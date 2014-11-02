Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/18813.htm" style="color: #000000;">Светлана Ильина: Голландские ребята немилосердно подшутили на орторексами</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/18813/1414928564.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>Как известно, орторексия расстройство пищевого поведения, связанное с контролем не количества, а качества еды. Орторекс страшно боится отправит внутрь организма еду, которая его испортит. Он тщательно изучает этикетки, придирчиво выбирает... и неминуемо сужает спектр продуктов, которые, с его точки зрения, можно безопасно есть. <br> <br>Среди орторексов немало поклонников специфических систем питания, связанных с ограничением тех или иных видов пищи - сыроедов, веганов, но это не означает, что каждый сыроед или веган - орторекс. Как обычно, весь вопрос в балансе. <br> <br>Места, где скопления орторексов можно наблюдать в их естественной среде - это не только всевозможные органические рынки и магазины, но и фестивали биопродуктов, и прочие события, связанные с едой. Оно и понятно: еда - главная тема в жизни орторекса, ничего не беспокоит и не интересует его более. <br> <br>Несколько дней назад два голландских паренька, Саша и Седрик, посетили один из крупнейших Фестивалей Еды в Бенилюкс, проходящем в голландском городе Хоутен. На этом Фестивале компании, продающие биопродукты, прямо при вас готовят из них разные блюда, которые тут же, на месте, можно попробовать и таким образом познакомиться с продукцией той или иной фирмы. Подобные события собирают вместе профессионалов в мире еды, вкуса, настоящих продуктов и высокой кухни. <br> <br>Саша и Седрик приехали не пробовать еду - они приехали, чтобы выступить в качестве участников, представителей несуществующего гурманского ресторана. С собой они взяли куриные наггетсы и сэндвичи из МакДоналдс - порезав их предварительное на маленькие аккуратные кусочки и сервировав так, как сервируют еду "на пробу". Представлена еда была как "приготовленная из органических продуктов по новой концепции". <br> <br>И вот что из этого получилось. Вот некоторые из реакций пробующих: <br> <br>"Очень вкусно!" <br>"Такой свежий вкус..." <br>"Хорошая структура, не липкое". <br>"Я чувствую рыбу, похожа на треску... Приятно окружает язык, прекрасно пошло бы под вино" <br>"Я чувствую, как во рту появляется тепло..." <br>"Богатый вкус". <br>"Очень много разных вкусов". <br> <br>А затем безжалостные ребята попросили тех же самых людей сравнить только что попробованное с "обычной едой, скажем, из МакДоналдс". <br> <br>"Это намного вкуснее, к тому же это органические продукты, то есть полезней для здоровья", - говорит молодая девушка. <br>"И вкус намного богаче!" - вторит ей подруга. <br>"Это намного вкуснее, чем еда из МакДоналдс, и вкус более чистый" - произносит другая. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/18813.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Светлана Ильина: Голландские ребята немилосердно подшутили на орторексами Тема: ПРО ТО И ПРО ЭТО

Как известно, орторексия расстройство пищевого поведения, связанное с контролем не количества, а качества еды. Орторекс страшно боится отправит внутрь организма еду, которая его испортит. Он тщательно изучает этикетки, придирчиво выбирает... и неминуемо сужает спектр продуктов, которые, с его точки зрения, можно безопасно есть.



Среди орторексов немало поклонников специфических систем питания, связанных с ограничением тех или иных видов пищи - сыроедов, веганов, но это не означает, что каждый сыроед или веган - орторекс. Как обычно, весь вопрос в балансе.



Места, где скопления орторексов можно наблюдать в их естественной среде - это не только всевозможные органические рынки и магазины, но и фестивали биопродуктов, и прочие события, связанные с едой. Оно и понятно: еда - главная тема в жизни орторекса, ничего не беспокоит и не интересует его более.



Несколько дней назад два голландских паренька, Саша и Седрик, посетили один из крупнейших Фестивалей Еды в Бенилюкс, проходящем в голландском городе Хоутен. На этом Фестивале компании, продающие биопродукты, прямо при вас готовят из них разные блюда, которые тут же, на месте, можно попробовать и таким образом познакомиться с продукцией той или иной фирмы. Подобные события собирают вместе профессионалов в мире еды, вкуса, настоящих продуктов и высокой кухни.



Саша и Седрик приехали не пробовать еду - они приехали, чтобы выступить в качестве участников, представителей несуществующего гурманского ресторана. С собой они взяли куриные наггетсы и сэндвичи из МакДоналдс - порезав их предварительное на маленькие аккуратные кусочки и сервировав так, как сервируют еду "на пробу". Представлена еда была как "приготовленная из органических продуктов по новой концепции".



И вот что из этого получилось. Вот некоторые из реакций пробующих:



"Очень вкусно!"

"Такой свежий вкус..."

"Хорошая структура, не липкое".

"Я чувствую рыбу, похожа на треску... Приятно окружает язык, прекрасно пошло бы под вино"

"Я чувствую, как во рту появляется тепло..."

"Богатый вкус".

"Очень много разных вкусов".



А затем безжалостные ребята попросили тех же самых людей сравнить только что попробованное с "обычной едой, скажем, из МакДоналдс".



"Это намного вкуснее, к тому же это органические продукты, то есть полезней для здоровья", - говорит молодая девушка.

"И вкус намного богаче!" - вторит ей подруга.

"Это намного вкуснее, чем еда из МакДоналдс, и вкус более чистый" - произносит другая. ("Правда?" - не сдается Саша. "Абсолютно точно!" - уверенно произносит девушка.)

"Эта еда имеет гораздо более богатый вкус, чем МакДоналдс" - не отстает женщина средних лет, выглядящая как профессионал в области ресторанной еды и деликатесов.

Мужчина в костюме восторгается "чистым вкусом", который отличает попробованную еду от презренного фастфуда.

"Потрясающе вкусно", - говорит седая женщина в очках. "Что вам показалось наиболее вкусным?" - тролль Саша неподражаем. "Сладкие помидоры" - счастливо улыбаясь, говорит женщина. Видимо, вкусные помидорки, надо попробовать.



"Я рекомендую это попробовать!" - добавляет одна из жертв.



"Если вам говорят, что это органические продукты - вы немедленно верите, что это органические продукты" - заключают ребята Как известно, орторексия расстройство пищевого поведения, связанное с контролем не количества, а качества еды. Орторекс страшно боится отправит внутрь организма еду, которая его испортит. Он тщательно изучает этикетки, придирчиво выбирает... и неминуемо сужает спектр продуктов, которые, с его точки зрения, можно безопасно есть.Среди орторексов немало поклонников специфических систем питания, связанных с ограничением тех или иных видов пищи - сыроедов, веганов, но это не означает, что каждый сыроед или веган - орторекс. Как обычно, весь вопрос в балансе.Места, где скопления орторексов можно наблюдать в их естественной среде - это не только всевозможные органические рынки и магазины, но и фестивали биопродуктов, и прочие события, связанные с едой. Оно и понятно: еда - главная тема в жизни орторекса, ничего не беспокоит и не интересует его более.Несколько дней назад два голландских паренька, Саша и Седрик, посетили один из крупнейших Фестивалей Еды в Бенилюкс, проходящем в голландском городе Хоутен. На этом Фестивале компании, продающие биопродукты, прямо при вас готовят из них разные блюда, которые тут же, на месте, можно попробовать и таким образом познакомиться с продукцией той или иной фирмы. Подобные события собирают вместе профессионалов в мире еды, вкуса, настоящих продуктов и высокой кухни.Саша и Седрик приехали не пробовать еду - они приехали, чтобы выступить в качестве участников, представителей несуществующего гурманского ресторана. С собой они взяли куриные наггетсы и сэндвичи из МакДоналдс - порезав их предварительное на маленькие аккуратные кусочки и сервировав так, как сервируют еду "на пробу". Представлена еда была как "приготовленная из органических продуктов по новой концепции".И вот что из этого получилось. Вот некоторые из реакций пробующих:"Очень вкусно!""Такой свежий вкус...""Хорошая структура, не липкое"."Я чувствую рыбу, похожа на треску... Приятно окружает язык, прекрасно пошло бы под вино""Я чувствую, как во рту появляется тепло...""Богатый вкус"."Очень много разных вкусов".А затем безжалостные ребята попросили тех же самых людей сравнить только что попробованное с "обычной едой, скажем, из МакДоналдс"."Это намного вкуснее, к тому же это органические продукты, то есть полезней для здоровья", - говорит молодая девушка."И вкус намного богаче!" - вторит ей подруга."Это намного вкуснее, чем еда из МакДоналдс, и вкус более чистый" - произносит другая. ("Правда?" - не сдается Саша. "Абсолютно точно!" - уверенно произносит девушка.)"Эта еда имеет гораздо более богатый вкус, чем МакДоналдс" - не отстает женщина средних лет, выглядящая как профессионал в области ресторанной еды и деликатесов.Мужчина в костюме восторгается "чистым вкусом", который отличает попробованную еду от презренного фастфуда."Потрясающе вкусно", - говорит седая женщина в очках. "Что вам показалось наиболее вкусным?" - тролль Саша неподражаем. "Сладкие помидоры" - счастливо улыбаясь, говорит женщина. Видимо, вкусные помидорки, надо попробовать."Я рекомендую это попробовать!" - добавляет одна из жертв."Если вам говорят, что это органические продукты - вы немедленно верите, что это органические продукты" - заключают ребята