорганизация ослабила и военную, и социальную структуру государства.59. Д.Н. Альшиц. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. Ленинград, Наука, 1988608d9Книга представляет собой своеобразную «контрреволюцию» к историографической революции Веселовского. По мнению автора главным и единственным новшеством опричнины было установлени царского самодержавия, беспредельного самовластия царя, стоявшего над законом, над сословиями, над Церковью. И опричнина была лишь техническим ярлыком этой неограниченной политической диктатуры царя, первые проекты которой были намечены еще в публицистике Ивана Пересветова, которого автор отождествляет с А.Ф. Адашевым.60. А.И. Филюшкин. Андрей Курбский. М.: Молодая гвардия, 2008406a25209c42b311bea196ef32605051Ярко написанная биография князя Курбского. Автор не оставляет камня на камне от репутации Курбского как первого русского оппозиционера, обличителя тирании и сторонника свободы мысли. Вполне убедительно и с фактами на руках показано, что Курбский был изменник и клеветник безбожно перевиравший всё и вся ради создания мифа о самом себе как о выдающемся деятеле и ближайшем к царю лице по принципиальным соображениям сменившем сторону. Впрочем нельзя не признать таланта Курбского — заставив царя вступить с собой в переписку он оказался рядом с ним в истории навсегда.61. В.А. Колобков. Митрополит Филипп и становление Московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. СПб.: Алетейя, 2004182146Исследование опричной политики Ивана Грозного с привлечением «Жития» Митрополита Филиппа (также опубликованного в книге). Автор показывает как борьба с дворянской оппозицией, интерпретированной как заговор перевела действия царя на рельсы террора и самовластия, причем вокруг него образовалась группа лиц, заинтересованных в продолжении опричного порядка и устранении любых несогласных — в частности выступившего против действий опричников митрополита. Святителю Филиппу посвящены так же монография Дмитрия Володихина в серии ЖЗЛ — «Митрополит Филипп» (М.: Молодая гвардия, 2009) не потеряла значения и классическая книга Г.П. Федотова «Святитель Филипп. Митрополит Московский».62. Д.М. Володихин. Опричнина и «псы государевы». М.: Вече, 2010da3b8123f04643e6d5d888ccdd17c23eОчерки о наиболее заметных деятелях опричнины — Алексее Басманове, Феодоре Трубецком, Афанасиии Вяземском, Михаиле Безнине и Малюте Скуратове. По мнению автора опричнина была своеобразной кадоровой революцией, давшей возможность некоторым худым родам прорваться в верхние слои властной иерархии. Однако эффект этой кадровой революции был весьма кратковременным. Вскоре все законсервировалось вновь, а выдвиженцев Ивана убрали со сцены. Тех ужасов и разрушений, которые пережила страна, такая незначительная и не факт, что полезная элитная встряска явно не стоила.63. В.Д. Королюк. Ливонская война. Из истории внешней политики Русского централизованного государства во второй половине XVI в.. М.: Изд-во АН СССР, 1954af0ea454a2f4b20ac4d7f085d5c5292fПо иронии истории эта стостраничная книга до сих пор остается единственным в нашей историографии полным очерком истории одной из ключевых для понимания нашего прошлого и настоящего — Ливонской войны, первой «цивилизационной» войны России и Запада. Остаются дореволюционные работы в которых вопрос разобран «по частям»: Г. Форстен. «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544-1648). Т. 1. Борьба из-за Ливонии». СПб., 1893; В. Новодворский. «Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитою (1570-1582). Историко-критическое исследование». СПб., 1904. А.И. Филюшкину принадлежит новейшее объемистое исследование «Изобретая первую войну России и Европы. Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2013). Эта работа посвящена выработке «дискурса» Ливонской войны, конструированию её как цивилизационного конфликта. Фактическое изложение войны автор обещает написать в будущем и, будем надеяться, обещание сдержит.64. В.В. Каргалов. Московские воеводы XVI-XVII вв. М.: Русское слово, 2002b14fbc2d9e84ec124e8834d0b747cc97Выбранные из двухтомника посвященного древнерусским полководцам биографии воевод Московского Царства. Часто несправедливо вытесненных из современной исторической памяти подлинных создателей великого Русского государства — Федора Курбского-Черного, Данилы Щени, Михаила Воротынского, Ивана Шуйского, Дмитрия Хворостинина, Михаила Шеина и других. Фактически — насыщенный очерк военной истории России этих столетий.65. Д.М. Володихин. Иван Шуйский. М.: Вече, 20121003876904Биография князя Ивана Петровича Шуйского — участника многих походов, битвы при Молодях, организатора героической обороны Пскова в 1579 году, погибшего в дворцовой борьбе за власть с Борисом Годуновым. В его биографии можно увидеть отражение типичной биографии представителя русского военно-служилого боярства. См. также принадлежащую перу того же автора серию очерков «Воеводы Ивана Грозного» (М.: Вече, 2009), где наряду с Шуйским рассказано о С.И. Микулинском, И.Ф. Мстиславском, Д.И. Хворостинине и М.И. Воротынском.66. А.А. Введенский. Дом Строгановых в XVI-XVII вв. М.: Соцэкгиз, 196210393806_10205349757368937_4137336660639570989_nУникальная монография о «Русской Ост-Индской Компании» — доме Строгановых, деятельности которого Россия обязана присоединением Сибири. Подробнейше рассмотрены история дома, организация его владений и промыслов, торговая деятельность выдающихся купцов и промышленников.67. Р.Г. Скрынников. Ермак. М.: Молодая гвардия, 2008b0602590066bd4a34cc515354b625353Исследование похода Ермака и присоединения Сибири, дополненное цитатами из сибирских летописей и полным текстом синодика (то есть поминального списка) казаков Ермака.68. А.А. Зимин. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьянской войны в России. М.: Мысль, 19860656005Исследование заключительных лет царствования Ивана Грозного и эпохи Федора Ивановича, интерпретируемой автором прежде всего как время восхождения к власти Бориса Годунова. Большое внимание уделяет автор исследованию гибели царевича Димитрия, которая, на его взгляд, укладывается в классическую двухтактную схему расправ Бориса с его врагами: ссылка в отдаленное место — затем убийство. На мой взгляд книга стоит значительно ниже других работ Зимина — в ней появляется важный источник, которого на Руси не было раньше — иностранцы. И их точка зрения зачастую становится у автора некритически главенствующей.69. Д.М. Володихин. Царь Федор Иванович. М., Молодая гвардия, 201110188162_0_Car_Fedor_Ivanovich_Dmitriy_VolodihinПодробное жизнеописание интереснейшего русского государя — Федора Ивановича. Он считался новыми историками блаженным, юродивым и даже сумасшедшим. При этом современники оставляли о нем восторженные отзывы как о премудром и святом. Фактическим правителем при нем считался Борис Годунов, но оставшись без «блаженного» государя Борис за 7 лет довел страну до коллапса. Случилось так, что за 14 лет правления царя Федора Россия присоединила Сибирь, частично восстановила утраченные в Ливонскую войну позиции на Балтике, приобрела Сибирь, удостоилась установления Московского Патриаршества. Феноменальная результативность царствования «юродивого» в сочетании с провалом царствования мнимого «мудреца» заставляет задуматься — не был ли именно царь Федор истинно мудрым правителем?70. Р.Г. Скрынников. Борис Годунов. М.: Наука, 19792b749Биография Бориса Годунова — одной из самых загадочных фигур русской истории. Добившись ликвидации царской линии Рюриковичей и взойдя на престол как избранный царь, составив себе репутацию мудрого государственного деятеля, Годунов в итоге привел страну к катастрофе, воцарению самозванца и началу смуты. Впрочем оценка причин этого потрясения у автора традиционно марксистская — Борис пытался купить поддержку дворянской верхушки и забыл про низы, восстание которых и потрясло Россию (по правде сказать Бориса ненавидели и его сына свергли именно верхи).71. С.Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. М.: Памятники исторической мысли, 1995B1387776oПо сей день не превзойденное исследование классика русской историографии посвященное всестороннему исследованию Смутного Времени — исторической географии и социального положения России, основных моментов социального кризиса и хода Смуты вплоть до восстановлени порядка усилиями ополчения Минина и Пожарского и под скипетром Романовых. Навязчивая у Платонова идея борьбы дворянства и боярства и оржества «прогрессивного» дворянства почти не портит насыщенного фактического изложения.72. И.И. Смирнов. Восстание Болотникова 1606-1607 гг. М.: Госполитиздат, 1951181e5Самое подробное и фактологически насыщенное, несмотря на всю стандартность марксистского подхода, исследование восстания Болотникова, ход которого расписан едва ли не по дням.73. А.Л. Станиславский. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М.: Мысль, 1990186x301_16_1507470Одно из интереснейших исследований по истории Смутного времени, где рассматривается вклад в развитие кризиса «вольного» казачества ставшего одним из главных ферментов Смуты. Именно борьба дворянства и казачества — «воров» — была, по мнению автора, главным социальным стержнем Смуты и придало ей особую остроту и драматизм.74. В.Н. Козляков. Михаил Федорович. М.: Молодая гвардия, 2010546ea30d19d1Достаточно развернутая биография первого царя из рода Романовых за которого большую часть его царствования правил отец — Патриарх Филарет Романов (до сих пор почему-то ни биографии ни монографии в нашей науке не удостоенный). Подробно освещены все основные моменты царствования — борьба с Польшей и Смоленская война, противостояние с Крымским ханством, деятельность Земских соборов, попытки заключить династический брак с Данией. Заслуживают внимания так же принадлежащие перу автора монографии в серии ЖЗЛ о деятелях Смутного Времени: «Борис Годунов» (2011), «Лжедмитрий I», (2009), «Василий Шуйский» (2007), «Герои Смуты» (2012).75. Л.В. Черепнин. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М.: Наука, 1978110f2Исследование института Земских Соборов как органа сословно-представительной монархии во многом сходного с аналогичными органами в странах Западной Европы той эпохи, и как своеобразного социального зеркала того столетия (1549-1653), когда этот институт действовал по настоящему активно.76. А.А. Новосельский. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.-Ленинград: Изд-во АН СССР, 19481202027Одна из лучших работ во всей русской исторической науке — блестящая, насыщенная фактами и яркими картинами характеристика военной и дипломатической борьбы России с Крымским ханством и, отчасти, с ногаями. Целью военной борьбы и мероприятий на засечных чертах стало прекращение грабительских набегов и увода полона с русских земель, целью дипломатической борьбы — отказ от любых действий, которые могли бы быть истолкованы как данничество России Крымскому ханству. После строительства запершей южные рубежи грандиозной Белгородской Засечной черты энергия крымцев нашла единственный выход — окраины Польши, что напрямую способствовало успеху восстания Богдана Хмельницкого и воссоединению Украины с Россией. См. более подробный очерк на этом сайте.77. Б.Ф. Поршнев. Тридцатилетняя война и вступление в неё Швеции и Московского государства. М.: Наука, 19760114199Еще один историографический шедевр выдающегося историка Б.Ф. Поршнева. Исследование той дипломатической сети в которую была вовлечена Россия в годы Тридцатилетней войны, причины возникшего де факто при участии французской дипломатии русско-шведского союза и вхождения Москвы в протестантский антигабсбургский блок. Это вхождение объясняется как прагматическими (вражда с католической Польшей), так и отчасти идеологическими причинами — ростом симпатий среди православных лидеров к протестантизму выразившимся в частности в знаменитом катехизисе патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса. Не тут ли кроется причина разительного сходства позднейших мероприятий московских ревнителей благочестия с синхронными им мероприятиями английских пуритан?78. И.Л. Андреев. Алексей Михайлович. М.: Молодая гвардия, 2006638-706-thickboxПодробная биография «Тишайшего» царя, правившего в Бунташный Век. Освещены все основные сюжеты внутренней, внешней и религиозной политики, приведшей к церковному Расколу, личность царя богомольного, не чуждого литературы и, в то же время, чрезвычайно страстного. Единственное что, однако, неизменно поражает меня в биографиях Алексея Михайловича — это мысленное «состаривание» его историками. Между тем он скончался молодым человеком — в 47 лет, а основные свои деяния совершил будучи 20-30-летним человеком — горячим, импульсивным, сентиментальным и гневливым. Если избавить эпоху Алексея Михайловича от этого непреднамеренного «состаривания», то многое в ней предстанет совсем в ином свете.79.Б.Н. Флоря. Русское государство и его западные соседи (1655-1661). М., Индрик, 2010652bfУникальная и очень грустная монография о том, как Россия дипломатически проиграла блестящие военные победы, одержанные вместе с Богданом Хмельницким. Тогда не только Украина, но и Белоруссия, и Литва, и даже часть Польши готова была перейти под власть русских государей. Но они предпочли променять военные победы на переговоры об избрании Алексея Михайловича польским королем, а затем Россия фактически начала спасать своего врага — Польшу, от шведского «Потопа». Спасенная Польша в благодарность возобновила войну за Украину и добилась предательства гетмана Выговского, изменившего России. Вообще же степень монографической изученности темы воссоединения Украины с Россией такова, что приходится рекомендовать книгу украинского историка Н.И. Костомарова «Богдан Хмельницкий» (М.: 1994), написанную на уровне середины XIX века, так как она единственная является минимально читабельным общим пособием по личности Хмельницкого и эпохе воссоединения Украины с Россией и написана в целом благожелательно по отношению к этому воссоединению. Советская историография наиболее конструктивный вклад в тему внесла не монографией, а уникальным трехтомным сборником документов «Воссоединение Украины с Россией» (М.: Изд-во АН СССР, 1954). Так же можно рекомендовать небольшую брошюру Г.Ф. Карпова «В защиту Богдана Хмельницкого» (переиздано М.: ЛИБРОКОМ, 2012) направленную против «украинофилов» Кулиша и Костомарова и исследование П.Н. Буцинского «О Богдане Хмельницком» (переиздано М.: ЛИБРОКОМ, 2012).80. К.В. Базилевич. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 19365a980ce6ea6803a6c82912a2cd4adc8aИсключительно интересное исследование о денежном кризисе в России времен войны с Польшей за Украину, о коррупционной составляющей этого кризиса, ведшей к инфляции медных денег и о спциальных мероприятиях правительства Алексея Михайловича, направленных на преодоление этого кризиса — запрет экспорта ряда товаров, установление монополии внешней торговли и в короткий срок выправление финансового баланса государства. См. подробный очерк на этом сайте.81. С.В. Лобачев. Патриарх Никон. СПб.: «Искусство-СПБ», 2003182276Первая в русской историографии биографическая монография о Никоне — выдающемся патриархе, чьи реформы инициировали драматический раскол Русской Церкви, а внешнеполитические амбиции в построении Православного Царства сыграли решающую роль во вступлении России в борьбу за Украину. Автор всесторонне исследовал личность и деятельность Патриарха, который интересует его прежде всего как политик. К сожалению, в интернете книга не представлена. Для понимания взаимоотношений Царя и Патриарха и общего хода реформ приведшего к Расколу обязательно нужно знакомство с двухтомной монографией Н.Ф. Каптерева «Патриарх Никон и Царь Алексей Михайлович» (Переиздана М.: Православный паломник, 1996) Так же обязательно необходимо знакомство, несмотря на необъятность, с трудом М.В. Зызыкина «Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи» (Варшава, Синодальная типография, 1931, переиздано М.: Ладомир, 1995) и с очерками прот. Льва Лебедева «Москва патриаршая» (М.: Вече, 1995). Обе работы выдержаны в решительно «никонианском» духе и рассматривают церковно-политический проект Никона по созданию «православного Ватикана» как утраченное желаемое будущее для России.83. Пьер Паскаль. Протопоп Аввакум и начало Раскола. М.: Знак, 2011ee16006d1a1534b3e23f9720a316747dУникальная по подробности и добросовестности биография основателя старообрядчества, остающаяся и спустя 80 лет после написания главной настольной книгой всех, кто изучает начало Раскола. Работавший в России французский коммунист, Паскаль постепенно становился всё менее коммунистом и всё более исследователем захвативших его русской литературы и истории. Хотя генезис воззрений Паскаля чувствуется в том, что для него Аввакум остается во многом борцом за чистоту и сикренность веры и символом социального сопротивления, а не ревнителем строгости догматов и буквы церковного закона. Социально-протестная сторона фигуры Аввакума для Паскаля явно важнее охранительной и старо-обрядческой. Еще одна проникнутая про-старообрядческим духом серьезная работа — сочинение С.А. Зеньковского «Русское старообрядчество» (М.: Институт ДИ ДИК, Квадрига, 2009).84. О.В. Чумичева. Соловецкое восстание 1667-1676 гг. М.: ОГИ, 2009w0028942Исследование одного из самых интересных и недооцененных событий русской истории — длившегося 9 лет соловецкого восстания за старую веру против церковной реформы и ставшей «антихристовой» царской власти. Показана внутреняя эволюция восстания — от радикализма через торжество умеренных и склонных к соглашательству групп к новой радикализации восстания. Отмечена роль Соловецкого восстания выработке старообрядческой матрицы как радикально антиправительственной, оппозиционной и достаточно воинственной.85. О.В. Новохатко. Разряд в 185 г. М.: Памятники исторической мысли, 20079177869Интереснейшая и уникальная по жанру работа, посвященная работе за один только год — 7185 от Сотворения мира (1676-777) важнейшего для Российского Царства Разрядного приказа, управлявшего военными делами, назначениями и всеми дворянскими службами. Широкому читателю впервые предоставляется возможноть заглянуть в «кухню» российской приказной бюрократии успешно управлявшей огромной к тому моменту державой. К сожалению книга стала библиографической редкостью и скачать её, похоже, тоже негде.86. В.Н. Шерстобоев. Илимская пашня. Т. 1. Пашня Илимского воеводства XVII и начала XVIII века. Иркутск, 1949 (2-е изд. Иркутск, 2001) Т. 2. Илимский край во II–IV четвертях XVIII века. Иркутск, 1957 (2-е изд. Иркутск, 2001).titleЖемчужина русской историографии — подробнейшее и увликательнейшее описание жизни Илимского воеводства в Восточной Сибири — системы управления, оргнизации крестьянского хозяйства, снабжения хлебом всей Восточной Сибири. На огромном материале автор утверждает вывод, что кореной частью Русской Земли Сибирь сделал именно труд русских пашенных крестьян. Подробной очерк об этой уникальной книге см. на нашем сайте.87. Н.И. Никитин. Землепроходец Семен Дежнев и его время. М.: РОССПЭН, 1998N._I._Nikitin__Zemleprohodets_Semen_Dezhnev_i_ego_vremyaИнтересно написанная и обильно иллюстрированная монография о русском землепроходце Семене Дежневе впервые прошедшем проливом между Евразией и Америкой воссоздает самые интересные строеницы покорения русскими Сибири и Дальнего Востока. Понятие «великих русских географических открытий» наполняется исторической плотью. В интернете книга, к сожалению, отсутствует.88. Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М.: Просвещение, 1991Leonteva_G._A.__Zemleprohodets_Erofej_Pavlovich_HabarovВ книге дан исторический портрет Ерофея Хабарова предпринявшего первую попытку присоединения к России Приамурья и ставшего своеобразным «эпонимом» и символом присутствия России в этом крае. Увлекательно рассказывается об экспедициях Хабарова и об их печальном итоге для самого их организатора — ему был начислен огромный долг перед казной за организацию Амурских экспедиций и он до конца жизни пытался расплатиться с этим долгом.89. В.А. Александров. Россия на Дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М.: Наука, 1969e090e1d610a88adf004a5a574428e1cfИсследование посвящено возникновению и утрате Амурских владений в России во второй половине XVII в. Чрезвычайно насыщенно рассказывается о торговле и вооруженной борьбе русских с местными племенами и Манчжурией и попытках манчжуров избавиться от русской «занозы» в виде Албазинского острога. В конечном счете, в связи с условиями Нерчинского договора, Империи Цинь (не совсем корректно называть её Китаем, так как это был скорее анти-Китай) удалось оттеснить Россию от Амура, но определенная память о русском пребывании в этом регионе сохранялась, пока не возродилась в эпоху Муравьева и Невельского. Монография переиздана Хабаровским книжным издательством в 1984 г.90. П.В. Седов. Закат Московского Царства. Царский двор конца XVII века. СПб.: Дмитрий Буланин, 20061000477684Развернутая монография посвященная царскому двору и правительственной политике в эпоху царя Фёдора Алексеевича — последнего государя перед эпохой петровских преобразований. Это период отмены местничества, попыток расширения сословных прав дворянства, духовенства и горожан — во многом на польский манер. Казалось Россия избирает путь неспешной полонизации, расширения привилегий высших сословий и возможного продвижения к «сеймовой» монархии как у соседей, но появление Петра с его решительным модернизационным абсолютизмом в одночасье изменило всё. В интернете книга, к сжалению, отсутствует. Биография Федора Алексеевича освещена так же в книге Д.М. Володихина в серии ЖЗЛ (М.: Молодая гвардия, 2013).91. Очерки русской культуры XIII-XV веков. Часть 1: Материальная культура. М.: 1969; Часть 2: Духовная культура. М.: 1970; Очерки русской культуры XVI века. Части 1-2. М.: 1977; Очерки русской культуры XVII века. Части 1-2. М.: 1979.000179Фундаментальный коллективный труд всесторонне рассматривающий материальную и духовную культуру русского народа в указанные столетия. Является практически энциклопедией русской культуры, причем очень насыщенной фактами, каковые, особенно в частях посвященных материальной культуре, совершенно уникальны.92. И.М. Кулишер. История русского народного хозяйства. Челябинск, Социум, 2004kulisher-i-m-istoriya-russkogo-narodnogo-hozyaystvaМасштабная работа одного из крупнейших не только в русской, но и в мировой историографии историков экономики посвящена народному хозяйству России в допетровскую эпоху. Скрупулезнейше исследованы земледелие и землевладение, ремесло, торговля, промыслы, социально-экономические отношения, внешнетроговые связи, государственная экономическая политика. Кулишеру удалось непреложно установить тот факт, что, в то время как с другими странами капиталистически-колониальной Европе удавалось установить неравноправные торговые отношения, русским государям удалось навязать европейским купцам свои правила игры, жесткий таможенный контроль и вести торговлю с неизменным положительным балансом. Дополнением может служить принадлежащая перу Кулишера «История русской торговли и промышленности» (Челябинск, 2003). Так же имеет интерес обстоятельная работа М.М. Шумилова «Торговля и таможенное дело в России. Становление, основные этапы развития. IX-XVII вв.» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2006). Для характеристики русской торговли с иностранцами показательна книга Б.Г. Курца «Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича» (Киев, 1915).93. В.Е. Вальденберг. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской политической литературы до конца XVII века. М.: «Территория будущего», 2006Работа выдающегося русского византиниста, основателя русской исторической политологии, посвящена развитию в русской политической литературы идеи о пределах царской власти. Вальденберг выделяет с самого зарождения русской публицистики борьбу двух направлений — ограничивающего верховную власть нравственной и церковной нормой и распространяющего её пределы до абсолютизма — в том числе и на Церковь. Публицистика вообще один из самых развитых и хорошо исследованных жанров древней русской литературы. Можно выделить работы: И.У Будовниц «Общественно-политическая мысль Древней Руси. XI-XIV века» (М., 1960) и «Русская публицистика XVI века» (М.; Ленинград, 1947); Н.А. Казакова «Очерки по истории русской общественной мысли». (Ленинград, 1970); Н.М. Золотухина. «Развитие русской средневековой политико-правовой мысли» (М., 1985), Н.В. Синицыной «Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции» (М.: Индрик, 1998) и её же биографию Максима Грека в серии ЖЗЛ.94. С.Б. Веселовский. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., Наука, 1969Собрание трудов выдающегося историка по истории русского боярства. Опровергаются многие расхожие мифы о боярстве как антигосударственной мятежной силе, о местничестве как о тормозе в политическом развитии России. Исследуются конкретные боярские роды включая род Ратшичей из которого происходит А.С. Пушкин. На основе этой книги легко опровергнуть часто фигурирующий в журналистике и политической демагогии вымысел, что русская аристократия имеет преимущественно татарское или иное иноземное происхождение. Обычно такое происхождение прослеживается только в рамках вымышленных парадных генеалогий. Изучение темы может быть дополнено работами А.А. Зимина «Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV первой трети XVIв» (М.: Наука, 1988) и В.Б. Кобрина «Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв.» (М., 1995). Так же заслуживает внимание исследование Веселовского о недворянской административной элите Русского государства: «Дьяки и подъячие XV-XVII вв.» (М., Наука, 1975).95. Ю.М. Эскин. Очерки истории местничества в России XVI-XVII вв. М., Квадрига, 2009Основательное исследование на широком круге источников посвященное самому своеобразному институту государственного феодализма в России — местничеству. Показана регулирующая роль местничества в организации внутриэлитных отношений, зависимость от победы или поражения в местническом споре дальнейшей карьеры, денежного и земельного оклада тяжущихся. Отмечено постепенное сужение применения местнического принципа государством. Таким образом местничество может считаться своеобразным институтом в котором русское самодержавие «закрепостило» феодальные конфлиты, переведя их из территориально-военной формы в придворно-юридическую. Столкновение феодально-родовых сознаний было поставлено на службу государству.96. И.Б. Михайлова. И здесь сошлись все царства… Очерки по истории государева двора в России XVI в.: повседневная и праздничная культура, семантика этикета и обрядности. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010Подробнейшее исследование царского и придворного ритуала в России XVI века — венчания на царство, царских инсигний, царских выходов и выездов, аудиенций и пиров, походов на богомолья и свадеб. Царство предстает таким образом как целостное ритуально-этикетное действо. Книга, к сожалению, в сети не представлена.97. М. Б. Плюханова. Сюжеты и символы Московского Царства. СПб., Акрополь, 1995Интереснейшая монография где применяется инструментарий лотмановской семиотики для анализа ключевых символов и идеологем Московского царства. Рассматриваются такие символы как Покров, Крест Константина, образ змееборца, идея жертвы, пооженной в основании царства, приобретени царства через завоевание, трактуемого как символический брак. Московское государственное и культурное самосознание предстает как пространство сакральных архетипов.98. А.Л. Юрганов. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998Интересная попытка применить к древнерусской культуре принцип «категорий», намеченный А.Я. Гуревичем в его «категориях средневековой культуры». Выделено несколько основных категорий — вера и правда, состоящая в правости веры, благословение и пожалование как способы регулирования трансляции власти и собственности, соотношение между оппозицией Бог и раб Божий и оппозицией Государь и холоп как основа для выстраивания иерархий, идея Страшного Суда как основа древнерусского «хронотопа». Автором предложен интереснейший фактический материал, хотя сама структура категорий чуть предсказуема для модели Дрвней Руси представляемой в отечественной либеральной историографии, а сам перечень категорий явно слишком короток для полноценного описания культуры. Книга в 2005 году переиздана.99. М.Г. Рабинович. Очерки материальной культуры русского феодального города. М.: Наука, 1988В книге подробно рассмотрена материальная культура древнерусского города — эволюция дома и его интерьеров, развитие костюма — его материальной основы, кроя, семантики и функционирования, система питания — главные продукты и ритуалы приема пищи.100. В.В. Бычков. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. М.: Мысль, 1992Книга представляет Древнюю Русь как целостный эстетический феномен и способ всестороннего осмысления и воплощения красоты. Эстетическая мысль, основанная на Православии, составляет, в каком-то смысле, главное содержание всей древнерусской мысли и художественной практики. Богатый иллюстратичный материал книги не может не привести читателя к выводу, что, в конечном счете, Русь — это и есть Красота.

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