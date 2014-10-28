Вставить в блог Версия для печати <div style="width: 90%; background-color:#f7f1ed; border: 1px solid #ebddd3;padding:10px;"><h2 style="font: lighter 20px Arial;"><a href="http://novchronic.ru/18755.htm" style="color: #000000;">Алексей Громский: Новороссия. Дни независимости</a></h2><img src="http://novchronic.ru/i/main/18755/1414485617.a.jpg" alt="" title="" align=left hspace=4 vspace=4 border=0 /><p>На фоне исторических в жизни территории, именуемой «Украина», и людей, на этой территории живущих, некоторые коллеги демонстрируют поразительное непонимание ситуации. Кто-то, например, вслед за руководящими органами Европейского Союза, заранее не признает его результаты. Именно для того, чтобы таких людей и организаций в мире было меньшинство, Владимир Путин и настаивает на том чтобы выборы прошли«в координации» с законодательством. <br> <br>Почему глава российского государства говорит в этой связи с законодательством Украины? Дело в том, что практически все действующие на территории постсоветских стран законы происходят из единого свода, того, что было разработано еще в СССР и было признано международным сообществом. Донецкая и Луганская народные республики – это нарождающиеся государства с несформированным законодательством. Логично, что организуя выборы, здесь должны координировать свою работу с законами им наиболее близкими и знакомыми. То есть с законами Украины по которым Донецк и Луганск жили более 20 лет. <br> <br>Почему же тогда Владимир Путин не заявляет о признании результатов выборов в Новороссии? Элементарно: потому, что они еще не проведены. Судьбу той или иной территории имеют право определять граждане, на ней живущие, — это основа того «мирового порядка», который предлагает миру Россия сегодня. Путин не раз подчеркивал именно это. Россия не занимается навешиванием ярлыков заранее, мы изучаем процессы. И своих наблюдателей для изучения на предстоящие выборы мы направим. <br> <br>Зачем эти выборы республикам Новороссии? Это не «Праздник непослушания», не действия чьему то мнению вопреки. Это один из эпизодов обретения ими независимости, безотносительно того, признает кто-то факт суверенитета ДНР и ЛНР или нет. Парадокс, но выборы президента Украины, на которых одержал победу Петр Порошенко, и выборы нового созыва Верховной Рады Украины — также эпизоды этого процесса. </p><br /><a href="http://novchronic.ru/18755.htm" style="font-size: 11px; color: #da251d;">Читать продолжение на Новых Хрониках</a></div> Алексей Громский: Новороссия. Дни независимости Тема: ПОЛИТИКА

На фоне исторических в жизни территории, именуемой «Украина», и людей, на этой территории живущих, некоторые коллеги демонстрируют поразительное непонимание ситуации. Кто-то, например, вслед за руководящими органами Европейского Союза, заранее не признает его результаты. Именно для того, чтобы таких людей и организаций в мире было меньшинство, Владимир Путин и настаивает на том чтобы выборы прошли«в координации» с законодательством.



Почему глава российского государства говорит в этой связи с законодательством Украины? Дело в том, что практически все действующие на территории постсоветских стран законы происходят из единого свода, того, что было разработано еще в СССР и было признано международным сообществом. Донецкая и Луганская народные республики – это нарождающиеся государства с несформированным законодательством. Логично, что организуя выборы, здесь должны координировать свою работу с законами им наиболее близкими и знакомыми. То есть с законами Украины по которым Донецк и Луганск жили более 20 лет.



Почему же тогда Владимир Путин не заявляет о признании результатов выборов в Новороссии? Элементарно: потому, что они еще не проведены. Судьбу той или иной территории имеют право определять граждане, на ней живущие, — это основа того «мирового порядка», который предлагает миру Россия сегодня. Путин не раз подчеркивал именно это. Россия не занимается навешиванием ярлыков заранее, мы изучаем процессы. И своих наблюдателей для изучения на предстоящие выборы мы направим.



Зачем эти выборы республикам Новороссии? Это не «Праздник непослушания», не действия чьему то мнению вопреки. Это один из эпизодов обретения ими независимости, безотносительно того, признает кто-то факт суверенитета ДНР и ЛНР или нет. Парадокс, но выборы президента Украины, на которых одержал победу Петр Порошенко, и выборы нового созыва Верховной Рады Украины — также эпизоды этого процесса. Ведь голосование на территории Новороссии, фактически, не проводилось. Следовательно, этот президент и эти депутаты, не обладают мандатом власти над этой территорией.



Ранее, в ходе лекции о внешней политике, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров особо остановился на одном важном моменте, считающемся признаком реального суверенитета. Глава российской дипломатии особо подчеркнул, что контроль на внутренней стороне границы территории Новороссии контролируют ополченцы. Также он посоветовал украинским коллегам договариваться о контроле над границей «с ними, а не с Российской Федерацией». С учетом того, что глава нашего МИДа отличается не только острым умом и чувством юмора, но и дипломатическим тактом. Ранее признание самостоятельности народных республик Новороссии ловили в беседах с журналистами, чуть ли не в оговорках. Лавров ясно, твердо и четко обозначил позицию, исключая двойственность ее толкования. Больше вопросов быть не должно.



Но вернемся к выборам. Кто б ни был избран на руководящий пост в народных республиках, кто бы ни стал депутатами их парламентов — они станут равнозначными президенту и депутатам Рады Украины. Это уже не какие-то повстанцы или полевые командиры. Появление у народа Новороссии легитимных представителей, таким образом, станет и шагом к построению переговорного процесса. А именно к переходу с языка войны на язык дипломатии и призывает Владимир Путин, не так ли?



И, напоследок, давайте договоримся не обсуждать народные республики Новороссии, или Украину, или вообще какое бы то ни было государство, с позиции: «Она нужна нам, или не нужна». Мы не американцы в супермаркете, друзья мои. Это населенная территория, на ней люди живут. И, говоря о Новороссии, следует помнить — здесь люди страдают от вооруженных проявлений именно такого отношения. От того, что территория, на которой они живут кому-то срочно понадобилась. На фоне исторических в жизни территории, именуемой «Украина», и людей, на этой территории живущих, некоторые коллеги демонстрируют поразительное непонимание ситуации. Кто-то, например, вслед за руководящими органами Европейского Союза, заранее не признает его результаты. Именно для того, чтобы таких людей и организаций в мире было меньшинство, Владимир Путин и настаивает на том чтобы выборы прошли«в координации» с законодательством.Почему глава российского государства говорит в этой связи с законодательством Украины? Дело в том, что практически все действующие на территории постсоветских стран законы происходят из единого свода, того, что было разработано еще в СССР и было признано международным сообществом. Донецкая и Луганская народные республики – это нарождающиеся государства с несформированным законодательством. Логично, что организуя выборы, здесь должны координировать свою работу с законами им наиболее близкими и знакомыми. То есть с законами Украины по которым Донецк и Луганск жили более 20 лет.Почему же тогда Владимир Путин не заявляет о признании результатов выборов в Новороссии? Элементарно: потому, что они еще не проведены. Судьбу той или иной территории имеют право определять граждане, на ней живущие, — это основа того «мирового порядка», который предлагает миру Россия сегодня. Путин не раз подчеркивал именно это. Россия не занимается навешиванием ярлыков заранее, мы изучаем процессы. И своих наблюдателей для изучения на предстоящие выборы мы направим.Зачем эти выборы республикам Новороссии? Это не «Праздник непослушания», не действия чьему то мнению вопреки. Это один из эпизодов обретения ими независимости, безотносительно того, признает кто-то факт суверенитета ДНР и ЛНР или нет. Парадокс, но выборы президента Украины, на которых одержал победу Петр Порошенко, и выборы нового созыва Верховной Рады Украины — также эпизоды этого процесса. Ведь голосование на территории Новороссии, фактически, не проводилось. Следовательно, этот президент и эти депутаты, не обладают мандатом власти над этой территорией.Ранее, в ходе лекции о внешней политике, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров особо остановился на одном важном моменте, считающемся признаком реального суверенитета. Глава российской дипломатии особо подчеркнул, что контроль на внутренней стороне границы территории Новороссии контролируют ополченцы. Также он посоветовал украинским коллегам договариваться о контроле над границей «с ними, а не с Российской Федерацией». С учетом того, что глава нашего МИДа отличается не только острым умом и чувством юмора, но и дипломатическим тактом. Ранее признание самостоятельности народных республик Новороссии ловили в беседах с журналистами, чуть ли не в оговорках. Лавров ясно, твердо и четко обозначил позицию, исключая двойственность ее толкования. Больше вопросов быть не должно.Но вернемся к выборам. Кто б ни был избран на руководящий пост в народных республиках, кто бы ни стал депутатами их парламентов — они станут равнозначными президенту и депутатам Рады Украины. Это уже не какие-то повстанцы или полевые командиры. Появление у народа Новороссии легитимных представителей, таким образом, станет и шагом к построению переговорного процесса. А именно к переходу с языка войны на язык дипломатии и призывает Владимир Путин, не так ли?И, напоследок, давайте договоримся не обсуждать народные республики Новороссии, или Украину, или вообще какое бы то ни было государство, с позиции: «Она нужна нам, или не нужна». Мы не американцы в супермаркете, друзья мои. Это населенная территория, на ней люди живут. И, говоря о Новороссии, следует помнить — здесь люди страдают от вооруженных проявлений именно такого отношения. От того, что территория, на которой они живут кому-то срочно понадобилась.